Удар за Неймар: остава извън състава на Бразилия за контролите с Франция и Хърватия

Неймар няма да бъде повикан в състава на Бразилия за приятелските срещи срещу Франция и Хърватия, предава “ESPN Brasil”. Това ще бъде последният международен прозорец преди обявяването на разширения състав за Световното първенство през 2026 година, което прави отсъствието му още по-значимо.

Според информацията, нападателят продължава активно да обсъжда с съотборниците си в Сантос възможността да участва на Мондиал 2026. Той разглежда турнира като последната голяма цел в своята кариера и е решен през следващите месеци да направи всичко необходимо, за да бъде в оптимална физическа и игрова форма.

Въпросът остава дали селекционерът ще заложи на опита и харизмата на Неймар или ще предпочете по-млада генерация в решаващия момент преди турнира. Следващите месеци ще бъдат определящи за бъдещето му в националния тим.