Новини
Свят »
Украйна »
Промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи! Едно от най-опасните оръжия на украинската армия
  Тема: Украйна

Промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи! Едно от най-опасните оръжия на украинската армия

25 Февруари, 2026 18:39 1 518 78

  • ракети-
  • дронове-
  • ракета фламинго-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • пво

Украинският Генерален щаб съобщи, че през януари и февруари е нанесъл три удара с крилати ракети FP-5 "Фламинго" по цели на територията на Русия, като последният е бил рекорден по далечина и точност

Промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи! Едно от най-опасните оръжия на украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският Генерален щаб съобщи, че през януари и февруари е нанесъл три удара с крилати ракети FP-5 "Фламинго" по цели на територията на Русия, като последният е бил рекорден по далечина и точност.

За първи път за използването на ракетите, произвеждани от частната украинска компания Fire Point, бе съобщено още през ноември 2025 г., но без конкретика. В началото на февруари украинската страна обяви удар по руския полигон "Капустин Яр" в Астраханска област, където според Киев е бил сериозно повреден хангар.

Военни анализатори обаче изразиха различни мнения за мащаба на пораженията. В нощта на 12 февруари "Фламинго" е използвана срещу голям арсенал за боеприпаси край село Котлубан във Волгоградска област, като публикувани сателитни снимки показват значителни щети по складово съоръжение.

Най-мащабният удар е нанесен в нощта срещу 21 февруари по военен завод в град Воткинск, Удмуртия. Украинският Генщаб съобщи за поразен обект и възникнал пожар, докато руските власти заявиха, че става дума за атака с дронове.

Според източници на Би Би Си в украинските сили ракетата е изминала около 1700 км - рекордно разстояние за украинска крилата ракета. От Fire Point заявиха, че максималният обсег на "Фламинго" достига до 3000 км и че успехът се дължи на промяна в тактиката и усъвършенстване на навигационните системи.

По данни на украинската страна ударът е засегнал два производствени цеха, включително галвано-щамповащ корпус на Воткински завод, който има ключова роля в производството на балистични ракети за руската армия. В същото време президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е атакувала предприятие, свързано с производството на "Фламинго", но производството е било частично възстановено след релокация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    20 37 Отговор
    Яко ще цвъкат фламингата. Русията ще замирише на птича тор.

    Коментиран от #19, #59, #77

    18:41 25.02.2026

  • 3 Сатана Z

    5 31 Отговор
    Бля,бля,бля...... Укрия ще детронира атомна бомба съвсем скоро

    18:42 25.02.2026

  • 4 Швейк

    14 29 Отговор
    Другарю Путин , Украйна да не би нещо да Ви притеснява ?

    18:42 25.02.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    29 18 Отговор
    Пошла Западна и западнала пропаганда!

    18:43 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганчев

    15 32 Отговор
    Удри по руско-фашисакста зган!

    18:43 25.02.2026

  • 8 Успокоих се!

    29 4 Отговор
    Значи маршируването на ВСУ на ,,Червеният площад" е гарантирано...!

    Коментиран от #16

    18:43 25.02.2026

  • 9 налейте да пием

    9 16 Отговор
    Ах, каква новина ,другари!?Пак безсънна нощ.Във водката е спасението...

    18:45 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вие наистина ли си мислите

    20 2 Отговор
    че все още някой ви вярва че можете да реанимирате един полуразложен труп.

    18:47 25.02.2026

  • 13 Шопо

    23 9 Отговор
    Украйна не е държава а тееитория, руска територия .

    Коментиран от #64

    18:47 25.02.2026

  • 14 Питане

    8 12 Отговор
    А Москва - КОГА ???

    18:47 25.02.2026

  • 15 Майтапчия

    19 4 Отговор
    Имам чувството че ако ще и воден пистолет да имат украинската армия пак ще пишете статии за това.

    18:48 25.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейка

    2 10 Отговор
    С на нас тук какъв ни е кяра?

    18:49 25.02.2026

  • 19 Абсолютно

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    смешен индивид.
    В каква посока се движи източния фронт.
    Коментар е излишен.

    Коментиран от #48

    18:49 25.02.2026

  • 20 Форд

    14 2 Отговор
    Браво! Почти спечелихте войната! Ако не ви се вярва, вижте какво пише в европейските медии!

    Коментиран от #26

    18:50 25.02.2026

  • 21 Абе

    14 4 Отговор
    С Фламинго или не ,границата на Украйна отиде ,та се невиде:)))Ако се проточи още,догодина и Одеса ще трябва да се даде:))

    18:51 25.02.2026

  • 22 604

    10 3 Отговор
    Точно в тактиката се окъкаха шот слушът саксите, късно е вече либе за китка!

    18:52 25.02.2026

  • 23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 19 Отговор
    УКРАЙНА защитава не само себе си, но и цялата европейска цивилизация.
    Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.

    Коментиран от #27, #54

    18:52 25.02.2026

  • 24 Пора

    3 12 Отговор
    Путинова русия умира.

    18:53 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ххфтт

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Срещнеш ли копейка-на място!

    18:56 25.02.2026

  • 29 Малко им е бил

    9 4 Отговор
    Орешника, другият път още.

    18:56 25.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 име

    6 2 Отговор
    Крайно време е руснаците да свалят наглосаксонските сателити, а защо не и краварските. На африканция и без това сами ще падат.

    18:58 25.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    6 4 Отговор
    На публикуваните спътникови снимки на арсенал Котлубан, личат повреди на покривите на две съседни сгради от над 40 складови сгради. Повредите не са разрушения от взривове, а има следи от угасен пожар- личи овъглена, но запазена дървена покривна конструкция.
    На територията на завода във Воткинск, на снимките няма разрушени сгради и следи от пожари.

    Коментиран от #39

    19:00 25.02.2026

  • 36 Ами

    7 7 Отговор
    Само не разбирам какво и е окраинското на тази ракета "Фламинго".
    Конструкцията е германска (V1 - още от ВСВ), двигателя е английски,
    електрониката френска, навигацията американска а частите китайски :)

    Коментиран от #43

    19:00 25.02.2026

  • 37 дядо Петър

    10 2 Отговор
    Няма лошо, че имат такива ракети. Въпросът е дали тези ракети ще спрат тяхното отстъпление и загуба на територии. Що ми се чини, че и тази пушилка няма да помогне.

    19:00 25.02.2026

  • 38 СССРБарета

    9 1 Отговор
    Голяма смрад се носи по източното крайбрежие на Кипър! Водата е станала кафява...... Плаващият кенеф Джералд Форд е наблизо!

    19:01 25.02.2026

  • 39 ЪХЪ

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    От незагасени фасове.

    Коментиран от #67

    19:01 25.02.2026

  • 40 някой си

    10 3 Отговор
    с всеки ден все по фантастическа пропаганда бълвате,явно бая е зле работата за зелето и евр0гейските му дружки

    19:03 25.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев за два,три дни,че ми омръзнА тая?

    Коментиран от #68

    19:03 25.02.2026

  • 43 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Ако ти го намаам ще разбереш.

    Коментиран от #51

    19:04 25.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Добри новини

    4 7 Отговор
    Украинските сили поразиха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим. Видео
    Силите за специални операции на ВСУ удариха руски ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцир С-1" в окупирания Крим в нощта на 25 февруари.

    Z-пропагандата силно ридае, че ВСУ поразиха Смоленския химзавод в РФ, който произвежда продукция за военнопромишления комплекс на Русия.
    Соловьов съобщава за 7 денацифицирани ватенки.

    ВСУ удариха склад с хиляди дронове в руската Курска област. Видео

    Видео от удара на украинско "Фламинго" по руския завод за ракети "Искандер".

    19:07 25.02.2026

  • 46 Геренски

    3 8 Отговор
    Хуляйполе.
    Настъпление на ВСУ - 10 км пробив на отбанителната линия с танкове и в резултат две обкръжения на орките.
    Погром .
    Тия верно са патрави

    Коментиран от #61

    19:07 25.02.2026

  • 47 13 г....3 дневен БЛИЦКРИГ на

    2 6 Отговор
    Импотентния монгольяк ФЮРЕР и ФАМОЗЕН педофил !!!
    Ко пейки ДЕ... БИЛни, взехме ли ДОНБАС или... след КИЕВ тръгваме към.. Виена, Берлин и Лисабон?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #57

    19:07 25.02.2026

  • 48 си дзън

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Абсолютно":

    Мога да кажа за посоката в която се движат 1000 руснака на ден - нагоре на концерт на Кобзон

    19:08 25.02.2026

  • 49 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Розово Фламинго е уплашило жабите в река Волга

    19:08 25.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Оня с парчето":

    Искаш ли да станеш сопрано в операта?
    Мога та те уредя :)

    19:09 25.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 6 Отговор
    Вчера, 24 февруари - 4 години война на Русия срещу Украйна - 4 години украински героизъм, който спира руските нашественици.
    Всеки може да говори каквото си поиска за войната, но има обективни критерии, които показват, че руснаците губят.
    Русия вписа 4 украински области за руски в конституцията си и за 4 години пълномащабна война не е успяла да превземе напълно нито една от тях. Нещо повече - на четвъртата година от войната Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г.
    Украйна стои стабилно на фронта и няма намерение да отстъпва никаква територия на Русия, дори под натиск на Тръмп.
    Какво постигна Русия за 4 години война: удвои НАТО на своята граница с приемането на Финландия и Швеция; даде над един милион загуби в жива сила и стотици милиарди долари безвъзвратно загубени; претърпя геополитически крах в Сирия, Венецуела, Армения и на други места; съсипа икономиката си и беше изолирана от цивилизацията.
    Изключително важно е да се бори руската пропаганда, която залива медийното ни пространство.

    Коментиран от #58

    19:10 25.02.2026

  • 54 някой си

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава на РУСКИТЕ БРАТЯ, толкова хора спасиха от бандерите и продължават да се борят и с нацисткия ес

    19:10 25.02.2026

  • 55 Бесен - Язовец

    4 2 Отговор
    Укрофашистите и техни подлоги от смешния съюз изтрелават лъжите с 30 000 км в секунда

    19:11 25.02.2026

  • 56 Реалист

    3 4 Отговор
    Няма по-страшно нещо на земята от украинските воини.
    Мисля, че Русия няма да я има след 3 години.
    Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
    Защото изучих основно Първата чеченска война.
    Видях как се бият украинците.
    Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
    Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
    Да парадират с облекло, оборудване..
    Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
    Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
    Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Затова предрекох това поражение."
    Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .

    Коментиран от #78

    19:11 25.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 си пън

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Кога цъфнат токчетата на Путин...😝!

    19:13 25.02.2026

  • 60 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    4 3 Отговор
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!!
    Шеги, закачки и хомо веселие в студиото на " кремля ТВ",.. Соло вьев, брои часовете до Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил в КИЕВ! Копейките на оная Пияната цвилят от възторг и очакват бонуси... прокиснал борш!
    Идилия
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #66

    19:15 25.02.2026

  • 61 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Геренски":

    Странно, по картите на войната вчера в Гуляйполе нямаше украински военни. Но до града, от предната седмица, има оформен чувал с остатъците на три украински бригади в него.

    19:17 25.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 България

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    също е територия на Турция анадъмо булгарлъ

    19:20 25.02.2026

  • 65 Курти

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Хахахаха видехме къв провал е тоя Лешник

    19:20 25.02.2026

  • 66 Последния софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...":

    Точно така си беше. Докато ЗСУ унищожиха 64 км Колона монголья, дошли с парадните униформи
    😄👍

    19:21 25.02.2026

  • 67 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЪХЪ":

    Да, със сигурност не е даже от ФАБ250 .

    19:21 25.02.2026

  • 68 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Обади се, ако намериш някъде руски планове със срокове за превземане на даден град.

    Коментиран от #71, #73

    19:24 25.02.2026

  • 69 някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    бягай в уср@йна ве предател на България,нямаш право дори езика да ползваш

    19:24 25.02.2026

  • 70 До последния украинец

    2 0 Отговор
    Остана още 35 км на 100 км от Донбас.

    19:27 25.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 85% от българите сме за Украйна

    2 1 Отговор
    Факт!От останалите 15% на нито един не му е стъпвал кракът в Русия.

    Коментиран от #74

    19:45 25.02.2026

  • 73 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Всеки ден война е още едни ден живот подарен на Хаяско.

    19:46 25.02.2026

  • 74 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "85% от българите сме за Украйна":

    97% от българския народ са против уср@йна,другите 3% са продажни предатели

    19:52 25.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Иван 1

    2 0 Отговор
    Ако всичко това е вярно защо зеления реве като вдовица за ...

    20:04 25.02.2026

  • 77 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Явно нещата са много зле за 404. Само днес дузина хвалепствени статии за повдигане на духа.

    20:05 25.02.2026

  • 78 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Реалист":

    Сподели опита си как избяга от 4 км. Вътре има много твой съмишленици и поне ще спечелите войната в медиите.

    20:07 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания