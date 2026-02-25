Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Четирима загинаха при украинска атака с дронове в торова фабрика в Русия
  Тема: Украйна

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в торова фабрика в Русия

25 Февруари, 2026 12:44, обновена 25 Февруари, 2026 12:49 1 105 45

  • русия-
  • украйна-
  • украинска атака-
  • дронове-
  • фабрика

Десет души са ранени при удар в Смоленска област, като всички пострадали са хоспитализирани

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в торова фабрика в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима работници във фабрика за минерални торове в Смоленска област, Западна Русия, загинаха, а още десет бяха ранени, след като предприятието бе ударено от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Ройтерс с позоваване на губернатора на областта Василий Анохин, предава БТА.

В публикация в „Телеграм“ Анохин уточни, че атаката е била насочена към гражданското предприятие „Дороговож“. „Четирима служители загинаха трагично по време на работа, а десет души са ранени. Всички пострадали са откарани в лечебно заведение“, посочи той.

„Дороговож“ е специализирана в производството на минерални торове и обслужва регионалния пазар за селскостопански продукти.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ся кво?

    13 14 Отговор
    Нема да има тор за широките родни поля...

    Коментиран от #6, #12

    12:51 25.02.2026

  • 2 Роден в НРБ

    41 16 Отговор
    украйна трябва да бъде заличена като географско понятие

    Коментиран от #39, #44

    12:51 25.02.2026

  • 3 аz СВО Победа 80

    16 26 Отговор
    Един детайл!Легитимна военна цел.От амониева селитра се произвеждат взривни вещества.

    12:51 25.02.2026

  • 4 Швейк

    11 16 Отговор
    Сигурно са преяли с естествен тор

    12:52 25.02.2026

  • 5 Атина Палада

    19 28 Отговор
    Това ги чака братушките...

    12:53 25.02.2026

  • 6 Отец Дионисий

    11 21 Отговор

    До коментар #1 от "И ся кво?":

    Не се кахъри чадо мое.Случило се е едно богоугодно дело.

    12:54 25.02.2026

  • 7 Смешник

    27 16 Отговор
    Какво друго може да направи терористичния фашиски режим в Украйна освен да атакува граждански цели Поради това Сво трябва да бъде доведена до успешен край

    Коментиран от #10, #22

    12:54 25.02.2026

  • 8 Атина Палада

    13 24 Отговор
    До последния руснак!!!!

    12:54 25.02.2026

  • 9 Луд

    8 9 Отговор
    Нямат ли бомби по 10,000 килотона та си играят със детски играчки на стражари и АПАШИ.Ако нямат ние имаме и продаваме гр. Сопот складовете са пълни.

    12:55 25.02.2026

  • 10 Мегистофел

    14 19 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Военен завод! Лошо е че са го отнесли само четирима.

    12:56 25.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "И ся кво?":

    Ами ще ручате на Путин шлонга

    Коментиран от #23

    12:58 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Удрии

    14 20 Отговор
    по руските изроди!

    12:59 25.02.2026

  • 15 Червените Хълмове

    5 16 Отговор
    България е Клозет,а населението и е Бъгаво

    13:00 25.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 еврейче

    6 8 Отговор
    маркс,енгелс,ленин.все мои сънародници,и къде намери почва теорията им?: в най-инфантилната част на света! ха сега отгатнете коя е тя!

    13:04 25.02.2026

  • 19 гост

    10 12 Отговор
    Дронове из цяла Русия...постоянно да са под напрежение...да усетят че се води война а не специална военна операция...

    13:04 25.02.2026

  • 20 Да играем футбол

    5 4 Отговор
    Със зелката на Тошко Маймунов!

    13:04 25.02.2026

  • 21 Гук

    7 12 Отговор
    Радвам се.

    Коментиран от #38

    13:05 25.02.2026

  • 22 Русия

    9 14 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    е на изпарения, няма силици да доведе сво до край. Виж какво ги направиха в Купянск и Покровск последните месеци. Русия отече

    13:06 25.02.2026

  • 23 гост

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    ще покажеш ли как,,, нагледно...

    13:06 25.02.2026

  • 24 85% от българите сме за Украйна

    9 17 Отговор
    Факт!

    Коментиран от #35, #36

    13:07 25.02.2026

  • 25 Минаващ

    11 7 Отговор
    Ако руснаците бяха направили това, сега цялата европейска общност щяха да подкрепят украинците и казват какви зверове и терористи са руснаците. Но.....сега е само тишина :) Демократични ценности!

    Коментиран от #28, #29, #30

    13:10 25.02.2026

  • 26 Мишел

    6 6 Отговор
    Пушили са на нерегламентирано място.

    13:11 25.02.2026

  • 27 Кривоверен алкаш

    6 9 Отговор
    Още суровина за поточната линия...

    13:11 25.02.2026

  • 28 Мишел

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Минаващ":

    Пушили са на нерегламентирано място.

    13:12 25.02.2026

  • 29 Герги

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "Минаващ":

    Сякаш си забравил че не Украйна нахлу в Русия а е обратното...нещо си се уплел....

    13:13 25.02.2026

  • 30 Маргарита Абезян

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Минаващ":

    Жертвите са от отломки от ПВО..

    13:14 25.02.2026

  • 31 Българин

    5 8 Отговор
    ВСУ мачка в Донбас.
    Яко денацифицират ватенки.

    13:18 25.02.2026

  • 32 Днес

    9 5 Отговор
    се хвалят, че ударили, утре ще има рев със сълзи и сополи по цял свят, че ги ударили - те така вървят нещата от много време насам.

    13:18 25.02.2026

  • 33 Българин

    8 5 Отговор
    Украинците са терористи.Този режим трябва да бъде сменен.Хайде Путин с теб ще празнуваме победата над нацистка Украйна.

    13:19 25.02.2026

  • 34 Омазана ватенка

    5 4 Отговор
    Областният управител на Белгородскска област призова жителите на Белгород да се готвят за евакуация.

    13:20 25.02.2026

  • 35 Еш па тоа

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "85% от българите сме за Украйна":

    Не си вярваш,нали! И,малкото, които са за Украйна,не са за Украйна, защото нищо не знаят за нея и за украинците,а просто мразят Русия.

    13:22 25.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А ГДЕ

    3 2 Отговор
    МОЧАТА?

    13:22 25.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Само с "трябва" не става.

    13:26 25.02.2026

  • 40 Чисто и просто

    5 6 Отговор
    Украйна се превърна в терористична държава.

    13:27 25.02.2026

  • 41 Омазана ватенка

    5 2 Отговор
    След като им спряха Старлинк и Телеграм руснаците са като дървени патици.
    Онзи ден Фламинго кацна в завода за Искандери.

    13:27 25.02.2026

  • 42 аz СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Когато сееш ветрове ще жънеш бурии.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    13:28 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Първо ще бъдат заличени завинаги всички подлоги на външния нужжжник просия, без милост и сантименти,както се заличава вирус!!

    14:11 25.02.2026

  • 45 Малииии

    1 1 Отговор
    Русофилчета, защо ревете бре? Путин срина една цяла държава, а вие ревете че поотрепали някой друг руснак. Добрият руснак е само мъртвият руснак. Даже любимият ви Сталин го е разбрал. 40 милиона е изтрепал. Щом искат война - война получават. Украинците за разлика от вас се оказаха яки люде. А вие тук пак чакате Русия да дойде и да ви даде властта да колите и бесите. Комунистическа долна пасмина!

    15:18 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания