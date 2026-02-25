Виктор Орбан ще пази с войници унгарската енергийна мрежа от украинската армия

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан обвини Украйна в планиране на действия за нарушаване на работата на унгарската енергийна система и разпореди разгръщане на военни части и техника за защита на критичната инфраструктура. Това съобщава "Ройтерс", като посочва, че решението допълнително изостря спора между Будапеща и Киев около прекъсването на доставките по петролопровода Петролопровод "Дружба".
По думите на Орбан прекъсването на петролопровода "Дружба" е станало по "политически, а не технически причини", а унгарските разузнавателни данни сочат риск от нови действия срещу енергийната система на страната. В публикувано във Facebook видео той заяви, че е наредил засилена охрана на ключови енергийни обекти, включително чрез разполагане на военни и техника в близост до стратегическа инфраструктура.
Унгария и Словакия обвиниха Киев за продължителното спиране на доставките на руски петрол към техните рафинерии. Украинската страна по-рано заяви, че прекъсването е резултат от удар на руски дрон по оборудване, обслужващо тръбопровода в западната част на страната.
Спорът допълнително усложнява отношенията между Будапеща и Киев на фона на продължаващата война и енергийната зависимост на част от държавите в Централна Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #49
21:42 25.02.2026
2 Сила
21:42 25.02.2026
3 Украински боен комар
Коментиран от #6
21:43 25.02.2026
4 Анонимен
21:44 25.02.2026
5 Пич
Коментиран от #10, #40
21:46 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хахахахаха
Коментиран от #20
21:47 25.02.2026
8 хаха
21:47 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тихо πръдлю!
До коментар #5 от "Пич":Не си компетентен.
Коментиран от #46
21:49 25.02.2026
11 Ке пукне Зелено
До коментар #9 от "Тръмпосания":Ама не пролетта-друго зелено ке е
Коментиран от #16
21:49 25.02.2026
12 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #17, #18
21:50 25.02.2026
13 Стокхолмски синдром
21:51 25.02.2026
14 Сталин
Коментиран от #45
21:52 25.02.2026
15 Прокси
Коментиран от #37
21:52 25.02.2026
16 Ха Ха
До коментар #11 от "Ке пукне Зелено":Зелената ти ф@милия ще е!
21:53 25.02.2026
17 Тръмп вече предложи сделка на Путин
До коментар #12 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Путин взима България в замяна на ускорено влизане на Украйна в ЕС и НАТО!
Тръмп каза, че така е справедливо и честно!
Коментиран от #30
21:53 25.02.2026
18 Хахахахаха
До коментар #12 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Еми на Украйна би остана само в територия да бие Унгария, армията и на Украйна вече е пред изчезване, така че незнзм дали там ще успеят да бият Унгария
Коментиран от #22
21:53 25.02.2026
19 Един приятел
Пазете се от маждарките! И от рускините.
Коментиран от #23, #24
21:53 25.02.2026
20 Бегай
До коментар #7 от "Хахахахаха":Нещо сам си се смееш.
Не се отчайвай, довери се на лекарите!
Коментиран от #34
21:54 25.02.2026
21 БарекОфф
Тия дето им се каниш ще те прегазят като "куцо пиле, домат".
Аверчето ти Путлер се задави с тоя кокал. Да не си следващия.
21:55 25.02.2026
22 Още един неграмотен русодебил
До коментар #18 от "Хахахахаха":В момента украинската армия е най силната армия в света след САЩ и Китай!
Коментиран от #26
21:56 25.02.2026
23 Академик Неделчев
До коментар #19 от "Един приятел":Приятеля ти сводник ли е бил?
Коментиран от #33
21:56 25.02.2026
24 Зеленски
До коментар #19 от "Един приятел":Ама те пък украинките едни сериозни се оказаха, ела виж какво става с тях в слънчака, половината украински забременяваг след всяко лято и не знаят от кога, за това не искат да си тръгват от тука, отиди ги виж какви са усмихнати когато държавата им се разпада, такъв разврат е по черноморието с тях.
Коментиран от #27, #28, #29
21:57 25.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахахаха
До коментар #22 от "Още един неграмотен русодебил":личи си че са много силни за 4 години не успяха да прогонят руснаците от едно село, направо всички треперят оттях, 400 млрд в оръжия, техника, танкове, огромен човешки ресурс и какво направиха, какво си върнаха???
Коментиран от #31
21:59 25.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Един приятел
До коментар #24 от "Зеленски":Аз от славянска мъpша не се интересувам и още по-малко от лaйнoморието ви, заразено с руски пyчи въшки.
Коментиран от #39
22:01 25.02.2026
30 Сталин
До коментар #17 от "Тръмп вече предложи сделка на Путин":А Путин му отказа не иска да си взема беля на главата с цървулите,да му развалят хубавата държава както цървулите развалиха България
Коментиран от #41, #43
22:01 25.02.2026
31 Беги
До коментар #26 от "Хахахахаха":Нещо сам си се смееш.
Не се отчайвай, довери се на лекарите!
Коментиран от #42
22:01 25.02.2026
32 Смешник
22:01 25.02.2026
33 Един приятел
До коментар #23 от "Академик Неделчев":Тъпкач
22:01 25.02.2026
34 Хахахахаха
До коментар #20 от "Бегай":Бегай, къв е тоя диалект, от кое село викаш, че си, там където пасеш овцете има ли нет???Баща ти знае ли, че не гледаш овцете а се правиш на забавен??? Баща ти знае ли, че въпреки че се пробваш да си остроумен не ти се получава сега и най вероятно никога няма да ти се получи??Баща ти знае ли, че обичаш да ходиш по поляните с дамска рокля?? Очаквам да ми отговориш по твоя забавен начин
22:02 25.02.2026
35 гощо
22:02 25.02.2026
36 Смешник
22:02 25.02.2026
37 Кипър
До коментар #15 от "Прокси":Давай идеи, че и на Турция да не й хрумне да си вземе, каквото е нейно.
Коментиран от #52
22:03 25.02.2026
38 ха ха хааа
22:03 25.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 мдаааа
До коментар #5 от "Пич":Както винаги - оценка - КА .. 👍
Коментиран от #48
22:04 25.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хахахахаха
До коментар #31 от "Беги":Бегай, къв е тоя диалект, от кое село викаш, че си, там където пасеш овцете има ли нет???Баща ти знае ли, че не гледаш овцете а се правиш на забавен??? Баща ти знае ли, че въпреки че се пробваш да си остроумен не ти се получава сега и най вероятно никога няма да ти се получи??Баща ти знае ли, че обичаш да ходиш по поляните с дамска рокля?? Очаквам да ми отговориш по твоя забавен начин
22:06 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Курти
Коментиран от #47
22:08 25.02.2026
45 УСПЕХ
До коментар #14 от "Сталин":Путлера почна да друса от напрежение, почва да му стяга около вратлето
22:10 25.02.2026
46 Пич
До коментар #10 от "Тихо πръдлю!":Това не е за такива като тебе! С такива праззз таци няма какво да се комуникира!
Коментиран от #51
22:10 25.02.2026
47 Мутрофанова
До коментар #44 от "Курти":Да връщат парите! НЕМОЖАЧЧЧЧЧЧИ
22:11 25.02.2026
48 Пич
До коментар #40 от "мдаааа":При мен оценка КА е за качество, при тебе оценка КА е за ка тил!!!
22:12 25.02.2026
49 Бикът от Шри Ланка
До коментар #1 от "Помак":Да ти го слагам цялото ПАРЧЕ
22:13 25.02.2026
50 Олеле
22:17 25.02.2026
51 ПИЧ - ка -та
До коментар #46 от "Пич":Недей се превъзнасяй .. 🤭😁
22:28 25.02.2026
52 681
До коментар #37 от "Кипър":Е кво да вземе ? Памукале
22:48 25.02.2026
53 Я да започнем отначало
22:53 25.02.2026
54 Я да започнем отначало
Новини за конопа
Когато един стартъп обещае, че конопените батерии ще заменят лития, инвеститорите и градовете действат бързо - докато реалността на продукта, техническите препятствия и финансовите проблеми не доведат до внезапен колапс. Последиците са поучителни.
В обещанието за зелена батерия, направена от конопени влакна, се крие опияняващ разказ: ниска цена, по-нисък въглероден отпечатък и потенциал за местно производство. През последната година някои стартъпи рекламираха амбициозни пътни карти - от потребителски батерии за слухови апарати до съхранение на електроенергия - и повишиха местния оптимизъм и инвестиции.
23:08 25.02.2026