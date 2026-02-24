Победа на Русия в Украйна ще ни принуди да учим руски и китайски език

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е или "предател", или "изключителен" лидер в отношенията си с Русия, заяви пред "Франс прес" носителят на Нобелова награда за мир Лех Валенса, пише News.bg.

"На пръв поглед той изглежда като лакей на Русия, просто предател. Това е единият начин да се гледа на нещата", отбеляза бившият полски президент.

Валенса допълни, че Тръмп може да бъде и "изключително интелигентен политически лидер", който осъзнава, че ако Съединените щати се присъединят към анти-Путиновия хор, Москва може да бъде принудена да използва ядрени оръжия.

"Путин е безотговорен", подчерта Валенса, чиито действия като лидер на синдиката "Солидарност" помогнаха за падането на Желязната завеса.

Според него стратегията на Тръмп е хитра: да се избегне тласкането на Путин към използване на ядрено оръжие, като се играе ролята на приятел, което дава време на Европа да се организира без директната намеса на САЩ.

"Ако Съединените щати влязат в играта, това ще е ядрена война", категоричен бе Валенса.

Той посочи, че ако Тръмп се окаже "изключителен", би заслужил Нобеловата награда за мир, а ако е "предател", не я заслужава.

Валенса разказа, че наскоро се е срещнал с венецуелската опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир за 2025 г. Марина Корина Мачадо, която предложила на Тръмп своя медал във Вашингтон. Бившият полски лидер я посъветвал, че е прибързала.

Той подчерта важността от помощ за Украйна, като призна разкаяние за някои от миналите си решения. "Когато бях президент, идеята ми беше Полша и Украйна да се присъединят заедно към ЕС и НАТО", каза Валенса, отбелязвайки, че загубата на президентските избори е провалила плана му.

Валенса подчерта, че войната в Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., е най-кървавият европейски конфликт след Втората световна война и че преговорите между Русия и Украйна от 2025 г. под натиска на Тръмп досега са били без резултат.

Според него след разпадането на Съветския съюз три блока - САЩ, Русия и Китай - се опитват да заемат водеща роля в света. Той предупреди, че ако Русия завладее Украйна, Съединените щати ще загубят влияние завинаги, а победата над Москва може да се наложи да бъде повторена от бъдещите поколения.

Валенса обобщи, че коренът на руската агресия е в липсата на демокрация и продължаващата историческа представа за външна заплаха, като проблемът не е в отделни лидери, а в политическата система на страната.