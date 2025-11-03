Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Най-добрите чипове са запазени за САЩ, Китай няма как да ги има

Доналд Тръмп: Най-добрите чипове са запазени за САЩ, Китай няма как да ги има

3 Ноември, 2025 19:17 1 093 53

  • nvidia-
  • чипове-
  • китай-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • търговска война

Nvidia не е поискала американски експортни лицензи за китайския пазар поради позицията на Пекин по отношение на компанията, заяви главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг

Доналд Тръмп: Най-добрите чипове са запазени за САЩ, Китай няма как да ги има - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че повечето усъвършенствани чипове на гигантът за изкуствен интелект Nvidia ще бъдат запазени за американски компании и ще бъдат държани далеч от Китай и други страни, цитира думите му "Ройтерс".

По време на записано интервю, излъчено в неделя в предаването "60 минути" на CBS, и в коментари пред репортери на борда на Air Force One, Тръмп заяви, че само американските клиенти трябва да имат достъп до най-висококачествените чипове Blackwell, предлагани от Nvidia, най-ценната компания в света по пазарна капитализация.

"Най-напредналите, няма да позволим на никого освен на Съединените щати да ги имат", каза той пред CBS, повтаряйки забележки, направени по-рано пред репортери, когато се завърна във Вашингтон от уикенд във Флорида. "Ние не даваме чиповете на други хора", каза той по време на полета.

Коментарите предполагат, че Тръмп може да наложи по-строги ограничения върху най-съвременните американски чипове за изкуствен интелект, отколкото американските власти са посочили по-рано, като на Китай и потенциално на останалата част от света ще бъде забранен достъпът до най-сложните полупроводници.

През юли администрацията на Тръмп публикува нов план за изкуствен интелект, целящ да разхлаби екологичните правила и значително да разшири износа на ИИ към съюзниците си, в опит да запази американското предимство пред Китай в критичната технология.

Само миналия петък Nvidia заяви, че ще достави над 260 000 чипа Blackwell AI на Южна Корея и някои от най-големите компании в страната, включително Samsung Electronics.

Тръмп заяви пред CBS, че няма да позволи продажбата на най-модерните Blackwell процесори на китайски компании, но не изключи възможността те да получат по-малко способна версия на чипа. "Ще ги оставим да правят сделки с Nvidia, но не и по отношение на най-модерните чипове", каза той по време на интервюто "60 минути".

Възможността каквато и да е версия на чиповете Blackwell да бъде продадена на китайски фирми предизвика критики от страна на китайските "ястреби" във Вашингтон, които се опасяват, че технологията би увеличила военните възможности на Китай и би ускорила развитието на изкуствения интелект.

Републиканският конгресмен Джон Муленар, който председателства Комисията по въпросите на Китай на Камарата на представителите, заяви, че подобен ход "би бил подобен на това да се даде на Иран уран, годен за производство на оръжия".

Тръмп по-рано намекна, че може да обсъди чиповете с китайския президент Си Дзинпин преди срещата им на върха в Южна Корея миналата седмица, но в крайна сметка каза, че темата не е била повдигната.

Nvidia не е поискала американски експортни лицензи за китайския пазар поради позицията на Пекин по отношение на компанията, заяви главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг миналата седмица.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    33 2 Отговор
    Тоя е изперкал тотално . чипове са китайски но най добрите са в руските перални благодарение на тях Русия съсипа натото

    Коментиран от #23

    19:21 03.11.2025

  • 2 ДОНИ Е ШАМАН

    24 2 Отговор
    Но нещата не стават със заклинания, а с учене и много работа.

    19:21 03.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    4 20 Отговор
    Тръмп привиква всички президенти на бившата СНГ - Казахстан, Киргизстан, Туркменистан.....
    Ще въвеждат нови санкции и забрана за износ на горива за Русия

    Коментиран от #8, #20

    19:22 03.11.2025

  • 4 Целодневна детска градина "Говедарче"

    22 1 Отговор
    Лаладжия.
    😂🤣😂🤣😂🤣
    СИ е сериозен мъж и не се връзва на провокациите на тоя пуяк.

    19:23 03.11.2025

  • 5 аве

    28 2 Отговор
    Той Бай Дончо, ако знае, какви чипове имат китайците, ще си тресне кайсийките с две тухли😂 Те просто не парадират, катонего, а си действат😅

    19:23 03.11.2025

  • 6 Кисинджър и Меркел

    13 1 Отговор
    Тези двамата са за е..не!
    Единият вече го изядоха червейте!

    19:23 03.11.2025

  • 7 Имало едно време в Атина

    17 1 Отговор
    Не знам дали е така но едно е очевидно сащ се държи като ученичка пубертет която е сърдита на Добрата Стара Англия ,след Обама тия пак се превърнаха в Британска колония

    19:24 03.11.2025

  • 8 Не му вярвай!

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Тръмп е просто Агент на Путин-
    Агент Краснов!
    Нима ти е толкова къса паметта и го забрави...?!

    Коментиран от #16

    19:24 03.11.2025

  • 9 404

    18 1 Отговор
    Наркоманията е до гроб. Който не вярва да пита зеленият сопол

    19:26 03.11.2025

  • 10 Тео

    13 2 Отговор
    И тоя изтрщеляк и евро Западналите пудели водят повече от половин свят към пропастта🕳️

    19:26 03.11.2025

  • 11 ТЕЖКО МУ Е НА ДОНИ

    15 1 Отговор
    Той разбира, че англосаксонските нямат шанс.

    19:27 03.11.2025

  • 12 Бай той Толстой

    14 1 Отговор
    Те вече ги имат.

    19:27 03.11.2025

  • 13 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Дони да праща томахавките в Покрайна щото наркомана няма търпение да посети вечните ловни полета

    19:29 03.11.2025

  • 14 Само

    15 1 Отговор
    да не се окаже че най- добрите чипове са китайските.

    Коментиран от #17, #19

    19:29 03.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Не му вярвай!":

    Само до напомня че по времето на Байдън бяха забранени всякакви удари по инфраструктурата на Русия !!! Дойде Тръмп и някак неусетно 30 % от руската нефтената промишленост замина, а Путин взе да се придвижва с велосипед. Толкоз за "агент Краснов"

    19:30 03.11.2025

  • 17 Тайванец

    1 9 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    Кои са китайските?

    19:31 03.11.2025

  • 18 бай Кольо

    10 1 Отговор
    Чичко Фуклю пак в действие!

    19:32 03.11.2025

  • 19 Нищо китайско

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    не ми е изкарало,повече от година!

    Коментиран от #22, #44

    19:33 03.11.2025

  • 20 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Боже , Божкелееее,поне да беше измислил някои други държави,например ония малките пуделчета:)))ами ти точно тия,които са в икономически съюз с РФ...Да не си мислиш,че изброените от теб държави се управляват от акушерки?:))))
    Даже и една от малките пуделчета -Латвия се озъби на "черен камък" чийто завод е Рейнметал и не допусна барута да се прави в Латвия,и го стовариха на послушен Ганчо .:)

    19:33 03.11.2025

  • 21 Москвич

    2 2 Отговор
    90% китайското е крадено и копирано!

    19:34 03.11.2025

  • 22 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо китайско":

    Явно живееш в някоя пещера:))) Друго,различно от китайско нема..

    Коментиран от #25, #26

    19:35 03.11.2025

  • 23 666

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    НАТО дори не участва, 5-та година стоите на 20 км от руската граница. Ако участваше НАТО, Пуслер вече щеше да говори китайски в някой пансион в Пекин.

    Коментиран от #27, #28, #34

    19:35 03.11.2025

  • 24 Защо се пънете

    0 1 Отговор
    Ми той Си си каза-Искаме чипове!

    19:36 03.11.2025

  • 25 Май ти

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    живееш в бункер!

    Коментиран от #29

    19:37 03.11.2025

  • 26 Явно

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    и мозъка ти е китайски!

    19:39 03.11.2025

  • 27 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "666":

    С какво да участва вече МатЮ? С "тояжките" ли? Всичко квото имаше МатЮ,вече е на т.н площад на смеха в Москва!

    19:39 03.11.2025

  • 28 222

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "666":

    :)))

    19:40 03.11.2025

  • 29 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Май ти":

    Напротив!Аз живея нормално и виждам,че всичко около нас е китайско...А вие в пещерите няма как да видите какво ви заобикаля,затова и вярвате,че има нещо друго,различно от китайското.

    Коментиран от #36, #41

    19:42 03.11.2025

  • 30 по-по-най

    5 1 Отговор
    Не само са най-добрите, но и най-красивите. Като американките. Нали, Тръмпи?

    19:42 03.11.2025

  • 31 Тръмп, от скромност не казва...-

    6 1 Отговор
    Че най-добрият чип...,най-космическият дори е в...неговата глава...!

    19:42 03.11.2025

  • 32 ?????

    8 2 Отговор
    Няма лошо.
    Само дето разправят че китайците скоро ще минат на някакви квантови чипове.
    Аз не ги разбирам нещата.
    Тръмп разбира ли ги?

    19:43 03.11.2025

  • 33 Китайците

    2 7 Отговор
    даже чесъна им,не става за ядене!

    Коментиран от #37, #38

    19:43 03.11.2025

  • 34 И Киев е Руски

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "666":

    Ако едно време беше ходила на училище а не на магистрала Тракия нямаше да спиш в Орландовци в кашони и евентуално щеше да гризаш пилешки кремвирши

    Коментиран от #53

    19:43 03.11.2025

  • 35 Прилеп на скара

    2 4 Отговор
    и чипове!?

    19:44 03.11.2025

  • 36 Смени си

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    чипа!

    19:45 03.11.2025

  • 37 Руснаците

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Китайците":

    като не щеш чесън, ще ядеш нечесън.

    19:46 03.11.2025

  • 38 НАЛИ?!

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Китайците":

    А тази глупост я пишеш,зад китайски монитор,обут в китайски пантофи и китайска пижама...,докато детето ти играе на пода,засипано с куп китайски играчки...😝🤣😂👍👏!

    Коментиран от #42, #43

    19:46 03.11.2025

  • 39 Умнокрасив

    6 1 Отговор
    Сега с тия "супер чипове" Тръмпич ще сменя чиповете в главите на американците, ха ха

    19:46 03.11.2025

  • 40 Гост

    4 1 Отговор
    Колко ще си инжектираш, Тръмпи?

    19:47 03.11.2025

  • 41 То си

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    ти личи!

    19:47 03.11.2025

  • 42 Себе си

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "НАЛИ?!":

    описваш!

    Коментиран от #47

    19:48 03.11.2025

  • 43 И карам

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "НАЛИ?!":

    китайско Ауди !

    Коментиран от #45

    19:48 03.11.2025

  • 44 Лъжеш!

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо китайско":

    И сега си с китайски пантофи,може да са скъсани,но нямаш пари за нови...

    19:49 03.11.2025

  • 45 Хе,хе...добре!

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "И карам":

    И кво като караш...,,Ауди"...?!
    Май избиваш комплекси,че до вчера си карал ,,Лада",а сега вече си с три чифта гащи и караш...,,Ауди"...😝🤣😂?!

    Коментиран от #50, #51

    19:51 03.11.2025

  • 46 Москаль

    1 3 Отговор
    И ние си пазим най- технологичните дървени КенЕфи с ведро за нас!

    Коментиран от #49

    19:52 03.11.2025

  • 47 НАПРОТИВ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Себе си":

    Та аз съм доволен от китайското съотношение - ,,цена/качество"...?!

    19:55 03.11.2025

  • 48 Си Дрън Пън

    2 0 Отговор
    моя чип е най модерен!

    19:56 03.11.2025

  • 49 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Москаль":

    Москва има много неща о си ги пази,ти какво имаш ??? Ти имаш ли въобще нещо ????Всъщност имаш нещо със сигурност и са две неща ; глупостта и комплексите .Чувстваш се щастлив с тях ,нали?

    19:58 03.11.2025

  • 50 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хе,хе...добре!":

    Кара ми онази работа,този безказарменик 1 лв не е изкарал.

    20:00 03.11.2025

  • 51 604

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хе,хе...добре!":

    карам само бегачки!

    20:01 03.11.2025

  • 52 Пудинг

    0 0 Отговор
    скору , че видити моя чип в действие!!!!! голем и чапат , не е модерен , амъ гърми!

    20:02 03.11.2025

  • 53 И Аляска беше руска, ама някога

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "И Киев е Руски":

    Ако то беше ходил на училище, щеше да знаеш как се пише кренвирши
    😎

    20:03 03.11.2025