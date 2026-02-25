Четирима загинаха при украинска атака с дронове в торова фабрика в Русия

Четирима работници във фабрика за минерални торове в Смоленска област, Западна Русия, загинаха, а още десет бяха ранени, след като предприятието бе ударено от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Ройтерс с позоваване на губернатора на областта Василий Анохин, предава БТА.
В публикация в „Телеграм“ Анохин уточни, че атаката е била насочена към гражданското предприятие „Дороговож“. „Четирима служители загинаха трагично по време на работа, а десет души са ранени. Всички пострадали са откарани в лечебно заведение“, посочи той.
„Дороговож“ е специализирана в производството на минерални торове и обслужва регионалния пазар за селскостопански продукти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ся кво?
Коментиран от #6, #12
12:51 25.02.2026
2 Роден в НРБ
Коментиран от #39, #44
12:51 25.02.2026
3 аz СВО Победа 80
12:51 25.02.2026
4 Швейк
12:52 25.02.2026
5 Атина Палада
12:53 25.02.2026
6 Отец Дионисий
До коментар #1 от "И ся кво?":Не се кахъри чадо мое.Случило се е едно богоугодно дело.
12:54 25.02.2026
7 Смешник
Коментиран от #10, #22
12:54 25.02.2026
8 Атина Палада
12:54 25.02.2026
9 Луд
12:55 25.02.2026
10 Мегистофел
До коментар #7 от "Смешник":Военен завод! Лошо е че са го отнесли само четирима.
12:56 25.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сталин
До коментар #1 от "И ся кво?":Ами ще ручате на Путин шлонга
Коментиран от #23
12:58 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Удрии
12:59 25.02.2026
15 Червените Хълмове
13:00 25.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 еврейче
13:04 25.02.2026
19 гост
13:04 25.02.2026
20 Да играем футбол
13:04 25.02.2026
21 Гук
Коментиран от #38
13:05 25.02.2026
22 Русия
До коментар #7 от "Смешник":е на изпарения, няма силици да доведе сво до край. Виж какво ги направиха в Купянск и Покровск последните месеци. Русия отече
13:06 25.02.2026
23 гост
До коментар #12 от "Сталин":ще покажеш ли как,,, нагледно...
13:06 25.02.2026
24 85% от българите сме за Украйна
Коментиран от #35, #36
13:07 25.02.2026
25 Минаващ
Коментиран от #28, #29, #30
13:10 25.02.2026
26 Мишел
13:11 25.02.2026
27 Кривоверен алкаш
13:11 25.02.2026
28 Мишел
До коментар #25 от "Минаващ":Пушили са на нерегламентирано място.
13:12 25.02.2026
29 Герги
До коментар #25 от "Минаващ":Сякаш си забравил че не Украйна нахлу в Русия а е обратното...нещо си се уплел....
13:13 25.02.2026
30 Маргарита Абезян
До коментар #25 от "Минаващ":Жертвите са от отломки от ПВО..
13:14 25.02.2026
31 Българин
Яко денацифицират ватенки.
13:18 25.02.2026
32 Днес
13:18 25.02.2026
33 Българин
13:19 25.02.2026
34 Омазана ватенка
13:20 25.02.2026
35 Еш па тоа
До коментар #24 от "85% от българите сме за Украйна":Не си вярваш,нали! И,малкото, които са за Украйна,не са за Украйна, защото нищо не знаят за нея и за украинците,а просто мразят Русия.
13:22 25.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А ГДЕ
13:22 25.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Механик
До коментар #2 от "Роден в НРБ":Само с "трябва" не става.
13:26 25.02.2026
40 Чисто и просто
13:27 25.02.2026
41 Омазана ватенка
Онзи ден Фламинго кацна в завода за Искандери.
13:27 25.02.2026
42 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #43
13:28 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #2 от "Роден в НРБ":Първо ще бъдат заличени завинаги всички подлоги на външния нужжжник просия, без милост и сантименти,както се заличава вирус!!
14:11 25.02.2026
45 Малииии
15:18 25.02.2026