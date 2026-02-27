Новини
Свят »
Украйна »
Ела в Киев! Володимир Зеленски покани Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на проблемите
  Тема: Украйна

Ела в Киев! Володимир Зеленски покани Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на проблемите

27 Февруари, 2026 15:42 1 470 54

  • роберт фицо-
  • володимир зеленски-
  • словакия-
  • унгария-
  • петролопровод дружба-
  • русия

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс

Ела в Киев! Володимир Зеленски покани Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на проблемите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ, пише БТА.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана от Укринформ.

Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фицо ще отиде

    51 3 Отговор
    в Киев, когато зеления отиде в Москва...

    Коментиран от #50

    15:46 27.02.2026

  • 3 хе хе

    7 36 Отговор
    направо да Фицо да прати екип който да го поправи. НЕ стига че е поразен от руски дронове, ми се сърди на украйна, че не го оправят.

    Коментиран от #23, #30, #51

    15:46 27.02.2026

  • 4 Гориил

    12 27 Отговор
    Фицо ще дойде и ще коленичи, защото получаването на руски петрол без съгласието на Бандера е невъзможно. Вие сте свидетели на уникална ситуация, в която европейските държави се унижиха и опозориха.

    Коментиран от #27, #44

    15:46 27.02.2026

  • 5 клоунът с потника 🤥

    42 3 Отговор
    Има един виц за нещо от рода - голям , ама мееек ....Те така и с наший зеля - иде края на лебедовата му песен !

    Коментиран от #24

    15:47 27.02.2026

  • 6 хахаха

    34 2 Отговор
    защо всички трябва да тичат в киев

    15:47 27.02.2026

  • 7 Това е целта на Путин

    2 24 Отговор
    Разделение в Европа!

    Коментиран от #53

    15:47 27.02.2026

  • 8 Мисли се за

    29 3 Отговор
    а...... е просто наркозависим корумпиран мошеник

    Коментиран от #13

    15:47 27.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Словакия прави Мерцедеси

    1 17 Отговор
    Е няма как да стане с чужди инвестиции и руски петрол!

    Коментиран от #29

    15:49 27.02.2026

  • 11 Фицо

    29 2 Отговор
    Идвам ама искам да седна за златния кенеф за който пожертва 2 млн млади украински мъже на фронта

    15:50 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иво

    22 1 Отговор
    Нагъл шут !

    15:53 27.02.2026

  • 16 Правилно

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "нейнска е обещала дрога на зеленски ....":

    И аз ще поканя шефа си, да дойде у нас, да обсъдим проблема със заплатата ми..
    Дали ще дойде?

    15:54 27.02.2026

  • 17 Да не е луд

    16 2 Отговор
    икрите в словакия го стреляха, чакай сега в украйна да ходи да го трепат

    Коментиран от #47

    15:55 27.02.2026

  • 18 Фицо

    4 26 Отговор
    и Орбан са руски пудели и като такива, ги е страх да ходят в Украйна. Там проруски елементи не оцеляват за дълго :)

    Коментиран от #46, #54

    15:56 27.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе

    12 2 Отговор
    тоя дребосък да не се е запопил ?

    15:58 27.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лошото е,

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "клоунът с потника 🤥":

    че неговия емикроскопичен и мек висящ на 18.30.

    16:02 27.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 На въжето!

    11 2 Отговор
    Искам да видя клоуна закачен за врата на въже с изплезен език и изкълвани от гаргите очи!

    16:11 27.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хи хи

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "хе хе":

    не стига, че някои не могат да четат и да пишат, ами се напъват и акъл да дават ...

    16:11 27.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Е..БЪ

    1 7 Отговор
    Копейки!

    Коментиран от #42

    16:13 27.02.2026

  • 33 То няма такава държава бе славещия,

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Руски шовинист":

    превърна се във WCкраина и то със златни седала за тези които славиш,а оръжието се намира все по често в държави в които сега наркокартелите водят война срещу даржавата. Засечено е дори в Африка и къде ли не още по света,продадено за пари за златни кене фи. Вижда се,че си едно много заблудено животно дето казва беееееееее.

    16:15 27.02.2026

  • 34 Зад Орбан

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    стои пълната подкрепа на Тръмп,така,че нагличаните не пеят в хора.

    16:17 27.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ако реши да отиде,

    1 3 Отговор
    Фицо трябва да се запаси с чесън и светена вода, че проклятието на Еленски не прощава на нормалните хора, само разни вампири и сатанисти се изплъзват от него.

    16:20 27.02.2026

  • 38 Тарас

    1 1 Отговор
    Добре че ИЗБЯГАХ вовреме ...
    СЛАВА !

    16:23 27.02.2026

  • 39 Гориил

    2 2 Отговор
    Примерът на Словакия показва как ситуацията може да бъде манипулирана в Будапеща и Братислава. Тъй като Унгария и Словакия изобщо не са приятелски настроени към Русия, Москва няма да спаси нито Орбан, нито Фицо.Но бих призовал разумните българи да обмислят последствията от спирането и унищожаването на балканския газов транзит. Това незабавно би подкопало конституционната стабилност и би създало социални раздори.

    16:24 27.02.2026

  • 40 Пръчат

    3 3 Отговор
    Зеленски ще го разведе из фронта, да види Фuтkaтa за кво става въпрос, и да развърже чувала с парите.

    16:28 27.02.2026

  • 41 модна къща Гуччи

    6 3 Отговор
    Хи хи хи
    нова мода в киийюф ???!
    киийюфската усръинска хунта взе поголовно да да сменя зилените мръсни потници С черни ризи

    малка справка :
    Черните ризи (camicie nere) са паравоенното крило на Националната фашистка партия на Бенито Мусолини в Италия

    Коментиран от #43

    16:29 27.02.2026

  • 42 на Е..БИ

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Е..БЪ":

    сЪ сам !!!

    16:31 27.02.2026

  • 43 Говедар

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "модна къща Гуччи":

    Много сложно въобръжение си проявил, за да изкараш нещо посредствено като хумор! Чeрепната ти кутия е пълна с npъgня!

    16:33 27.02.2026

  • 44 ,,,,,,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Никъде няма да ходи Фицио.Ще кара на фотосинтеза.

    16:41 27.02.2026

  • 45 Питар

    4 2 Отговор
    Доколкото разбирам.
    Фицо няма проблем.
    Проблемите са при Зеления

    16:41 27.02.2026

  • 46 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фицо":

    Що за детска градина? Стах, не страх. Откъде това примитивно мислене? Вопроса е риторичен. То е ясно.

    16:41 27.02.2026

  • 47 Абе няма значение

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да не е луд":

    няма да е голяма загуба. Фицо е без особено значение.

    16:43 27.02.2026

  • 48 Смешник

    2 3 Отговор
    По добре първо Зеления да отиде в Москва да се разбере с Путин и след това да кани Фицо в Киев

    16:45 27.02.2026

  • 49 Някой

    2 2 Отговор
    Фицо бе прострелян 4 пъти от един с жена украинка. За какво да иска да ходи там? Зеленски се опитва да привлече всички на своя страна - не точно на Украйна - това е различно. Само че неговите нанасят щети на държави като на Словакия, например с тръбопроводите.

    16:47 27.02.2026

  • 50 Фицо е гърмян заек

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фицо ще отиде":

    Втора грешка няма да допусне.

    16:49 27.02.2026

  • 51 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "хе хе":

    Какви руски дронове са го поразили бе човек Мисли малко с главата си Как така Русия ще разрушава собствената си нефтена инфраструктура от която печели

    Коментиран от #52

    16:50 27.02.2026

  • 52 Многоходовото

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Смешник":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:59 27.02.2026

  • 53 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Това е целта на Путин":

    В случая не сте прав - Вова е едър собственик на ценни книжа от нефтени фирми и има дворец за два милиарда долара и целта му е да продава нефт и газ на ЕС, Вива не е вандализирал Северен поток. В случая Зеленски е корумпиран военнопрестъпник анти европеец

    17:03 27.02.2026

  • 54 урсулският пинчер

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фицо":

    се изказа - джаф-джаф

    17:07 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания