Димитър Куманов пред ФАКТИ: Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми (ВИДЕО)

Въпросът в този случай – около убийството в хижа „Петрохан“, е, че предизвиква масово общество напрежение и тотално недоверие към разследващите органи, за което те също донякъде имат вина. Не съм специалист, за да кажа каква част от информацията те могат да изнасят, каква не могат и по кое време да изнасят. Създава се усещането, че се използва политически всичко и се пуска на час по лъжичка информация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.
„В този казус едно нещо е 100% сигурно, защото тези хора бяха ограничавали достъпа на местни хора и на туристи до планината. Това е доказано, включително, мисля, със свидетелства на хора от МВР, от кмета на Гинци и хора от селото. Доказано е, че хората в хижата оградиха незаконна територия около сградата и я обградиха с камери, датчици за движение и охраняваха тази територия. Това нещо стана възможно с тоталната институционална подкрепа от правителството на Кирил Петков. Там бяха замесени Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ София, БАБХ. БАБХ им издаде и разрешение за пчелин, за да могат да узаконяват тази територия, която бяха заградили около хижата“, добави гостът.
„Хората в хижа „Петрохан“ бяха недосегаеми. Те блокираха хора от Гинци, които се качват в планината да берат боровинки, малинки, гъби. Искали са лични карти на хо-рата, които са минавали покрай тях. Как тези мутристи ще искат лична карта, това е право само на МВР. Мисля си за цялата тая работа, че се пуска информация на час по лъжичка, за да се търка имиджа на институциите, разрешили това“, каза още Куманов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:41 24.02.2026
2 лесно е
Всички дружно мълчат за организираната наблизо база на ЧВК Вагнер.
Коментиран от #15
14:42 24.02.2026
3 ШЕФА
Коментиран от #53
14:43 24.02.2026
4 Сандов
14:43 24.02.2026
5 Въпроса е?
Коментиран от #6, #14
14:54 24.02.2026
6 вече е ясно
До коментар #5 от "Въпроса е?":че няма самоубити. А последен е убит малкия в кемпера, след като е бит по главата преди това. Явно да издаде нещо. Въпроса е какво и дали го е издал.
Коментиран от #39, #55
14:57 24.02.2026
7 хижарите
Недосегаеми, докато има протекция от министерски нива.
2025г екоразрешителното е прекратено от М.Манов , границата се охранява и от къдравата сю, далавера с каналджийство и контрабанда става прекалено рискова без ППротекции.
15:02 24.02.2026
10 Обяснението за раздялата на тримата
Нямало е и как да му каже, че ще го убие.
Искал е до последно малкия да мисли, че всичко е наред.
Коментиран от #38
15:05 24.02.2026
12 Промяна
Коментиран от #16, #18
15:06 24.02.2026
13 Никой
15:07 24.02.2026
14 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "Въпроса е?":Въпросът е, че секс с 16г не е педофилия пред закона. Така че тази опорка рухва, защото единственият излязъл и казал, че там уж май нещо правили с него, не потвърди дали е бил на 15г или 16г.
Педофилията си е откровена с лица под 14г.
Самите педофили не харесват по-големи от тази възраст. Имало сигнали срещу Калушев, ама веднъж чакали да хванат голямата риба, после пък нямали достатъчно информация за започване на разследване.
15:08 24.02.2026
16 ами да
До коментар #12 от "Промяна":Преди 5 години Шефа вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките за да им върне България.
15:10 24.02.2026
17 Прав си!
До коментар #9 от "Промяна":В парламента най много меки китки има в герберските редици на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
Коментиран от #19
15:11 24.02.2026
18 Ще те допълня
До коментар #12 от "Промяна":И прикриват кражбите на Бойко Борисов и Пеевски.
Коментиран от #20
15:12 24.02.2026
19 пробвай пак
До коментар #17 от "Прав си!":Пак не мина
15:12 24.02.2026
20 ППДБ
До коментар #18 от "Ще те допълня":Може да сме се наа кали, но около нас мирише на Маргаритки
15:13 24.02.2026
21 Aлфа Вълкът
До коментар #9 от "Промяна":Разследването отиде до кривата круша и остана една опорка да се лаят политическите проститутки.
15:13 24.02.2026
22 Един Българин
До коментар #9 от "Промяна":Нещо умно ще добавиш ли или нивото ти спира до тук
15:14 24.02.2026
23 Точно така
Коментиран от #51
15:17 24.02.2026
24 Добресие
15:17 24.02.2026
25 Фактите са
Закупуването на хижата му е дало идеалното прикритие за подлите му дела.
Така е станал напълно недосегаем.
В случая имаме работа с измамник и манипулатор, който е действал необезпокояван с години, защото си е осигурил безупречно прикритие.
15:19 24.02.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #33, #41
15:20 24.02.2026
27 Вижте колеги
Коментиран от #44
15:21 24.02.2026
28 Георги Илиев Митев
15:22 24.02.2026
29 Недосегаеми!
15:25 24.02.2026
30 Дедо Мраз
15:26 24.02.2026
31 В подкаста на Бенатова и Шикерова
Това е недвусмислен знак колко далеч е стигнал в манипулацията и зомбирането на околните. Те отказват да повярват на фактите и фанатично поддържат вожда си. Това е характерно единствено за хора обсебени тотално от друг човек и неговите идеи. Това е абсолютен култ. Същото поведение показва и Макулев старши.
Нима някой нормален човек поверява детето си на някой, който живее в изолирано и пазено място в компанията на по-възрастни мъже и го прави спокойно, ако преди това не е обработван психически?
Никой нормален не прави това.
15:29 24.02.2026
32 Няма да се учудя
15:29 24.02.2026
33 Не са 5000 декара
До коментар #26 от "Сатана Z":А 5 декара
15:29 24.02.2026
34 Име
15:30 24.02.2026
35 Майна
Пат Фалън предизвика Петрохан..
Тези ,сглобените тук се искаха..
Видяхте ли какво става в Мексико..
Май този път американците ще ни помогнат
15:31 24.02.2026
36 Даката
15:31 24.02.2026
37 жоро
даже чувам че преди това и ги измандръсали, който бил по млад....
Първи Закон в тоя бизнес:
НЯМА НЕДОСЕГАЕМИ!
15:32 24.02.2026
38 Но се доказа
До коментар #10 от "Обяснението за раздялата на тримата":от аутопсиите, че последен е убит малкия Алекс. Така, че Калушев не е убиец.
Коментиран от #42, #50
15:33 24.02.2026
39 БеГемот
До коментар #6 от "вече е ясно":Златото на Вълчан войвода.....
15:38 24.02.2026
40 Следствието категорично доказа
Така, че калушът освен педофил и манипулатор се оказа и убиец.
Коментиран от #61
15:39 24.02.2026
41 кироупцията
До коментар #26 от "Сатана Z":ПРобвай да си купиш без ППходатайство и ти 5дка държавна гора от ИАГ при МЗ и после се похвали...
15:39 24.02.2026
42 хроно логика
До коментар #38 от "Но се доказа":Може последен да е убит малкият от Калушев, преди Калуша да се самоубие. Може Ники да е гръмнат първи в кемпера.
15:43 24.02.2026
43 всички
15:45 24.02.2026
44 Работили са за Моссад
До коментар #27 от "Вижте колеги":Подизпълнители са били ! По линия на Европейската федерация на рейнджърите
15:47 24.02.2026
45 Глупостите на троловете
Но каквото и да драскат, нещата ще бъдат изяснени и връщане няма.
15:51 24.02.2026
46 Отговорете на тези въпроси
15:52 24.02.2026
47 Факти за Кирил Петков
Сформиране 13 декември 2021 г.
Разпускане 2 август 2022 г.
Продължителност 7 месеца и 20 дни
Оттогава до сега управляват
Гълъб Донев 2022 – 2023 28 февруари 1967 г. (58 г.)
Николай Денков 2023 – 2024 3 септември 1962 г. (63 г.)
Димитър Главчев 2024 – 2025 15 август 1963 г. (62 г.)
Росен Желязков 2025 – 2026 5 април 1968 г. (57 г.)
Значи товаришът пак прави инсинуации. Гледам, че е имало Гълъби, Главчевци и Желязковци, които са можели да вкарат ред за това време. Ама не!
15:56 24.02.2026
48 Работили са за Моссад
15:57 24.02.2026
49 Лама Иво
Майки ми пращаха момченца на тепсия и дори ми плащаха
15:57 24.02.2026
52 Хората в хижа Петрохан бяха недосегаеми
16:02 24.02.2026
53 шевчето на селския нуж ник
До коментар #3 от "ШЕФА":хади аглявай ся бл ять
16:17 24.02.2026
54 Обсъждане
16:17 24.02.2026
55 не е искал
До коментар #6 от "вече е ясно":ламско млèко
16:18 24.02.2026
56 питон 357
До коментар #8 от "Един българин":да ти отварят фонтанелата?
16:20 24.02.2026
57 Ще станат ДОсегаеми
16:23 24.02.2026
58 Факт
16:31 24.02.2026
59 Помним
До коментар #8 от "Един българин":Пък ние сме точили вода на въпросната чешма и помним, че едни шемети минаваха и гледаха лошо.
16:31 24.02.2026
61 То пък
До коментар #40 от "Следствието категорично доказа":едно следствие! Разбира се, че има външна намеса. Рейнджърите са работили с гранична полиция, с ДАНС и с МВР. Значи са имали доверието им. Станали са свидетели на нещо ужасно и са ги гръмнали. Гайдарова от Академията на МВР много ясно описа версията.
16:35 24.02.2026
62 германеца
16:35 24.02.2026
63 Запознат
По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. Момчето е гръмнато в слепоочието в задната част на кемпера. Това разбива на „пух и прах“ твърденията на разследващите, че Ивайло Калушев е убил останалите двама и след това се е самоубил. Това просто не е вярно!
16:37 24.02.2026
64 Я у лево
Коментиран от #66
16:57 24.02.2026
65 Питар
Те ще ти дадат отговор,
Кой даде тази власт на педофилите от хижата в Петрохан.
Ще ти отговорят и кой имаше право да ходи там на чайче .
17:52 24.02.2026
66 Макс
До коментар #64 от "Я у лево":Ти какви нужди имаш ? Да ядеш и пиеш докато мафията се вихри и убива деца ?
18:08 24.02.2026