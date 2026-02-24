Новини
Зеленски призова "Коалицията на желаещите" за по-силна подкрепа на енергийния сектор
  Тема: Украйна

Зеленски призова "Коалицията на желаещите" за по-силна подкрепа на енергийния сектор

24 Февруари, 2026 16:07 1 105 42

Президентът на Украйна подчерта необходимостта от подготовка за следващата зима, докато руските атаки срещу енергийна инфраструктура продължават

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите от "Коалицията на желаещите" да засилят подкрепата си за енергийния сектор на страната и да започнат подготовката за следващата зима, съобщи Укринформ, предава БТА.

На откриването на срещата в Киев Зеленски подчерта, че руските нападения срещу цивилни обекти и енергийна инфраструктура продължават.

"Русия все още атакува нашите граждани и нашата енергетика. Преживяхме изключително тежка зима. Убеден съм, че благодарение на помощта на нашите приятели и на издръжливостта на украинския народ успяхме да оцелеем. Затова молим за съдействие при възстановяването на енергийната ни система", заяви Зеленски пред съюзниците.

Днес се навършват четири години от началото на пълномащабната руска инвазия. Зеленски изрази надежда войната да приключи, но подчерта, че независимо от развитието на събитията, подготовката за следващата зима трябва да започне незабавно. По думите му самостоятелното възстановяване на енергийната инфраструктура е изключително трудно и изисква бързи действия.

Зеленски отбеляза, че "Коалицията на желаещите" обединява 36 държави в подкрепа на Украйна. "Днес 36 страни застават зад нас и се противопоставят на руската агресия. Благодарен съм за тази подкрепа, тя е изключително важна", добави той.


Украйна
  • 1 Атина Палада

    3 59 Отговор
    Целият свят помага на великия украински народ!

    Коментиран от #33

    16:09 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    4 52 Отговор
    Русия ще бъде унижена и преформатирана!

    Коментиран от #17

    16:09 24.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    60 0 Отговор
    Пак ще ни вдигнат сметките за ток.

    Коментиран от #14

    16:11 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    55 0 Отговор
    Зеленски призовал за по-дебели сметки за тока на Ганчо.

    16:11 24.02.2026

  • 5 пак търси

    33 0 Отговор
    дядо мраз....

    Коментиран от #15

    16:12 24.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    46 0 Отговор
    80+ държави подпомагат украйна военно и икономически и въпреки това Русия ги разбива сама. Историята се повтаря и тогава СССР сам се е изправил срещу хитлериска германия и е победил.

    16:13 24.02.2026

  • 7 мИкрончето на дядо бриджит

    30 0 Отговор
    Аз желая, ама не съм сигурен какво точно желая, къде точно Го желая и дали дядо бриджит няма да ме зaшлeви публично през лицето ако Го получа...

    16:14 24.02.2026

  • 8 Нема жица

    24 0 Отговор
    Празна паница

    16:15 24.02.2026

  • 9 Йотов

    43 0 Отговор
    По-високите сметки за ток са заради колосалният износ на електричество към Украйна! Ганчо трябва да го покрие с келявата си заплата.

    16:15 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пенсионер

    25 0 Отговор
    Една композиция свещи ще ви пратим ,защото и ние ще нямаме ток !!

    16:16 24.02.2026

  • 12 Айде юруш

    30 0 Отговор
    На безплатен ток за махалата. Тоя много се е надрусал

    16:16 24.02.2026

  • 13 Абе

    22 0 Отговор
    възстановете я , че да иема мишени за руснаците !

    16:17 24.02.2026

  • 14 бъркаш

    30 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    те отдавна вдигнаха тока, сега само ще се оправдаят. В декември платих 200 лева, януари 120 евро, февруари 191 евро. И не се отоплявам на ток!

    16:17 24.02.2026

  • 15 Мурка

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "пак търси":

    ДЯДО МРАЗ му приготви голям ПРАЗ

    16:17 24.02.2026

  • 16 Вашето мнение

    22 0 Отговор
    Поддръжници на украйна, за които ще ви призоват да гласувате на следващите избори: герб, ппдб, дпс, итн и бсп

    16:17 24.02.2026

  • 17 МАЧКАНЕТО

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    НА БАНДЕРОХЛЕБАРКИ ПОДОБРЯВА ОБЩЕСТВЕННАТА ХИГИЕНА

    16:18 24.02.2026

  • 18 Дони

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    Ти тях не ги мисли филмовата индустрия ги топли---Адулт мувие

    16:19 24.02.2026

  • 19 Зеленката

    19 0 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! Вчера ревях, утре пак!

    16:23 24.02.2026

  • 20 Българин.

    16 0 Отговор
    ЗелениятГной скоро ще падне!

    16:27 24.02.2026

  • 21 Махараминдри баба

    13 1 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    16:28 24.02.2026

  • 22 Махараминдри баба

    12 2 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    16:28 24.02.2026

  • 23 Пепо

    14 0 Отговор
    Зеленски отбеляза, че "Коалицията на желаещите" обеднява 36 държави"
    лошото е че и България е в този списък на обедняване

    16:29 24.02.2026

  • 24 Пич

    18 0 Отговор
    Я гле...!!! Англетата не ти ли дават ток ?! Щото акъл много ти дават бели да правиш!!! Лапай шнорхела, и долу, куче, долу...

    16:29 24.02.2026

  • 25 Даа!

    19 0 Отговор
    Коалицията на " желаещите" ,по вярното е,върхушката която ние,съвкупно по офф чи избрахме,ще ни разкатаят фамилията.Разумът ми не го осмисля,как една дузина в ЕК , побеснели от дива омраза към руснаците,без да се замислят какво причиняват на 520 милиона свои граждани, планомерно им унишожават социалния статус,изграждан с десетилетия.И най жалкото:същите офф се,само покорно блеят.Вдигат цените на храни,стоки,вода ток, телефон,ние покорно проблейваме.Докога българи,докога? Защо аз,моето семейство,вие всички трябва да плащаме поредни милиарди евро ( помислете от тези последните 90 милиарда,колко ние ще дадем) ,на един друсляк,който за да оцелее,съсипва не само народа си,но и цял ЕС.

    Коментиран от #38

    16:34 24.02.2026

  • 26 пешо

    15 0 Отговор
    не спря да проси наркомана

    16:35 24.02.2026

  • 27 И аз призовавам за това

    11 1 Отговор
    Време е да се включим в тази война и да започваме преброяване на истинските русофоб и, стига писане по сайтовете, време е за война, нали това е вашата мечта. Всички нацисти от футболните агитки там. Аз съм си запазил една джипка да обикалям и да ловя русофоб и за фронта срещу заплащане.

    16:38 24.02.2026

  • 28 Сега

    21 0 Отговор
    разбрахте ли защо плащаме двойни сметки за ток?

    16:40 24.02.2026

  • 29 Ха ха ха

    16 0 Отговор
    Този военнопрестъпник съсипа страната с най-големи възможности за благоденствие. В името на англосаксонските световни деребеи.

    16:45 24.02.2026

  • 30 Механик

    15 0 Отговор
    Е нали казахте, че Зели нямал проблеми ако Словения и Унгария му "дръпнат шалтера"??
    Преди няма и 3-4 часа писахте за това.

    16:45 24.02.2026

  • 31 Митю

    16 0 Отговор
    Електрото от Словакия нямало да им липсва,а тук нещо друго се говори.

    16:46 24.02.2026

  • 32 Питар

    15 0 Отговор
    Не е луд който иска.
    Луд е онзи дето налива в каца без дъно.

    16:48 24.02.2026

  • 33 Като си видиш

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Минусите не разбираш ли, че е кауза пердута да хвалиш "великия" украински народ. Ще спрат да ти плащат.

    16:54 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зеленото наркоманче може само

    7 0 Отговор
    да ми ядеУя.

    17:13 24.02.2026

  • 36 Справедлив

    4 0 Отговор
    Мрысник и Фашист. Ограби тока на Былгарския народ.

    18:11 24.02.2026

  • 37 хаджи Генчо

    4 1 Отговор
    Пак ще иска пари! Някои като Орбан и Фицо отказват да дават,защото мислят и за собствените си граждани. Други като нашия послушник Гюров са готови на всичко и ще изпълняват всякакви команди. Точно такива премиери не са ни нужни! Затова на изборите умната и не забравяйте, че Гюров е човек на "Продължаваме промяната".

    18:18 24.02.2026

  • 38 "Злобното Джуджи"

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Даа!":

    ИМАШ ПРАВО!
    Изключително Гадно но е

    ФАКТ

    Цялата тая истерия, придружена с икономическа стагнация, вземането на огромни дългове ужким за въоражаване и сериозна инфлация започва да ми прилича на времето по което започна да се капичва социализма.........

    18:44 24.02.2026

  • 39 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Освен да призоваваш и искаш друго можеш ли некадърник друсан!

    18:45 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 За украинките

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    Ще ги топля и нося като бръмбар сламка.
    Но само един два пъти и после в кофата за боклук

    20:19 24.02.2026

