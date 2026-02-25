Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станислав Ангелов: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Станислав Ангелов: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

25 Февруари, 2026 06:29 759 0

  • левски-
  • станислав ангелов-
  • футбол-
  • спас русев-
  • кирил домусчиев-
  • лудогорец

Ангелов разказа и любопитни истории от своята богата кариера, която започва във Вихър (Горубляне) с президент босът на ВИС-2 - Георги Илиев

Станислав Ангелов: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Левски Станислав Ангелов разкри за интересна комуникация между бившия собственик на „сините“ Спас Русев и собственика на Лудогорец – Кирил Домусчиев. Пелето бе гост в подкаста „Код Спорт“, където се върна към периода си на спортен директор на „Герена“ по времето на Русев, който е искал съвети от Домусчиев за управлението на столичния гранд.

Ангелов разказа и любопитни истории от своята богата кариера, която започва във Вихър (Горубляне) с президент босът на ВИС-2 - Георги Илиев.

А защо левскар като Пелето започва кариерата си в ЦСКА, как е влязъл през балкона на имението на Джиджи Бекали за среща с футболния бос, защо е избягал от трансфер в руския Ростов и още интересни истории – гледайте в целия епизод.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове