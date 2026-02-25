Промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи! Едно от най-опасните оръжия на украинската армия

Украинският Генерален щаб съобщи, че през януари и февруари е нанесъл три удара с крилати ракети FP-5 "Фламинго" по цели на територията на Русия, като последният е бил рекорден по далечина и точност.

За първи път за използването на ракетите, произвеждани от частната украинска компания Fire Point, бе съобщено още през ноември 2025 г., но без конкретика. В началото на февруари украинската страна обяви удар по руския полигон "Капустин Яр" в Астраханска област, където според Киев е бил сериозно повреден хангар.

Военни анализатори обаче изразиха различни мнения за мащаба на пораженията. В нощта на 12 февруари "Фламинго" е използвана срещу голям арсенал за боеприпаси край село Котлубан във Волгоградска област, като публикувани сателитни снимки показват значителни щети по складово съоръжение.

Най-мащабният удар е нанесен в нощта срещу 21 февруари по военен завод в град Воткинск, Удмуртия. Украинският Генщаб съобщи за поразен обект и възникнал пожар, докато руските власти заявиха, че става дума за атака с дронове.

Според източници на Би Би Си в украинските сили ракетата е изминала около 1700 км - рекордно разстояние за украинска крилата ракета. От Fire Point заявиха, че максималният обсег на "Фламинго" достига до 3000 км и че успехът се дължи на промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи.

По данни на украинската страна ударът е засегнал два производствени цеха, включително галвано-щамповащ корпус на Воткински завод, който има ключова роля в производството на балистични ракети за руската армия. В същото време президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е атакувала предприятие, свързано с производството на "Фламинго", но производството е било частично възстановено след релокация.