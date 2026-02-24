Новини
Треньорът на Реал Мадрид: Лапорта? Най-големият скандал е, че случаят "Негрейра" е неразрешен

24 Февруари, 2026 18:56 615 0

Той увери, че звездата Винисиус Жуниор е мотивиран да се представи добре, след като беше в центъра на големия скандал след победното си попадение за 1:0 в първия мач

Треньорът на Реал Мадрид: Лапорта? Най-големият скандал е, че случаят "Негрейра" е неразрешен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа даде пресконференция преди реванша с Бенфика от плейофите на Шампионската лига. Той увери, че звездата Винисиус Жуниор е мотивиран да се представи добре, след като беше в центъра на големия скандал след победното си попадение за 1:0 в първия мач.

“Очаквам отборът ни да е много подобен на видяното в Лисабон. Това е, което искам. Ще бъде много специален мач, една голяма нощ в Шампионската лига на “Бернабеу”, знаейки важността на феновете в двубои от този тип. Мислим за победата и за продължаването напред. Не сме обсъждали в съблекалнята наказанието на Джанлука Престиани и мнението ми си остава същото: имаме възможността да нанесем удар по расизма. УЕФА винаги е подкрепяла тази битка и има шанса да нанесе удар. Много сме концентрирани върху самия мач. Да покажем високо ниво и голямо шоу, както и да спечелим. Влагаме цялата си енергия и всички усилия в това. Останалото не е наша грижа. Не сме ние тези, които трябва да вземаме тези решения, а е УЕФА, започна Арбелоа.

"Мисля същото, което казах миналата седмица в Лисабон: Вини вкара много красив и голям гол. Нищо, което може да направи или е направил, не оправдава акт на расизъм. Казах го и го повтарям: това е най-важното. Има голям ентусиазъм на “Бернабеу”, за да се насладим на една голяма нощ в ШЛ, защото знаем каква атмосфера ще има. Залогът е много голям. Често се казва: “Това е един финал”, като ще бъде такъв. Който спечели, ще продължи напред. Изпълнени сме с желание и енергия. Липсата на Жозе Моуриньо? Както тимът е концентриран върху изиграването на голям мач, същото важи и за мен. Не за първи път в кариерата на Моуриньо той няма да бъде на скамейката, като неговите отбори винаги са се представяли добре. Очаквам един страхотен тим утре с няколко корекции след първия мач. Дано да видим голям мач и спектакъл, както и да спечели Мадрид", продължи младият наставник.

"Жоан Лапорта? Няма да коментирам думите му за съдийството. За мен най-големият скандал е, че случат “Негрейра” остава неразрешен. Това е най-големият скандал в историята на испанския футбол. Винисиус е много добре и с голям ентусиазъм. Много е мотивиран за този тип мачове. Откакто съм тук, той се представя много силно и прави разликата. Искаме да го използваме максимално и той да има ситуации, в които да покаже целия си потенциал. Също така има силен характер и е лидер. Нуждаем се от това и утре той да направи голям мач. Винаги е показвал големи смелост и характер. На негово място не знам как бих реагирал. Той винаги го е правил по смел начин и е отговарял, защото е един боец. Утре ще излезе да се бори и да покаже, че е сред най-добрите футболисти на планетата", каза Арбелоа.

"Килиан Мбапе също е готов да играе утре, което е най-важното в момента. Минаха няколко седмици и всички го знаят, но искам да подчертая неговите усилия и отдаденост. Опитва се да ни помага на терена. Той прави разликата и защитниците знаят, че с всяко негово отиграване може да реши мача. Готов е за утре и със сигурност ще направи силен двубой. Не мисля, че проблемът му е отбелязването на голове. Нито вкарване, нито как го прави. Решенията се вземат на терена и ако трябва да отличавам неговите качества, той е много интелигентен. Много добре знае къде да се движи. Просто трябва да видите неговата статистика, за да разберете, че се справя добре”, завърши Арбелоа.


