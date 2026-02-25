Виктор Орбан ще пази с войници унгарската енергийна мрежа от украинската армия

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан обвини Украйна в планиране на действия за нарушаване на работата на унгарската енергийна система и разпореди разгръщане на военни части и техника за защита на критичната инфраструктура. Това съобщава "Ройтерс", като посочва, че решението допълнително изостря спора между Будапеща и Киев около прекъсването на доставките по петролопровода Петролопровод "Дружба".

По думите на Орбан прекъсването на петролопровода "Дружба" е станало по "политически, а не технически причини", а унгарските разузнавателни данни сочат риск от нови действия срещу енергийната система на страната. В публикувано във Facebook видео той заяви, че е наредил засилена охрана на ключови енергийни обекти, включително чрез разполагане на военни и техника в близост до стратегическа инфраструктура.

Унгария и Словакия обвиниха Киев за продължителното спиране на доставките на руски петрол към техните рафинерии. Украинската страна по-рано заяви, че прекъсването е резултат от удар на руски дрон по оборудване, обслужващо тръбопровода в западната част на страната.

Спорът допълнително усложнява отношенията между Будапеща и Киев на фона на продължаващата война и енергийната зависимост на част от държавите в Централна Европа.