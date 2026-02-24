Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Поглед в бункера, от който Володимир Зеленски организира украинския отговор на руската инвазия през 2022 г.
  Тема: Украйна

Поглед в бункера, от който Володимир Зеленски организира украинския отговор на руската инвазия през 2022 г.

24 Февруари, 2026 17:35 2 439 74

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • олександър сирски-
  • валерий залужни

Най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, мащабната руска офанзива причини смъртта или рани стотици хиляди хора

Поглед в бункера, от който Володимир Зеленски организира украинския отговор на руската инвазия през 2022 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Лабиринт от подземни тунели в центъра на Киев, в бункер, който е превърнат в централа на правителството – украинският президент Володимир Зеленски публикува видео днес, което го показва за първи път на мястото, на което беше организиран украинският отговор на руската инвазия, започнала точно на този ден преди четири години.

„Тук, в тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ (адреса на президентството на Украйна), проведох първите си разговори с ръководители от целия свят в началото на войната“, разказва Зеленски в 19-минутното видео.

„Оттук говорих с Джо Байдън и му казах, че имам нужда от боеприпаси, а не от такси“, допълни той. Тази реплика стана прочута по онова време. Зеленски я произнесе в отговор на предложение на тогавашния американски президент да му помогне да избяга от страната.

Бункерът е пространно бомбоубежище от съветската ера, с тунели с неоново осветление, заседателни зали, помещения за всяко подразделение на властта – президентство, правителство и парламент.

Той се намира под президентския комплекс, който включва няколко сгради, обградени от стена и който се намира между жилищни сгради и други правителствени учреждения в центъра на Киев. От началото на инвазията целият правителствен квартал е забранен за достъп и е обграден от няколко военни пропускателни пункта.

Централата на президентството, монументална сграда в неокласически стил, типичен за съветската епоха и често пъти наричан „сталинистки“, датира от 30-те години на миналия век, когато Украйна беше част от СССР. В миналото в тази сграда е била централата на комунистическата партия на съветска Украйна. Още от началото на президентския мандат на Зеленски през 2019 г. той подобно на някои от неговите предшественици критикуваше потискащата атмосфера на това място и планираше да прехвърли администрацията си към някое по-модерно място, въплъщаващо прозрачност. Но с началото на войната инфраструктурата, наследена от съветската ера, напомняща за Студената война, се оказа изключително полезна. Още повече, че кварталът беше засегнат на няколко пъти от руските удари в последните няколко години. И предвид това, че както казва екипът на украинския президент, Зеленски е бил мишена на десет опита за убийство от 2022 г.

Журналисти на Франс прес чуха на няколко пъти стрелба близо до президентството в първия ден на руската инвазия през 2022 г. Някои източници заявиха пред Франс прес, че кола с експлозиви се е опитала да проникне в пределите на президентската администрация в този ден

Днес във всяка една от стаите в бункера има десетина столове, телевизор и украински знамена. Електрически кабели са осеяли стените, по които има и тръби за газ, а на тавана са поставени електрически разклонители. Единствените цветни неща са сините и жълти табели - цветовете на знамето на Украйна - които обозначават пътя в този лабиринт. А зелени светещи надписи показват къде са аварийните изходи.

Зеленски, който е висок около 1,70 метра, трябва да се навежда във видеото, когато поема по някои от тунелите.

В коридора към дебела метална врата, водеща към президентската администрация, е окачена голяма карта на страната, над която има бял гълъб и фразата "Бог да спаси Украйна".

"Тук работеше нашият екип, правителството. Тук се извършваше координацията всеки ден с военните. Тук се провеждаха телефонните разговори. Тук се случваше всичко, което беше нужно на съпротивата на Украйна", разказва Зеленски. "Оръжията трябваше да бъдат доставени. Медикаменти и храна трябваше да бъдат изпратени към блокираните от враговете градове", допълни украинският лидер.

Видеото беше разпространено в деня на четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна.

Най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, мащабната руска офанзива причини смъртта или рани стотици хиляди хора. Войната предизвика и геополитически сътресения, като принуди много европейски страни да умножат военните си разходи в случай на евентуална конфронтация с Русия. Дипломатическите преговори между Киев и Москва, подети през 2025 г. под егидата на САЩ не успяха до момента да спрат сраженията.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Призна си

    58 13 Отговор
    Че не излиза от бункера... Всичко ще си каже, зелю

    Коментиран от #25, #72

    17:36 24.02.2026

  • 2 Великан победител Зеленски

    11 59 Отговор
    Зеленски: Един километър напред в Украйна струва на Путин 157 войници (ВИДЕО)
    24 февруари 2026, 11:07 часа

    Руската армия губи по 157 убити войници за един километър напредък в Украйна, обяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски. „Те мобилизират по 40-44 хиляди души на месец - доскоро беше така. Губят по 30-35 хиляди (месечно – бел. ред.). Говорим за невъзвръщаеми загуби – убити и сериозно ранени. И това не означава, че имат 10 хиляди останали войници, защото и при тях има дезертьорство, както и при нас. Също така не всички 43 000 се озовават на фронтовата линия", каза Зеленски

    Коментиран от #5, #15, #21, #27

    17:36 24.02.2026

  • 3 пешо

    59 7 Отговор
    стигате с тоя боклук омръзнахте на хората

    Коментиран от #29, #74

    17:37 24.02.2026

  • 4 Асошейтед Прес

    8 48 Отговор
    Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва с жива сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

    Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
    Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
    ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.

    17:37 24.02.2026

  • 5 пешо

    44 5 Отговор

    До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":

    на наркомана брътвежите

    17:38 24.02.2026

  • 6 Сатана Z

    46 6 Отговор
    Бункерът на Зеленият нацист е умалено копие на Вълчата бърлога на Хитлер,с тази разлика ,че Зеленски дърпа "магистрали" с кока на всеки 5 минути,а Адолф според историци е четял Достоевски: Престъпление и наказание

    17:38 24.02.2026

  • 7 най-после разбрахме

    41 3 Отговор
    тука във форума има едни много поло ви които все повтарят бункерния плъх бункерното джудже бункерния с ботокса ето кой бил този бункерен само незнам защо пропускат да пишат бункерния наркоман?

    Коментиран от #34

    17:39 24.02.2026

  • 8 Столтенберг

    41 5 Отговор
    Това е бункерът в който Зельо се н@ср@ от шубе преди 4 години, и не успях да се свържа с него в разстояние на 3 дни !

    17:39 24.02.2026

  • 9 Гледам видеото с пленената кАпейка

    7 37 Отговор
    Българин на служба в руската армия е бил взет в плен от украински войници в Източна Украйна, съобщава БНР.
    Командир на рота от 115-та отделна механизирана бригада твърди, че българинът е бил задържан, докато се е придвижвал към украинските позиции в неуточнен участък на Купянско-Лиманското направление.

    "Предложихме на противника да сложи оръжие след като ги обградихме. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България".
    Военнопленникът е бил изведен от зоната на бойните действия с помощта на наземен роботизиран комплекс, като е бил вързан, за да не опита да избяга. По време на евакуацията руснаците са се опитали с дрон да ударят роботизирания комплекс и собствения си войник, но безуспешно.

    Във видеоклип, разпространен от украинската армия, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който казва на руски: "Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че ме запазиха жив. Слава на Украйна!".

    17:39 24.02.2026

  • 10 бункерния плъх

    34 5 Отговор
    със златенКенеф и кока.

    17:40 24.02.2026

  • 11 Българин

    9 26 Отговор
    Зеленски им развинти главите!

    17:40 24.02.2026

  • 12 Георги

    31 6 Отговор
    зелю бил организирал отговора 2022ра... хахаха... хахаха... в това даже жълт-о-паветния ум-но-красив дясно алтернативен планктон не вярва.

    17:40 24.02.2026

  • 13 Пръц

    20 5 Отговор
    Володимир Зе Ленски прекарва в уединение часовете преди разсъмване в ковчег ,вместо в постелята на неговия адютант,15 годишния Микола.

    17:41 24.02.2026

  • 14 Новини от последните минути

    6 32 Отговор
    Купянск е под контрола на ВСУ. Обкръжени са останалата малка група руски войници.
    Малка група руски войници остава в Купянск, Харковска област, обкръжена е и не може да се сражава останали без провизии.
    В действителност Купянск е под украински контрол. Единствената малка група руснаци се е барикадирала в няколко високи сгради в центъра на града без логистика и подкрепления , и тази група е неспособна да води бойни действия, освен да брани живота си.
    Руснаците са изтласкани и от околностите на Купянск.

    Коментиран от #23, #59

    17:41 24.02.2026

  • 15 Бункерното друсано зеле

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":

    от Криви Рог напълнило кенефа на бункера в Краков.

    17:44 24.02.2026

  • 16 кАпеи съдрани

    5 24 Отговор
    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на световният лидер Володимир Зеленски направил за смях мизерна раша и пратил милиони нещастни раши в един по добър свят.... Рaaaвнииииc - Мирррноооо, на колене пред контейнерите кАпеи🤸‍♂️

    Коментиран от #17

    17:44 24.02.2026

  • 17 аz СВО Победа 80

    4 15 Отговор

    До коментар #16 от "кАпеи съдрани":

    Киев за два дня
    🤣🤣🤣

    17:46 24.02.2026

  • 18 Никой не може да Бие Бункера по Бункери

    5 14 Отговор
    Бункера освен че е велик стратег и доказан Педофил е и дай дълпоко скритото Джудже

    17:47 24.02.2026

  • 19 Госあ

    13 9 Отговор
    бункерното джудже погуби много животи и съдби и продаде бъдещето на страната си. Руснаците толкова ли нямат с какво да му думнат бункера ?

    17:47 24.02.2026

  • 20 Е къде е погледа?

    14 1 Отговор
    Уж поглед пък нищо.

    17:48 24.02.2026

  • 21 Ааа ясно

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":

    Украинската колко печели? 3, 4 пъти повече?

    17:49 24.02.2026

  • 22 име

    22 2 Отговор
    Кажи с борето джонсън в къде се разбрахте за подкупите! И покажи къде е златната тоалетна!

    Коментиран от #30, #35

    17:53 24.02.2026

  • 23 Българин

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    Ще бъдат избити.

    17:55 24.02.2026

  • 24 Сталин

    28 3 Отговор
    И дори бункера на зеленото наркозно джудже му е построено от СССР

    17:57 24.02.2026

  • 25 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "Призна си":

    Путин пак задейства параноичната атомна страшилка за стягане на редиците в русия .

    17:58 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":

    само пропаганда бе

    17:59 24.02.2026

  • 28 РФ е въздух под налягане !

    6 24 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    - Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
    Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.

    Коментиран от #32, #33

    18:00 24.02.2026

  • 29 Лука

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Не може да не се занимаваме с рашиста путин той е основата и причината за човешките загуби от рашиската агресия

    Коментиран от #43

    18:03 24.02.2026

  • 30 Антитрол

    2 12 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Абе коя година започна от Киев за два дня? Четвърта?Пета?Шеста?

    18:03 24.02.2026

  • 31 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    5 15 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си усвояват руски територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! И вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!

    Коментиран от #47

    18:04 24.02.2026

  • 32 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":

    Факти.

    Коментиран от #36

    18:05 24.02.2026

  • 33 Георги

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":

    за РФ не знам, но написаното от теб е лесно проверимо и определено е въздух под налягане.

    Коментиран от #37

    18:06 24.02.2026

  • 34 Шопо

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "най-после разбрахме":

    С помощ от България бункерния наркоман може да победи Русия.

    Коментиран от #38

    18:07 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Георги

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Това са безспорни":

    безпорни са ако не ги провериш. Резултата от втората пепенска война е проруска Чечня която остава част от РФ. Ако много държиш порови и за останалите измишльотини.

    18:07 24.02.2026

  • 37 Проверявай

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    за такива заблудени като теб го е написал колегата.

    18:17 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 История

    4 4 Отговор
    История от Уикипедия, отивайте да четете, казаци, златни орди, киевски Рус, жесчополоти, конфликтна зона.

    18:22 24.02.2026

  • 40 ХиХи

    9 1 Отговор
    У бункеро златно веце пък вий плащайте - 2 млрд за тая година от ганю

    Коментиран от #46

    18:24 24.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коко

    8 0 Отговор
    Бункета,надяваме се оборудван със златни тоалетни?

    18:26 24.02.2026

  • 43 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лука":

    Скимтене на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - ама това е музика за ушите ми.

    18:32 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ти да видиш

    9 0 Отговор
    зеленияпор висок 170 см, ха ха ха хоpошая шyтkа😉
    зеленияпор едва докосва 160, едва и то с токчета

    18:32 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Само питам

    8 0 Отговор
    Кога ще извлекат зеленясалия наркоман от бункера? Закачете го да виси и съхне, като зЕленски бут, докато няма мухи.

    Коментиран от #52

    18:33 24.02.2026

  • 49 Ироничен

    10 1 Отговор
    Пълни глупости. НАТО впрегна Украйна да се ежи на Русия. Логиката беше да я смачкат с чужди жертви и с парите на Запада, които определено са повече. Не съобразиха, че Русия произвежда оръжия по свои, по-ниски цени, а европейците не искат да плащат безкрайно.

    18:34 24.02.2026

  • 50 хаджи Генчо

    11 1 Отговор
    Въпросният бункер се знае от много години.Русия знае къде се намира и има средства за унищожаването му. Не го правят защото смятат, че ударът ще има негативен отзвук в цял свят. Те воюват за определени цели, а не са терористи.

    18:34 24.02.2026

  • 51 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Абе що до сега нито едно козяче не е заделило поне по една заплатка.

    18:34 24.02.2026

  • 52 Kyxи лeйkи-копейки

    1 9 Отговор

    До коментар #48 от "Само питам":

    Отивай да помагаш, че без копейките няма да се справят "братушките", вече 5 година застъпиха и само газят в тинята на едно място.

    Коментиран от #53, #56

    18:37 24.02.2026

  • 53 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    "че без копейките няма да се справят "братушките"

    Гледам много добре се справят братушките - даже и не са си мечтали да разпилеят НАТО и да фалират ЕС. Даже и ЕС вече се разпадна за сега на две (на две скорости).

    Коментиран от #61

    18:40 24.02.2026

  • 54 Има документален филм

    8 0 Отговор
    След ВСВ бандеровците не са ги разстрелвали. За тях наказанието е било публично обесване на Майдана. С табели на шиите, на площада море от народ се изрежда да ги заплюе.

    18:40 24.02.2026

  • 55 Дас Хаген

    9 1 Отговор
    Зеленски е бил мишена на десет опита за убийство! Хайде стига това корумпе и наркоман фа се опитвате да го направите светец! Затри си народа, да се води по свирката на деметиралия старец!

    Коментиран от #57

    18:40 24.02.2026

  • 56 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    Е така де ама шолци е на килимчето пред Си а пък Урсула щеше санкции да налага на Индия пък сега им се моли да търгували.

    18:42 24.02.2026

  • 57 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дас Хаген":

    Че защо да го убиват руснаците - той работи за тях - вместо да гонят всички неонацисти и половината да избягат зеления им ги праща самичък за утилизация.

    Ето даже и нашите козячета вече забравиха за Азов, Айдар и Десен сектор - няма ги?

    18:46 24.02.2026

  • 58 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    2 6 Отговор
    Рашистите преминаха от "взимаме Киев за три дни" до "преживяхме нощта и това е добре"! 🙂м

    18:48 24.02.2026

  • 59 Хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните минути":

    И в Мариопул дере жето е същоти
    Хи хи хи

    18:53 24.02.2026

  • 60 Горски

    9 2 Отговор
    Реално Русия има ресурсите да завърши войната за една седмица. Елиминиране на цялото политическо ръководство на Украйна - президент, всички министри и депутати накуп когато заседават. После, премахване на всички висши военни (което всъщност правят укрите с руските генерали години наред), удари по цялата инфраструктура, водопреносна и енергопреносна мрежа на Укрия. Това трябваше да стане още преди четири години когато Зеленски го беше страх да излезе навън. Дали причините са лични, това че Путин иска да остане в историята като освободител на Украйна, а не като жесток завоевател, или натиск от разни олигарси да воюва яваш-яваш, или там разните планове да отслаби Европа, аз не знам. Тази агония трябваше да бъде свършена преди много време, дори ако се налагаше използването на ядрено оръжие.

    18:54 24.02.2026

  • 61 Kyxи лeйkи-копейки

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Антитрол":

    Ахааа, така ли било.
    А защо тогава ходещото на токчета нищoжecтво Путлер се кълне, че нямал намерение да напада НАТО ?!
    А вчера пък се оплаква, че НАТО се въоръжавало за да нападне РФ. Чудно с какви пари.
    А днес вече, че НАТО ще дава на Украйна ядрено оръжие.

    Защо ли го прави като "даже и не са си мечтали да разпилеят НАТО и да фалират ЕС"

    18:57 24.02.2026

  • 62 Лука

    5 1 Отговор
    Хубавото е че нашия най-главен усръински брат, зиленото брадясало шмъркало с мръсния потник де,
    от двата стола в бункера седна пак на средния.......
    На Руския.!!!

    19:00 24.02.2026

  • 63 Механик

    8 1 Отговор
    БУНКЕРА ??? ЗЛЕНСКИ???
    Правилно ли чета????
    Май нещо сте объркали? Зеленски и бункер... такова не може да бъде. Зеленски е смел. Той в бункер не влиза. Той ходи по бойното поле като Атина Палада и с голи ръце фаща дронове и искандери.
    п.п.
    Или съм се объркал и все пак се крие в един бункер в Полша???

    19:06 24.02.2026

  • 64 Хи хи

    4 1 Отговор
    маленкия зеля е толкоз малък, че може да влезе напълно изправен, с токчета, под маса !!

    Коментиран от #66, #69

    19:19 24.02.2026

  • 65 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Киев за три дня.......

    Коментиран от #67

    19:47 24.02.2026

  • 66 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хи хи":

    Путя нали е по висок....

    19:48 24.02.2026

  • 67 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха":

    Киеф за три дня...и урките повярваха!! Не урки, ще ядете бой толкоз колкото трябва, 5-6-10 години !!

    Коментиран от #68

    19:49 24.02.2026

  • 68 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хи хи":

    Ама след три дена ли........

    Коментиран от #71

    19:50 24.02.2026

  • 69 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хи хи":

    Така е руските джуджета са най високите джуджета......

    19:53 24.02.2026

  • 70 В знак на солидарност

    3 1 Отговор
    Какво всъщност НАСИЛА ни карат да празнуваме днес? Насила трябва да обичаме зелен ски , насила му даваме гаранции и финансова подкрепа , насила го прегръщаме когато го посрещаме идвайки да проси. Но всъщност на всички вече им е омръзнал , презират го и от сърце му желаят поражение.

    20:11 24.02.2026

  • 71 Чий е

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ха ха ха":

    Чий е Крим? Руски. Чий е Донбас? Руски. Чия ще е Одеса? Руска, както винаги. Толкоз, либерастии некъпани.

    20:13 24.02.2026

  • 72 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Призна си":

    Жалко, че не успяваш да разбираш правилно нещата. Това, че Зеленски показва въпросния бункер, му прави чест за факта, че е Президент на воюваща Украйна, защитавайки се от агресора Русия. Вероятно си от онези приспани с ленинска пропаганда, възхищавайки се на Путин, но пропускаш да откриеш, че светът днес е различен. А за това, че не схващаш въобще какво значи да браниш родината си......, ако може, Бог да ти помогне, иначе животът ти няма да е достатъчен

    20:14 24.02.2026

  • 73 604

    1 0 Отговор
    и кво дъ гледаме, декъ е тоя бункер?

    20:28 24.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания