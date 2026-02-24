Новини
Свят »
Русия »
Победа на Русия в Украйна ще ни принуди да учим руски и китайски език
  Тема: Украйна

Победа на Русия в Украйна ще ни принуди да учим руски и китайски език

24 Февруари, 2026 13:24, обновена 24 Февруари, 2026 13:26 3 563 110

  • победа-
  • русия-
  • украйна-
  • руски език-
  • китайски език

Бившият полски президент и носител на Нобелова награда за мир коментира действията на Доналд Тръмп и последствията за Украйна и Европа.

Победа на Русия в Украйна ще ни принуди да учим руски и китайски език - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е или "предател", или "изключителен" лидер в отношенията си с Русия, заяви пред "Франс прес" носителят на Нобелова награда за мир Лех Валенса, пише News.bg.

"На пръв поглед той изглежда като лакей на Русия, просто предател. Това е единият начин да се гледа на нещата", отбеляза бившият полски президент.

Още новини от Украйна

Валенса допълни, че Тръмп може да бъде и "изключително интелигентен политически лидер", който осъзнава, че ако Съединените щати се присъединят към анти-Путиновия хор, Москва може да бъде принудена да използва ядрени оръжия.

"Путин е безотговорен", подчерта Валенса, чиито действия като лидер на синдиката "Солидарност" помогнаха за падането на Желязната завеса.

Според него стратегията на Тръмп е хитра: да се избегне тласкането на Путин към използване на ядрено оръжие, като се играе ролята на приятел, което дава време на Европа да се организира без директната намеса на САЩ.

"Ако Съединените щати влязат в играта, това ще е ядрена война", категоричен бе Валенса.

Той посочи, че ако Тръмп се окаже "изключителен", би заслужил Нобеловата награда за мир, а ако е "предател", не я заслужава.

Валенса разказа, че наскоро се е срещнал с венецуелската опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир за 2025 г. Марина Корина Мачадо, която предложила на Тръмп своя медал във Вашингтон. Бившият полски лидер я посъветвал, че е прибързала.

Той подчерта важността от помощ за Украйна, като призна разкаяние за някои от миналите си решения. "Когато бях президент, идеята ми беше Полша и Украйна да се присъединят заедно към ЕС и НАТО", каза Валенса, отбелязвайки, че загубата на президентските избори е провалила плана му.

Валенса подчерта, че войната в Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., е най-кървавият европейски конфликт след Втората световна война и че преговорите между Русия и Украйна от 2025 г. под натиска на Тръмп досега са били без резултат.

Според него след разпадането на Съветския съюз три блока - САЩ, Русия и Китай - се опитват да заемат водеща роля в света. Той предупреди, че ако Русия завладее Украйна, Съединените щати ще загубят влияние завинаги, а победата над Москва може да се наложи да бъде повторена от бъдещите поколения.

Валенса обобщи, че коренът на руската агресия е в липсата на демокрация и продължаващата историческа представа за външна заплаха, като проблемът не е в отделни лидери, а в политическата система на страната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    26 101 Отговор
    Русия никога не е била по-жалка .

    Коментиран от #7, #35, #78

    13:26 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    92 16 Отговор
    Ганчо да започва да учи руски, ако не иска да записва ускорен курс по турски.

    Коментиран от #86

    13:26 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    20 106 Отговор
    След края на СВО,Русия ще бъде разделена м/у Китай и Украйна и руснаците ще бъдат превъзпитавани в лагери

    Коментиран от #13, #38

    13:27 24.02.2026

  • 5 Аз съм го научил защото

    66 11 Отговор
    ми е необходим. Вие много сте закъснели и трябва да проверите какъв голям процент от населението на Европа и целия свят говори този език.
    А иначе ми е все едно кой ще бие макар че на всички вече е ясно

    13:27 24.02.2026

  • 6 хехе

    54 11 Отговор
    е па учете украински он е като руския.

    Коментиран от #47, #94

    13:27 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    47 13 Отговор
    Цървулите учиха турски и носеха фесове преди ,сега ще им бъде по лесно да учат руски

    Коментиран от #88

    13:28 24.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    13 19 Отговор
    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и се говори на български.

    13:28 24.02.2026

  • 10 хахахахохо

    56 6 Отговор
    Лехчо, ти руския го говориш. Китайският ще ти е по-труден.

    13:28 24.02.2026

  • 11 Пич

    79 13 Отговор
    Валенса само показва, че полските либерасти са същите кретени като останалите Урсулианци!!!

    13:29 24.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    59 9 Отговор
    Чудесно! Учете!

    Ако тия дето днес размахват украинския парцал се съберат и идат на бойното поле ще освободят любимата си украйна за часове! Ама не това е целта... европейските демократи са много заразен и гнусен отпадък на човешката цивилизация!

    13:29 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    23 2 Отговор
    Лошото е, че може да ни принуди да учим български.

    13:30 24.02.2026

  • 15 Дзак

    29 2 Отговор
    Човек се учи докато е жив!

    13:30 24.02.2026

  • 16 Ами светът се

    29 3 Отговор
    разделя на сфери на влияние без световен хегемон.

    Коментиран от #83

    13:31 24.02.2026

  • 17 Е, то не е лошо

    35 1 Отговор
    човек да поназнайва чужди езици, особено китайски. Децата на Тръмп знаят китайски, за разлика от тези на европейските политици.

    13:31 24.02.2026

  • 18 Само така

    56 6 Отговор
    Ние руския език си го знаем, защото сме го учили стабилно от 2-ри до 10клас.Който не го е учил ,бързо да се залява с уроците по руски.Ще е печеливш.

    Коментиран от #20

    13:31 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами не

    32 3 Отговор
    Мисля, че руски ще достатъчно...

    13:37 24.02.2026

  • 22 пешо

    32 5 Отговор
    дърт боклук

    13:37 24.02.2026

  • 23 Тоя дъртия бастун

    42 4 Отговор
    да не би да се прави, че не го е учил или че не го знае? Най-долните предатели на социализма се оказаха не истинските дисиденти, а пробоядисалите се на "демократи" партийни функционери!

    13:39 24.02.2026

  • 24 Резидента

    7 34 Отговор
    Трябва фа се надупим на руснята!
    За русодебилите не е проблем! Те да свикнали!

    13:41 24.02.2026

  • 25 ХиХи

    24 1 Отговор
    Руския го знаем, ама Китайския

    13:41 24.02.2026

  • 26 Спиро

    3 22 Отговор
    Сега масово учим английски..

    Коментиран от #87

    13:41 24.02.2026

  • 27 мдамм

    35 5 Отговор
    Този на снимката е измежду най-вредните живи хора на земята, почти наравно със Сорош

    13:42 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ивелин Михайлов

    25 0 Отговор
    То пък сега голям кеф да учим английски и немски 😝

    13:43 24.02.2026

  • 30 SDEЧЕВ

    33 1 Отговор
    По думи на Зеленски, се е научил на украински след, като са го избрали за Президент,преди това е знаел само руски. След това е забранил руския в Украйна. Индокриминация сър.

    Коментиран от #49

    13:43 24.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 56788

    21 1 Отговор
    Ами започвай да го учиш руския ,ще ти трябва

    13:44 24.02.2026

  • 34 Салито

    7 0 Отговор
    Тоа бай Амет гоева на нивата

    13:44 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Реалист

    25 1 Отговор
    По-възрастните знаем руски, да почват да го учат и останалите. Възрастните поляци също знаят руски отлично, но се правят, че не го знаят, от злоба и инат, но като се напичт с водчица Збрьовка и се разплямпват на руски свободно - факт, който съм установил лично.

    13:45 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 7855678

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Ти да видиш

    13:46 24.02.2026

  • 39 Марко Доколянков

    27 3 Отговор
    Тоя тип е истинския предател, винаги е бил на служба в ЦРУ тоя ли бе раст.

    13:46 24.02.2026

  • 40 Поляците ще ги оправят

    21 1 Отговор
    германците. Както винаги са ги оправяли.

    И както са отказали на СССР да въведе съветски войски в Чехия, през 1938 г. (за да може Пилсудски заедно с Хитлер да заграби чешката земя), така ще им бъде отказана помощ от днешна Русия.

    13:46 24.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гларус

    12 4 Отговор
    Я съм го учил руския по тънката част. Беше пълно с рускини и голяма ошибка че ги изгонихме.
    Без 1 час уроци и без 1 домашно и без речник мисля мога да покрия б2 към днешна дата.
    С кратки опреснителни свалки през вгуст С1 не ми мърда.
    Колкото до украинската победа, те завалите знаят рски по-добре от украински, Така че, не виждам голяма разлика.

    Сега малко по-сериозно. Валенса индиректно подкрепя руската теза за широкомаабен конфликт и отхвърля другата - за горейското опълчение на самотната държава....

    13:49 24.02.2026

  • 44 Не така

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "С твоя руски дето си":

    Като си англоговорящ се изнеси в Англия, ама там ще трябва много да се разбираш с негри и араби.

    13:49 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А бееее ееееееее

    17 1 Отговор
    Еееее " айде cuk тир ? То бива нахалство , бива нахалство , чак наглост!!! С какво ли не ни плашихте толкова време , сега взеха да плащат и с руският език . Подлеци безподобни !

    13:51 24.02.2026

  • 47 една украйнска девойка

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Засели се в махалата преди година май, научи български за 3 месеца. Говори го без акцент даже. За какво ние да учим украински? Те ще си научат българския. И се справят да ти кажа.

    13:51 24.02.2026

  • 48 Ние сме си го

    16 2 Отговор
    учили руският и си го знаем даже с падежите, китайски език чат пат но ще се оправим. Вие му мислете

    13:52 24.02.2026

  • 49 Фактъ

    14 1 Отговор

    До коментар #30 от "SDEЧЕВ":

    По твърдения на украинската журналистка Диана Панченко, която е истинска украинка, но горови чудесно руския език, Зеля и болшинството украинcтващи нациcти и сега не владеят мовата, а ползват предимно руски думи, изкривявайки ги да звучат по украински.

    13:53 24.02.2026

  • 50 Макробиолог

    11 1 Отговор
    Не знам що им викаха хиените на европа

    13:53 24.02.2026

  • 51 Слаеа на Русия! Да му мислят фашистите!

    17 4 Отговор
    На Лех кой му е виновен,че не е учил руски навремето. Българите нямат проблем с братския руския език.

    13:53 24.02.2026

  • 52 Е, няма страшно

    12 0 Отговор
    Малко ще се озорим с китайският, но пак ако почнат да идват млади китайски насам бързо ще го научим както научихме криво ляво руският покрай рускините

    13:53 24.02.2026

  • 53 Как се прави на луд само

    14 1 Отговор
    Лех Валенса. Олееее.... А иначе прекрасно говори руски

    13:54 24.02.2026

  • 54 Дернев

    9 4 Отговор
    Нищо разумно не може да се каже, докато Русия продължава да се разглежда като враг, а Европа като част от Европа. Тръмп играе театър, но основно да отслаби Русия, но с това загробва Европа и европейските племена живеещи в нея.
    "победата над Москва може да се наложи да бъде повторена от бъдещите поколения." Ако има такава, то тя няма да е от европейци, а от китайци. Европейските велики племена няма да имат време да учат какъвто и да е друг език.

    13:54 24.02.2026

  • 55 Макробиолог

    9 1 Отговор
    Сталин им подари доста германски риълестейт.

    13:54 24.02.2026

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 10 Отговор
    От копейката и пияния му робовладелец става само тор❗

    Коментиран от #60

    13:55 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пламен

    6 0 Отговор
    Руски и английски знам , ама китайския не ми се отдава . :)

    13:55 24.02.2026

  • 59 Нищо няма да учим

    5 0 Отговор
    Ще си платим да ни треснат по един чип в кратуната и готово

    13:56 24.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 учи руски атлантенце

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    и не умувай !

    13:59 24.02.2026

  • 63 А покойният Ж. Желев

    8 0 Отговор
    Искаше да ни прави франкофони. Ама ние с 30%турцузми в езика трудно поддаваме на чужди езици.

    14:00 24.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Руската покрайнина е

    7 1 Отговор
    Прекалено голяма хапка за Евро. империята . Империята може да се задави с нея , а и ще ни струва прекалено скъпо. Не желая у Крайна в европейското семейство.

    14:01 24.02.2026

  • 67 баце

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Госあ":

    Верно е така. Имат да си връщат полски области , присъединени към украйна, така както донбас и крим са били присъединени. То затова има бая поляци доброволци да се бият с руснаците.

    14:01 24.02.2026

  • 68 СПРАВЕДЛИВ

    10 1 Отговор
    ПОЛСКИ ЛЪЖЕЦ . БЕЗ РУССИЯ СТЕ ЗАГУБЕНИ.

    14:02 24.02.2026

  • 69 Макробиолог

    7 0 Отговор
    Ако искаме Европа да някакъв фактор,тя трябва да се оглавява политически,военно и икономически от Германия/не на мерц/и да е в тесни дружески отношения с Русия.

    Коментиран от #73

    14:03 24.02.2026

  • 70 Макробиолог

    6 0 Отговор
    А бритите да не си мърда по далече от мъгливия остров.

    14:06 24.02.2026

  • 71 За Валенса

    4 0 Отговор
    руският език не е проблем. Ще трябва само да си го припомни. Китайски ще учат внуците му.

    14:07 24.02.2026

  • 72 Пак ми ударете гумата

    7 0 Отговор
    Защо,защото написах,че същия Валенса е бил " секретен агент" Болек" на полските СБ- аналог на КГБ или на нашата Държавна сигурност.Че изразих мнение,как някакъв никому неизвестен електротехник на пристанището,изведнъж повежда десетки милиони поляци зад себе си в " Солидарност " и след това е избран за Президент? .Айде,не на нас тези изгнили домати.Внедрено прокси на службите,който вече знаеха,накъде духа вятърът.Още с избирането на техен сънародник за папа .Навсякъде го приложиха.В Полша, Чехословакия,България,ГДР, и Унгария.Наш зелъо е класически пример.Слагаш ми житурка докато овладееш властта ,след това в кошчето.Същото се случи в Чехословакия/ разцепване на две,Унгария и Румъния.

    14:09 24.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 А продължаването на войната

    4 0 Отговор
    Ще струва още стотици хиляди човешки животи.
    Ученето на нов език не звучи толкова зле.

    14:11 24.02.2026

  • 75 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "С твоя руски дето си":

    Ot London ли пишеш?Пакитата те обичат,нали?

    14:12 24.02.2026

  • 76 мефистофел

    2 1 Отговор
    Ами учете руски още от сега, за да ви е по лесно после.

    14:14 24.02.2026

  • 77 Българин

    3 6 Отговор
    Ние българите смятаме руснаците за добитък

    Коментиран от #80, #92, #103

    14:17 24.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Две дебилни":

    Германия е васална държава от началото на миналия век,Хитлер се опита са го промени но по погрешния начин.

    14:19 24.02.2026

  • 80 мефистофел

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    ами ако го сравняваш със себе си и не откриваш разлика , така е.

    14:22 24.02.2026

  • 81 Когато уважаваш

    1 0 Отговор
    партньора си, желателно е да знаеш неговия език.

    14:23 24.02.2026

  • 82 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    ВСИЧКОСПРАВЕДЛИВО СЕ ВРЪЩА.ПОДЛОГИТЕ ДА МУ МИСЛЯТ

    14:24 24.02.2026

  • 83 някой

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами светът се":

    Вероятно света ще се раздели на Източна сфера на влияние - Русия и Китай . И западна сфера на влияние . А стара Европа ще си я подават по между си , като футболна топка . Куба и Венецуела ще минат под западно влияние , щото са по близо до западният хегемон и не могат да бъдат опазени .

    Коментиран от #100

    14:29 24.02.2026

  • 84 Николай

    3 0 Отговор
    Агент "Болек" се изказа!

    14:34 24.02.2026

  • 85 Русия

    6 1 Отговор
    Смениха му памперса и му дадоха думата,НО колкото и да е изкуфял либерал е прав за едно,който иска от тук на сетне да е добре в живота да учи Руски език !

    14:36 24.02.2026

  • 86 Ха,ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти на всяка манджа - мерудия, както винаги.

    14:41 24.02.2026

  • 87 Аоо

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Спиро":

    Да ама скоро англичаните ще ви изритат от острова, няма да ви плащат от НПО-тата, и вие като отлични цървули, ще трябва да се преориентирате. Но имайте предвид, че като се върнете, България вече е пълна с арабско и турско говорящи.

    Коментиран от #90

    14:42 24.02.2026

  • 88 Мичето

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Па крепостните говорят на бг в по -мек вариант.

    14:42 24.02.2026

  • 89 Да си учил

    5 0 Отговор
    Ми да си учил навремето бе пърдехул.

    14:43 24.02.2026

  • 90 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Аоо":

    На острова на интригантите останаха ли англичани?

    14:45 24.02.2026

  • 91 Аоо

    6 0 Отговор
    Лехчо, и вашия папа го има в досиетата на Епщайн. Приятели били.

    14:49 24.02.2026

  • 92 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Не, добитъка м/у българите смятат така. Истинските българи са на друго мнение

    14:53 24.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    По добре учи някой полезен мъртъв език например латински
    може а станеш дофтор или адвУкат
    мовата Не става и тоалетна хартия да си поискаш

    14:59 24.02.2026

  • 95 Пръч

    5 2 Отговор
    Руснаците като говорят на развален български, нужно ли е да го учим! Ние си говорим правилно!

    15:02 24.02.2026

  • 96 1963 роден

    3 0 Отговор
    Аз знам руски, така че......кефффф

    15:12 24.02.2026

  • 97 Руски знаем

    5 0 Отговор
    От трети клас го учихме в училище.Кой учил учил

    15:12 24.02.2026

  • 98 Баба ти

    4 0 Отговор
    За дъртия миньор ще е трудно наистина.

    15:22 24.02.2026

  • 99 СЛОНА

    2 0 Отговор
    АКО ТРЯБВА И НА ПАМЕТНИЦИТЕ ЩЕ ПИШЕТЕ НА РУСКИ И КИТАЙСКИ!!!!

    15:27 24.02.2026

  • 100 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "някой":

    Много реален поглед ! Между Изток и Запад се оформя Буферна зона - Близкия изток + Средния(кавказко - алтайски) изток !... САщ искат Израел да е водещата сила на буферната зона но изглежда няма да успеят да се преборят с турския АСКЕР ! ...

    15:28 24.02.2026

  • 101 Дедо ви!

    1 0 Отговор
    Поне ще си научил нещо

    15:37 24.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Вие добитъците - за българи ли се имате?

    15:41 24.02.2026

  • 104 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Дъртият грип се е нещо превъзбудил и воюва с духовете от отвъдното. По - добре да си гледа малкото дни, които му остават и да не ръси токсините си от черен мухъл по простите кратунинаеврогейзерите.

    15:45 24.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Сандо

    7 0 Отговор
    Защо ни занимавате с бълнуванията на един дъртак,че и на всичко отгоре доказан агент на КГБ?За него е достатъчно да знаем,че е поляк,а това е признаване,че е тежко психическо болен от русофобия.По-интересно за мен е каква е реакцията на полското общество за хилядите убити поляци в окраината?

    16:27 24.02.2026

  • 108 Жиката

    3 0 Отговор
    Предател бе Горбачов.

    17:11 24.02.2026

  • 109 БАЙ СТАВРИ

    0 1 Отговор
    Ама вие руския си го знаете перфектно.Време е да учите украински.

    20:00 24.02.2026

  • 110 московия !

    0 0 Отговор
    отиде си просия в спомена ,но добре , че има бг-русохили да я помнят!

    20:17 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания