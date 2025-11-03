Доналд Тръмп: Най-добрите чипове са запазени за САЩ, Китай няма как да ги има

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че повечето усъвършенствани чипове на гигантът за изкуствен интелект Nvidia ще бъдат запазени за американски компании и ще бъдат държани далеч от Китай и други страни, цитира думите му "Ройтерс".

По време на записано интервю, излъчено в неделя в предаването "60 минути" на CBS, и в коментари пред репортери на борда на Air Force One, Тръмп заяви, че само американските клиенти трябва да имат достъп до най-висококачествените чипове Blackwell, предлагани от Nvidia, най-ценната компания в света по пазарна капитализация.

"Най-напредналите, няма да позволим на никого освен на Съединените щати да ги имат", каза той пред CBS, повтаряйки забележки, направени по-рано пред репортери, когато се завърна във Вашингтон от уикенд във Флорида. "Ние не даваме чиповете на други хора", каза той по време на полета.

Коментарите предполагат, че Тръмп може да наложи по-строги ограничения върху най-съвременните американски чипове за изкуствен интелект, отколкото американските власти са посочили по-рано, като на Китай и потенциално на останалата част от света ще бъде забранен достъпът до най-сложните полупроводници.

През юли администрацията на Тръмп публикува нов план за изкуствен интелект, целящ да разхлаби екологичните правила и значително да разшири износа на ИИ към съюзниците си, в опит да запази американското предимство пред Китай в критичната технология.

Само миналия петък Nvidia заяви, че ще достави над 260 000 чипа Blackwell AI на Южна Корея и някои от най-големите компании в страната, включително Samsung Electronics.

Тръмп заяви пред CBS, че няма да позволи продажбата на най-модерните Blackwell процесори на китайски компании, но не изключи възможността те да получат по-малко способна версия на чипа. "Ще ги оставим да правят сделки с Nvidia, но не и по отношение на най-модерните чипове", каза той по време на интервюто "60 минути".

Възможността каквато и да е версия на чиповете Blackwell да бъде продадена на китайски фирми предизвика критики от страна на китайските "ястреби" във Вашингтон, които се опасяват, че технологията би увеличила военните възможности на Китай и би ускорила развитието на изкуствения интелект.

Републиканският конгресмен Джон Муленар, който председателства Комисията по въпросите на Китай на Камарата на представителите, заяви, че подобен ход "би бил подобен на това да се даде на Иран уран, годен за производство на оръжия".

Тръмп по-рано намекна, че може да обсъди чиповете с китайския президент Си Дзинпин преди срещата им на върха в Южна Корея миналата седмица, но в крайна сметка каза, че темата не е била повдигната.

Nvidia не е поискала американски експортни лицензи за китайския пазар поради позицията на Пекин по отношение на компанията, заяви главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг миналата седмица.