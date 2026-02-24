Новини
Димитър Куманов пред ФАКТИ: Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми (ВИДЕО)

24 Февруари, 2026 14:39

В този казус едно нещо е 100% сигурно, защото тези хора бяха ограничавали достъпа на местни хора и на туристи до планината, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Въпросът в този случай – около убийството в хижа „Петрохан“, е, че предизвиква масово общество напрежение и тотално недоверие към разследващите органи, за което те също донякъде имат вина. Не съм специалист, за да кажа каква част от информацията те могат да изнасят, каква не могат и по кое време да изнасят. Създава се усещането, че се използва политически всичко и се пуска на час по лъжичка информация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„В този казус едно нещо е 100% сигурно, защото тези хора бяха ограничавали достъпа на местни хора и на туристи до планината. Това е доказано, включително, мисля, със свидетелства на хора от МВР, от кмета на Гинци и хора от селото. Доказано е, че хората в хижата оградиха незаконна територия около сградата и я обградиха с камери, датчици за движение и охраняваха тази територия. Това нещо стана възможно с тоталната институционална подкрепа от правителството на Кирил Петков. Там бяха замесени Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ София, БАБХ. БАБХ им издаде и разрешение за пчелин, за да могат да узаконяват тази територия, която бяха заградили около хижата“, добави гостът.

„Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми. Те блокираха хора от Гинци, които се качват в планината да берат боровинки, малинки, гъби. Искали са лични карти на хо-рата, които са минавали покрай тях. Как тези мутристи ще искат лична карта, това е право само на МВР. Мисля си за цялата тая работа, че се пуска информация на час по лъжичка, за да се търка имиджа на институциите, разрешили това“, каза още Куманов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Школата Роук на Калушев е основана през 1992 г от българският Епщайн -Дими Паница и работи за чужди служби.

    14:41 24.02.2026

  • 2 лесно е

    14 26 Отговор
    Преди 5 години един вдигна юмрук и изкара мутрите за да им върне държавата. От тогава доста цветно си припомнихме мутренските години. А тези мутри са били модерните партизани. Само че Шефа им ги заряза и ги ликвидира.
    Всички дружно мълчат за организираната наблизо база на ЧВК Вагнер.

    Коментиран от #15

    14:42 24.02.2026

  • 3 ШЕФА

    28 19 Отговор
    Има още едни които се мислят за недосегаеми,Тулупа и Прасето,НО има Господ и Русия за българоубииците и те си знаят работата ,дай Боже само да е по скоро !

    Коментиран от #53

    14:43 24.02.2026

  • 4 Сандов

    32 8 Отговор
    Само членове на ПП и ДБ пускаха да обират краставиците

    14:43 24.02.2026

  • 5 Въпроса е?

    10 11 Отговор
    На тия пидофилоси някой е показал филмчета и ултимативно им е дал срок до кога да се изринат от тоя сят. Въпроса е дали им е обещано заснеманията да не излизат наяве след като се уринаха?

    Коментиран от #6, #14

    14:54 24.02.2026

  • 6 вече е ясно

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "Въпроса е?":

    че няма самоубити. А последен е убит малкия в кемпера, след като е бит по главата преди това. Явно да издаде нещо. Въпроса е какво и дали го е издал.

    Коментиран от #39, #55

    14:57 24.02.2026

  • 7 хижарите

    14 1 Отговор
    -----Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми. ---
    Недосегаеми, докато има протекция от министерски нива.
    2025г екоразрешителното е прекратено от М.Манов , границата се охранява и от къдравата сю, далавера с каналджийство и контрабанда става прекалено рискова без ППротекции.

    15:02 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обяснението за раздялата на тримата

    4 14 Отговор
    е, че калуш ламя не е искал малкият да става свидетел на тези три самоубий става.
    Нямало е и как да му каже, че ще го убие.
    Искал е до последно малкия да мисли, че всичко е наред.

    Коментиран от #38

    15:05 24.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    20 2 Отговор
    ОТ 5 ГОДИНИ ЕДНИ МУТРИ БЕСНЕЯТ В ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #16, #18

    15:06 24.02.2026

  • 13 Никой

    14 13 Отговор
    ИТН престъпно лансира тезата за педофилска секта подсказана им от Прасето. След приключването на случая , не замитането му , ще лъсне ,че всичко е инценировка от служби и политическите слуги на Дебелия .

    15:07 24.02.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "Въпроса е?":

    Въпросът е, че секс с 16г не е педофилия пред закона. Така че тази опорка рухва, защото единственият излязъл и казал, че там уж май нещо правили с него, не потвърди дали е бил на 15г или 16г.
    Педофилията си е откровена с лица под 14г.
    Самите педофили не харесват по-големи от тази възраст. Имало сигнали срещу Калушев, ама веднъж чакали да хванат голямата риба, после пък нямали достатъчно информация за започване на разследване.

    15:08 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ами да

    13 6 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Преди 5 години Шефа вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките за да им върне България.

    15:10 24.02.2026

  • 17 Прав си!

    11 7 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    В парламента най много меки китки има в герберските редици на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #19

    15:11 24.02.2026

  • 18 Ще те допълня

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    И прикриват кражбите на Бойко Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #20

    15:12 24.02.2026

  • 19 пробвай пак

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Прав си!":

    Пак не мина

    15:12 24.02.2026

  • 20 ППДБ

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ще те допълня":

    Може да сме се наа кали, но около нас мирише на Маргаритки

    15:13 24.02.2026

  • 21 Aлфа Вълкът

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Разследването отиде до кривата круша и остана една опорка да се лаят политическите проститутки.

    15:13 24.02.2026

  • 22 Един Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Нещо умно ще добавиш ли или нивото ти спира до тук

    15:14 24.02.2026

  • 23 Точно така

    8 4 Отговор
    Никой не познавал добре порядъчните лами от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче им дарявали пари, поверявали им момченцата си, министри сключвали договори с тях, давали им разрешителни и извършвали съвместна дейност. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ, които пък разтягат конспирации за работата на МРВ, ДАНС и прокуратурата. А може би ПП-ДБ са ги убили за да могат да плюят по държавата на боко и шишо, в чието управление и те участваха и не направиха нищо за да я реформират?!

    Коментиран от #51

    15:17 24.02.2026

  • 24 Добресие

    6 1 Отговор
    Той Кирето го игра безнаказан и още си я играе играта.

    15:17 24.02.2026

  • 25 Фактите са

    8 8 Отговор
    че ламята е бил педофил и то не от вчера.
    Закупуването на хижата му е дало идеалното прикритие за подлите му дела.
    Така е станал напълно недосегаем.
    В случая имаме работа с измамник и манипулатор, който е действал необезпокояван с години, защото си е осигурил безупречно прикритие.

    15:19 24.02.2026

  • 26 Сатана Z

    7 8 Отговор
    Хижа Петрохан се намира в страни от туристическия маршрут.Калушев е закупил 5000 декара гора около хижата и е нормално да се ограничават разходките в частна собственост.Плюс това са имали статут на охраняващи защитени територии от Натура 2000

    Коментиран от #33, #41

    15:20 24.02.2026

  • 27 Вижте колеги

    2 1 Отговор
    Под статията (Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: ) коментар 108 ! ......С Европейската федерация на рейнджърите .....и т.н

    Коментиран от #44

    15:21 24.02.2026

  • 28 Георги Илиев Митев

    7 0 Отговор
    Република България отдавна се слави и е известна по целия свят, че единствените досегаеми и репресирани сме хората с нулеви доходи и тези, които сме репресирани от 9-Септември 1944 година до "промяната" през Ноември на 1989 година. За някои от нас репресиите продължават и до днес . Спете спокойно комунисти и " деца на социализма " ! В Република България няма демократични ценности и разбирания.

    15:22 24.02.2026

  • 29 Недосегаеми!

    10 2 Отговор
    на обратните вече така ли им викат?

    15:25 24.02.2026

  • 30 Дедо Мраз

    5 5 Отговор
    Гледах няколко интервюта с въпросния господин. Насажда някакви внушения без никакви доказателства. Някой му бил казал ама той не бил свидетел на такава ситуация.

    15:26 24.02.2026

  • 31 В подкаста на Бенатова и Шикерова

    9 4 Отговор
    майката на Валери говори за “прерожденци”.
    Това е недвусмислен знак колко далеч е стигнал в манипулацията и зомбирането на околните. Те отказват да повярват на фактите и фанатично поддържат вожда си. Това е характерно единствено за хора обсебени тотално от друг човек и неговите идеи. Това е абсолютен култ. Същото поведение показва и Макулев старши.
    Нима някой нормален човек поверява детето си на някой, който живее в изолирано и пазено място в компанията на по-възрастни мъже и го прави спокойно, ако преди това не е обработван психически?
    Никой нормален не прави това.

    15:29 24.02.2026

  • 32 Няма да се учудя

    5 8 Отговор
    как този от Балканка е поръчал убийството им. Балканка също е НПО, т.е. там са ловните и риболовните дружинки. Калушев е пазил природата, а тези са искали да убиват дивеча. Ето го мотива! И непрекъснато ходи по радиа и телевизии и ръси клевети. Мерзавец!!!

    15:29 24.02.2026

  • 33 Не са 5000 декара

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    А 5 декара

    15:29 24.02.2026

  • 34 Име

    9 0 Отговор
    E, няма да искат лични карти повече...

    15:30 24.02.2026

  • 35 Майна

    5 1 Отговор
    Щом ще се намесят американските служби има надежда

    Пат Фалън предизвика Петрохан..
    Тези ,сглобените тук се искаха..
    Видяхте ли какво става в Мексико..

    Май този път американците ще ни помогнат

    15:31 24.02.2026

  • 36 Даката

    7 3 Отговор
    Сега нашите властимащи вече искат помощта на американските служби и Европол в разрешаването на този случай "Петрохан" и "Околчица"... е ха дано се чуе истината, че нашите служби нищо не доказаха.

    15:31 24.02.2026

  • 37 жоро

    6 2 Отговор
    .... ами досегнаха ги... !
    даже чувам че преди това и ги измандръсали, който бил по млад....
    Първи Закон в тоя бизнес:
    НЯМА НЕДОСЕГАЕМИ!

    15:32 24.02.2026

  • 38 Но се доказа

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Обяснението за раздялата на тримата":

    от аутопсиите, че последен е убит малкия Алекс. Така, че Калушев не е убиец.

    Коментиран от #42, #50

    15:33 24.02.2026

  • 39 БеГемот

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "вече е ясно":

    Златото на Вълчан войвода.....

    15:38 24.02.2026

  • 40 Следствието категорично доказа

    5 8 Отговор
    че няма външна намеса.
    Така, че калушът освен педофил и манипулатор се оказа и убиец.

    Коментиран от #61

    15:39 24.02.2026

  • 41 кироупцията

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    ПРобвай да си купиш без ППходатайство и ти 5дка държавна гора от ИАГ при МЗ и после се похвали...

    15:39 24.02.2026

  • 42 хроно логика

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Но се доказа":

    Може последен да е убит малкият от Калушев, преди Калуша да се самоубие. Може Ники да е гръмнат първи в кемпера.

    15:43 24.02.2026

  • 43 всички

    2 3 Отговор
    милиционери на полето,да копат до пенсиия......Аман от некадърници и мързеливци

    15:45 24.02.2026

  • 44 Работили са за Моссад

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вижте колеги":

    Подизпълнители са били ! По линия на  Европейската федерация на рейнджърите

    15:47 24.02.2026

  • 45 Глупостите на троловете

    2 1 Отговор
    и хората без работа в коментарите не са принос към изясняване на истината, напротив, те са димки за разводняване на темата.
    Но каквото и да драскат, нещата ще бъдат изяснени и връщане няма.

    15:51 24.02.2026

  • 46 Отговорете на тези въпроси

    3 2 Отговор
    Правителството на Кирил Петков, колко време беше на власт, кои бяха в него коалиционни партньори и колко време мина оттогава?

    15:52 24.02.2026

  • 47 Факти за Кирил Петков

    5 2 Отговор
    Правителство на Кирил Петков
    Сформиране 13 декември 2021 г.
    Разпускане 2 август 2022 г.
    Продължителност 7 месеца и 20 дни

    Оттогава до сега управляват

    Гълъб Донев 2022 – 2023 28 февруари 1967 г. (58 г.)
    Николай Денков 2023 – 2024 3 септември 1962 г. (63 г.)
    Димитър Главчев 2024 – 2025 15 август 1963 г. (62 г.)
    Росен Желязков 2025 – 2026 5 април 1968 г. (57 г.)


    Значи товаришът пак прави инсинуации. Гледам, че е имало Гълъби, Главчевци и Желязковци, които са можели да вкарат ред за това време. Ама не!

    15:56 24.02.2026

  • 48 Работили са за Моссад

    3 1 Отговор
    Подизпълнители са били ! По линия на Европейската федерация на рейнджърите

    15:57 24.02.2026

  • 49 Лама Иво

    5 6 Отговор
    Бедна ви е фантазията колко люде излъгах.
    Майки ми пращаха момченца на тепсия и дори ми плащаха

    15:57 24.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хората в хижа Петрохан бяха недосегаеми

    2 0 Отговор
    Само тук и никъде на друго място още не е публикувано! ..

    16:02 24.02.2026

  • 53 шевчето на селския нуж ник

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    хади аглявай ся бл ять

    16:17 24.02.2026

  • 54 Обсъждане

    7 5 Отговор
    Тези хора от хижата, може да са били всякакви, те не могат да се подведат под отговорност. По времето на ГЕРБ се регистрира това НПО и с каква цел? Даже имотът е закупен от хората на ГЕРБ. Но най-важният въпрос - кой и защо ги екзекутирал. Вече е ясно , че не е самоубийство. Това твърдение, че са педофили, не може да прикрие убийството и да не се води разследване.

    16:17 24.02.2026

  • 55 не е искал

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "вече е ясно":

    ламско млèко

    16:18 24.02.2026

  • 56 питон 357

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един българин":

    да ти отварят фонтанелата?

    16:20 24.02.2026

  • 57 Ще станат ДОсегаеми

    3 0 Отговор
    Силно се надявам покровителите и спонсорите им да станат Досегаеми.

    16:23 24.02.2026

  • 58 Факт

    0 1 Отговор
    Работили са за руския агент Хасан Омеров трактора,лама Иво имаше черен колан,5ти дан по таекуондо ,другия Иво беше адвокат на росатом по делото срещу България,взема колосална сума пари,няколко милиона,и тогава спира да работи

    16:31 24.02.2026

  • 59 Помним

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един българин":

    Пък ние сме точили вода на въпросната чешма и помним, че едни шемети минаваха и гледаха лошо.

    16:31 24.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 То пък

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Следствието категорично доказа":

    едно следствие! Разбира се, че има външна намеса. Рейнджърите са работили с гранична полиция, с ДАНС и с МВР. Значи са имали доверието им. Станали са свидетели на нещо ужасно и са ги гръмнали. Гайдарова от Академията на МВР много ясно описа версията.

    16:35 24.02.2026

  • 62 германеца

    1 0 Отговор
    Да бе, всичко е направено от ДС . Цялата страна е със шефове на Следствието , които са деца на ДСслужбите . Понеже са доста простички им направиха ония южен американско благоевградски университет .

    16:35 24.02.2026

  • 63 Запознат

    4 0 Отговор
    Аутопсията на трите трупа, намерени в кемпера в района на връх Околчица във Врачанския Балкан, напълно опроверга официалната версия на МВР за това, което се е случило там.И сега, внимание!
    По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. Момчето е гръмнато в слепоочието в задната част на кемпера. Това разбива на „пух и прах“ твърденията на разследващите, че Ивайло Калушев е убил останалите двама и след това се е самоубил. Това просто не е вярно!

    16:37 24.02.2026

  • 64 Я у лево

    0 3 Отговор
    Стига с тази хижа, Петрохан и Околчица.Писна ни да занимавате със седмици, денонощно,цял народ с тези.Кой каквото търсил,намерил! Цените галопират,ток на двойни цени, заплати наполовина в евро,те пак едно и също.Петрохан това,Петрохан онова! Я се скрийте,разните му експерти,супер- дупер криминалисти.Народа има съвсем различни ,реални проблеми.

    Коментиран от #66

    16:57 24.02.2026

  • 65 Питар

    1 1 Отговор
    Питай про100 кирчо татко Петко и сенсея.
    Те ще ти дадат отговор,
    Кой даде тази власт на педофилите от хижата в Петрохан.
    Ще ти отговорят и кой имаше право да ходи там на чайче .

    17:52 24.02.2026

  • 66 Макс

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Я у лево":

    Ти какви нужди имаш ? Да ядеш и пиеш докато мафията се вихри и убива деца ?

    18:08 24.02.2026

