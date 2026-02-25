Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спортът по ТВ в сряда (25 февруари)

Спортът по ТВ в сряда (25 февруари)

25 Февруари, 2026 06:15

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (25 февруари) - 1
Ивайло Борисов

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1

17.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Дея – Берое МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Скандичи – Новара МАХ Спорт 3

19.45 Аталанта – Борусия (Д) Би Ти Ви Екшън

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Партизан МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, Жалгирис – Олимпиакос МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Волейбол, Лубе – Монца МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Болоня – Сарагоса МАХ Спорт 4

21.30 Волейбол, Веро Волей – Олимпиакос МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Бенфика Би Ти Ви Екшън

22.00 Ювентус – Галатасарай Ринг

22.00 Стоук – Оксфорд Диема спорт 2

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

04.00 НХЛ, Юта – Колорадо МАХ Спорт 3


