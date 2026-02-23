Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Доскоро руската армия се възползваше активно от американската система за сателитен интернет "Старлинк" - собственост на компанията на Илон Мъск SpaceX. Въпреки че тя беше блокирана за Русия отдавна, руските войници се сдобиваха с нужните терминали незаконно и ги използваха активно в окупираните територии на Украйна.
Русия твърди, че няма значение. Военните блогъри казват друго.
В началото на февруари обаче Русия изгуби достъпа до терминалите на "Старлинк" в Украйна. SpaceX предприе мерки по молба на Киев, за да предотврати използването на сателитната връзка от руската армия. Беше въведено ограничение на скоростта, а и задължителна специална верификация.
Москва уверено заяви, че това не оказва никакво влияние върху комуникациите на руската армия. Заместник-министърът на отбраната Алексей Криворучко обясни, че войниците комуникирали през други канали.
Според наблюдатели обаче руските военни са разчитали в много голяма степен на "Старлинк", пише германската обществена телевизия АРД. Доказателство за значението на американските сателити за руската армия е и реакцията на военните блогъри, които поддържат пряка връзка с войниците. Някои от тези блогъри съобщиха за сериозни проблеми в своите канали.
Украйна се възползва от комуникационния хаос
Независими анализатори смятат, че проблемите на Русия със "Старлинк" са помогнали на Украйна да извърши някои успешни контраатаки - например в региона на Запорожие. Това мнение се споделя и от американския мозъчен тръст "Институт за изследване на войната", който следи отблизо военните действия в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски, Украйна си е върнала около 300 квадратни километра територии.
Украинските войски продължават да използват "Старлинк". SpaceX въведе "бял списък", в който могат да бъдат включени само верифицираните терминали, използвани от украинската страна.
Как руската армия се хвана в капана
Германската обществена медия АРД информира, че украински хакери се възползват от настоящата ситуация, за да извършат необичайна атака срещу руснаците. Те предлагат на враговете си да им активират терминалите отново, само че това е капан. Един от хакерите разказва пред АРД, че той и екипът му се свързват с руските войници през "Телеграм" - понякога разговарят директно с тях, а друг път чрез ботове. "Поискахме им всякаква информация, включително локацията им", обяснява хакерът.
Той е част от украинската "256-а група за кибернападения" - частна инициатива, която е създадена още през 2014, когато Русия окупира полуостров Крим. Операцията срещу руските войници продължава вече повече от седмица. В рамките на тези дни хакерите са успели да се снабдят с точната локация на около 1500 руски отряда. Данните са били предадени на украинската армия.
Хакерите признават пред германската обществена медия, че не са очаквали да се сдобият с толкова много информация. Друг много важен момент, споделя един от тях, е психологическият ефект на операцията им. "Радиовръзките между руските войници в момента показват, че те изпитват панически страхове дори и само да пробват да ползват терминалите си."
Смята се, че руснаците са се опитали да открият предатели в редиците на украинската армия, които да им помогнат да регистрират руските терминали на "Старлинк" през установената система на министерството на отбраната в Киев. Украинските хакери пък са получили плащания от около 6000 долара в криптовалути за "услугите си", които вече са дарили на украинската армия.
Анализатори смятат, че руските войски ще намерят начин да комуникират ефективно и без "Старлинк". Комуникацията им обаче едва ли ще е толкова сигурна и стабилна, колкото беше с американския сателитен интернет - поне не и в обозримото бъдеще.
Автор: Флориан Келерман (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:26 23.02.2026
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #9, #12
14:27 23.02.2026
3 хихи
Коментиран от #13
14:27 23.02.2026
4 Само питам
Коментиран от #89
14:28 23.02.2026
5 Атина Палада
14:28 23.02.2026
6 име
14:29 23.02.2026
7 Швейк
14:29 23.02.2026
8 Ардю Келеман
14:29 23.02.2026
9 Само питам
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Докога ще публикувате малоумни пропагандни от западната "ентелигенция" с глупости от рода, че не се знае как ще свърши войната, митични огромни руски загуби и нулеви бандеровски загуби,но незнайно защо царяла някаква безнадеждност на украинския фронт .....
14:29 23.02.2026
10 Синхрон между медия и канцлер
Коментиран от #16
14:29 23.02.2026
11 име
Коментиран от #15
14:30 23.02.2026
12 психолог
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":хубаво е от време на време да виждаме какво им сервират на жабите в тенджерата. проблемът е, че на запад на това му верват. и, по някакъв неясен за мен начин, дори хора със сиво вещество между ушите в един момент започват да верват. дълъг разговор е.
14:30 23.02.2026
13 """""""""""""""
До коментар #3 от "хихи":"Руската армия се научи да заглушава терминалите на сателитната система Starlink." Това заяви командирът на групата за тактическо въздушно разузнаване на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, по-известен като Мадяр.
В Русия тестват и подготвят за промишлено производство системи, които могат да блокират работата на терминалите на сателитната система Starlink.
„Фронт без Starlink е много по-труден от фронт без F-16. Сляп и глух, каза Мадяр.
Руски изтребители, дори и без специални системи, успешно унищожиха антени Starlink в зоната за специални операции, нарушавайки системата за контрол и комуникация на въоръжените сили на Украйна, пише за това журналистът Руслан Осташко в своя канал в Telegram.
Коментиран от #21
14:30 23.02.2026
14 604
14:31 23.02.2026
15 здравей паун
До коментар #11 от "име":Как върви контрата ? Курск превзехте ли го вече , или само първите три букви , а ?
А Крим наш , кога ? А парада на Червения площад ? Или там по терлици , а ?
Коментиран от #18
14:32 23.02.2026
16 психолог
До коментар #10 от "Синхрон между медия и канцлер":Кой нормален иска да стъпи в калната кочината, дори и вие гладните копийки не бихте стъпили там!
Коментиран от #25
14:32 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Швейк
До коментар #15 от "здравей паун":Тъпичък ми се виждаш.
Коментиран от #20
14:33 23.02.2026
19 Гост
14:34 23.02.2026
20 здравей паун
До коментар #18 от "Швейк":Ела да ти го нашмуля между ушаците , да видиш тъпичък ли е или остричък ...
14:34 23.02.2026
21 Гост
До коментар #13 от """"""""""""""""":Хахаа, блатарите не могат пирон да сделат, старлинк щепзаглушават, с ватенки ли ще го глушат, хихии
Копейката е многа примитивно мекотело и кълве на све
Коментиран от #26
14:35 23.02.2026
22 1678
14:35 23.02.2026
23 бай Кобзон
До коментар #17 от "604":Два милиона бандери и един милиона западни наемници са редовно на концерта .
14:35 23.02.2026
24 Факт
Окупираните и опустошени територии не оправдават цената която плаща федерацията на злото.
Коментиран от #28, #29
14:35 23.02.2026
25 Евроатлантик
До коментар #16 от "психолог":Аз мтого искам да ида в Киен зеления да ми тропа на главата от златната тоалетна. Даже ще отварям уста!
Коментиран от #73
14:36 23.02.2026
26 жик так
До коментар #21 от "Гост":Бе пирон може и да не сделат , ама да ти отпорят ауспуха могат .
Коментиран от #30
14:36 23.02.2026
27 стоян георгиев
Как става тая? Хихихи
14:36 23.02.2026
28 Евроатлантик
До коментар #24 от "Факт":Това е 100% факт, от Киев за два дня бункерното 4та година не излиза от мазето!
Коментиран от #31
14:37 23.02.2026
29 интресно
До коментар #24 от "Факт":Вярваш ли още в дядо Коледа ?
14:37 23.02.2026
30 стоян георгиев
До коментар #26 от "жик так":Глем, че само копейките бродите гладни и съдрани с разпрани ауспуси!
Коментиран от #33, #35, #36, #40
14:38 23.02.2026
31 факт е да
До коментар #28 от "Евроатлантик":На втория ден руснаците бяха край Киев , ама вие ревахте и обещавахте че ще подписвате договора в Истамбел . Никой не ви е крив сега . Втори шанс няма .
Коментиран от #37, #41
14:38 23.02.2026
32 Някой
14:39 23.02.2026
33 жик так
До коментар #30 от "стоян георгиев":Гледам едни укри се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат ....
Коментиран от #44
14:39 23.02.2026
34 Първа клада втора ливада
До коментар #17 от "604":Ако не знаеш, въпросният певец е украински евреин, може и да пее, но за своите.
14:39 23.02.2026
35 мамул
До коментар #30 от "стоян георгиев":Кака галка даде ли ти бонбонче вчера ?
14:40 23.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Последния Софиянец
До коментар #31 от "факт е да":За това ли Залужни половината колона то 64 км пред Киев, а десанта в Гостмел беше унищожен напълно, това ли е било обещано на блатарите!
Коментиран от #42
14:41 23.02.2026
38 Трол
14:41 23.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 604
До коментар #30 от "стоян георгиев":Го каза фентанилния жендър...платенуту тролтче нъ пепедебе...нещасттик че и комплексиран.
Коментиран от #72
14:44 23.02.2026
41 Евроатлантик
До коментар #31 от "факт е да":Вдичко което беше пред Киев Зеленски го върна в чували за блатата, нова се разбраха в Истанбул, после същото де случи и в Херсон и Харков, копейкка слабоумна и прегладнела
Коментиран от #45
14:44 23.02.2026
42 Жеко
До коментар #37 от "Последния Софиянец":А ти имаш ли си представа колко са 64 километра ?
А нещо за театъра в Буча ? А кой пристигна в Донбас , а ? Руснаците със 120 000 човека смляха 800 000 подготвени по западен образец укрорамбовци .
14:44 23.02.2026
43 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
Коментиран от #50
14:45 23.02.2026
44 604
До коментар #33 от "жик так":Важното е, че ботокса е зад урал в мазето с фул памперс от 2022г
Коментиран от #47
14:45 23.02.2026
45 бай Иван
До коментар #41 от "Евроатлантик":Върнал зеленчука , ама в някоя друга вселена . Що беше тоя театър в Буча ?
14:45 23.02.2026
46 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
14:46 23.02.2026
47 жик так
До коментар #44 от "604":За зеленото мушкато ли говориш ? Дето вечно пари проси .
Коментиран от #59
14:46 23.02.2026
48 АЙДЕЕЕ...!
Но давайте ,в същият дух!
Ефектът е обратен...👍!
14:46 23.02.2026
49 ДрайвингПлежър
Коментиран от #55
14:46 23.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 новинарник
14:47 23.02.2026
52 РФ е един огромен КЕН eф !
Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.
Коментиран от #84, #85
14:47 23.02.2026
53 Цончо мекият
14:47 23.02.2026
54 Попов
А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
Коментиран от #61
14:48 23.02.2026
55 Жеко
До коментар #49 от "ДрайвингПлежър":С прашки ли ги изтрелват тия сателити, хахаа
Жалък рудороб
Коментиран от #76
14:48 23.02.2026
56 не разбрах
14:48 23.02.2026
57 важното е
14:48 23.02.2026
58 Суровата истина
Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
Московия почти винаги губи.
240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
Поражение от Япония — имперски шок и революция.
Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
Чечня е унижението на армията.
Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
Московия никога не е печелила с развитие.
Те не са империя.
Те са държава, която постоянно закъснява.
Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….
Московия не е „алтернатива на Запада“.
Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
И този път — ще бъде затворен.
Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.
Коментиран от #67, #81
14:49 23.02.2026
59 ДрайвингПлежър
До коментар #47 от "жик так":За милиционера с ботокса от калното мазе, сойто за малко да вземе Киев за 3 дена, а вече е 5та година!
14:49 23.02.2026
60 Българският народ подкрепя Украйна !
Коментиран от #82
14:51 23.02.2026
61 а бе
До коментар #54 от "Попов":с такива презрителни коментари западняците най-много да си пожелаят наистина орешниците да посетят столиците им! И тогава бог да им е на помощ! А и на нас, щото сме в тази скапана коалиция...
Коментиран от #68
14:51 23.02.2026
62 ааа КАК
14:51 23.02.2026
63 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Тя е била последвана от допълнителна координация на 17 декември, когато европейските сътрудници отново са се свързали със своите ръководители в Москва. Този път са решили да не правят снимки, но са обсъждали, наред с други неща, как да бъдат размразени руски средства.
Както без съмнение знаете, прокремълската пропаганда, разпространявана от тези предатели, стана особено креслива през последните месеци, тъй като руснаците отново буксуват в Украйна, икономиката се срива, а загубите надвишават броя на новоназначените.
Коментиран от #69
14:53 23.02.2026
64 руский мир
14:53 23.02.2026
65 Реална фантазия
14:54 23.02.2026
66 Клоуна пусин 🤡💩
14:55 23.02.2026
67 даа зле сте
До коментар #58 от "Суровата истина":Типично обяснение на новото дебилно поколение! Нямате представа за наука, изкуство и човеческо развитие!
14:55 23.02.2026
68 Дони мен
До коментар #61 от "а бе":Няма Орешник вече,заводът даде фира. И да не приказва много оня с токчетата , че да не се върнат Пършинг на бойно дежурство и да видиш как след 3 минути Москва я няма .
14:56 23.02.2026
69 нещастни бандеровци
До коментар #63 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Още не сте разбрали кой възстановява фашизма в Европа! Тези, които издигнаха Бандера за национален герой и ЕС им ръкопляска с ръце и вдига лозунги като за фюрера на 4-тия райх!
Коментиран от #75
15:02 23.02.2026
70 Продажни копейки и...
15:05 23.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Трай бе
До коментар #40 от "604":неграмотник. Тоя форум не е за простаци.
15:10 23.02.2026
73 Лука
До коментар #25 от "Евроатлантик":Ако и когато мажеш ,кажи нещо смислено!
15:11 23.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Лука
До коментар #69 от "нещастни бандеровци":Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не споре а чети за фашизма !
15:18 23.02.2026
76 ДрайвингПлежър
До коментар #55 от "Жеко":Оборудването за геопозициониране е 100-200 кг
Издигат го в тропосферата с подобно на дирижабъл десетки пъти по-лесно и евтино от изстрелване в термосферата на 500-550 км
15:31 23.02.2026
77 Атина Палада
15:32 23.02.2026
78 Факти
15:33 23.02.2026
79 Дедо ви...
15:34 23.02.2026
80 Сзо
15:40 23.02.2026
81 колко си жалък бе козяшки
До коментар #58 от "Суровата истина":Само с лозонги и мантри не става .
15:41 23.02.2026
82 И аз подкрепям Украйна!
До коментар #60 от "Българският народ подкрепя Украйна !":НО!
Само духовно!
Не искам да ми изпразват и без това отънелият ми джоб,под команда на Урсула,в посока- бездънната каца-,,Украйна"...!
15:54 23.02.2026
83 Дика
16:01 23.02.2026
84 Това :
До коментар #52 от "РФ е един огромен КЕН eф !":,,нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш."
Да го бе казал на Наполеон и Хитлер...?!
16:10 23.02.2026
85 Беше ?
До коментар #52 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Пропагандистче сороско...."беше" се употребява за нещо , което е минало и е завършило.
Тази война още не е завършила и ще завърши само при изчистването на укрофа.ши.стката сган от Украйна и пълното присъединяване на минимум 4 области към Русия, тези които са вписани в Конституцията и - Донецка, Луганска , Херсонска и Запорожка...и то ако е с преговори ...при продължаване на военните действия довиждане са Одеса и Николаев, а при следващо дървене на фашистите- Харков и Киев....това е .
Коментиран от #88
16:22 23.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Старлинк нищо не повлиява на
Коментиран от #90, #91
16:50 23.02.2026
88 На неграмотник е безполезно
До коментар #85 от "Беше ?":кога се употребява формата за минало време.Така или иначе мозъка му е рудиментиран по рождение и няма начин да разбере въобще за какво става на реч. Единственото което може е да повтаря това което са му написали да каже.
16:53 23.02.2026
89 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Само питам":абе то и аз питам защо асвабадителите ги няма още в Киев ? Уж за три дня, а то пета година подкарват утре вдругиден..
17:40 23.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #87 от "Старлинк нищо не повлиява на":🤣🤣..на преговорите тези дни, член на руската делегация е повдигнал въпроса за окупираните територии..На въпроса на Кирило Буданов кой е той и би ли се представил, след като си записал нещо в бележника, този въпрос изобщо отпаднал като точка в дневбия ред....🤣
17:46 23.02.2026