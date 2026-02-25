Спортът по ТВ в сряда (25 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Дея – Берое МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, Скандичи – Новара МАХ Спорт 3
19.45 Аталанта – Борусия (Д) Би Ти Ви Екшън
19.45 Баскетбол, Фенербахче – Партизан МАХ Спорт 4
20.00 Баскетбол, Жалгирис – Олимпиакос МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Волейбол, Лубе – Монца МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Болоня – Сарагоса МАХ Спорт 4
21.30 Волейбол, Веро Волей – Олимпиакос МАХ Спорт 3
22.00 Реал – Бенфика Би Ти Ви Екшън
22.00 Ювентус – Галатасарай Ринг
22.00 Стоук – Оксфорд Диема спорт 2
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
04.00 НХЛ, Юта – Колорадо МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА