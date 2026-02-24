Михаил Миков: Служебният кабинет е политически, а БСП е в перманентен срив

Служебното правителство носи ясно политически характер и е по-скоро кабинет, близък до „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на Народното събрание Михаил Миков в коментар за актуалната политическа ситуация.

По думите му кабинетът ще се опита „максимално да съживи“ формациите, с които е асоцииран. „Можеше малко по-шарено да се формира“, отбеляза той: „Взели са властта за малко - нека се порадват.“

Миков отправи критика към създаването на поста вицепремиер по честните избори, който определи като „смешна длъжност“. Според него честните избори са институционално задължение, а не повод за политически демонстрации.

„Безсрамието в нашето общество се превърна във форма на поведение“, коментира той и изрази надежда предстоящият вот все пак да бъде честен. По думите му в момента липсва истинска политика, а вместо това се води „битка за гласове“, чрез които впоследствие да се консумира власт.

По отношение на министъра на вътрешните работи Емил Дечев Миков посочи, че той има право да избере професионално ръководство, с което да работи. Според него обаче два месеца са твърде кратък срок, за да се променят нагласите в системата.

Той предупреди, че заради разследването около „Петрохан“ не бива автоматично да се поставят под съмнение всички назначения на министъра. „Тази драма с политически контекст показва, че министърът иска политически промени“, каза Миков.

В същото време той отправи критика към практиката да се търси външна помощ при вътрешни проблеми. „Обичаме, като не си вършим работата, да искаме помощ от чужбина. По-кротко с чужденците“, заяви той. Според него външна експертиза може да бъде полезна, но понякога се използва основно за успокояване на общественото мнение.

Миков бе особено критичен към състоянието на БСП. „Партията е разбита. Налице е перманентен срив - независимо дали е на власт или в опозиция“, каза той. Според него става дума за „организационно съсипване“ на партията и изрази съмнение дали социалистите ще успеят да преминат 4-процентната бариера за влизане в парламента. По думите му президентът Румен Радев няма интерес да подпомага влизането на БСП в следващото Народно събрание.

В международен план Миков заяви, че отношението към Русия трябва да бъде „като към освободител“. Той прогнозира, че войната ще приключи до лятото, след което ще се наложи диалог както с руснаците, така и с украинците.