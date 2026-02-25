Денис Миралес става първата жена премиер на Перу

Икономистката Денис Миралес официално положи клетва като премиер на преходното правителство на Перу, ръководено от временния президент Хосе Балкасар, съобщава ЕФЕ, предава БТА.

Първоначално постът беше обявен за икономиста и бивш кандидат за президент Ернандо де Сото, но в последния момент решението бе променено, след като между Де Сото и Балкасар възникнали разногласия относно състава на кабинета.

Денис Миралес вече е заемала позицията на министър на икономиката и финансите в предишното преходно правителство на бившия десен президент Хосе Хери.

По време на церемонията Балкасар не обясни публично причините за промяната, въпреки че на 22 февруари неговата канцелария съобщи, че премиер ще бъде Ернандо де Сото. Преходният кабинет ще управлява до 28 юли, а след това ще бъде съставено ново правителство след априлските избори.

Балкасар потвърди назначаването на шестима министри от кабинета на Хери – по външни работи, здравеопазване, труд, производство, транспорт и съобщения и жилищно строителство.

Уго де Села е новият външен министър, а Херардо Лопес Гонсалес оглави Министерството на икономиката и финансите. Пенсионираният генерал Луис Енрике Аройо зае Министерството на отбраната, а генерал Уго Бегасо - вътрешното министерство.

Министър на правосъдието и правата на човека стана адвокатът Луис Енрике Хименес, а Министерството на образованието е под ръководството на психолога Мануел Кастийо. Луис Кирос е новият министър на здравеопазването, а Фелипе Меса - на аграрното развитие и напояването. Поста министър на труда и заетостта зае Оскар Фернандес.

Икономистът Сесар Киспе ръководи Министерството на производството, адвокатът Хосе Рейес - Министерството на външната търговия и туризма, а инженерът Анхело Алфаро - Министерството на енергетиката и мините. Алдо Прието е новият министър на транспорта и съобщенията.

Глория Исара е министър на жените и уязвимите групи, Нели Паредес - на околната среда, Фатима Сорая Алтабас - на културата, а психологът Лили Васкес - на развитието и социалното приобщаване.