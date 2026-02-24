Най-големият американски самолетоносач „Джералд Форд“ акостира на остров Крит

Американският кораб „Джералд Форд“, най-големият самолетоносач в света, достигна базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА, предава БТА.
Корабът е акостирал в залива вчера.
Изпращането на „Джералд Форд“ към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран, със струпването на американски сили в региона и с евентуална военна операция на Вашингтон срещу Техеран.
„Джералд Форд“ е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той е с дължина 333 метра, ширина 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и може да развива максимална скорост от 30 възела. Екипажът му наброява близо 4500 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #22, #42, #68
14:27 24.02.2026
2 Хммм
Коментиран от #56
14:27 24.02.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #15, #28, #64, #70
14:29 24.02.2026
4 Трол
Коментиран от #10
14:30 24.02.2026
5 тероризма просперира при американците
Коментиран от #43
14:30 24.02.2026
6 хаха
ХАХАХА!
14:30 24.02.2026
7 Атина Палада
14:30 24.02.2026
8 Атина Палада
Коментиран от #23
14:32 24.02.2026
9 хаха
Коментиран от #18
14:33 24.02.2026
10 хаха
До коментар #4 от "Трол":В Бургас така или иначе сте си г0мна. Та едва ли ще им е от помощ.
14:35 24.02.2026
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:35 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Винкело
14:37 24.02.2026
15 Жено, не пиши глупости
До коментар #3 от "Соваж бейби":Томахавките спокойно могат да прелитат над Туркието на път за Иран.
Коментиран от #37
14:38 24.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хаха
Представи си ако се бяха паркирали до онези г0мна байганьовците какъв апокалипсис щеше да настане.
На кораба - г0мна, на брега - г0мна.
Коментиран от #19
14:38 24.02.2026
18 Демек
До коментар #9 от "хаха":Втори "Джеймс Кук". Спомняте си онова СУ24.
Коментиран от #49, #72
14:39 24.02.2026
19 Атина Палада
До коментар #17 от "хаха":Тук нямат ремонтна база..Ремонтната база им е в Крит..Затова са там!
Коментиран от #21
14:40 24.02.2026
20 Някой
14:41 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Акостира той на остров Крит,
До коментар #1 от "Атина Палада":но дали ще е добре прикрит ?
14:43 24.02.2026
23 А да питам
До коментар #8 от "Атина Палада":ЗА НЕГО ЧУВА ЛИ СЕ НЯКЪДЕ.
Коментиран от #31
14:43 24.02.2026
24 Хаха
14:44 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 В Турция ,блонди, американците имат
До коментар #3 от "Соваж бейби":цяла база - Инджирлик , с над 300 самолета и бая ракети. . Че ако искат да рискуват с щуротии могат от там.
14:48 24.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Косте
14:50 24.02.2026
31 Атина Палада
До коментар #23 от "А да питам":Не,нищо не се чува за него! Чух само,че екипижа му още тогава е напуснал ..Рапорт за напускане ли ..как се води точно ..И психолози са работили с екипажа!
14:50 24.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
Коментиран от #36
14:52 24.02.2026
34 Атина Палада
До коментар #29 от "Мишел":А дали причината е неработещи тоалетни? Само те си знаят .
14:52 24.02.2026
35 Атина Палада
До коментар #32 от "хаха":Аз работих в началото за тях-като дойдох тук :)))
14:53 24.02.2026
36 Атина Палада
До коментар #33 от "Атина Палада":КолежКЕ,а тези 4000 екипаж без тоалетни,колко памперса са напълнили? :)))
14:54 24.02.2026
37 Соваж бейби
До коментар #15 от "Жено, не пиши глупости":Границите с Турция трябва да са под наблюдение от всички страни ,не ставаш за стратег уж си мъж .Я погледни картата ,Тръмп започва голямо дело и мисля че са обмислили всичко надявам си за защитата и на Европа !Ако се започне война ще станем свидетели и на други неща в историята,и това е шанс границите на Европа се затворят за мигранти , започнат ги чистят от някъде трябва се започне .Този път май Тръмп ще спаси Европа от навлеците ако се развият нещата в хода който аз мисля.
Коментиран от #62
14:54 24.02.2026
38 Чакат
14:59 24.02.2026
39 Заслон
15:00 24.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 хаха
Смятай за какви добичета става въпрос.
Да не ви вадя криминалната статистика за последните 2-3 месеца бе измет!
Порно/видео от козметични салони, от гинекологични кабинети ...някакви "лами" педофили,
2- ма учители педофили, скрити камери в училищни тоалетни поставяни от директора,
"Задържаха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители"
ОПГ в Гърция...
ХАХАХА! И тръгнали кроманците да се подиграват за самолетоносач???
Коментиран от #44, #50, #54, #74
15:04 24.02.2026
42 Дримон
До коментар #1 от "Атина Палада":Слез на земята стига си фантазирал тия две страни ще въртят твоите любими кравари като чеверме на трибуквието си!
15:04 24.02.2026
43 Мишел
До коментар #5 от "тероризма просперира при американците":Само имитацията на желание да нападат Иран. Беше ясно, че САЩ яма да посмеят да нападнат, защото до Иран са военни флотилии на Китай и Русия.
15:05 24.02.2026
44 Абе
До коментар #41 от "хаха":Я си бери лайката небинарен
Коментиран от #45
15:05 24.02.2026
45 хаха
До коментар #44 от "Абе":Я лай още бе мургав кухоглав ориенталски бАклук!
Коментиран от #48
15:06 24.02.2026
46 Атина Палада
До коментар #32 от "хаха":И как така си сигурен ,че това ОПГ ,което задържаха в Гърция са етнически българи?
С български паспорти не означава българи!
Не знаеш ли,че в ОАЕ на пребиваващи с изтичане срока на пребиваване и властите не искат да го продължат по техни си съображения ,издават им се български паспорти ?
Коментиран от #47
15:08 24.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Абе
До коментар #45 от "хаха":ПДРС НЩСТН 😀🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #51
15:09 24.02.2026
49 665
До коментар #18 от "Демек":Тия бараки су 24 ,турчолята ги лекуват без проблем. Смятай американски разрушител ако реши, кво ще и се случи на сушката:)))
Коментиран от #52
15:10 24.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хаха
До коментар #48 от "Абе":Лай още бе ориенталски кухоглав хомопедофил!
Миризливо долно недоеволюирало ватнишко добиче!
ХАХАХА!
15:12 24.02.2026
52 Атина Палада
До коментар #49 от "665":И какво се случи на сушката от Доналд Кук? :))) Или имаш къса памет?
15:13 24.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соваж бейби
До коментар #41 от "хаха":🤣 да те добавя българина не е научен и да събира фекалиите и на кучето си кога се разхожда на вън ,по паркове сигурна съм че няма и безплатни торбички и кофи за боклук на всякъде и общественни тоалетни няма с фото клетки робот да измива след всеки клиент ,тука даже и общественни душове има в някой тоалетни в близост до къмпинг зона за каравани съм виждала.А за самолетоносач с задръстена тоалетна това са глупости всеки знае къде отива отпадъка по яхти и кораби е същото.А и тези работници там не са 24 часа в тоалетните на съзтезание кой повече материал ще извади с предварително запушена тоалетна.
Коментиран от #71
15:15 24.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 факуса
До коментар #2 от "Хммм":с ягрен реактор е коритото,та по добре да не потъва,че лошо за природата
15:20 24.02.2026
57 Ганчо
15:28 24.02.2026
58 Атина Палада
До коментар #55 от "хаха":Това,че Западния свят колонизираха България не означава,че българите са тъпи..
15:31 24.02.2026
59 Цвете
15:31 24.02.2026
60 Пенчо
15:36 24.02.2026
61 123456
15:41 24.02.2026
62 Атина Палада
До коментар #37 от "Соваж бейби":Мацка ,войната с Иран от страна на САЩ ще бъде нещо като миналата година с онзи удар!
И това е за да може Иран да затвори протока ( Иран го каза,че САЩ нападнат ли Иран,то Иран ще затвори протока) А с това ще се вдигне цената на петрола ,което е удар по Европа и Англия!
Затова Англия отказа на САЩ летището си в Кипър.!!! Гърция, Румъния , Турция отказаха ..
Затова американските самолети са на летището в София! Не само,че Тръмп не спасява Европа,ами нещо повече - води я към пълен крах ! И всичко това,заради неолибералноте ръководство на ЕС ! Или както Тръмп и Ванс се изразяват- " нашите врагове"!
Коментиран от #65
15:45 24.02.2026
63 ?????
Счупила му се канализацията и моряците ще трябва да ходят в WC на сушата.
А за да го ремонтират трябва да го връщат в американски докове. Интересно ще е.
15:49 24.02.2026
64 Папа
До коментар #3 от "Соваж бейби":П e д а л :) изпий си хaпчeтaтa бe
16:01 24.02.2026
65 Соваж бейби
До коментар #62 от "Атина Палада":Живи и здрави да сме ,ще видим кой прав кой в невярна посока.Не съм личен съветник на Тръмп и предполагам но това с Иран е друго и друга война .Иначе Америка доведе до отчайващо положение Европа с шантажа ни да помагаме на Украйна си назначи хора тук правителството на Байдън .За войните и потока на мигранти не са американци а Меркел и съочастници отвориха границите ни,това показва колко не си обичаме държавите и континента ,по точно как злоупотребяват властимащите с хората гласували за тях европейци и друга тема.
Коментиран от #69
16:19 24.02.2026
66 Куцото Добиче
16:31 24.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Май
До коментар #1 от "Атина Палада":Имало някакъв проблем с тоалетните. Ще го постигнат малко и ще е като пушка.
16:32 24.02.2026
69 Атина Палада
До коментар #65 от "Соваж бейби":Меркел е на подчинение на Байдъновите ( демократите ,които са острие на глобалистите! Външната политика на ЕС винаги се е диктувала от САЩ!
Сега властта в ЕС все още е на глобалистите..Новата власт в САЩ ги разгони и те се окупираха в Европа и Лондон..
16:37 24.02.2026
70 Истината
До коментар #3 от "Соваж бейби":И колко време ще оцелее този самолетоносач при война с Турция?
16:45 24.02.2026
71 без коментар
До коментар #54 от "Соваж бейби":От 2023 г. насам корабът е изисквал ремонтни бригади 42 пъти за поправка на канализацията, като 32 от повикванията са били през 2025 г. Средно това прави по една авария на ден. Проблемът е, че системата, отговаряща за изхвърлянето на отпадъците на 4600-членния екипаж, е взаимствана от круизни лайнери. Вакуумните тръби, предназначени за спокойна туристическа почивка, очевидно не се справят с натоварването на военен кораб. В резултат на това се получават запушвания, преливане и зловонни локви по палубите.
16:46 24.02.2026
72 Истината
До коментар #18 от "Демек":Дето го отстреляха до турската граница ли?
16:47 24.02.2026
73 потапянето му ще бъде зрелищна
17:28 24.02.2026
74 бай Даньо
До коментар #41 от "хаха":кат много ги разбираш криминалните статистики що не сравниш американската с българската бе kpeтен , няма ти казвам къде има повече престъпност току виж си седнеш на зaдниka.
17:38 24.02.2026
75 АМА
20:18 24.02.2026