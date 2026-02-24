Новини
България
Михаил Миков: Служебният кабинет е политически, а БСП е в перманентен срив

24 Февруари, 2026 18:40 1 133 21

Миков отправи критика към създаването на поста вицепремиер по честните избори

Михаил Миков: Служебният кабинет е политически, а БСП е в перманентен срив - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебното правителство носи ясно политически характер и е по-скоро кабинет, близък до „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият председател на Народното събрание Михаил Миков в коментар за актуалната политическа ситуация.

По думите му кабинетът ще се опита „максимално да съживи“ формациите, с които е асоцииран. „Можеше малко по-шарено да се формира“, отбеляза той: „Взели са властта за малко - нека се порадват.“

Миков отправи критика към създаването на поста вицепремиер по честните избори, който определи като „смешна длъжност“. Според него честните избори са институционално задължение, а не повод за политически демонстрации.

„Безсрамието в нашето общество се превърна във форма на поведение“, коментира той и изрази надежда предстоящият вот все пак да бъде честен. По думите му в момента липсва истинска политика, а вместо това се води „битка за гласове“, чрез които впоследствие да се консумира власт.

По отношение на министъра на вътрешните работи Емил Дечев Миков посочи, че той има право да избере професионално ръководство, с което да работи. Според него обаче два месеца са твърде кратък срок, за да се променят нагласите в системата.

Той предупреди, че заради разследването около „Петрохан“ не бива автоматично да се поставят под съмнение всички назначения на министъра. „Тази драма с политически контекст показва, че министърът иска политически промени“, каза Миков.

В същото време той отправи критика към практиката да се търси външна помощ при вътрешни проблеми. „Обичаме, като не си вършим работата, да искаме помощ от чужбина. По-кротко с чужденците“, заяви той. Според него външна експертиза може да бъде полезна, но понякога се използва основно за успокояване на общественото мнение.

Миков бе особено критичен към състоянието на БСП. „Партията е разбита. Налице е перманентен срив - независимо дали е на власт или в опозиция“, каза той. Според него става дума за „организационно съсипване“ на партията и изрази съмнение дали социалистите ще успеят да преминат 4-процентната бариера за влизане в парламента. По думите му президентът Румен Радев няма интерес да подпомага влизането на БСП в следващото Народно събрание.

В международен план Миков заяви, че отношението към Русия трябва да бъде „като към освободител“. Той прогнозира, че войната ще приключи до лятото, след което ще се наложи диалог както с руснаците, така и с украинците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недоялко

    4 1 Отговор
    къде изчезна? Търсете слугите, не ги забравяйте!

    Коментиран от #3

    18:48 24.02.2026

  • 2 Да ама

    6 0 Отговор
    Нали основната задача е да се бутнат Борисов и Пеевски, какво плачеш!

    18:53 24.02.2026

  • 3 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Недоялко":

    Какво да кажа освен, че Заглавието е вярно.... В Труд ми мина заглавие, че гюровата е потвърдила участието в коалиция на желаещите... Нямам спомен кога може да е взето такова решение от Буля Желязкова водопадова или пък от служебни предишни кабинети..... Въобще украйната ,та Украйна, а всички тия сегашното правителство като гледам пращят от "акъл"..... Даже тоя съдията вътрешния министър изби рибата, като вчера говори че не може да гарантира честните избори.... Въобще пълна скръб а гюрата ми прилича на завършен олигофрен, нуждаещ.... се от помощ..... Тежко и горко на българите живеещи в бг територията....

    18:54 24.02.2026

  • 4 Прав е господин Миков

    11 4 Отговор
    И Слави така заяви за кабинета на Андрей Гюров

    18:57 24.02.2026

  • 5 тоя

    7 3 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    18:58 24.02.2026

  • 6 Цъцъцъ

    6 3 Отговор
    Слугинския кабинет е съставен от предатели, слуги и безумци!
    От тези добро няма да видим

    18:58 24.02.2026

  • 7 зафир7685

    8 0 Отговор
    ЩЕ ПОКАЖЕ В ЛАЗА ПОРЕДНОТО ПАДЕНИЕ, КОЕТО ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ Я ИЗВАДИ ОТ ПАРМАНТАРНО ПРЕДСТАВЯНЕ. ТОВА СА ОЛИГАРСИТЕ НА БКП! БРАВО! ВЛАСТ ДА НЕ ВИДИТЕ ВЕЧЕ!

    19:00 24.02.2026

  • 8 Червена бабичка

    7 0 Отговор
    Той електората ви измря, бе

    19:16 24.02.2026

  • 9 Нормално

    3 2 Отговор
    Така е като назначиш партиен функционер и един от основателите на ППДБ за служебен премиер. Но всичко беше предварително уговорено от Радев, Доган и Прокопиев. Секретарката на Радев само симулираше дейност и бавеше времето с безсмислени консултации и накрая подписа указа.

    19:18 24.02.2026

  • 10 Дзак

    2 1 Отговор
    Без такъв вице, изборите са опорочени!

    19:20 24.02.2026

  • 11 със зафирко

    5 1 Отговор
    слагайте ботилката на масата и я почвайте, че мръкна

    Коментиран от #14

    19:24 24.02.2026

  • 12 цървул

    4 1 Отговор
    Не знам за БСП,а и не ме интересува,но ПЕПЕфилите и бащицата им май се самозабравят.Накрая май ще изядат кютека.Народа български трае до някое време,после става страшно.

    19:34 24.02.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор
    Еми защо бе, пиле шарено-червено, не ги пееше тия песни за миналия служебен кабинет (на пРезидента), който подписа позорния "Боташ"?!?

    19:44 24.02.2026

  • 14 Митьо джибрата

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "със зафирко":

    Само да не викнат Манол Пейков,че до бой ще я докарат:)

    19:45 24.02.2026

  • 15 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Всички кабинети са политически бе глъм4о, а относно срива в бсп... емии така става с патериците на герб и нн

    19:50 24.02.2026

  • 16 Чичо Манчо

    2 1 Отговор
    Мишо,а наздраве.

    19:50 24.02.2026

  • 17 Горски

    5 0 Отговор
    Нещо много чувствителни станахте напоследък. Довчера бяхте с Бойко и Делян Защо си мълчахте за техните безобразни назначения на важни държавни постове? Или вече сте "модерна" лява партия? Кой ще ви повярва с тези изхабени стари мутри? Не магат да ми бъдат морални стожери запетайки като онзи пигмей във всяко отношение Тошко африкански.На първият ред в парламента седят криминални престъпници и убийци , Клинтън си призна ,че тъпчел нослето като млад, Тръмп ходил на "разтуха" на острова на Епщайн и няма проблеми,а тук за една трева и махмурлук рев до Бога. ППДБ добре да ме чуят,опичайте си акъла и не правете повече глупости,какви послания давате с това на вашите хора,не може така с лека ръка да ги изгаряте.Всичко това ще предизвика недоверие.Стягайте се защото това е само началото на атаките,и не смейте да оттегляте повече никой!

    19:50 24.02.2026

  • 18 Мишо Водката

    1 1 Отговор
    Служебния кабинет ще занули ППДБ и БСП въпреки мокрите им сънища че ще управляват с Мистър кеш. Айде стойка партер.

    19:56 24.02.2026

  • 19 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    Другари и другари,
    За за излезем от този "срив" има два начина :
    1. Да се възстанови ЧЛЕН ПЪРВИ от конституцията !!!
    2. Да хванем гората именовайки се "партизани", годината да е 1944-та, месеца Септември, денят 09.. С помощта на окупаторската освободителна армия да превземем властта и да им разплачем родата !!!

    20:02 24.02.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    "МИКИ" ЦУНКАЙТЕ МИЛИZPИВИЯ ЧОРАП ПО "БУZИТЕ" И ........................ ТОЙ ЩЕ ВИ ОКРАДЕ ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ......................... КОЛКО ЧОВЕК ОСТАРЯВА ПО ОГЛУПЯВА ........................ ГЛУПЕНДЪРИ ........................... ФАКТ !

    20:08 24.02.2026

  • 21 ма ДУРО

    1 0 Отговор
    Като завземе Чорапа властта, народа и чакъл, и асфалт ще прояде.
    От комунист - друго не чакай !

    20:39 24.02.2026

