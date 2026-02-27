Ела в Киев! Володимир Зеленски покани Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на проблемите

Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ, пише БТА.
Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс.
"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана от Укринформ.
Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фицо ще отиде
Коментиран от #50
15:46 27.02.2026
3 хе хе
Коментиран от #23, #30, #51
15:46 27.02.2026
4 Гориил
Коментиран от #27, #44
15:46 27.02.2026
5 клоунът с потника 🤥
Коментиран от #24
15:47 27.02.2026
6 хахаха
15:47 27.02.2026
7 Това е целта на Путин
Коментиран от #53
15:47 27.02.2026
8 Мисли се за
Коментиран от #13
15:47 27.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Словакия прави Мерцедеси
Коментиран от #29
15:49 27.02.2026
11 Фицо
15:50 27.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иво
15:53 27.02.2026
16 Правилно
До коментар #1 от "нейнска е обещала дрога на зеленски ....":И аз ще поканя шефа си, да дойде у нас, да обсъдим проблема със заплатата ми..
Дали ще дойде?
15:54 27.02.2026
17 Да не е луд
Коментиран от #47
15:55 27.02.2026
18 Фицо
Коментиран от #46, #54
15:56 27.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абе
15:58 27.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лошото е,
До коментар #5 от "клоунът с потника 🤥":че неговия емикроскопичен и мек висящ на 18.30.
16:02 27.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 На въжето!
16:11 27.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хи хи
До коментар #3 от "хе хе":не стига, че някои не могат да четат и да пишат, ами се напъват и акъл да дават ...
16:11 27.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Е..БЪ
Коментиран от #42
16:13 27.02.2026
33 То няма такава държава бе славещия,
До коментар #14 от "Руски шовинист":превърна се във WCкраина и то със златни седала за тези които славиш,а оръжието се намира все по често в държави в които сега наркокартелите водят война срещу даржавата. Засечено е дори в Африка и къде ли не още по света,продадено за пари за златни кене фи. Вижда се,че си едно много заблудено животно дето казва беееееееее.
16:15 27.02.2026
34 Зад Орбан
До коментар #26 от "Гориил":стои пълната подкрепа на Тръмп,така,че нагличаните не пеят в хора.
16:17 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ако реши да отиде,
16:20 27.02.2026
38 Тарас
СЛАВА !
16:23 27.02.2026
39 Гориил
16:24 27.02.2026
40 Пръчат
16:28 27.02.2026
41 модна къща Гуччи
нова мода в киийюф ???!
киийюфската усръинска хунта взе поголовно да да сменя зилените мръсни потници С черни ризи
малка справка :
Черните ризи (camicie nere) са паравоенното крило на Националната фашистка партия на Бенито Мусолини в Италия
Коментиран от #43
16:29 27.02.2026
42 на Е..БИ
До коментар #32 от "Е..БЪ":сЪ сам !!!
16:31 27.02.2026
43 Говедар
До коментар #41 от "модна къща Гуччи":Много сложно въобръжение си проявил, за да изкараш нещо посредствено като хумор! Чeрепната ти кутия е пълна с npъgня!
16:33 27.02.2026
44 ,,,,,,
До коментар #4 от "Гориил":Никъде няма да ходи Фицио.Ще кара на фотосинтеза.
16:41 27.02.2026
45 Питар
Фицо няма проблем.
Проблемите са при Зеления
16:41 27.02.2026
46 Орк
До коментар #18 от "Фицо":Що за детска градина? Стах, не страх. Откъде това примитивно мислене? Вопроса е риторичен. То е ясно.
16:41 27.02.2026
47 Абе няма значение
До коментар #17 от "Да не е луд":няма да е голяма загуба. Фицо е без особено значение.
16:43 27.02.2026
48 Смешник
16:45 27.02.2026
49 Някой
16:47 27.02.2026
50 Фицо е гърмян заек
До коментар #2 от "Фицо ще отиде":Втора грешка няма да допусне.
16:49 27.02.2026
51 Смешник
До коментар #3 от "хе хе":Какви руски дронове са го поразили бе човек Мисли малко с главата си Как така Русия ще разрушава собствената си нефтена инфраструктура от която печели
Коментиран от #52
16:50 27.02.2026
52 Многоходовото
До коментар #51 от "Смешник":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
16:59 27.02.2026
53 Търновец
До коментар #7 от "Това е целта на Путин":В случая не сте прав - Вова е едър собственик на ценни книжа от нефтени фирми и има дворец за два милиарда долара и целта му е да продава нефт и газ на ЕС, Вива не е вандализирал Северен поток. В случая Зеленски е корумпиран военнопрестъпник анти европеец
17:03 27.02.2026
54 урсулският пинчер
До коментар #18 от "Фицо":се изказа - джаф-джаф
17:07 27.02.2026