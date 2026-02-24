Зеленски призова "Коалицията на желаещите" за по-силна подкрепа на енергийния сектор

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите от "Коалицията на желаещите" да засилят подкрепата си за енергийния сектор на страната и да започнат подготовката за следващата зима, съобщи Укринформ, предава БТА.
На откриването на срещата в Киев Зеленски подчерта, че руските нападения срещу цивилни обекти и енергийна инфраструктура продължават.
"Русия все още атакува нашите граждани и нашата енергетика. Преживяхме изключително тежка зима. Убеден съм, че благодарение на помощта на нашите приятели и на издръжливостта на украинския народ успяхме да оцелеем. Затова молим за съдействие при възстановяването на енергийната ни система", заяви Зеленски пред съюзниците.
Днес се навършват четири години от началото на пълномащабната руска инвазия. Зеленски изрази надежда войната да приключи, но подчерта, че независимо от развитието на събитията, подготовката за следващата зима трябва да започне незабавно. По думите му самостоятелното възстановяване на енергийната инфраструктура е изключително трудно и изисква бързи действия.
Зеленски отбеляза, че "Коалицията на желаещите" обединява 36 държави в подкрепа на Украйна. "Днес 36 страни застават зад нас и се противопоставят на руската агресия. Благодарен съм за тази подкрепа, тя е изключително важна", добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #33
16:09 24.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #17
16:09 24.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
16:11 24.02.2026
4 честен ционист
16:11 24.02.2026
5 пак търси
Коментиран от #15
16:12 24.02.2026
6 Вашето мнение
16:13 24.02.2026
7 мИкрончето на дядо бриджит
16:14 24.02.2026
8 Нема жица
16:15 24.02.2026
9 Йотов
16:15 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пенсионер
16:16 24.02.2026
12 Айде юруш
16:16 24.02.2026
13 Абе
16:17 24.02.2026
14 бъркаш
До коментар #3 от "Последния Софиянец":те отдавна вдигнаха тока, сега само ще се оправдаят. В декември платих 200 лева, януари 120 евро, февруари 191 евро. И не се отоплявам на ток!
16:17 24.02.2026
15 Мурка
До коментар #5 от "пак търси":ДЯДО МРАЗ му приготви голям ПРАЗ
16:17 24.02.2026
16 Вашето мнение
16:17 24.02.2026
17 МАЧКАНЕТО
До коментар #2 от "Атина Палада":НА БАНДЕРОХЛЕБАРКИ ПОДОБРЯВА ОБЩЕСТВЕННАТА ХИГИЕНА
16:18 24.02.2026
18 Дони
До коментар #10 от "Лост":Ти тях не ги мисли филмовата индустрия ги топли---Адулт мувие
16:19 24.02.2026
19 Зеленката
16:23 24.02.2026
20 Българин.
16:27 24.02.2026
21 Махараминдри баба
16:28 24.02.2026
22 Махараминдри баба
16:28 24.02.2026
23 Пепо
лошото е че и България е в този списък на обедняване
16:29 24.02.2026
24 Пич
16:29 24.02.2026
25 Даа!
Коментиран от #38
16:34 24.02.2026
26 пешо
16:35 24.02.2026
27 И аз призовавам за това
16:38 24.02.2026
28 Сега
16:40 24.02.2026
29 Ха ха ха
16:45 24.02.2026
30 Механик
Преди няма и 3-4 часа писахте за това.
16:45 24.02.2026
31 Митю
16:46 24.02.2026
32 Питар
Луд е онзи дето налива в каца без дъно.
16:48 24.02.2026
33 Като си видиш
До коментар #1 от "Атина Палада":Минусите не разбираш ли, че е кауза пердута да хвалиш "великия" украински народ. Ще спрат да ти плащат.
16:54 24.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Зеленото наркоманче може само
17:13 24.02.2026
36 Справедлив
18:11 24.02.2026
37 хаджи Генчо
18:18 24.02.2026
38 "Злобното Джуджи"
До коментар #25 от "Даа!":ИМАШ ПРАВО!
Изключително Гадно но е
ФАКТ
Цялата тая истерия, придружена с икономическа стагнация, вземането на огромни дългове ужким за въоражаване и сериозна инфлация започва да ми прилича на времето по което започна да се капичва социализма.........
18:44 24.02.2026
39 Дас Хаген
18:45 24.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 За украинките
До коментар #10 от "Лост":Ще ги топля и нося като бръмбар сламка.
Но само един два пъти и после в кофата за боклук
20:19 24.02.2026