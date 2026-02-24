Новини
Лукойл съди Румъния след оттегляне от газовия проект "Тридент" в Черно море

24 Февруари, 2026 16:25, обновена 24 Февруари, 2026 16:31 1 144 3

Компанията твърди форсмажорни обстоятелства, докато Румъния заплашва стратегическо ограничение на проекта

Лукойл съди Румъния след оттегляне от газовия проект "Тридент" в Черно море - 1
Снимкa: БГНЕС
Дъщерното дружество на руската група Лукойл - Lukoil Overseas Atash BV, е завело съдебен иск срещу румънската държава, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, след като се оттегли от офшорния проект за природен газ "Тридент" в Черно море, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Искът е подаден в Букурещкия съд и цели "установяване на съществуването на форсмажорно обстоятелство", като ответници са Националната компания Ромгаз и Националната агенция за минерални ресурси чрез Главната дирекция за петролни и газови концесии.

Оттеглянето на Лукойл идва след решението на румънското Министерство на енергетиката да наложи режим на „разширен надзор“ върху дейността на руския гигант в страната, целящ предотвратяване на изтичане на капитал към Москва или фирми, контролирани от руски компании.

Lukoil Overseas Atash и Ромгаз бяха съдружници в проекта, като Лукойл държеше 88% от акциите и беше оператор, а румънската държава участваше с 12%. Според анализатори, съдебният ход на Лукойл цели да позволи оттегляне от проекта без значителни обезщетения или лихви.

Съдебният спор може да доведе до прекратяване на концесията, като дава шанс на Румъния да поеме контрола над находището, но същевременно излага Ромгаз и държавата на юридически и оперативни рискове.

Според телевизия Диджи 24, има три възможни сценария за бъдещето на "Тридент": дългосрочен блокаж на проекта, прехвърляне на участието на Лукойл към западен или регионален инвеститор, или укрепване на националната роля чрез Ромгаз, който може да стане основен оператор. Най-вероятен се счита вторият вариант.

Проектът "Тридент" е важен за енергийната сигурност на Румъния и Европа, с над 30 милиарда кубически метра природен газ, и е вторият по големина след находището "Нептун Дийп". Местни медии припомнят, че международните санкции срещу Лукойл са допринесли за решението на компанията да се изтегли.

Освен проекти за добив на газ, Лукойл притежава в Румъния рафинерията Петротел с капацитет 48 600 барела дневно - третата по големина в страната - и около 300 бензиностанции. Рафинерията временно е затворена за поддръжка и осигурява близо една четвърт от горивата на румънския пазар.


Румъния
