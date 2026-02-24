Новини
Йотова: От общините се очаква много на предстоящите парламентарни избори

24 Февруари, 2026

  • илияна йотова-
  • избори-
  • общини

Големите национални цели са постижими единствено, когато имат подкрепата на 265 общини, без изключение. Без вас връзката между държавата и нейните граждани е невъзможна

Йотова: От общините се очаква много на предстоящите парламентарни избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големите национални цели са постижими единствено, когато имат подкрепата на 265 общини, без изключение. Без вас връзката между държавата и нейните граждани е невъзможна. Това заяви президентът Илияна Йотова пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се състои днес в София.

Президентът Йотова каза, че в контекста на предстоящите предсрочни парламентарни избори от общините се очаква много. Голямата идея за честни, добре подредени избори, прозрачни, до голяма степен е и във вашите ръце, обърна се Йотова към кметовете от страната. Тя ги призова с общи усилия да направят така, че хората да вярват, когато отиват да гласуват, че ще имат спокойствие, че всеки един глас ще бъде зачетен от съставянето на комисиите до преброяването на резултатите в изборния ден.

Нека да покажем, че тази мантра, която ни преследва вече повече от 30 години, за начина, по който се правят изборите в България, вече е отречена, че можем по различен начин. И вашата отговорност е от голямо значение. Всяка една политика би била обречена на провал, без силно местно самоуправление, каза още Илияна Йотова. Тя изрази убеждението си, че ефективната и устойчива местна власт е ключ към постигането на модерна, развита и справедлива България, което не трябва да бъде само лозунг.

Илияна Йотова заяви, че не бива да се пренебрегва основателна тревога на гражданите навсякъде в страната, свързана с галопиращите цени на стоки и услуги, свързани с неспособността на държавните органи да противодействат ефективно на тази тенденция. Голямото предизвикателство пред общините в момента, според президента, е липсата на редовен бюджет. Ние работим в ситуация, в която бюджетът е от 2025-та година, бюджет все още в лева, а държавата вече е част от еврозоната, без никакви елементарни системни мерки за подпомагане на хората, коментира тя.

Президентът Йотова подчерта, че не е против еврото, но е необходима грижа първо за тези, които след първоначалната еуфория видяха пенсиите и заплатите си в евро и разбраха, че почти нищо вече не могат да купят с тях. Тъй като текущата ситуация с бюджета не позволява в пълна степен и на общините да подпомагат поне най-силно засегнатите с навремени социални мерки. Едно от условията, които Йотова е поставила при формирането на служебния кабинет, при разговор с парламентарните групи, е с общи усилия да стане така, че най-бедните и най-уязвимите хора да могат да преминат през този етап.

Президентът каза на кметовете от страната, че те са "истински наръчник за големите предизвикателства пред страната, защото те са едновременно министри на всичко". По думите на Йотова от кметовете по места хората търсят утеха, отговорност и решаването на проблемите, независимо от техния характер. А проблемите продължават да бъдат все същите, каза Илияна Йотова и изброи някои от тях - демографски срив, слабости на социалната система, изоставане по отношение на стратегически инфраструктурни проекти, икономически, социални неравенства, регионални дисбаланси.

Йотова изрази убеждението си, че кметовете от страната все така последователно и успешно ще продължават да устояват интересите на българските граждани, които са ги избрали, тъй като от тези решения зависи и това как ще се развива страната ни занапред и нейния просперитет.




