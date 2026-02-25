Промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи! Едно от най-опасните оръжия на украинската армия

Украинският Генерален щаб съобщи, че през януари и февруари е нанесъл три удара с крилати ракети FP-5 "Фламинго" по цели на територията на Русия, като последният е бил рекорден по далечина и точност.
За първи път за използването на ракетите, произвеждани от частната украинска компания Fire Point, бе съобщено още през ноември 2025 г., но без конкретика. В началото на февруари украинската страна обяви удар по руския полигон "Капустин Яр" в Астраханска област, където според Киев е бил сериозно повреден хангар.
Военни анализатори обаче изразиха различни мнения за мащаба на пораженията. В нощта на 12 февруари "Фламинго" е използвана срещу голям арсенал за боеприпаси край село Котлубан във Волгоградска област, като публикувани сателитни снимки показват значителни щети по складово съоръжение.
Най-мащабният удар е нанесен в нощта срещу 21 февруари по военен завод в град Воткинск, Удмуртия. Украинският Генщаб съобщи за поразен обект и възникнал пожар, докато руските власти заявиха, че става дума за атака с дронове.
Според източници на Би Би Си в украинските сили ракетата е изминала около 1700 км - рекордно разстояние за украинска крилата ракета. От Fire Point заявиха, че максималният обсег на "Фламинго" достига до 3000 км и че успехът се дължи на промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи.
По данни на украинската страна ударът е засегнал два производствени цеха, включително галвано-щамповащ корпус на Воткински завод, който има ключова роля в производството на балистични ракети за руската армия. В същото време президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е атакувала предприятие, свързано с производството на "Фламинго", но производството е било частично възстановено след релокация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 си дзън
Коментиран от #19, #59, #77
18:41 25.02.2026
3 Сатана Z
18:42 25.02.2026
4 Швейк
18:42 25.02.2026
5 БОЛШЕВИК
18:43 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ганчев
18:43 25.02.2026
8 Успокоих се!
Коментиран от #16
18:43 25.02.2026
9 налейте да пием
18:45 25.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вие наистина ли си мислите
18:47 25.02.2026
13 Шопо
Коментиран от #64
18:47 25.02.2026
14 Питане
18:47 25.02.2026
15 Майтапчия
18:48 25.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Копейка
18:49 25.02.2026
19 Абсолютно
До коментар #2 от "си дзън":смешен индивид.
В каква посока се движи източния фронт.
Коментар е излишен.
Коментиран от #48
18:49 25.02.2026
20 Форд
Коментиран от #26
18:50 25.02.2026
21 Абе
18:51 25.02.2026
22 604
18:52 25.02.2026
23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
Коментиран от #27, #54
18:52 25.02.2026
24 Пора
18:53 25.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ххфтт
До коментар #1 от "Българин":Срещнеш ли копейка-на място!
18:56 25.02.2026
29 Малко им е бил
18:56 25.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 име
18:58 25.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
На територията на завода във Воткинск, на снимките няма разрушени сгради и следи от пожари.
Коментиран от #39
19:00 25.02.2026
36 Ами
Конструкцията е германска (V1 - още от ВСВ), двигателя е английски,
електрониката френска, навигацията американска а частите китайски :)
Коментиран от #43
19:00 25.02.2026
37 дядо Петър
19:00 25.02.2026
38 СССРБарета
19:01 25.02.2026
39 ЪХЪ
До коментар #35 от "Мишел":От незагасени фасове.
Коментиран от #67
19:01 25.02.2026
40 някой си
19:03 25.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #68
19:03 25.02.2026
43 Оня с парчето
До коментар #36 от "Ами":Ако ти го намаам ще разбереш.
Коментиран от #51
19:04 25.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Добри новини
Силите за специални операции на ВСУ удариха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим в нощта на 25 февруари.
Z-пропагандата силно ридае, че ВСУ поразиха Смоленския химзавод в РФ, който произвежда продукция за военнопромишления комплекс на Русия.
Соловьов съобщава за 7 денацифицирани ватенки.
ВСУ удариха склад с хиляди дронове в руската Курска област. Видео
Видео от удара на украинско "Фламинго" по руския завод за ракети "Искандер".
19:07 25.02.2026
46 Геренски
Настъпление на ВСУ - 10 км пробив на отбанителната линия с танкове и в резултат две обкръжения на орките.
Погром .
Тия верно са патрави
Коментиран от #61
19:07 25.02.2026
47 13 г....3 дневен БЛИЦКРИГ на
Ко пейки ДЕ... БИЛни, взехме ли ДОНБАС или... след КИЕВ тръгваме към.. Виена, Берлин и Лисабон?
АааааааХахахаха
Коментиран от #57
19:07 25.02.2026
48 си дзън
До коментар #19 от "Абсолютно":Мога да кажа за посоката в която се движат 1000 руснака на ден - нагоре на концерт на Кобзон
19:08 25.02.2026
49 Бесен - Язовец
19:08 25.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ами
До коментар #43 от "Оня с парчето":Искаш ли да станеш сопрано в операта?
Мога та те уредя :)
19:09 25.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки може да говори каквото си поиска за войната, но има обективни критерии, които показват, че руснаците губят.
Русия вписа 4 украински области за руски в конституцията си и за 4 години пълномащабна война не е успяла да превземе напълно нито една от тях. Нещо повече - на четвъртата година от войната Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г.
Украйна стои стабилно на фронта и няма намерение да отстъпва никаква територия на Русия, дори под натиск на Тръмп.
Какво постигна Русия за 4 години война: удвои НАТО на своята граница с приемането на Финландия и Швеция; даде над един милион загуби в жива сила и стотици милиарди долари безвъзвратно загубени; претърпя геополитически крах в Сирия, Венецуела, Армения и на други места; съсипа икономиката си и беше изолирана от цивилизацията.
Изключително важно е да се бори руската пропаганда, която залива медийното ни пространство.
Коментиран от #58
19:10 25.02.2026
54 някой си
До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава на РУСКИТЕ БРАТЯ, толкова хора спасиха от бандерите и продължават да се борят и с нацисткия ес
19:10 25.02.2026
55 Бесен - Язовец
19:11 25.02.2026
56 Реалист
Мисля, че Русия няма да я има след 3 години.
Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
Защото изучих основно Първата чеченска война.
Видях как се бият украинците.
Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
Да парадират с облекло, оборудване..
Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Затова предрекох това поражение."
Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .
Коментиран от #78
19:11 25.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 си пън
До коментар #2 от "си дзън":Кога цъфнат токчетата на Путин...😝!
19:13 25.02.2026
60 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
ПОЛТАРА ДНЯ!!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!!
Шеги, закачки и хомо веселие в студиото на " кремля ТВ",.. Соло вьев, брои часовете до Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил в КИЕВ! Копейките на оная Пияната цвилят от възторг и очакват бонуси... прокиснал борш!
Идилия
АааааааХахахаха
Коментиран от #66
19:15 25.02.2026
61 Мишел
До коментар #46 от "Геренски":Странно, по картите на войната вчера в Гуляйполе нямаше украински военни. Но до града, от предната седмица, има оформен чувал с остатъците на три украински бригади в него.
19:17 25.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 България
До коментар #13 от "Шопо":също е територия на Турция анадъмо булгарлъ
19:20 25.02.2026
65 Курти
До коментар #6 от "хихи":Хахахаха видехме къв провал е тоя Лешник
19:20 25.02.2026
66 Последния софиянец
До коментар #60 от "ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...":Точно така си беше. Докато ЗСУ унищожиха 64 км Колона монголья, дошли с парадните униформи
😄👍
19:21 25.02.2026
67 Мишел
До коментар #39 от "ЪХЪ":Да, със сигурност не е даже от ФАБ250 .
19:21 25.02.2026
68 Мишел
До коментар #42 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Обади се, ако намериш някъде руски планове със срокове за превземане на даден град.
Коментиран от #71, #73
19:24 25.02.2026
69 някой си
До коментар #63 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":бягай в уср@йна ве предател на България,нямаш право дори езика да ползваш
19:24 25.02.2026
70 До последния украинец
19:27 25.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 85% от българите сме за Украйна
Коментиран от #74
19:45 25.02.2026
73 Дон Корлеоне
До коментар #68 от "Мишел":Всеки ден война е още едни ден живот подарен на Хаяско.
19:46 25.02.2026
74 някой си
До коментар #72 от "85% от българите сме за Украйна":97% от българския народ са против уср@йна,другите 3% са продажни предатели
19:52 25.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Иван 1
20:04 25.02.2026
77 Цък
До коментар #2 от "си дзън":Явно нещата са много зле за 404. Само днес дузина хвалепствени статии за повдигане на духа.
20:05 25.02.2026
78 Цък
До коментар #56 от "Реалист":Сподели опита си как избяга от 4 км. Вътре има много твой съмишленици и поне ще спечелите войната в медиите.
20:07 25.02.2026