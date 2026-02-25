Новини
Виктор Орбан ще пази с войници унгарската енергийна мрежа от украинската армия
  Тема: Украйна

Виктор Орбан ще пази с войници унгарската енергийна мрежа от украинската армия

25 Февруари, 2026 21:40 1 074 54

  • унгария-
  • украйна-
  • русия-
  • петролопровод дружба-
  • володимир зеленски-
  • виктор орбан

Спорът допълнително усложнява отношенията между Будапеща и Киев на фона на продължаващата война и енергийната зависимост на част от държавите в Централна Европа

Виктор Орбан ще пази с войници унгарската енергийна мрежа от украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан обвини Украйна в планиране на действия за нарушаване на работата на унгарската енергийна система и разпореди разгръщане на военни части и техника за защита на критичната инфраструктура. Това съобщава "Ройтерс", като посочва, че решението допълнително изостря спора между Будапеща и Киев около прекъсването на доставките по петролопровода Петролопровод "Дружба".

По думите на Орбан прекъсването на петролопровода "Дружба" е станало по "политически, а не технически причини", а унгарските разузнавателни данни сочат риск от нови действия срещу енергийната система на страната. В публикувано във Facebook видео той заяви, че е наредил засилена охрана на ключови енергийни обекти, включително чрез разполагане на военни и техника в близост до стратегическа инфраструктура.

Още новини от Украйна

Унгария и Словакия обвиниха Киев за продължителното спиране на доставките на руски петрол към техните рафинерии. Украинската страна по-рано заяви, че прекъсването е резултат от удар на руски дрон по оборудване, обслужващо тръбопровода в западната част на страната.

Спорът допълнително усложнява отношенията между Будапеща и Киев на фона на продължаващата война и енергийната зависимост на част от държавите в Централна Европа.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 16 гласа.
  • 1 Помак

    25 9 Отговор
    Евала бат Виктор Орбан е

    Коментиран от #49

    21:42 25.02.2026

  • 2 Сила

    14 23 Отговор
    Кретен ...дебел циганин

    21:42 25.02.2026

  • 3 Украински боен комар

    10 15 Отговор
    Ще каца Фламинго.

    Коментиран от #6

    21:43 25.02.2026

  • 4 Анонимен

    17 14 Отговор
    Не си играйте с огъня.Това е Автро-Унгарската империя.

    21:44 25.02.2026

  • 5 Пич

    16 12 Отговор
    Който не схваща какво става, е тъп като паветно дженZи !!! Големият въпрос за САЩ е, дали Иран има ядрени оръжия !!! Украйна минава в трета глуха!!!

    Коментиран от #10, #40

    21:46 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хахахахаха

    18 11 Отговор
    Еми не трябва да се притеснява, до година две украински войници няма да има, все още не се знае дали ще има въобще Украйна, Натото и те са под въпрос, разпада е много близко

    Коментиран от #20

    21:47 25.02.2026

  • 8 хаха

    9 3 Отговор
    ХАХАХА! ПОЗьОР!

    21:47 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тихо πръдлю!

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #46

    21:49 25.02.2026

  • 11 Ке пукне Зелено

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмпосания":

    Ама не пролетта-друго зелено ке е

    Коментиран от #16

    21:49 25.02.2026

  • 12 УСПЕХ УКРАЙНА

    7 10 Отговор
    Няма ли някаква правна хватка просто да се променят имената на Унгария и Украйна в уастава на ЕС и едните да излязат а другите да влезнат веднага в Европейския съюз така и така звучат еднакво само дето едните са в пъти по-големи като територия и войска

    Коментиран от #17, #18

    21:50 25.02.2026

  • 13 Стокхолмски синдром

    6 5 Отговор
    Маджарският сиганин добре помни как руските танкове газеха Будапеща 1957г.!

    21:51 25.02.2026

  • 14 Сталин

    9 2 Отговор
    Орбан се включва във войната срещу кокаиновия фюрер

    Коментиран от #45

    21:52 25.02.2026

  • 15 Прокси

    8 4 Отговор
    Сега е момента Унгария да вземе това което е нейно от Украйна.И да видим за кого е НАТО и ЕС,за своите или за тези които са против Русия....

    Коментиран от #37

    21:52 25.02.2026

  • 16 Ха Ха

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ке пукне Зелено":

    Зелената ти ф@милия ще е!

    21:53 25.02.2026

  • 17 Тръмп вече предложи сделка на Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Путин взима България в замяна на ускорено влизане на Украйна в ЕС и НАТО!
    Тръмп каза, че така е справедливо и честно!

    Коментиран от #30

    21:53 25.02.2026

  • 18 Хахахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Еми на Украйна би остана само в територия да бие Унгария, армията и на Украйна вече е пред изчезване, така че незнзм дали там ще успеят да бият Унгария

    Коментиран от #22

    21:53 25.02.2026

  • 19 Един приятел

    4 8 Отговор
    Разказваше ми един приятел, който имал колежка унгарка. Веднъж му дала някакви медицински документи да гледа и сред тях видял - един от който изпаднал в ужас - няколко венерически болески накуп била минала.

    Пазете се от маждарките! И от рускините.

    Коментиран от #23, #24

    21:53 25.02.2026

  • 20 Бегай

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаха":

    Нещо сам си се смееш.
    Не се отчайвай, довери се на лекарите!

    Коментиран от #34

    21:54 25.02.2026

  • 21 БарекОфф

    4 6 Отговор
    Орбане ще ядеш мазната опашка.
    Тия дето им се каниш ще те прегазят като "куцо пиле, домат".
    Аверчето ти Путлер се задави с тоя кокал. Да не си следващия.

    21:55 25.02.2026

  • 22 Още един неграмотен русодебил

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    В момента украинската армия е най силната армия в света след САЩ и Китай!

    Коментиран от #26

    21:56 25.02.2026

  • 23 Академик Неделчев

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Един приятел":

    Приятеля ти сводник ли е бил?

    Коментиран от #33

    21:56 25.02.2026

  • 24 Зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Един приятел":

    Ама те пък украинките едни сериозни се оказаха, ела виж какво става с тях в слънчака, половината украински забременяваг след всяко лято и не знаят от кога, за това не искат да си тръгват от тука, отиди ги виж какви са усмихнати когато държавата им се разпада, такъв разврат е по черноморието с тях.

    Коментиран от #27, #28, #29

    21:57 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Още един неграмотен русодебил":

    личи си че са много силни за 4 години не успяха да прогонят руснаците от едно село, направо всички треперят оттях, 400 млрд в оръжия, техника, танкове, огромен човешки ресурс и какво направиха, какво си върнаха???

    Коментиран от #31

    21:59 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Един приятел

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски":

    Аз от славянска мъpша не се интересувам и още по-малко от лaйнoморието ви, заразено с руски пyчи въшки.

    Коментиран от #39

    22:01 25.02.2026

  • 30 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмп вече предложи сделка на Путин":

    А Путин му отказа не иска да си взема беля на главата с цървулите,да му развалят хубавата държава както цървулите развалиха България

    Коментиран от #41, #43

    22:01 25.02.2026

  • 31 Беги

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахахаха":

    Нещо сам си се смееш.
    Не се отчайвай, довери се на лекарите!

    Коментиран от #42

    22:01 25.02.2026

  • 32 Смешник

    3 2 Отговор
    Тя и акушерката Урсула без много да му мисли обвини Русия че е ударила тръбопровода

    22:01 25.02.2026

  • 33 Един приятел

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Академик Неделчев":

    Тъпкач

    22:01 25.02.2026

  • 34 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бегай":

    Бегай, къв е тоя диалект, от кое село викаш, че си, там където пасеш овцете има ли нет???Баща ти знае ли, че не гледаш овцете а се правиш на забавен??? Баща ти знае ли, че въпреки че се пробваш да си остроумен не ти се получава сега и най вероятно никога няма да ти се получи??Баща ти знае ли, че обичаш да ходиш по поляните с дамска рокля?? Очаквам да ми отговориш по твоя забавен начин

    22:02 25.02.2026

  • 35 гощо

    2 3 Отговор
    Макя им мръсна украинска,не се спират през нищо и атомна бомба са готови да взривят в Европа и да кажат че са руснаците

    22:02 25.02.2026

  • 36 Смешник

    2 2 Отговор
    Тя и акушерката Урсула без много да му мисли обвини Русия че е ударила тръбопровода

    22:02 25.02.2026

  • 37 Кипър

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Прокси":

    Давай идеи, че и на Турция да не й хрумне да си вземе, каквото е нейно.

    Коментиран от #52

    22:03 25.02.2026

  • 38 ха ха хааа

    2 1 Отговор
    Главоча е пътник ... Нема калкулатор , рубла- Евро ..😁🤭

    22:03 25.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мдаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Както винаги - оценка - КА .. 👍

    Коментиран от #48

    22:04 25.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Беги":

    Бегай, къв е тоя диалект, от кое село викаш, че си, там където пасеш овцете има ли нет???Баща ти знае ли, че не гледаш овцете а се правиш на забавен??? Баща ти знае ли, че въпреки че се пробваш да си остроумен не ти се получава сега и най вероятно никога няма да ти се получи??Баща ти знае ли, че обичаш да ходиш по поляните с дамска рокля?? Очаквам да ми отговориш по твоя забавен начин

    22:06 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Курти

    3 1 Отговор
    Абе копеите не са много активни

    Коментиран от #47

    22:08 25.02.2026

  • 45 УСПЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Путлера почна да друса от напрежение, почва да му стяга около вратлето

    22:10 25.02.2026

  • 46 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо πръдлю!":

    Това не е за такива като тебе! С такива праззз таци няма какво да се комуникира!

    Коментиран от #51

    22:10 25.02.2026

  • 47 Мутрофанова

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Курти":

    Да връщат парите! НЕМОЖАЧЧЧЧЧЧИ

    22:11 25.02.2026

  • 48 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "мдаааа":

    При мен оценка КА е за качество, при тебе оценка КА е за ка тил!!!

    22:12 25.02.2026

  • 49 Бикът от Шри Ланка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Да ти го слагам цялото ПАРЧЕ

    22:13 25.02.2026

  • 50 Олеле

    4 0 Отговор
    Тоя съвсем изперка !

    22:17 25.02.2026

  • 51 ПИЧ - ка -та

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    Недей се превъзнасяй .. 🤭😁

    22:28 25.02.2026

  • 52 681

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кипър":

    Е кво да вземе ? Памукале

    22:48 25.02.2026

