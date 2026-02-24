Поглед в бункера, от който Володимир Зеленски организира украинския отговор на руската инвазия през 2022 г.

Лабиринт от подземни тунели в центъра на Киев, в бункер, който е превърнат в централа на правителството – украинският президент Володимир Зеленски публикува видео днес, което го показва за първи път на мястото, на което беше организиран украинският отговор на руската инвазия, започнала точно на този ден преди четири години.
„Тук, в тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ (адреса на президентството на Украйна), проведох първите си разговори с ръководители от целия свят в началото на войната“, разказва Зеленски в 19-минутното видео.
„Оттук говорих с Джо Байдън и му казах, че имам нужда от боеприпаси, а не от такси“, допълни той. Тази реплика стана прочута по онова време. Зеленски я произнесе в отговор на предложение на тогавашния американски президент да му помогне да избяга от страната.
Бункерът е пространно бомбоубежище от съветската ера, с тунели с неоново осветление, заседателни зали, помещения за всяко подразделение на властта – президентство, правителство и парламент.
Той се намира под президентския комплекс, който включва няколко сгради, обградени от стена и който се намира между жилищни сгради и други правителствени учреждения в центъра на Киев. От началото на инвазията целият правителствен квартал е забранен за достъп и е обграден от няколко военни пропускателни пункта.
Централата на президентството, монументална сграда в неокласически стил, типичен за съветската епоха и често пъти наричан „сталинистки“, датира от 30-те години на миналия век, когато Украйна беше част от СССР. В миналото в тази сграда е била централата на комунистическата партия на съветска Украйна. Още от началото на президентския мандат на Зеленски през 2019 г. той подобно на някои от неговите предшественици критикуваше потискащата атмосфера на това място и планираше да прехвърли администрацията си към някое по-модерно място, въплъщаващо прозрачност. Но с началото на войната инфраструктурата, наследена от съветската ера, напомняща за Студената война, се оказа изключително полезна. Още повече, че кварталът беше засегнат на няколко пъти от руските удари в последните няколко години. И предвид това, че както казва екипът на украинския президент, Зеленски е бил мишена на десет опита за убийство от 2022 г.
Журналисти на Франс прес чуха на няколко пъти стрелба близо до президентството в първия ден на руската инвазия през 2022 г. Някои източници заявиха пред Франс прес, че кола с експлозиви се е опитала да проникне в пределите на президентската администрация в този ден
Днес във всяка една от стаите в бункера има десетина столове, телевизор и украински знамена. Електрически кабели са осеяли стените, по които има и тръби за газ, а на тавана са поставени електрически разклонители. Единствените цветни неща са сините и жълти табели - цветовете на знамето на Украйна - които обозначават пътя в този лабиринт. А зелени светещи надписи показват къде са аварийните изходи.
Зеленски, който е висок около 1,70 метра, трябва да се навежда във видеото, когато поема по някои от тунелите.
В коридора към дебела метална врата, водеща към президентската администрация, е окачена голяма карта на страната, над която има бял гълъб и фразата "Бог да спаси Украйна".
"Тук работеше нашият екип, правителството. Тук се извършваше координацията всеки ден с военните. Тук се провеждаха телефонните разговори. Тук се случваше всичко, което беше нужно на съпротивата на Украйна", разказва Зеленски. "Оръжията трябваше да бъдат доставени. Медикаменти и храна трябваше да бъдат изпратени към блокираните от враговете градове", допълни украинският лидер.
Видеото беше разпространено в деня на четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна.
Най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, мащабната руска офанзива причини смъртта или рани стотици хиляди хора. Войната предизвика и геополитически сътресения, като принуди много европейски страни да умножат военните си разходи в случай на евентуална конфронтация с Русия. Дипломатическите преговори между Киев и Москва, подети през 2025 г. под егидата на САЩ не успяха до момента да спрат сраженията.
Превод от френски: Габриела Големанска, БТА
Руската армия губи по 157 убити войници за един километър напредък в Украйна, обяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски. „Те мобилизират по 40-44 хиляди души на месец - доскоро беше така. Губят по 30-35 хиляди (месечно – бел. ред.). Говорим за невъзвръщаеми загуби – убити и сериозно ранени. И това не означава, че имат 10 хиляди останали войници, защото и при тях има дезертьорство, както и при нас. Също така не всички 43 000 се озовават на фронтовата линия", каза Зеленски
Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.
До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":на наркомана брътвежите
7 най-после разбрахме
8 Столтенберг
Командир на рота от 115-та отделна механизирана бригада твърди, че българинът е бил задържан, докато се е придвижвал към украинските позиции в неуточнен участък на Купянско-Лиманското направление.
"Предложихме на противника да сложи оръжие след като ги обградихме. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България".
Военнопленникът е бил изведен от зоната на бойните действия с помощта на наземен роботизиран комплекс, като е бил вързан, за да не опита да избяга. По време на евакуацията руснаците са се опитали с дрон да ударят роботизирания комплекс и собствения си войник, но безуспешно.
Във видеоклип, разпространен от украинската армия, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който казва на руски: "Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че ме запазиха жив. Слава на Украйна!".
17:40 24.02.2026
14 Новини от последните минути
Малка група руски войници остава в Купянск, Харковска област, обкръжена е и не може да се сражава останали без провизии.
В действителност Купянск е под украински контрол. Единствената малка група руснаци се е барикадирала в няколко високи сгради в центъра на града без логистика и подкрепления , и тази група е неспособна да води бойни действия, освен да брани живота си.
Руснаците са изтласкани и от околностите на Купянск.
До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":Украинската колко печели? 3, 4 пъти повече?
До коментар #14 от "Новини от последните минути":Ще бъдат избити.
До коментар #1 от "Призна си":Путин пак задейства параноичната атомна страшилка за стягане на редиците в русия .
До коментар #2 от "Великан победител Зеленски":само пропаганда бе
28 РФ е въздух под налягане !
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
- Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.
До коментар #3 от "пешо":Не може да не се занимаваме с рашиста путин той е основата и причината за човешките загуби от рашиската агресия
До коментар #22 от "име":Абе коя година започна от Киев за два дня? Четвърта?Пета?Шеста?
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си усвояват руски територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! И вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!
До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":Факти.
До коментар #28 от "РФ е въздух под налягане !":за РФ не знам, но написаното от теб е лесно проверимо и определено е въздух под налягане.
До коментар #7 от "най-после разбрахме":С помощ от България бункерния наркоман може да победи Русия.
До коментар #32 от "Това са безспорни":безпорни са ако не ги провериш. Резултата от втората пепенска война е проруска Чечня която остава част от РФ. Ако много държиш порови и за останалите измишльотини.
До коментар #33 от "Георги":за такива заблудени като теб го е написал колегата.
До коментар #29 от "Лука":Скимтене на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - ама това е музика за ушите ми.
зеленияпор едва докосва 160, едва и то с токчета
До коментар #46 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Абе що до сега нито едно козяче не е заделило поне по една заплатка.
До коментар #48 от "Само питам":Отивай да помагаш, че без копейките няма да се справят "братушките", вече 5 година застъпиха и само газят в тинята на едно място.
До коментар #52 от "Kyxи лeйkи-копейки":"че без копейките няма да се справят "братушките"
Гледам много добре се справят братушките - даже и не са си мечтали да разпилеят НАТО и да фалират ЕС. Даже и ЕС вече се разпадна за сега на две (на две скорости).
До коментар #52 от "Kyxи лeйkи-копейки":Е така де ама шолци е на килимчето пред Си а пък Урсула щеше санкции да налага на Индия пък сега им се моли да търгували.
До коментар #55 от "Дас Хаген":Че защо да го убиват руснаците - той работи за тях - вместо да гонят всички неонацисти и половината да избягат зеления им ги праща самичък за утилизация.
Ето даже и нашите козячета вече забравиха за Азов, Айдар и Десен сектор - няма ги?
До коментар #14 от "Новини от последните минути":И в Мариопул дере жето е същоти
Хи хи хи
До коментар #53 от "Антитрол":Ахааа, така ли било.
А защо тогава ходещото на токчета нищoжecтво Путлер се кълне, че нямал намерение да напада НАТО ?!
А вчера пък се оплаква, че НАТО се въоръжавало за да нападне РФ. Чудно с какви пари.
А днес вече, че НАТО ще дава на Украйна ядрено оръжие.
Защо ли го прави като "даже и не са си мечтали да разпилеят НАТО и да фалират ЕС"
от двата стола в бункера седна пак на средния.......
На Руския.!!!
Правилно ли чета????
Май нещо сте объркали? Зеленски и бункер... такова не може да бъде. Зеленски е смел. Той в бункер не влиза. Той ходи по бойното поле като Атина Палада и с голи ръце фаща дронове и искандери.
п.п.
Или съм се объркал и все пак се крие в един бункер в Полша???
До коментар #64 от "Хи хи":Путя нали е по висок....
До коментар #65 от "Ха ха ха":Киеф за три дня...и урките повярваха!! Не урки, ще ядете бой толкоз колкото трябва, 5-6-10 години !!
До коментар #67 от "Хи хи":Ама след три дена ли........
До коментар #64 от "Хи хи":Така е руските джуджета са най високите джуджета......
До коментар #68 от "Ха ха ха":Чий е Крим? Руски. Чий е Донбас? Руски. Чия ще е Одеса? Руска, както винаги. Толкоз, либерастии некъпани.
До коментар #1 от "Призна си":Жалко, че не успяваш да разбираш правилно нещата. Това, че Зеленски показва въпросния бункер, му прави чест за факта, че е Президент на воюваща Украйна, защитавайки се от агресора Русия. Вероятно си от онези приспани с ленинска пропаганда, възхищавайки се на Путин, но пропускаш да откриеш, че светът днес е различен. А за това, че не схващаш въобще какво значи да браниш родината си......, ако може, Бог да ти помогне, иначе животът ти няма да е достатъчен
