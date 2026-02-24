Победа на Русия в Украйна ще ни принуди да учим руски и китайски език

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е или "предател", или "изключителен" лидер в отношенията си с Русия, заяви пред "Франс прес" носителят на Нобелова награда за мир Лех Валенса, пише News.bg.
"На пръв поглед той изглежда като лакей на Русия, просто предател. Това е единият начин да се гледа на нещата", отбеляза бившият полски президент.
Валенса допълни, че Тръмп може да бъде и "изключително интелигентен политически лидер", който осъзнава, че ако Съединените щати се присъединят към анти-Путиновия хор, Москва може да бъде принудена да използва ядрени оръжия.
"Путин е безотговорен", подчерта Валенса, чиито действия като лидер на синдиката "Солидарност" помогнаха за падането на Желязната завеса.
Според него стратегията на Тръмп е хитра: да се избегне тласкането на Путин към използване на ядрено оръжие, като се играе ролята на приятел, което дава време на Европа да се организира без директната намеса на САЩ.
"Ако Съединените щати влязат в играта, това ще е ядрена война", категоричен бе Валенса.
Той посочи, че ако Тръмп се окаже "изключителен", би заслужил Нобеловата награда за мир, а ако е "предател", не я заслужава.
Валенса разказа, че наскоро се е срещнал с венецуелската опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир за 2025 г. Марина Корина Мачадо, която предложила на Тръмп своя медал във Вашингтон. Бившият полски лидер я посъветвал, че е прибързала.
Той подчерта важността от помощ за Украйна, като призна разкаяние за някои от миналите си решения. "Когато бях президент, идеята ми беше Полша и Украйна да се присъединят заедно към ЕС и НАТО", каза Валенса, отбелязвайки, че загубата на президентските избори е провалила плана му.
Валенса подчерта, че войната в Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., е най-кървавият европейски конфликт след Втората световна война и че преговорите между Русия и Украйна от 2025 г. под натиска на Тръмп досега са били без резултат.
Според него след разпадането на Съветския съюз три блока - САЩ, Русия и Китай - се опитват да заемат водеща роля в света. Той предупреди, че ако Русия завладее Украйна, Съединените щати ще загубят влияние завинаги, а победата над Москва може да се наложи да бъде повторена от бъдещите поколения.
Валенса обобщи, че коренът на руската агресия е в липсата на демокрация и продължаващата историческа представа за външна заплаха, като проблемът не е в отделни лидери, а в политическата система на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:26 24.02.2026
12 ДрайвингПлежър
Ако тия дето днес размахват украинския парцал се съберат и идат на бойното поле ще освободят любимата си украйна за часове! Ама не това е целта... европейските демократи са много заразен и гнусен отпадък на човешката цивилизация!
13:29 24.02.2026
"победата над Москва може да се наложи да бъде повторена от бъдещите поколения." Ако има такава, то тя няма да е от европейци, а от китайци. Европейските велики племена няма да имат време да учат какъвто и да е друг език.
13:54 24.02.2026
До коментар #61 от "Госあ":Верно е така. Имат да си връщат полски области , присъединени към украйна, така както донбас и крим са били присъединени. То затова има бая поляци доброволци да се бият с руснаците.
14:01 24.02.2026
Ученето на нов език не звучи толкова зле.
14:11 24.02.2026
До коментар #73 от "Две дебилни":Германия е васална държава от началото на миналия век,Хитлер се опита са го промени но по погрешния начин.
14:19 24.02.2026
До коментар #16 от "Ами светът се":Вероятно света ще се раздели на Източна сфера на влияние - Русия и Китай . И западна сфера на влияние . А стара Европа ще си я подават по между си , като футболна топка . Куба и Венецуела ще минат под западно влияние , щото са по близо до западният хегемон и не могат да бъдат опазени .
Коментиран от #100
14:29 24.02.2026
До коментар #2 от "честен ционист":Ти на всяка манджа - мерудия, както винаги.
14:41 24.02.2026
87 Аоо
До коментар #26 от "Спиро":Да ама скоро англичаните ще ви изритат от острова, няма да ви плащат от НПО-тата, и вие като отлични цървули, ще трябва да се преориентирате. Но имайте предвид, че като се върнете, България вече е пълна с арабско и турско говорящи.
Коментиран от #90
14:42 24.02.2026
До коментар #87 от "Аоо":На острова на интригантите останаха ли англичани?
14:45 24.02.2026
94 Хи хи хи
До коментар #6 от "хехе":По добре учи някой полезен мъртъв език например латински
може а станеш дофтор или адвУкат
мовата Не става и тоалетна хартия да си поискаш
14:59 24.02.2026
До коментар #83 от "някой":Много реален поглед ! Между Изток и Запад се оформя Буферна зона - Близкия изток + Средния(кавказко - алтайски) изток !... САщ искат Израел да е водещата сила на буферната зона но изглежда няма да успеят да се преборят с турския АСКЕР ! ...
15:28 24.02.2026
