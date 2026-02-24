Най-големият американски самолетоносач „Джералд Форд“ акостира на остров Крит

Американският кораб „Джералд Форд“, най-големият самолетоносач в света, достигна базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА, предава БТА.

Корабът е акостирал в залива вчера.

Изпращането на „Джералд Форд“ към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран, със струпването на американски сили в региона и с евентуална военна операция на Вашингтон срещу Техеран.

„Джералд Форд“ е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той е с дължина 333 метра, ширина 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и може да развива максимална скорост от 30 възела. Екипажът му наброява близо 4500 души.