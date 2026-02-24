Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Медведев: Ядрен удар по Лондон и Париж би бил „законен и оправдан“

Медведев: Ядрен удар по Лондон и Париж би бил „законен и оправдан“

24 Февруари, 2026 15:12, обновена 24 Февруари, 2026 15:16 2 784 123

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ предупреди за „симетричен отговор“ срещу Украйна и страните доставчици

Медведев: Ядрен удар по Лондон и Париж би бил „законен и оправдан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Използването на ядрено оръжие срещу цели в Украйна, както и евентуален ядрен удар срещу Великобритания и Франция, би било „законно и оправдано“, ако Лондон и Париж предадат на Киев ядрени технологии. Това заяви в своя канал в Max заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава Фокус.

Коментарът му идва във връзка с твърдения на руската Служба за външно разузнаване, според които Франция и Великобритания планират да предоставят на Украйна компоненти за ядрено оръжие, които Киев да представи като собствена разработка.

По думите на Медведев подобна стъпка „радикално променя ситуацията“. „Това е пряко предаване на ядрено оръжие на воюваща страна. Няма съмнение, че при такова развитие Русия ще бъде принудена да използва всякакво, включително нестратегическо ядрено оръжие, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна“, посочва той.

Медведев допълва, че при необходимост действия могат да бъдат насочени и срещу държавите доставчици, които според него биха станали съучастници в ядрен конфликт с Русия. „Това е симетричният отговор, на който Русия има право“, подчертава той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 64 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    50 18 Отговор
    Да не забравите София?

    Коментиран от #46, #73, #83

    15:18 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    42 7 Отговор
    Къде заминава отработеният уран от Козлодуй?

    Коментиран от #8, #16, #65

    15:18 24.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 15 Отговор
    Полша разработва ядрени оръжия.

    Коментиран от #15

    15:19 24.02.2026

  • 4 хаха

    37 48 Отговор
    Я се пробвай бе пиянде. Само москва и петербург да се заличат ...и ви няма вече.

    Коментиран от #101

    15:19 24.02.2026

  • 5 Песков съм

    50 17 Отговор
    ако ударим UK половин Европа ша диша
    на аванта без да плаща с евро

    Коментиран от #11, #53

    15:20 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да ви е.а

    69 33 Отговор
    Очевидно те все още не са осъзнали, че Путин е предвидил и подготвил всеки ход две крачки напред. И няма нито един провал – нито в Чечня, нито в Грузия, нито в превъоръжаването на страната. Европа трябва да се подготви да получи заслуженото.

    Коментиран от #88, #106

    15:20 24.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    22 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В Русия. До сега. Вече не. Ние сме вражеска страна.

    15:21 24.02.2026

  • 9 за сведение

    17 10 Отговор
    „законно и оправдано“ от бог ВоВа и рижия архангел.

    15:22 24.02.2026

  • 10 ас404

    49 26 Отговор
    Европа знае, че Украйна съществува днес и утре я няма. И винаги ще живее до Русия

    Коментиран от #64

    15:22 24.02.2026

  • 11 Само

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "Песков съм":

    ние с левро !

    15:23 24.02.2026

  • 12 Майна

    19 5 Отговор
    Недей ,че се нас така..
    Овониха цяла Европа, тия кабалски влечуги

    15:23 24.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    43 26 Отговор
    Няколко бомбички над Лондон и няколко над Париж, ще подействат отрезвяващо. В Берлин руснаците са свикнали да ходят с танковете.

    Коментиран от #108, #113

    15:23 24.02.2026

  • 14 мдааа

    28 18 Отговор
    когато помияра се разпени - значи положението му не е много добро.

    Коментиран от #31

    15:23 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 койдазнай

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В учебника по физика.

    15:23 24.02.2026

  • 17 Хахахаха

    36 28 Отговор
    На фронта нещата явно не вървят. Пак започнаха със заплахите. Време е НАТО да се намесва вече.

    Коментиран от #93

    15:24 24.02.2026

  • 18 Българин

    28 7 Отговор
    Ударът няма да е оправдан, но отговорът ще е.

    Коментиран от #85

    15:24 24.02.2026

  • 19 глупости

    24 17 Отговор
    те тия пеерааси точно това искат, че да ги пишем жертви мъченици... трябва нещо много по-унизително да се случи със западните европейци и техните политики.

    15:24 24.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха ха ха

    16 17 Отговор
    Боряшника не прощава

    15:25 24.02.2026

  • 22 Алкохолно 🫟

    14 9 Отговор
    След три секунди си се разпаднал на атоми и молекули.

    15:25 24.02.2026

  • 23 Атина Палада

    21 20 Отговор
    Някъде четох ,че Al е разчел предсказанията на Нострадамус.
    За 2026г Al казва,че целият Лондон щял да бъде под вода.

    Коментиран от #30, #79

    15:25 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русодебил

    21 7 Отговор
    Слава на чичкото с мустачките от Австрия!
    Много боклук почисти!

    15:25 24.02.2026

  • 26 Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!

    29 14 Отговор
    Англосаксонците трябва да ги удариш здраво за да им дойде акъла в главата!

    15:26 24.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Майна

    14 6 Отговор
    Пълно с вещици и вещери.
    Пъплят по върховете в Европа..
    Екзорсизъм трябва!!!!

    15:26 24.02.2026

  • 30 Нешка

    17 22 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Ванга ми каза че Путин ще го изнесат от мазата студен.
    Баба ви Нешка.

    15:27 24.02.2026

  • 31 коалицията на жеЛАЕЩИТЕ

    27 14 Отговор

    До коментар #14 от "мдааа":

    Явно хунтата и евроатлантиците забравяте, че "борбата" започна с цел "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до молби за "достоен мир". Я ни припжмни колко на брой планове за победа направихте за 4 години скимтене на ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ?

    Коментиран от #32

    15:27 24.02.2026

  • 32 мдааа

    12 17 Отговор

    До коментар #31 от "коалицията на жеЛАЕЩИТЕ":

    какво ще ще ще ще??? това ще ще ще ще го чуваме за сега само от пе де Рассия. Още от 1917та се повтаря.

    15:28 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха Ха

    18 16 Отговор
    Пияницо,сцепиха ви диррниците в Донбас

    15:29 24.02.2026

  • 35 Пръчат

    18 19 Отговор
    Най оправдан е ядрен удар по Русия, голям колкото големия взрив, и това е абсолютната вселенска истина!

    15:29 24.02.2026

  • 36 Нестабилен става този свят

    21 7 Отговор
    Ако в вярно, че Великобритания и Франция доставят ядрени компоненти на Украйна, а това не е руски фишек, подобен на този, който американците ползват за Иран, май ще трябва пак да пием йод (ако има смисъл). По същата логика Русия може да предостави компоненти на Иран и тогава край на спокойствието в Близкия изток.

    15:30 24.02.2026

  • 37 Кобзон

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Да ви е.а":

    Керванът не спира.

    Коментиран от #48

    15:30 24.02.2026

  • 38 Тотал щета

    13 12 Отговор
    Този толкова глупости изприказва, че никой не го взимат насериозно.

    15:30 24.02.2026

  • 39 Защо Русия се управлява от идиоти?!

    19 12 Отговор
    Горките орки.

    15:31 24.02.2026

  • 40 Страхил

    15 11 Отговор
    Димон няма спиране... 😁

    15:31 24.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха сега де...

    8 10 Отговор
    Ами хайде бе, нашите копейки вече пета година чакат. Докога ще ги мъчите? С рогата напред и да се свършва, а не само да ни карат да стоим на тръни. Ама изобщо не им стиска, защото утре започва петата година откакто превземат Киев за три дни и на петия да организират парад на центъра, на Майдана. Ако и с ядрената заплаха се получи същото, вече не само няма да има с какво да плашат, но и какво да измислят за промиване на мозъците на обикновения руснак.

    15:31 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 а Пут(к)ин боклук

    10 7 Отговор

    До коментар #33 от "Да ви е.а":

    стига квича ма

    15:32 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ама защо София бре?

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    На нас тук не ни трябва война, нито нападение с ракети! Ние си имаме българска политическа класа и български политици, а те са много по-ефективни в поразиите и от войната и от прехвалените нови руски ракети на тавариш Путин, да ме извинява ама нищо не им струват ракетите в сравмние с нашите управляващи.

    Коментиран от #77

    15:32 24.02.2026

  • 47 Пръчат

    12 8 Отговор
    Като се нарита руснака, и вади ядреното!

    15:33 24.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Никой

    11 7 Отговор
    Запада не спре ли Русия , тя ще отвори вратата на дома ви .

    15:33 24.02.2026

  • 50 Тъпото руско говедо

    19 15 Отговор
    Този е абсолютно ненормален... кого си мисли че заплашва???
    Нещастник руски. Закривай тази кочина наречена Русия... нация на орки.

    15:33 24.02.2026

  • 51 Според мен🤔

    15 9 Отговор
    Напълно нормално изказване за алкохолик.😁

    15:34 24.02.2026

  • 52 Да ви е.а

    15 19 Отговор
    Европейският съюз „хвана смъртоносна инфекция“ преди четири години, когато открито защити агресивния, проамерикански режим на Зеленски... Дори с добри пари е невъзможно да заблуждаваш съгражданите си дълго време и да „управляваш“ онези в ЕС, които не са съгласни с политиката на „центъра“... Достоверната информация за причините и развитието на конфликта в Украйна рано или късно става публично достояние... Нормалните европейци, лишени от личен интерес, не могат да хранят и отглеждат грозната химера на режима на Зеленски... Ако Европейският съюз скоро престане да съществува, той ще бъде запомнен с фразата: „За каквото се бориш, това получаваш“.

    Коментиран от #107

    15:34 24.02.2026

  • 53 умен руснак

    8 19 Отговор

    До коментар #5 от "Песков съм":

    Русия никога няма да удари EUто с атом
    но със сигурнос ще удари Украйна и територията
    ще бъде буфер кадето 30 г само евро хлебарки
    ще лазят

    Коментиран от #58, #96

    15:34 24.02.2026

  • 54 ФАКТ

    19 15 Отговор
    4 години скапания недъгав полуевреин от Кремъл избива народа си и тези които нарича БРАТЯ. 4 години тормози жени и деца по домовете им вечерно време и ги оставя на студено и тъмно, само защото за тия 4 години е завзел едва 4% от Украйна БЕЗ ДА БРОИМ ТЕРИТОРИИТЕ ЗАВЗЕТИ БЕЗ НЕГОВАТА ВОЙНА ЗАПОЧНАЛА ПРЕДИ 4 ГОДИНИ !!!!!!!
    Това доказва, че руската армия за нищо не става. Те за това плашат като селски биячи, че щели да направят това и онова ако не стане на тяхната.

    Коментиран от #110, #112

    15:35 24.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 мордва

    5 2 Отговор
    Ядрен апокалипсис започва да звучи като нещо разумно при алтернативата да се гледат мордвите на тези опасни луди всеки ден. Ако не им намерят цаката скоро, направо да се връщаме в каменната ера или в Планетата на маймуните, където маймуните ще са по-умни от хората.

    15:36 24.02.2026

  • 57 Пръчат

    11 7 Отговор
    Митя да не се е пропил! Когато нещата тръгнат на зле, и го виждаме в новините. Вече му свикнах, и не ме е страх. Бих му ударил два клепара!

    15:36 24.02.2026

  • 58 умен ли си?

    11 5 Отговор

    До коментар #53 от "умен руснак":

    знаеш ли на къде духа вятъра в Украйна - точно към Русия

    15:37 24.02.2026

  • 59 !!!?

    12 8 Отговор
    Щом Армагедончик отново започна да заплашва с ЯО значи Яйцето е Опряло до г.за...!!!!

    15:39 24.02.2026

  • 60 Що не си

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Да ви е.а":

    Е.Матушката копейка праZZZта.

    15:40 24.02.2026

  • 61 Шопо

    7 5 Отговор
    Какъв е смисъла да произвеждаш ядрени оръжия ако няма да ги ползваш.

    15:43 24.02.2026

  • 62 !!!?

    9 2 Отговор
    Зомби пациент от "руски мир"...!!!?

    15:44 24.02.2026

  • 63 Дедо

    12 4 Отговор
    Русия предава ли ядрени технологии на С. Корея и Иран, опасни държави!

    15:45 24.02.2026

  • 64 Град Козлодуй

    12 14 Отговор

    До коментар #10 от "ас404":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    15:45 24.02.2026

  • 65 Остават вече

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    у нас да тровят и земята ни, и водата ни! Честито на оФците!

    15:46 24.02.2026

  • 66 Махараминдри баба

    5 9 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    Коментиран от #95

    15:47 24.02.2026

  • 67 Ей Медводков,

    10 7 Отговор
    Бегом към международния трибунал със скоростта на жадно говедо! Обвинен си заедно с кремълската камарила във военни престъпления. Срещу цивилни, включително рускоговорящи на територията на горда Украйна. Другият вариант е кремълската ви камарила да сподели участта на Кадафито, ако като асвабадители се появите в някое украинско село. Ще изпитате необуздана народна любов. Откъм гърбовете ви. Да.

    15:47 24.02.2026

  • 68 Махараминдри баба

    13 3 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    15:47 24.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Джеймс Бонд

    13 5 Отговор
    Русия не е държава, а територия, китайска територия! / Бонд, Джеймс Бонд/

    15:49 24.02.2026

  • 71 АЛКО ДИМОН

    5 5 Отговор
    Отново е прекалил
    Със Водката ...

    Изобщо никой не му обръща внимание на

    Дъртия Алкохолик..

    15:49 24.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ей Медводков,

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Бегом към международния трибунал със скоростта на жадно говедо! Обвинен си заедно с кремълската камарила във военни престъпления. Срещу цивилни, включително рускоговорящи на територията на горда Украйна. Другият вариант е кремълската ви камарила да сподели участта на Кадафито, ако като асвабадители се появите в някое украинско село. Ще изпитате необуздана народна любов. Откъм гърбовете ви. Да.

    15:50 24.02.2026

  • 74 Тъпото руско говедо

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Да ви е.а":

    Когато Швеция затвори границата си с Русия... се нададе вой до небесата от руските орки, че не могат да пътуват до щастливите нации и скандинавските страни... никой от скандинавските страни никога не е искал да пътува до Русия... Хората в Европа се чустват прекрасно, а това не се нрави на Русия и управниците и щото руския народ вижда, че има и друг живот освен нещастния на руска орка и скоро ще се появи втори Навални, който да каже на руснаците че режима в Русия е тоталитарен и е потиснически, ще мине време и политическата клика ще бъде изрината.

    Никакъв шанс някой нормален човек да предпочете Русия, би я предпочел само и единствено ако е мафиот и го издирват от интерпол. Един беше Жерар Депардио и го счете за огромна грешка, като поживя в руский рай известно време и вече дори иска да си плати данъците само да не е в тази клоака Русия.

    15:50 24.02.2026

  • 75 Без

    5 6 Отговор
    Лондон и Париж светът ще е много по красив..

    Коментиран от #82, #84

    15:51 24.02.2026

  • 76 Евреина Мендел

    5 3 Отговор
    Оня ден как изпадна в Алкохолен делириум.

    И без да иска да сам си призна

    Спре ли войната
    Ще им търсят сметката
    На Началникът му
    И всички Сабаки

    Ще се наложи да бягат където могат .

    Доста беше Изтръпнал
    Евреина Скапан

    15:54 24.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 дедо таралянко

    5 3 Отговор
    таз чебуРашка съвсем изтреще от пиение - да ходи при бункерния да извършат ритуално самоубийство и да отърват света от себе си

    15:55 24.02.2026

  • 79 Атина клатената.

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    АААА ЗАБРАВИХТЕ РАЙМЩАМ И ВАРШАВА. КЕ АЕ СЪРДЯТ ПАЛЯЦИТЕ. ЛВОВ ТОЖЕ, ТРЕНЕНДА СЕ УНИЩОЖИ БЪРЛОГАТА НА БАНДЕРОВЦИТЕ.

    15:56 24.02.2026

  • 80 Пеньо копача

    3 3 Отговор
    Мечо Пух и Пундю че ги заровиме у общ трап, оти вземат малко место!

    15:56 24.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    София да я забравят, но сатанинския Тел Авив задължително.

    15:59 24.02.2026

  • 84 Самогонът

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Без":

    ви притъпява светогледа на вас до чугунена ушанка, рубладжийски алкаши!

    15:59 24.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тошо сливата

    7 4 Отговор
    Митя има ли деньги за световна война, или ще иска от Ким?

    16:01 24.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Чърчил

    6 6 Отговор
    Ами щом е тъй, да изстреляме превантивно профилактично неколко ядрени шишковци по джaмиите на Кремъл!

    Коментиран от #102

    16:07 24.02.2026

  • 90 Тоя не разбра

    7 7 Отговор
    Че на никой нормален човек не му пука за ядрените ви оръжия. Ние западняците си пием ракията, боцкаме мезето, ходим на море, а вие какви ги вършите там по Сибир в студа и колко хиляди ядрени бомби кътате грам не ни дреме. Скоро минаваме изцяло на ток от вятър и слънце, купуваме си огромни батерии от Китай и си шиите нефта и газта. Ай чао!

    16:07 24.02.2026

  • 91 факуса

    4 1 Отговор
    направете кат сащ,поради заплаха за нац.ви сигурност ги думнете отбранително

    16:10 24.02.2026

  • 92 Дедо

    5 3 Отговор
    Туй фото е от сабахлян. В главата му се бият хиляди караконджули! Затова гледа така!

    16:11 24.02.2026

  • 93 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    НатО не смее да воюва с Русия, защото са наясно, че няколко часа след такава война вече няма да съществува НатО.
    В публикуван доклад от 2021г. на Пентагона с прогнозите за резултатите от моделирането на ядрена война между НатО и Русия са дадени жертвите: над 95% в НатО, 35% в Русия.

    Коментиран от #100

    16:14 24.02.2026

  • 94 Гатю

    4 5 Отговор
    Тоя се е нагърмял със самогон! Затова гледа така!

    16:15 24.02.2026

  • 95 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Махараминдри баба":

    По начало беше ясно, че плашенето на Иран ще завърши с н.си.ране на САЩ.

    16:17 24.02.2026

  • 96 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "умен руснак":

    Русия има предостатъчно неядрени оръжия за победа над Украйна.Ядрените й оръжия са за НатО.

    16:20 24.02.2026

  • 97 Баце

    3 4 Отговор
    ТОО КОГА ЩЕ ОТРЕЗНЕЕ.

    16:21 24.02.2026

  • 98 Вие сте бунаци

    3 5 Отговор
    Виждате че Русия иска да нападне Европа с ядрени оръжия.Всички приказки за мирните руснаци са лъжи!

    16:21 24.02.2026

  • 99 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    2 2 Отговор
    И после какво ще остане от вас идиот

    16:23 24.02.2026

  • 100 Баце

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Хахаха.
    Голям смях.
    Ако гръмнат, половината ще останат в бункерите. Другите ще ги прихванат УКРАИНЦИТЕ.

    16:24 24.02.2026

  • 101 БАРС

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    АБУ ЧУКОНДУРя́,откъде ЗНАЕШ ,СЕ Е ПИЯНДЕ.ДА НИ СИ ЯЛ И ПИЛ С НЕГО НА ЕДНА МАСА.

    16:36 24.02.2026

  • 102 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Чърчил":

    ОК! Обаче нямате ЯО! Това на територията ви е на САЩ и копчето е у Вашингтон..
    И в Германия има ЯО,но също е на САЩ..

    16:40 24.02.2026

  • 103 Дедо

    5 3 Отговор
    Това, да фърляш бомби не е кат да пиеш водка със селъодка!

    16:47 24.02.2026

  • 104 Мдаа

    3 3 Отговор
    По Москва и Петерсбург също !

    16:47 24.02.2026

  • 105 Дедо

    4 5 Отговор
    В края на краищата русия трябва да се избомби! След това се лопатира два бела дълбочина, и се насажда с 🥔 картофи, че петрола веке не се харчи!

    Коментиран от #122

    16:51 24.02.2026

  • 106 Ама как само

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да ви е.а":

    предвиди падането на Киев за три дни.

    16:57 24.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 СЛОНА

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    ША СЕ ПРЕТОПИ АИФЛОВАТА КУЛА И ЧАСОВНИКА!!!

    17:04 24.02.2026

  • 109 7373737272

    2 2 Отговор
    Ей тоз г-н Медведев,изпадат всички в истерия и психопатии от изявленията му.Гледайте какво става в коментарите.Смях ,голям смях !

    17:04 24.02.2026

  • 110 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ФАКТ":

    Ти да не чакаш гости бе,пичага? От онези-" вежливите"? Изглежда си се подготвил за тях.Е,имат един недостатък,идват когато най- не ги очакваш
    Та пази здравенцето .Да бъдеш полезен и гостоприемен домакин.Много вече се оказаха домакини.Един от тях в самия център на киив,посред бял ден.Пълно е с клипчета в тубата.Ако си любопитко,порови се в мрежите.

    17:09 24.02.2026

  • 111 Хахахахаха

    2 3 Отговор
    Затривай английската и френската пасмина, това отдавна не е Великобритания и Франция

    17:09 24.02.2026

  • 112 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ФАКТ":

    Ти пак ли си писал, хахах твойте факти нямат нищо истинско, не си познал дори кой е баща ти, така че твойте факти не са фактор

    17:11 24.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Тома

    1 0 Отговор
    Само така Дима

    17:19 24.02.2026

  • 115 Само че

    2 2 Отговор
    Русия има разграбени, неподдържани и ръждясали ракети които въобще няма да излетят или най-вероятно да паднат върху празната глава на Медведев

    17:22 24.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Слава алкохолу

    3 0 Отговор
    Слава, слава

    18:02 24.02.2026

  • 118 Сметки

    6 2 Отговор
    За 4 години Сталин обърна Хитлер, разби армията му и го преследва към Берлин.

    За 4 години Путлер е заседнал на 100 км от границата си и не може да завземе дори Донбас. Срещу Путлер не е Хитлер, не е Наполеон, не е Чингиз хан, а някакъв клоун от Кривой рог.

    Докъде ще падне Zлото не е ясно, но рано или късно руснаците ще се разберат, че царят е гол. Тогава ще прехвърлят вината за Zлодеянията си на царя. Така направиха с Романови и ги избиха, със Сталин и го изхвърлиха от мавзолея, с Хрусчов, който обвиниха за Култ към личността, на Брежнев - довел до застоя, на Горбачов - обвинен за разпада СССР...
    Историята се повтаря и руснаците ще изберат нов господар, който да ги води към поредните заграбвания и пак народа да е невинен, и пак вината да е на вожда им!

    18:05 24.02.2026

  • 119 Слава алкохолу

    2 1 Отговор
    Слава, слава

    18:05 24.02.2026

  • 120 дядо Петър

    0 1 Отговор
    Ясно и точно! Който има здрави панталонки да даде ядрено оръжие на Украйната и да гледа какво ще се случи.

    18:27 24.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Калеко

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дедо":

    У края на края еуропата и наглите англо сакси трябва да се избомбат АТОМНО !
    След това се изоставя два века разстояние , и се насажда с 🥔 еуро.кумбер РАДИО АКТИВЕН че евро ГЕЙ.зерската политика веки, се не харчи!

    19:45 24.02.2026

  • 123 Незнайко

    0 0 Отговор
    А после кво правим?

    20:03 24.02.2026

Новини по държави:
