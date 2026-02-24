Новини
Може ли Словакия „да дръпне шалтера“ на Украйна?
Може ли Словакия „да дръпне шалтера“ на Украйна?

24 Февруари, 2026 14:35 2 121 51

Министърът на отбраната заяви, че пазарът на петролни продукти не е в опасност и транзитът може да се възобнови през следващите дни

Може ли Словакия „да дръпне шалтера“ на Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Словашкият премиер Роберт Фицо поиска от оператора на електропреносната мрежа на страната да спре извънредните доставки на електроенергия за Украйна, предаде Ройтерс. „От днес, ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ за стабилизиране на украинската енергийна мрежа, тя няма да получи такава“, отбеляза Фицо в изявление. Според него мярката ще бъде отменена едва след възобновяването на транзита на петрол към Словакия. Агенцията напомни, че доставките на руски петрол за Унгария и Словакия бяха прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарат е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна. Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари, пише БТА.

Словашкото издание „Словак Спектейтър“ представи ключови факти за електроснабдителни връзки между Словакия и Украйна. Така Украйна е вторият по големина клиент на електроенергия в Словакия, след Унгария. Общия словашки износ на електроенергия през 2025 г. е бил 18,3 тераватчаса, от които износът за Украйна е представлявал 2,9 или около 16% от общия износ. Вносът на електроенергия от Словакия покрива приблизително 18% от потреблението на Украйна.

Самият Роберт Фицо обяви намерението си още в неделя вечерта във видеоклип, публикуван на профила му във „Фейсбук“, като заяви, че стъпката ще бъде предприета, ако украинският президент Володимир Зеленски не позволи възобновяването на доставките на руски петрол за Словакия по нефтопровода „Дружба“ до понеделник. „Ако украинският президент Володимир Зеленски ни казва да купуваме газ и петрол на различно от Русия място - въпреки че е по-трудно и скъпо и губим много пари - тогава имаме право да отговорим“, заяви той. „Ако украинският президент не започне доставките на петрол за Словакия в понеделник, ще помоля словашките компании да спрат извънредното електрозахранване на Украйна още същия ден“, допълни той, като припомни, че Словакия помага на Украйна от началото на войната.

„В нашата страна живеят около 180 000 украинци, ние им предоставяме хуманитарна помощ, организираме съвместни правителствени заседания с тях. Словакия прави много повече за Украйна от други страни“, припомни словашкият премиер. Според Фицо Зеленски не иска да разбере миролюбивото отношение на Словакия и се държи злонамерено към нея, защото източната му съседка не подкрепя продължаването на войната. Според словашкия премиер, Киев вече е спрял доставките на газ, което е причинило на Словакия щети от 500 млн. евро годишно, а сега и доставките на петрол, което ще причини допълнителни щети и логистични затруднения.

Същевременно словашкото правителство се опитва да успокои населението. Министърът на отбраната Роберт Калиняк заяви, че пазарът на петролни продукти не е в опасност и транзитът може да се възобнови през следващите дни. Въпреки че не уточни точния маршрут, той отбеляза, че транспортът през Хърватия е много по-скъп отпреди, така че петролът може да пристига в Словакия и по обходен път, през Италия и Чехия.

Ако Словакия не е уважавана държава партньор на Украйна, тя ще трябва да предприеме мерки, като например спиране на доставките на електроенергия за Украйна, заяви в понеделник министърът на вътрешните работи и председател на влизащата в управляващата коалиция партия „Глас-Социална демокрация“ Матуш Шутай Ещок. „Тези средства са несравними с това, което губим поради блокирането на транзита на газ за Словакия от Украйна“, допълни той, визирайки пропуснатите ползи.

Влизащата в управляващата коалиция Словашка национална партия (СНС) напълно подкрепи Фицо „Ако се потвърди, че украинците блокират доставките на петрол по същия начин, по който блокираха доставките на газ, е немислимо Украйна, която е получила над 4 милиарда евро помощ от Словакия, да ни изнудва политически“, заяви лидерът на СНС Иван Данко.

Президентът на страната Петер Пелегрини се опита да заеме помирителна позиция, отбелязва интернет порталът „Бумм.ск“, подчертавайки значението на дипломацията в енергийния транзит. Той настоя да се свикат спешни преговори за възстановяване на доставките на украински петрол за Словакия и на словашка електроенергия за Украйна.

Опозицията обаче остро критикува действията на правителството. Ако доставките на електроенергия за Украйна наистина бъдат прекъснати, това би граничило с предателство, заяви лидерът на опозиционната партия „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка. Според него решението може да доведе до по-нататъшно накърняване на репутацията на страната като членка на ЕС. „Заплахите, че ще прекъснем доставките на електроенергия, е специален словашки подарък за Украйна по случай годишнината от срамната руска агресия“, заяви високопоставеният член на партията Мирослав Корчок.

Според Вилиам Карас, заместник-председател на Християндемократическото движение, кабинетът не следва словашки, а по-скоро чуждестранни интереси. Той също така обърна внимание на факта, че въпреки че Словакия преди това е получавала руски петрол на 30 процента по-ниска цена, това не се е отразило на цените на горивата и настоя страната да търси нови, независими енергийни източници в свой интерес.

Словашкият интернет портал СМЕ разкритикува отношението на словашкия премиер към Украйна: „Фицо е напълно наясно с всички факти. Аргументът му, че Словакия е „горда и суверенна нация“ и че самият той е „горд и суверенен словак“, не издържа тук. Случващото се не е нито суверенно, нито гордо, нито национално. Гордите и суверенни хора помагат на слабите, не ги провокират в трудни моменти, работят заедно срещу нападателите и разбират кой е жертвата и кой е агресорът. Поведението на Фицо е просто безсрамно и неморално. Той се държи като гангстер не само във вътрешната политика, но и във външната. Жалко е, че Фицо създава такъв образ на Словакия в чужбина“, отбелязва авторът на статията Йозеф Фило.

„Фицо заложи на грешния кон. Словакия е сама виновна за проблемите си“, коментира вестник „Денник“. „Зависимостта от руски петрол в момент, когато тя атакува Украйна, е не само неморална, но и непрактична и рискована поради възможността от отговор“, отбелязва авторът на статията Яна Шемеш.

„Черен понеделник: Зеленски никога няма да забрави този ден. Фицо направи днес това, което никой не е смееше преди. Словакия нанесе фатален удар на Украйна“, отбелязва унгарското издание „Вилаггаздашаг“.

Украйна осъди „ултиматумите и изнудването“. В изявление, публикувано в „Екс“, украинското МВнР остро определи действията като „безотговорни“, заявявайки, че те рискуват да изострят енергийната криза, която последва месеци на руски въздушни удари срещу украински мрежи и електроцентрали, оставяйки хиляди украинци без отопление и електричество в разгара на зимата. „Подобни действия, в контекста на масирани и целенасочени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна и опитите на Москва да лиши украинците от електричество, отопление и газ по време на екстремни студове, са провокативни, безотговорни и заплашват енергийната сигурност на целия регион. По този начин правителствата на Унгария и Словакия не само играят в полза на агресора, но и вредят на собствените си енергийни компании, които доставят енергия на търговска основа“, се казва в изявлението.

Поради физическите свойства на електроенергията и правилата на ЕС е немислимо за който и да е член на Европейска мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) - включително Унгария и Словакия - просто да спре доставките си на електроенергия в която и да е посока, коментира, позовавайки се на експерти, унгарският вестник „Непсово“. Украинската мрежа също е част от организацията. Според правилата на ENTSO-E междудържавният пренос на електроенергия, според конкретен сценарий, може да бъде прекъснат единствено при наистина критични аварийни ситуации, а освен това електроенергията (преминаваща конкретно през Словакия) може да произхожда от трета държава, което означава, че подобна стъпка би могла да наруши и международни договори. Спирането им с цел оказване на политически натиск е забранено и невъзможно и това никога не се е случвало в 75-годишната история на ENTSO-E и нейните правни предшественици. В случай на политическа заповед, словашкият или унгарският системен оператор може да докладва намерението си за прекъсване в централата на ENTSO-E, откъдето отговорът вероятно би бил изрична забрана. Нарушаването на това би било нарушение на устава и договорите, коментират експертите на вестника.

Вероятното прекратяване на аварийните електрозахранвания от Словакия няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна, съобщи пресслужбата на „Укренерго“ в своя канал в „Телеграм“. „Последният път Украйна поиска спешна помощ от Словакия преди повече от месец и в много ограничено количество. Като цяло спешна помощ от словашка посока е била предоставяна на обединената енергийна система на Украйна доста рядко. Говорим за краткосрочни доставки“, отбелязаха в „Укренерго“. Компанията също така отбеляза, че официални документи за едностранното прекратяване на споразумението за взаимно предоставяне на спешна помощ от словашкия системен оператор все още не са представени на „Укренерго“. „Все още не се говори за никакви ограничения върху търговския внос на електроенергия от Словакия. Разпределеният капацитет на междудържавните прелези се използва в съответствие с резултатите от търговете“, добавиха от украинската компания.

Словашкият премиер Роберт Фицо няма техническа възможност едностранно да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна, следователно изявлението му е чисто политическо, отбеляза пред украинската агенция УНИАН енергийният експерт Генадий Рябцев. Той заяви, че всякакви опити за подобна намеса нарушават разпоредбите на ЕС. „Организацията не само забранява подобен вид намеса, но и я тълкуват като нарушение, за което трябва да се поеме отговорност“, отбелязва той.


Оценка 3.8 от 29 гласа.
Оценка 3.8 от 29 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ви чете дългите чаршафи

    40 2 Отговор
    Кратък отговор: МОЖЕ.

    14:37 24.02.2026

  • 2 Човека КоZа

    40 2 Отговор
    Незнам може ли, но знам, че трябва.

    14:38 24.02.2026

  • 3 Зевс

    40 4 Отговор
    Няма да се плашите, грозното Наде ще изнася трансформатори за Украйна :)

    14:38 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен

    6 28 Отговор
    Географията казва , че Фицу нищо не може да направи .
    Може само да чака нафта да му пратят с ,,Орешник" .

    Коментиран от #12

    14:39 24.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Пак ще ни дигнат сметките за ток.

    Коментиран от #9

    14:40 24.02.2026

  • 7 Братислава

    5 20 Отговор
    Зеленски писал на Фицо да приготвя червен килим в Братислава, по който да преминат украинските бойци в състава на Въоръжените сили на Руската Федерация. Путин щял да посреща парада, Фицо щял да му служи за трибуна, от която да маха.

    14:41 24.02.2026

  • 8 стоян георгиев

    10 40 Отговор
    Словаци и унгарци са срам за ес.да.си бил роб на тия дето сега нападнаха украйна и да ги поддържаш е много жалко о няма никакво оправдание ако падне украйна ще види фицо колко е горд.мишка скапана!трябва да ги изгоним с орбан от ес.вероятно ако орбан ме падне на изборите точно това ще се случи!

    Коментиран от #11, #17, #35, #44, #47

    14:42 24.02.2026

  • 9 Хе хе

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Кво ти пука, нали познаваш Румен Овчаров. Той ще ти направи отстъпка.

    14:42 24.02.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    5 19 Отговор
    Путин до който и лидер да застане изглежда като джуджак. Мисля, че Путин, когато хване Фицо ще го направи поне една глава по-нисък от себе си.

    Коментиран от #13, #31, #45

    14:43 24.02.2026

  • 11 Плюнка

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    айде, гони ги..

    14:44 24.02.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    6 22 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Нещо цехът за Орешници изгорял. Щели да отварят цехове за Лешници и Брезички.

    Коментиран от #21

    14:45 24.02.2026

  • 13 хихи хихи

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Като застане до зеленияНаркос изглежда като великан

    Коментиран от #19, #50

    14:45 24.02.2026

  • 14 Пламен

    6 8 Отговор
    През 2009-та Фицу прие ЕВРОТО .
    Забравихте ли ? Явно не може да му се вярва .

    14:46 24.02.2026

  • 15 Анджо

    6 19 Отговор
    Като дръпне шалтера и след войната пак няма да получи гориво. Така или иначе Фицо ще се чуди кой да обвинява. Украйна няма да влезне в Европейския съюз и тогава никой не може да ги задължи да дават гориво на отвратителните орбан и фицо.

    14:47 24.02.2026

  • 16 СПРАВЕДЛИВ

    28 4 Отговор
    СПРЕТЕ ИМ ТОКА НА ФАШИСТИТЕ

    Коментиран от #49

    14:47 24.02.2026

  • 17 СИВ

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Единствената причина Словакия и Унгария да са в ЕС, че на немските пенсионери им трябват унгарки и словачки за обслужващ персонал. Принципно Германия и Франция трябваше да се разберат да дават визи само на труженички, а не да приемат цели държави с комунистически зелки. От бившия соцблок може би трябваше да приемат само Хърватия, Словения, Полша, може би Чехия.

    Коментиран от #34

    14:48 24.02.2026

  • 18 Смех с копейки

    4 12 Отговор
    4 години откакто Путин превзема Киев за три дни.

    Коментиран от #22

    14:49 24.02.2026

  • 19 Фицо

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "хихи хихи":

    Наистина Фицо е като великан на тази снимка, а до него застанало позеленяло, спружено джудженце.

    14:50 24.02.2026

  • 20 Хи хи хи

    16 3 Отговор
    Не само ще им "дръпнат шалтера" Ами и тока ще им спрат на усръинските изнудвачи

    14:51 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха ха ха ха

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Смех с копейки":

    Освен Лукашенко, Симонян и още 10000 руски медийни звезди, турбопатриоти, блогъри и тролове, никой не бил казвал такова нещо. Това били думи на някой си Марк Мили.

    14:52 24.02.2026

  • 23 Пламен

    4 14 Отговор
    Украйна граничи основно с Полша ,Румъния и Молдова . Тук-таме и със Словакия . :)
    Фицу какъв шалтер ше дърпа ? :)

    Коментиран от #25, #27, #32

    14:53 24.02.2026

  • 24 Скороговорка повторете 100 пъти

    2 6 Отговор
    Жужи жуже
    Жужак жужи
    Жу жи жу жи

    Коментиран от #28

    14:53 24.02.2026

  • 25 Хи хи хи

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Между краката на Путин имало шалтер. Редели Фицо, Орбан, Радо да дърпат.

    Коментиран от #29

    14:55 24.02.2026

  • 26 Анонимен

    11 4 Отговор
    Стига дърдорене ами дърпай шалтера на еврейското джудже

    14:55 24.02.2026

  • 27 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Ти си страшно не умен географ

    14:57 24.02.2026

  • 28 Да бе

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Скороговорка повторете 100 пъти":

    Инна 25 сантиметра токчета Путин е колкото Еди стабилен юй.

    14:57 24.02.2026

  • 29 Пламен

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи хи":

    Фицо, Орбан, Радо - ,,Тримата от запаса ". :)

    Коментиран от #36

    14:57 24.02.2026

  • 30 Механик

    22 0 Отговор
    Е нали преди 2 часа писахте, че Зели е рекъл, че няма да му е проблем, ако Унгария и Словакия дръпнат шалтера?
    Защо да коментираме неща, които са "без значение" ?
    Или все пак са от значение, а Зели лъже???

    14:58 24.02.2026

  • 31 стоян георгиев

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    Ясно е че padalete харесвате само големи мъже,но чак толкова да си обсебен от мъжките размери си е патология.А Зеленски колко е висок?

    15:01 24.02.2026

  • 32 Ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    По добре сам си дръпни шалтера че големи тъ.по.тии си написал.

    Коментиран от #33

    15:03 24.02.2026

  • 33 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ватенка":

    Що бе , рожбе ?!
    Кое не е вярно ?

    15:05 24.02.2026

  • 34 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "СИВ":

    В словакия правят в момента над 300000 автомобила годишно за ес.другото го оставяме .отделно субсидии отделно свободен пазар....и да искаш.путлер при подобна ситуация трябва да си бая роб.

    15:10 24.02.2026

  • 35 си пън

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    стоенчо и е по срамно,че не си на фронта да биеш робовладелците

    15:15 24.02.2026

  • 36 Доню Донев

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    Имаше и една друга тройка

    15:18 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Спокойно

    2 7 Отговор
    Копейките да се напрягат, от Украйна са казали вече, че нямат нужда от словашки ток и почти никога не са имали нужда.
    „Укренерго“ заяви, че Украйна е поискала за последен път аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества. „Като цяло, аварийната помощ от Словакия е рядко явление. Става въпрос за краткосрочни доставки“, се казва в изявлението.

    15:21 24.02.2026

  • 39 Ганчев

    3 0 Отговор
    Не,не може.Стрина Урсула ще му отреже евраците.

    15:23 24.02.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    МОЖЕ.

    15:28 24.02.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Словаците им подариха всичките си самолети и танкове.

    15:29 24.02.2026

  • 42 Мара

    4 1 Отговор
    Абе Ук роп гнусен ч, а спирането на нефтопровода за друга държава когато имате договор не е ли забранено? Повреди се случват и по нефтопровод и по електропровод.

    15:31 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха ха":

    а ждуждето Шмерц и микрон? Те са най-най-ниски беее, смешкоооо!

    Коментиран от #48

    15:38 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Словакия помогна на хитлер да анексира чехословакия и сега ли ще помага на рашистите ?

    16:14 24.02.2026

  • 48 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ха-ха":

    Рашист ли си или обикновенна копейка ?

    16:17 24.02.2026

  • 49 По справидлив

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Не можете да спрете тока на цяла русия ,за сега !

    16:21 24.02.2026

  • 50 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хихи хихи":

    Тоя великан само разрушения прави и на едно място стои !

    16:25 24.02.2026

  • 51 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    ДА ТЪКА И ТРЯБВА ЗА УКРИТЕ

    17:46 24.02.2026

