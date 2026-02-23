Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия
  Тема: Украйна

23 Февруари, 2026 14:24 3 628 91

Първо армията на Русия загуби връзка със сателитите на "Старлинк", а после дойде украинската контраофанзива. Докато Москва се опитва да омаловажи значението на терминалите, хакери от Украйна заложиха капан на руснаците.

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Доскоро руската армия се възползваше активно от американската система за сателитен интернет "Старлинк" - собственост на компанията на Илон Мъск SpaceX. Въпреки че тя беше блокирана за Русия отдавна, руските войници се сдобиваха с нужните терминали незаконно и ги използваха активно в окупираните територии на Украйна.

Русия твърди, че няма значение. Военните блогъри казват друго.

В началото на февруари обаче Русия изгуби достъпа до терминалите на "Старлинк" в Украйна. SpaceX предприе мерки по молба на Киев, за да предотврати използването на сателитната връзка от руската армия. Беше въведено ограничение на скоростта, а и задължителна специална верификация.

Москва уверено заяви, че това не оказва никакво влияние върху комуникациите на руската армия. Заместник-министърът на отбраната Алексей Криворучко обясни, че войниците комуникирали през други канали.

Според наблюдатели обаче руските военни са разчитали в много голяма степен на "Старлинк", пише германската обществена телевизия АРД. Доказателство за значението на американските сателити за руската армия е и реакцията на военните блогъри, които поддържат пряка връзка с войниците. Някои от тези блогъри съобщиха за сериозни проблеми в своите канали.

Украйна се възползва от комуникационния хаос

Независими анализатори смятат, че проблемите на Русия със "Старлинк" са помогнали на Украйна да извърши някои успешни контраатаки - например в региона на Запорожие. Това мнение се споделя и от американския мозъчен тръст "Институт за изследване на войната", който следи отблизо военните действия в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски, Украйна си е върнала около 300 квадратни километра територии.

Украинските войски продължават да използват "Старлинк". SpaceX въведе "бял списък", в който могат да бъдат включени само верифицираните терминали, използвани от украинската страна.

Как руската армия се хвана в капана

Германската обществена медия АРД информира, че украински хакери се възползват от настоящата ситуация, за да извършат необичайна атака срещу руснаците. Те предлагат на враговете си да им активират терминалите отново, само че това е капан. Един от хакерите разказва пред АРД, че той и екипът му се свързват с руските войници през "Телеграм" - понякога разговарят директно с тях, а друг път чрез ботове. "Поискахме им всякаква информация, включително локацията им", обяснява хакерът.

Той е част от украинската "256-а група за кибернападения" - частна инициатива, която е създадена още през 2014, когато Русия окупира полуостров Крим. Операцията срещу руските войници продължава вече повече от седмица. В рамките на тези дни хакерите са успели да се снабдят с точната локация на около 1500 руски отряда. Данните са били предадени на украинската армия.

Хакерите признават пред германската обществена медия, че не са очаквали да се сдобият с толкова много информация. Друг много важен момент, споделя един от тях, е психологическият ефект на операцията им. "Радиовръзките между руските войници в момента показват, че те изпитват панически страхове дори и само да пробват да ползват терминалите си."

Смята се, че руснаците са се опитали да открият предатели в редиците на украинската армия, които да им помогнат да регистрират руските терминали на "Старлинк" през установената система на министерството на отбраната в Киев. Украинските хакери пък са получили плащания от около 6000 долара в криптовалути за "услугите си", които вече са дарили на украинската армия.

Анализатори смятат, че руските войски ще намерят начин да комуникират ефективно и без "Старлинк". Комуникацията им обаче едва ли ще е толкова сигурна и стабилна, колкото беше с американския сателитен интернет - поне не и в обозримото бъдеще.

Автор: Флориан Келерман (ARD)


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 67 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 54 Отговор
    Няма по примитивно, продажно и пошло от блатара и гладната му наведена копейка!

    14:26 23.02.2026

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    27 48 Отговор
    Ботокса 11та година боксува в донбас, а над милион вата е при кабзон❗❗

    Коментиран от #9, #12

    14:27 23.02.2026

  • 3 хихи

    56 19 Отговор
    ДойчеЗеле се чете наобратно....

    Коментиран от #13

    14:27 23.02.2026

  • 4 Само питам

    58 16 Отговор
    Къде е тази украинска контраофанзива и колко села превзеха до сега ??

    Коментиран от #89

    14:28 23.02.2026

  • 5 Атина Палада

    22 31 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара милиционера от калното мазе!

    14:28 23.02.2026

  • 6 име

    48 12 Отговор
    Пак стари локуми от дойче ВЦ. От средата на Януари я провеждат, още преди спирането на старлинк. Освен да са навлезнали на няма и 10км източно от Терновата, друго не са направили. Едно е да навлезнат някакви части, пратени на смърт, друго е да се окопаят, трето и четвърто е да успеят да изтласкат всички руски позиции на източния бряг на р. Гайчул, каквато им беше идеята за да забавят пролетното настъпление на руснаците към град Запорожие. Сега ни разкажете за Купянск, за кой път бандерите го освободиха тази година. А и за Покровск и Мирноград скоро не сте разтягали локума, как са там, държат ли всичко под котрол бандерите?

    14:29 23.02.2026

  • 7 Швейк

    14 22 Отговор
    Ще използват терминали сделани в СССР

    14:29 23.02.2026

  • 8 Ардю Келеман

    42 8 Отговор
    Немската фантастика е доста слаба по принцип, но този автор е с минимален шанс да стане известен.

    14:29 23.02.2026

  • 9 Само питам

    39 10 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Докога ще публикувате малоумни пропагандни от западната "ентелигенция" с глупости от рода, че не се знае как ще свърши войната, митични огромни руски загуби и нулеви бандеровски загуби,но незнайно защо царяла някаква безнадеждност на украинския фронт .....

    14:29 23.02.2026

  • 10 Синхрон между медия и канцлер

    37 9 Отговор
    ДВ и Мерц подават прекрасно допълваща се информация. Мерц никога няма да бъде поканен на масата за преговори за мира в Украйна, а ДВ никога няма да стъпи вече в Русия. Не, че им трябва, но се оплакват понякога.

    Коментиран от #16

    14:29 23.02.2026

  • 11 име

    15 25 Отговор
    Само млатене за блатните и задунайските им слуги.

    Коментиран от #15

    14:30 23.02.2026

  • 12 психолог

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    хубаво е от време на време да виждаме какво им сервират на жабите в тенджерата. проблемът е, че на запад на това му верват. и, по някакъв неясен за мен начин, дори хора със сиво вещество между ушите в един момент започват да верват. дълъг разговор е.

    14:30 23.02.2026

  • 13 """""""""""""""

    27 6 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    "Руската армия се научи да заглушава терминалите на сателитната система Starlink." Това заяви командирът на групата за тактическо въздушно разузнаване на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, по-известен като Мадяр.
    В Русия тестват и подготвят за промишлено производство системи, които могат да блокират работата на терминалите на сателитната система Starlink.
    „Фронт без Starlink е много по-труден от фронт без F-16. Сляп и глух, каза Мадяр.
     
    Руски изтребители, дори и без специални системи, успешно унищожиха антени Starlink в зоната за специални операции, нарушавайки системата за контрол и комуникация на въоръжените сили на Украйна, пише за това журналистът Руслан Осташко в своя канал в Telegram.

    Коментиран от #21

    14:30 23.02.2026

  • 14 604

    26 5 Отговор
    Къ не ви писнъ дъ преписвъте измислици и лъжи от тая бутафорнъ медия....българинъ не е тъп швабъ!

    14:31 23.02.2026

  • 15 здравей паун

    23 7 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Как върви контрата ? Курск превзехте ли го вече , или само първите три букви , а ?
    А Крим наш , кога ? А парада на Червения площад ? Или там по терлици , а ?

    Коментиран от #18

    14:32 23.02.2026

  • 16 психолог

    8 21 Отговор

    До коментар #10 от "Синхрон между медия и канцлер":

    Кой нормален иска да стъпи в калната кочината, дори и вие гладните копийки не бихте стъпили там!

    Коментиран от #25

    14:32 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Швейк

    2 14 Отговор

    До коментар #15 от "здравей паун":

    Тъпичък ми се виждаш.

    Коментиран от #20

    14:33 23.02.2026

  • 19 Гост

    28 4 Отговор
    Няма по безумни писания от тези, които мислят дойчевеле! То не бяха контранаступи, милиарди квадратни километри отвовоювани територии от украинските херои...само че никой не може да ги покаже на картата. Накрая, сами признават, че не е проблем за руснаците, да се оправят и без Старлинк, ама нямало да е толкова ленсо и удобно, щото със старлинк беше, само че Мъск го спря. С други думи, утре какво ще пишем, като нямаме вече какво да ви спираме? Как ще обясним великата перемога, като дори от старлинк няма да зависите, а ще го търсят само някакви си блогери?!

    14:34 23.02.2026

  • 20 здравей паун

    16 2 Отговор

    До коментар #18 от "Швейк":

    Ела да ти го нашмуля между ушаците , да видиш тъпичък ли е или остричък ...

    14:34 23.02.2026

  • 21 Гост

    8 21 Отговор

    До коментар #13 от """"""""""""""""":

    Хахаа, блатарите не могат пирон да сделат, старлинк щепзаглушават, с ватенки ли ще го глушат, хихии
    Копейката е многа примитивно мекотело и кълве на све

    Коментиран от #26

    14:35 23.02.2026

  • 22 1678

    1 3 Отговор
    Потресен съм

    14:35 23.02.2026

  • 23 бай Кобзон

    20 5 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    Два милиона бандери и един милиона западни наемници са редовно на концерта .

    14:35 23.02.2026

  • 24 Факт

    16 17 Отговор
    Русия губи войната брутално, ако се отчитат загубите на жива сила и техника, които са в пъти повече от тези на Украйна.
    Окупираните и опустошени територии не оправдават цената която плаща федерацията на злото.

    Коментиран от #28, #29

    14:35 23.02.2026

  • 25 Евроатлантик

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "психолог":

    Аз мтого искам да ида в Киен зеления да ми тропа на главата от златната тоалетна. Даже ще отварям уста!

    Коментиран от #73

    14:36 23.02.2026

  • 26 жик так

    14 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Бе пирон може и да не сделат , ама да ти отпорят ауспуха могат .

    Коментиран от #30

    14:36 23.02.2026

  • 27 стоян георгиев

    17 6 Отговор
    Поредната пропагандна статия за невероятните успехи на укро армията, а фронта е покрит с бандеровски трупове до където ти стига погледа! 😂
    Как става тая? Хихихи

    14:36 23.02.2026

  • 28 Евроатлантик

    7 13 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Това е 100% факт, от Киев за два дня бункерното 4та година не излиза от мазето!

    Коментиран от #31

    14:37 23.02.2026

  • 29 интресно

    9 5 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Вярваш ли още в дядо Коледа ?

    14:37 23.02.2026

  • 30 стоян георгиев

    4 12 Отговор

    До коментар #26 от "жик так":

    Глем, че само копейките бродите гладни и съдрани с разпрани ауспуси!

    Коментиран от #33, #35, #36, #40

    14:38 23.02.2026

  • 31 факт е да

    12 5 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    На втория ден руснаците бяха край Киев , ама вие ревахте и обещавахте че ще подписвате договора в Истамбел . Никой не ви е крив сега . Втори шанс няма .

    Коментиран от #37, #41

    14:38 23.02.2026

  • 32 Някой

    6 1 Отговор
    Такива комуникации никога не са през обществени мрежи. Тук например на МВР не минават през кабелите за интернет. Аз бих забранил да имат каквито и да е устройства с излъчватели. По тава са откриваеми. Никакви смартфони и други джаджи.

    14:39 23.02.2026

  • 33 жик так

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Гледам едни укри се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат ....

    Коментиран от #44

    14:39 23.02.2026

  • 34 Първа клада втора ливада

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "604":

    Ако не знаеш, въпросният певец е украински евреин, може и да пее, но за своите.

    14:39 23.02.2026

  • 35 мамул

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Кака галка даде ли ти бонбонче вчера ?

    14:40 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Последния Софиянец

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "факт е да":

    За това ли Залужни половината колона то 64 км пред Киев, а десанта в Гостмел беше унищожен напълно, това ли е било обещано на блатарите!

    Коментиран от #42

    14:41 23.02.2026

  • 38 Трол

    1 0 Отговор
    Биха ги на Ред Алерт.

    14:41 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Го каза фентанилния жендър...платенуту тролтче нъ пепедебе...нещасттик че и комплексиран.

    Коментиран от #72

    14:44 23.02.2026

  • 41 Евроатлантик

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "факт е да":

    Вдичко което беше пред Киев Зеленски го върна в чували за блатата, нова се разбраха в Истанбул, после същото де случи и в Херсон и Харков, копейкка слабоумна и прегладнела

    Коментиран от #45

    14:44 23.02.2026

  • 42 Жеко

    15 3 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    А ти имаш ли си представа колко са 64 километра ?
    А нещо за театъра в Буча ? А кой пристигна в Донбас , а ? Руснаците със 120 000 човека смляха 800 000 подготвени по западен образец укрорамбовци .

    14:44 23.02.2026

  • 43 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    3 14 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #50

    14:45 23.02.2026

  • 44 604

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "жик так":

    Важното е, че ботокса е зад урал в мазето с фул памперс от 2022г

    Коментиран от #47

    14:45 23.02.2026

  • 45 бай Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Евроатлантик":

    Върнал зеленчука , ама в някоя друга вселена . Що беше тоя театър в Буча ?

    14:45 23.02.2026

  • 46 Истината

    2 12 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    14:46 23.02.2026

  • 47 жик так

    11 2 Отговор

    До коментар #44 от "604":

    За зеленото мушкато ли говориш ? Дето вечно пари проси .

    Коментиран от #59

    14:46 23.02.2026

  • 48 АЙДЕЕЕ...!

    13 2 Отговор
    ,,Дойчето" отново надмина сънародника си -Гьобелс,по антируска Пропаганда...!
    Но давайте ,в същият дух!
    Ефектът е обратен...👍!

    14:46 23.02.2026

  • 49 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    междувремено руснаците изпитват нова технология за връзка със сателити в ниска орбита и тя е успешна - в скоро време ще си върнат всички позиции - а старлинк си създаде конкуренция,

    Коментиран от #55

    14:46 23.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 новинарник

    11 2 Отговор
    укрите колкото и контри да направят , все в черни чували ги връщат.

    14:47 23.02.2026

  • 52 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 16 Отговор
    „За kаkво бeшe това?“
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
    Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    Коментиран от #84, #85

    14:47 23.02.2026

  • 53 Цончо мекият

    2 6 Отговор
    Ами да, така е, моите чеченски братушки вече не комуникират с мен, заради оня предател Мъск😢.

    14:47 23.02.2026

  • 54 Попов

    4 14 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #61

    14:48 23.02.2026

  • 55 Жеко

    2 9 Отговор

    До коментар #49 от "ДрайвингПлежър":

    С прашки ли ги изтрелват тия сателити, хахаа
    Жалък рудороб

    Коментиран от #76

    14:48 23.02.2026

  • 56 не разбрах

    10 1 Отговор
    Тия от наборната колко рамбовци наловиха като кучета по улиците че да направят контрата .

    14:48 23.02.2026

  • 57 важното е

    14 2 Отговор
    че управлението на Старлинк ясно показва кой воюва с Русия! Войната започна Байдън и тя е САЩ (НАТО) -Русия! Урсулите се месят да я продължават, но и Тръмп не е за Нобел за мир! Ако спрат помощта с комуникациите и оръжията от САЩ мирът е близо! При това колкото по-скоро, толкова повече територия ще остане за бандеровците (не че я заслужават с тази управляваща хунта)!

    14:48 23.02.2026

  • 58 Суровата истина

    5 15 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.
    Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.

    Коментиран от #67, #81

    14:49 23.02.2026

  • 59 ДрайвингПлежър

    2 12 Отговор

    До коментар #47 от "жик так":

    За милиционера с ботокса от калното мазе, сойто за малко да вземе Киев за 3 дена, а вече е 5та година!

    14:49 23.02.2026

  • 60 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 13 Отговор
    Среща - 4 години война - 4 години солидарност! 24 февруари храм-паметник Св.София 17:30ч.

    Коментиран от #82

    14:51 23.02.2026

  • 61 а бе

    11 2 Отговор

    До коментар #54 от "Попов":

    с такива презрителни коментари западняците най-много да си пожелаят наистина орешниците да посетят столиците им! И тогава бог да им е на помощ! А и на нас, щото сме в тази скапана коалиция...

    Коментиран от #68

    14:51 23.02.2026

  • 62 ааа КАК

    8 1 Отговор
    ние ви четем пасквилите и глупостите всеки ден - мисирки изтърбушени

    14:51 23.02.2026

  • 63 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 11 Отговор
    На защитена среща в Zoom членове на EUP от германските Алтернатива за Германия (AfD) и Съюз Сара Вагенкнехт (BSW), българската Възраждане, румънската SOS Румъния, както и представители на Австрия и люксембургската Алтернатива демократична реформаторска партия (ADR), са се срещнали с осъден руски таен агент, който е бил експулсиран от САЩ, с твърдолинейни членове на Думата, оперативни служители на КГБ и ГРУ, както и с кремълски пропагандисти. Срещата се е състояла на 1 октомври 2025 г.
    Тя е била последвана от допълнителна координация на 17 декември, когато европейските сътрудници отново са се свързали със своите ръководители в Москва. Този път са решили да не правят снимки, но са обсъждали, наред с други неща, как да бъдат размразени руски средства.
    Както без съмнение знаете, прокремълската пропаганда, разпространявана от тези предатели, стана особено креслива през последните месеци, тъй като руснаците отново буксуват в Украйна, икономиката се срива, а загубите надвишават броя на новоназначените.

    Коментиран от #69

    14:53 23.02.2026

  • 64 руский мир

    3 14 Отговор
    Путлеристите здраво я закъсаха. Утре почват петата година от тридневната операция. Ни Киев се види ни Варшава ни Берлин. Армия от дегенерати ръководена от джудже с болни амбиции и милиционерско образование. Жалка гледка е да гледаш това грабливо племе в началото на 21 ви век да пълзи из калищата на Украйна с тротинетки и магаренца и да разправя как било богоизбрано и безаналогово.

    14:53 23.02.2026

  • 65 Реална фантазия

    5 3 Отговор
    Приказки от 1001 нощ!

    14:54 23.02.2026

  • 66 Клоуна пусин 🤡💩

    2 14 Отговор
    На 24 февруари ще се навършат точно 4 години, откакто Путлер с рашистките му орди тръгна да превземе Киев само за 3 дни!

    14:55 23.02.2026

  • 67 даа зле сте

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Суровата истина":

    Типично обяснение на новото дебилно поколение! Нямате представа за наука, изкуство и човеческо развитие!

    14:55 23.02.2026

  • 68 Дони мен

    6 13 Отговор

    До коментар #61 от "а бе":

    Няма Орешник вече,заводът даде фира. И да не приказва много оня с токчетата , че да не се върнат Пършинг на бойно дежурство и да видиш как след 3 минути Москва я няма .

    14:56 23.02.2026

  • 69 нещастни бандеровци

    7 3 Отговор

    До коментар #63 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Още не сте разбрали кой възстановява фашизма в Европа! Тези, които издигнаха Бандера за национален герой и ЕС им ръкопляска с ръце и вдига лозунги като за фюрера на 4-тия райх!

    Коментиран от #75

    15:02 23.02.2026

  • 70 Продажни копейки и...

    1 8 Отговор
    .... безродници, утре се навършват четири години от великото тридневно СВО на малкия мук в големия бункер🤣, по този случай може да си спретнете един банкет ако ви дадът някое евро от посолството, и Атина Палада ще ви изиграе едно сиртаки💃

    15:05 23.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Трай бе

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "604":

    неграмотник. Тоя форум не е за простаци.

    15:10 23.02.2026

  • 73 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Евроатлантик":

    Ако и когато мажеш ,кажи нещо смислено!

    15:11 23.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Лука

    3 5 Отговор

    До коментар #69 от "нещастни бандеровци":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не споре а чети за фашизма !

    15:18 23.02.2026

  • 76 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Жеко":

    Оборудването за геопозициониране е 100-200 кг
    Издигат го в тропосферата с подобно на дирижабъл десетки пъти по-лесно и евтино от изстрелване в термосферата на 500-550 км

    15:31 23.02.2026

  • 77 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Няма по примитивно, продажно и пошло от сектантите-педофилибот ПП-ДБ…. Ние сме 1000 еничари, платени от англосаксонските ни братя..

    15:32 23.02.2026

  • 78 Факти

    1 0 Отговор
    Скоро ще свирят на черната бургия… Факт

    15:33 23.02.2026

  • 79 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    На 18 февруари при масирания Руски удар по ,крайна са убити 10 британски офицери от Ми - 6 в Одеса. В доклад се цитира пристигането на Шведски медицински евакуационен самолет в Полша като доказателство, че чуждестранния персонал е транспортиран от мястото на атаката. Групата се е занимавала със съботажни операции и организирането на убиства на Руски офицери. Местоположението и е издадено от офицера на украинските служби за сигулност подп. Руслан Петренко заловен от руския спецназ

    15:34 23.02.2026

  • 80 Сзо

    0 0 Отговор
    Нова война по нови правила.

    15:40 23.02.2026

  • 81 колко си жалък бе козяшки

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Суровата истина":

    Само с лозонги и мантри не става .

    15:41 23.02.2026

  • 82 И аз подкрепям Украйна!

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    НО!
    Само духовно!
    Не искам да ми изпразват и без това отънелият ми джоб,под команда на Урсула,в посока- бездънната каца-,,Украйна"...!

    15:54 23.02.2026

  • 83 Дика

    2 0 Отговор
    Какъв Старлинк им предлагате за активиране, по бутилка водка им предложете и ще ви пратят координатите си. Доставка с дрон.

    16:01 23.02.2026

  • 84 Това :

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    ,,нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш."
    Да го бе казал на Наполеон и Хитлер...?!

    16:10 23.02.2026

  • 85 Беше ?

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Пропагандистче сороско...."беше" се употребява за нещо , което е минало и е завършило.
    Тази война още не е завършила и ще завърши само при изчистването на укрофа.ши.стката сган от Украйна и пълното присъединяване на минимум 4 области към Русия, тези които са вписани в Конституцията и - Донецка, Луганска , Херсонска и Запорожка...и то ако е с преговори ...при продължаване на военните действия довиждане са Одеса и Николаев, а при следващо дървене на фашистите- Харков и Киев....това е .

    Коментиран от #88

    16:22 23.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Старлинк нищо не повлиява на

    1 1 Отговор
    продължаващото смазващо превъзходство и унищожение на укронаzzистите. Не е далеч момента в който братята руски,ще освободят напълно Донбас и територията няма да ес разглежда на преговорите въобще,а пълната капитулация на WCкрайна. А дойчовското вкиснто миризливо зеле да си плямпа гьобелсовата пропаганда,но както тогава през 1945г. руснаците стъпиха в Берлин,така и сега ще си върнат цялата територия на 404.

    Коментиран от #90, #91

    16:50 23.02.2026

  • 88 На неграмотник е безполезно

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Беше ?":

    кога се употребява формата за минало време.Така или иначе мозъка му е рудиментиран по рождение и няма начин да разбере въобще за какво става на реч. Единственото което може е да повтаря това което са му написали да каже.

    16:53 23.02.2026

  • 89 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    абе то и аз питам защо асвабадителите ги няма още в Киев ? Уж за три дня, а то пета година подкарват утре вдругиден..

    17:40 23.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Старлинк нищо не повлиява на":

    🤣🤣..на преговорите тези дни, член на руската делегация е повдигнал въпроса за окупираните територии..На въпроса на Кирило Буданов кой е той и би ли се представил, след като си записал нещо в бележника, този въпрос изобщо отпаднал като точка в дневбия ред....🤣

    17:46 23.02.2026

