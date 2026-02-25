Станислав Ангелов: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Бившият футболист на Левски Станислав Ангелов разкри за интересна комуникация между бившия собственик на „сините“ Спас Русев и собственика на Лудогорец – Кирил Домусчиев. Пелето бе гост в подкаста „Код Спорт“, където се върна към периода си на спортен директор на „Герена“ по времето на Русев, който е искал съвети от Домусчиев за управлението на столичния гранд.

Ангелов разказа и любопитни истории от своята богата кариера, която започва във Вихър (Горубляне) с президент босът на ВИС-2 - Георги Илиев.

А защо левскар като Пелето започва кариерата си в ЦСКА, как е влязъл през балкона на имението на Джиджи Бекали за среща с футболния бос, защо е избягал от трансфер в руския Ростов и още интересни истории – гледайте в целия епизод.