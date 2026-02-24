Димитър Куманов пред ФАКТИ: Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми (ВИДЕО)

Въпросът в този случай – около убийството в хижа „Петрохан“, е, че предизвиква масово общество напрежение и тотално недоверие към разследващите органи, за което те също донякъде имат вина. Не съм специалист, за да кажа каква част от информацията те могат да изнасят, каква не могат и по кое време да изнасят. Създава се усещането, че се използва политически всичко и се пуска на час по лъжичка информация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„В този казус едно нещо е 100% сигурно, защото тези хора бяха ограничавали достъпа на местни хора и на туристи до планината. Това е доказано, включително, мисля, със свидетелства на хора от МВР, от кмета на Гинци и хора от селото. Доказано е, че хората в хижата оградиха незаконна територия около сградата и я обградиха с камери, датчици за движение и охраняваха тази територия. Това нещо стана възможно с тоталната институционална подкрепа от правителството на Кирил Петков. Там бяха замесени Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ София, БАБХ. БАБХ им издаде и разрешение за пчелин, за да могат да узаконяват тази територия, която бяха заградили около хижата“, добави гостът.

„Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми. Те блокираха хора от Гинци, които се качват в планината да берат боровинки, малинки, гъби. Искали са лични карти на хо-рата, които са минавали покрай тях. Как тези мутристи ще искат лична карта, това е право само на МВР. Мисля си за цялата тая работа, че се пуска информация на час по лъжичка, за да се търка имиджа на институциите, разрешили това“, каза още Куманов.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

