Удар за Неймар: остава извън състава на Бразилия за контролите с Франция и Хърватия

25 Февруари, 2026 07:27 442 1

  • неймар-
  • бразилия-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • франция-
  • хърватия-
  • контроли

Звездата вижда Мондиал 2026 като последната мисия в кариерата си

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Неймар няма да бъде повикан в състава на Бразилия за приятелските срещи срещу Франция и Хърватия, предава “ESPN Brasil”. Това ще бъде последният международен прозорец преди обявяването на разширения състав за Световното първенство през 2026 година, което прави отсъствието му още по-значимо.

Според информацията, нападателят продължава активно да обсъжда с съотборниците си в Сантос възможността да участва на Мондиал 2026. Той разглежда турнира като последната голяма цел в своята кариера и е решен през следващите месеци да направи всичко необходимо, за да бъде в оптимална физическа и игрова форма.

Въпросът остава дали селекционерът ще заложи на опита и харизмата на Неймар или ще предпочете по-млада генерация в решаващия момент преди турнира. Следващите месеци ще бъдат определящи за бъдещето му в националния тим.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

