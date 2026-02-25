Четирима загинаха при украинска атака с дронове в торова фабрика в Русия

Четирима работници във фабрика за минерални торове в Смоленска област, Западна Русия, загинаха, а още десет бяха ранени, след като предприятието бе ударено от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Ройтерс с позоваване на губернатора на областта Василий Анохин, предава БТА.

В публикация в „Телеграм“ Анохин уточни, че атаката е била насочена към гражданското предприятие „Дороговож“. „Четирима служители загинаха трагично по време на работа, а десет души са ранени. Всички пострадали са откарани в лечебно заведение“, посочи той.

„Дороговож“ е специализирана в производството на минерални торове и обслужва регионалния пазар за селскостопански продукти.