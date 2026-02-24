Зеленски призова "Коалицията на желаещите" за по-силна подкрепа на енергийния сектор

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите от "Коалицията на желаещите" да засилят подкрепата си за енергийния сектор на страната и да започнат подготовката за следващата зима, съобщи Укринформ, предава БТА.

На откриването на срещата в Киев Зеленски подчерта, че руските нападения срещу цивилни обекти и енергийна инфраструктура продължават.

"Русия все още атакува нашите граждани и нашата енергетика. Преживяхме изключително тежка зима. Убеден съм, че благодарение на помощта на нашите приятели и на издръжливостта на украинския народ успяхме да оцелеем. Затова молим за съдействие при възстановяването на енергийната ни система", заяви Зеленски пред съюзниците.

Днес се навършват четири години от началото на пълномащабната руска инвазия. Зеленски изрази надежда войната да приключи, но подчерта, че независимо от развитието на събитията, подготовката за следващата зима трябва да започне незабавно. По думите му самостоятелното възстановяване на енергийната инфраструктура е изключително трудно и изисква бързи действия.

Зеленски отбеляза, че "Коалицията на желаещите" обединява 36 държави в подкрепа на Украйна. "Днес 36 страни застават зад нас и се противопоставят на руската агресия. Благодарен съм за тази подкрепа, тя е изключително важна", добави той.