Най-големият американски самолетоносач „Джералд Форд“ акостира на остров Крит

24 Февруари, 2026 14:26

Пристигането му в Средиземно море идва на фона на нарастващо напрежение между САЩ и Иран

Най-големият американски самолетоносач „Джералд Форд“ акостира на остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Американският кораб „Джералд Форд“, най-големият самолетоносач в света, достигна базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА, предава БТА.

Корабът е акостирал в залива вчера.

Изпращането на „Джералд Форд“ към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран, със струпването на американски сили в региона и с евентуална военна операция на Вашингтон срещу Техеран.

„Джералд Форд“ е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той е с дължина 333 метра, ширина 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и може да развива максимална скорост от 30 възела. Екипажът му наброява близо 4500 души.


Гърция
Подобни новини


  • 1 Атина Палада

    15 36 Отговор
    Първо Иран,после Русия ...

    Коментиран от #22, #42, #68

    14:27 24.02.2026

  • 2 Хммм

    40 15 Отговор
    Този прекрасен коралов риф защо все още е над водата?

    Коментиран от #56

    14:27 24.02.2026

  • 3 Соваж бейби

    12 11 Отговор
    Значи се подготвят да стрелят и в Турция ,точно както си мислих или за всеки случай.Само Турция е близо до европа и опасна защото е приятел на Иран с еднакви интереси и ценности.

    Коментиран от #15, #28, #64, #70

    14:29 24.02.2026

  • 4 Трол

    7 16 Отговор
    Очаквахме го на Бургас.

    Коментиран от #10

    14:30 24.02.2026

  • 5 тероризма просперира при американците

    28 8 Отговор
    терористите се гласят да нападат иран дано този път иран отвърне подобаващо и запомнящо се както направиха японците някога…

    Коментиран от #43

    14:30 24.02.2026

  • 6 хаха

    40 4 Отговор
    Акостирал акостирал... защото 80% от кенефите му преливат.

    ХАХАХА!

    14:30 24.02.2026

  • 7 Атина Палада

    24 7 Отговор
    Нашата с оро .сня щяла с голи дупет@ да посрещала иранските ракети :))))

    14:30 24.02.2026

  • 8 Атина Палада

    20 9 Отговор
    А страшилището "Доналд Кук" не е ли пристигнал?:)))

    Коментиран от #23

    14:32 24.02.2026

  • 9 хаха

    46 1 Отговор
    Самолетоносачът „Джералд Форд“ пристигна вчера, за да подпомогне ВМС на САЩ край бреговете на Иран, а днес поиска аварийно акостиране в Гърция поради проблеми с канализационната му система.

    Коментиран от #18

    14:33 24.02.2026

  • 10 хаха

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    В Бургас така или иначе сте си г0мна. Та едва ли ще им е от помощ.

    14:35 24.02.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    25 1 Отговор
    Хубав подводен риф уникат би се получил от този самолетоносач и би увеличил пътникопотока до Крит десетки пъти .

    14:35 24.02.2026

  • 14 Винкело

    11 0 Отговор
    Как стои изправено това нещо?

    14:37 24.02.2026

  • 15 Жено, не пиши глупости

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Томахавките спокойно могат да прелитат над Туркието на път за Иран.

    Коментиран от #37

    14:38 24.02.2026

  • 17 хаха

    17 5 Отговор
    80 процента от тоалетните са напълно запушени, "отпадъците" се събират и текат в обратна посока.

    Представи си ако се бяха паркирали до онези г0мна байганьовците какъв апокалипсис щеше да настане.
    На кораба - г0мна, на брега - г0мна.

    Коментиран от #19

    14:38 24.02.2026

  • 18 Демек

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Втори "Джеймс Кук". Спомняте си онова СУ24.

    Коментиран от #49, #72

    14:39 24.02.2026

  • 19 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Тук нямат ремонтна база..Ремонтната база им е в Крит..Затова са там!

    Коментиран от #21

    14:40 24.02.2026

  • 20 Някой

    20 1 Отговор
    Ами срещнаха китайците и руснаците и? - американската гордост подлежи на ремонт.

    14:41 24.02.2026

  • 22 Акостира той на остров Крит,

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    но дали ще е добре прикрит ?

    14:43 24.02.2026

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    ЗА НЕГО ЧУВА ЛИ СЕ НЯКЪДЕ.

    Коментиран от #31

    14:43 24.02.2026

  • 24 Хаха

    24 1 Отговор
    ТИЕ пък ги е страх да пишат за какво е "акостирал" -

    14:44 24.02.2026

  • 28 В Турция ,блонди, американците имат

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    цяла база - Инджирлик , с над 300 самолета и бая ракети. . Че ако искат да рискуват с щуротии могат от там.

    14:48 24.02.2026

  • 30 Косте

    23 0 Отговор
    600 тоалетни извън строя на това корито. Каква смрад се носи в кипърското пристанище немате си представа.

    14:50 24.02.2026

  • 31 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "А да питам":

    Не,нищо не се чува за него! Чух само,че екипижа му още тогава е напуснал ..Рапорт за напускане ли ..как се води точно ..И психолози са работили с екипажа!

    14:50 24.02.2026

  • 33 Атина Палада

    2 14 Отговор
    Хаяско в бункера е напълнил вече 3 памперса -след Асад,Мадуро и аятолаха идва неговият ред ....

    Коментиран от #36

    14:52 24.02.2026

  • 34 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    А дали причината е неработещи тоалетни? Само те си знаят .

    14:52 24.02.2026

  • 35 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Аз работих в началото за тях-като дойдох тук :)))

    14:53 24.02.2026

  • 36 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,а тези 4000 екипаж без тоалетни,колко памперса са напълнили? :)))

    14:54 24.02.2026

  • 37 Соваж бейби

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Жено, не пиши глупости":

    Границите с Турция трябва да са под наблюдение от всички страни ,не ставаш за стратег уж си мъж .Я погледни картата ,Тръмп започва голямо дело и мисля че са обмислили всичко надявам си за защитата и на Европа !Ако се започне война ще станем свидетели и на други неща в историята,и това е шанс границите на Европа се затворят за мигранти , започнат ги чистят от някъде трябва се започне .Този път май Тръмп ще спаси Европа от навлеците ако се развият нещата в хода който аз мисля.

    Коментиран от #62

    14:54 24.02.2026

  • 38 Чакат

    6 0 Отговор
    Кинжал добичетата

    14:59 24.02.2026

  • 39 Заслон

    8 1 Отговор
    Добре акустирали. Таман в удобния обсег на иранската балистика

    15:00 24.02.2026

  • 41 хаха

    6 11 Отговор
    Байганьовците още др-скат във външните тоалетни или в храстите, но се мъчат на амуриканците да се подиграват.
    Смятай за какви добичета става въпрос.

    Да не ви вадя криминалната статистика за последните 2-3 месеца бе измет!

    Порно/видео от козметични салони, от гинекологични кабинети ...някакви "лами" педофили,
    2- ма учители педофили, скрити камери в училищни тоалетни поставяни от директора,
    "Задържаха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители"
    ОПГ в Гърция...

    ХАХАХА! И тръгнали кроманците да се подиграват за самолетоносач???

    Коментиран от #44, #50, #54, #74

    15:04 24.02.2026

  • 42 Дримон

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Слез на земята стига си фантазирал тия две страни ще въртят твоите любими кравари като чеверме на трибуквието си!

    15:04 24.02.2026

  • 43 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "тероризма просперира при американците":

    Само имитацията на желание да нападат Иран. Беше ясно, че САЩ яма да посмеят да нападнат, защото до Иран са военни флотилии на Китай и Русия.

    15:05 24.02.2026

  • 44 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    Я си бери лайката небинарен

    Коментиран от #45

    15:05 24.02.2026

  • 45 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    Я лай още бе мургав кухоглав ориенталски бАклук!

    Коментиран от #48

    15:06 24.02.2026

  • 46 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    И как така си сигурен ,че това ОПГ ,което задържаха в Гърция са етнически българи?
    С български паспорти не означава българи!
    Не знаеш ли,че в ОАЕ на пребиваващи с изтичане срока на пребиваване и властите не искат да го продължат по техни си съображения ,издават им се български паспорти ?

    Коментиран от #47

    15:08 24.02.2026

  • 48 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    ПДРС НЩСТН 😀🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #51

    15:09 24.02.2026

  • 49 665

    1 10 Отговор

    До коментар #18 от "Демек":

    Тия бараки су 24 ,турчолята ги лекуват без проблем. Смятай американски разрушител ако реши, кво ще и се случи на сушката:)))

    Коментиран от #52

    15:10 24.02.2026

  • 51 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Абе":

    Лай още бе ориенталски кухоглав хомопедофил!
    Миризливо долно недоеволюирало ватнишко добиче!
    ХАХАХА!

    15:12 24.02.2026

  • 52 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "665":

    И какво се случи на сушката от Доналд Кук? :))) Или имаш къса памет?

    15:13 24.02.2026

  • 54 Соваж бейби

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    🤣 да те добавя българина не е научен и да събира фекалиите и на кучето си кога се разхожда на вън ,по паркове сигурна съм че няма и безплатни торбички и кофи за боклук на всякъде и общественни тоалетни няма с фото клетки робот да измива след всеки клиент ,тука даже и общественни душове има в някой тоалетни в близост до къмпинг зона за каравани съм виждала.А за самолетоносач с задръстена тоалетна това са глупости всеки знае къде отива отпадъка по яхти и кораби е същото.А и тези работници там не са 24 часа в тоалетните на съзтезание кой повече материал ще извади с предварително запушена тоалетна.

    Коментиран от #71

    15:15 24.02.2026

  • 56 факуса

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хммм":

    с ягрен реактор е коритото,та по добре да не потъва,че лошо за природата

    15:20 24.02.2026

  • 57 Ганчо

    2 1 Отговор
    Лодките акостират в Крит, самальотите в София, таман турците ще броят фишеците колко за кого са отделили иранците...

    15:28 24.02.2026

  • 58 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "хаха":

    Това,че Западния свят колонизираха България не означава,че българите са тъпи..

    15:31 24.02.2026

  • 59 Цвете

    4 0 Отговор
    ТИХО И ПОДМОЛНО СЕ НАСТАНЯВАТ .ДАЛИ СЕ ПИТАТ ПО НЯКОГА, ДАЛИ НАСЕЛЕНИЕТО Е " ДОВОЛНО " ИЛИ СЪГЛАСНО ?

    15:31 24.02.2026

  • 60 Пенчо

    7 1 Отговор
    А що не в Персийския залив, че е по бризо!?Шубето е голям страх май!

    15:36 24.02.2026

  • 61 123456

    5 0 Отговор
    Който си хвърля превръзките и памперсите в тоалетната - това го чака !

    15:41 24.02.2026

  • 62 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Соваж бейби":

    Мацка ,войната с Иран от страна на САЩ ще бъде нещо като миналата година с онзи удар!
    И това е за да може Иран да затвори протока ( Иран го каза,че САЩ нападнат ли Иран,то Иран ще затвори протока) А с това ще се вдигне цената на петрола ,което е удар по Европа и Англия!
    Затова Англия отказа на САЩ летището си в Кипър.!!! Гърция, Румъния , Турция отказаха ..
    Затова американските самолети са на летището в София! Не само,че Тръмп не спасява Европа,ами нещо повече - води я към пълен крах ! И всичко това,заради неолибералноте ръководство на ЕС ! Или както Тръмп и Ванс се изразяват- " нашите врагове"!

    Коментиран от #65

    15:45 24.02.2026

  • 63 ?????

    6 0 Отговор
    И що премълчавате причината за акостирането на остров Крит?
    Счупила му се канализацията и моряците ще трябва да ходят в WC на сушата.
    А за да го ремонтират трябва да го връщат в американски докове. Интересно ще е.

    15:49 24.02.2026

  • 64 Папа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    П e д а л :) изпий си хaпчeтaтa бe

    16:01 24.02.2026

  • 65 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Живи и здрави да сме ,ще видим кой прав кой в невярна посока.Не съм личен съветник на Тръмп и предполагам но това с Иран е друго и друга война .Иначе Америка доведе до отчайващо положение Европа с шантажа ни да помагаме на Украйна си назначи хора тук правителството на Байдън .За войните и потока на мигранти не са американци а Меркел и съочастници отвориха границите ни,това показва колко не си обичаме държавите и континента ,по точно как злоупотребяват властимащите с хората гласували за тях европейци и друга тема.

    Коментиран от #69

    16:19 24.02.2026

  • 66 Куцото Добиче

    6 0 Отговор
    Посейдон - 4500 души - подводничари и първия подводен самолетоносач в света.

    16:31 24.02.2026

  • 68 Май

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Имало някакъв проблем с тоалетните. Ще го постигнат малко и ще е като пушка.

    16:32 24.02.2026

  • 69 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Соваж бейби":

    Меркел е на подчинение на Байдъновите ( демократите ,които са острие на глобалистите! Външната политика на ЕС винаги се е диктувала от САЩ!
    Сега властта в ЕС все още е на глобалистите..Новата власт в САЩ ги разгони и те се окупираха в Европа и Лондон..

    16:37 24.02.2026

  • 70 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    И колко време ще оцелее този самолетоносач при война с Турция?

    16:45 24.02.2026

  • 71 без коментар

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    От 2023 г. насам корабът е изисквал ремонтни бригади 42 пъти за поправка на канализацията, като 32 от повикванията са били през 2025 г. Средно това прави по една авария на ден. Проблемът е, че системата, отговаряща за изхвърлянето на отпадъците на 4600-членния екипаж, е взаимствана от круизни лайнери. Вакуумните тръби, предназначени за спокойна туристическа почивка, очевидно не се справят с натоварването на военен кораб. В резултат на това се получават запушвания, преливане и зловонни локви по палубите.

    16:46 24.02.2026

  • 72 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Демек":

    Дето го отстреляха до турската граница ли?

    16:47 24.02.2026

  • 73 потапянето му ще бъде зрелищна

    2 0 Отговор
    гледка , ако нападнат Иранската република ще се случи и това , не са решили не са го потопили

    17:28 24.02.2026

  • 74 бай Даньо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    кат много ги разбираш криминалните статистики що не сравниш американската с българската бе kpeтен , няма ти казвам къде има повече престъпност току виж си седнеш на зaдниka.

    17:38 24.02.2026

  • 75 АМА

    0 0 Отговор
    ЩО ША ГО РЕМОНТИРАТ БЕ. ТАМАН ДА ПОЧИНАТ ГОТВАЧИТЕ. ОНЕЯ ДА ВЗЕМАТ ЛЪЖИЦИ И ДА ПОЧВАТ. КРЪГОВРАТ.

    20:18 24.02.2026

