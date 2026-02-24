Медведев: Ядрен удар по Лондон и Париж би бил „законен и оправдан“

Използването на ядрено оръжие срещу цели в Украйна, както и евентуален ядрен удар срещу Великобритания и Франция, би било „законно и оправдано“, ако Лондон и Париж предадат на Киев ядрени технологии. Това заяви в своя канал в Max заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предава Фокус.

Коментарът му идва във връзка с твърдения на руската Служба за външно разузнаване, според които Франция и Великобритания планират да предоставят на Украйна компоненти за ядрено оръжие, които Киев да представи като собствена разработка.

По думите на Медведев подобна стъпка „радикално променя ситуацията“. „Това е пряко предаване на ядрено оръжие на воюваща страна. Няма съмнение, че при такова развитие Русия ще бъде принудена да използва всякакво, включително нестратегическо ядрено оръжие, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна“, посочва той.

Медведев допълва, че при необходимост действия могат да бъдат насочени и срещу държавите доставчици, които според него биха станали съучастници в ядрен конфликт с Русия. „Това е симетричният отговор, на който Русия има право“, подчертава той.