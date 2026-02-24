Поглед в бункера, от който Володимир Зеленски организира украинския отговор на руската инвазия през 2022 г.

Лабиринт от подземни тунели в центъра на Киев, в бункер, който е превърнат в централа на правителството – украинският президент Володимир Зеленски публикува видео днес, което го показва за първи път на мястото, на което беше организиран украинският отговор на руската инвазия, започнала точно на този ден преди четири години.

„Тук, в тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ (адреса на президентството на Украйна), проведох първите си разговори с ръководители от целия свят в началото на войната“, разказва Зеленски в 19-минутното видео.

„Оттук говорих с Джо Байдън и му казах, че имам нужда от боеприпаси, а не от такси“, допълни той. Тази реплика стана прочута по онова време. Зеленски я произнесе в отговор на предложение на тогавашния американски президент да му помогне да избяга от страната.

Бункерът е пространно бомбоубежище от съветската ера, с тунели с неоново осветление, заседателни зали, помещения за всяко подразделение на властта – президентство, правителство и парламент.

Той се намира под президентския комплекс, който включва няколко сгради, обградени от стена и който се намира между жилищни сгради и други правителствени учреждения в центъра на Киев. От началото на инвазията целият правителствен квартал е забранен за достъп и е обграден от няколко военни пропускателни пункта.

Централата на президентството, монументална сграда в неокласически стил, типичен за съветската епоха и често пъти наричан „сталинистки“, датира от 30-те години на миналия век, когато Украйна беше част от СССР. В миналото в тази сграда е била централата на комунистическата партия на съветска Украйна. Още от началото на президентския мандат на Зеленски през 2019 г. той подобно на някои от неговите предшественици критикуваше потискащата атмосфера на това място и планираше да прехвърли администрацията си към някое по-модерно място, въплъщаващо прозрачност. Но с началото на войната инфраструктурата, наследена от съветската ера, напомняща за Студената война, се оказа изключително полезна. Още повече, че кварталът беше засегнат на няколко пъти от руските удари в последните няколко години. И предвид това, че както казва екипът на украинския президент, Зеленски е бил мишена на десет опита за убийство от 2022 г.

Журналисти на Франс прес чуха на няколко пъти стрелба близо до президентството в първия ден на руската инвазия през 2022 г. Някои източници заявиха пред Франс прес, че кола с експлозиви се е опитала да проникне в пределите на президентската администрация в този ден

Днес във всяка една от стаите в бункера има десетина столове, телевизор и украински знамена. Електрически кабели са осеяли стените, по които има и тръби за газ, а на тавана са поставени електрически разклонители. Единствените цветни неща са сините и жълти табели - цветовете на знамето на Украйна - които обозначават пътя в този лабиринт. А зелени светещи надписи показват къде са аварийните изходи.

Зеленски, който е висок около 1,70 метра, трябва да се навежда във видеото, когато поема по някои от тунелите.

В коридора към дебела метална врата, водеща към президентската администрация, е окачена голяма карта на страната, над която има бял гълъб и фразата "Бог да спаси Украйна".

"Тук работеше нашият екип, правителството. Тук се извършваше координацията всеки ден с военните. Тук се провеждаха телефонните разговори. Тук се случваше всичко, което беше нужно на съпротивата на Украйна", разказва Зеленски. "Оръжията трябваше да бъдат доставени. Медикаменти и храна трябваше да бъдат изпратени към блокираните от враговете градове", допълни украинският лидер.

Видеото беше разпространено в деня на четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна.

Най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, мащабната руска офанзива причини смъртта или рани стотици хиляди хора. Войната предизвика и геополитически сътресения, като принуди много европейски страни да умножат военните си разходи в случай на евентуална конфронтация с Русия. Дипломатическите преговори между Киев и Москва, подети през 2025 г. под егидата на САЩ не успяха до момента да спрат сраженията.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА