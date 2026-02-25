Украинският преговарящ се среща с американски пратеници в Женева преди тристранни преговори с Русия

Украинският представител Рустем Умеров ще се срещне утре в Женева с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да подготви основата за предстоящи тристранни преговори с Русия, насрочени за следващия месец, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.
Според украинския президент Володимир Зеленски срещата има за цел да „подготви тристранна среща с Русия“ в началото на март, с надеждата да се постигне напредък в разрешаването на конфликта между Украйна и Русия.
По-рано този месец в Женева вече се проведоха разговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ. Вашингтон продължава да оказва натиск за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 г. и превърнала се в най-кървавия въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война.
Утрешната среща ще включва обсъждане на икономическия план за възстановяване на Украйна, както и подготовка за нова размяна на военнопленници между двете страни.
Стив Уиткоф уточни, че украинско-американската среща в четвъртък ще бъде посветена на търсенето на различни подходи за постигане на мирно споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
13:38 25.02.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #7, #10
13:38 25.02.2026
3 Шопо
Коментиран от #12, #23
13:38 25.02.2026
4 честен ционист
13:39 25.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А ВИЕ КО ШИ ПРАЙТЕ
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":ША СЕ РЕПЧИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ И ША ПЛЮСКАТЕ БУРГЕРИ НА АВАНТА
14:09 25.02.2026
8 Лицемерни 60клуци
14:09 25.02.2026
9 ДедовияТ..
Абе я ви кажувам че е пе де РАЗИН тоа пигмей
14:10 25.02.2026
10 Ко говориш е
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Русия си спасява Украйна.
Коментиран от #13
14:13 25.02.2026
11 Карго 200
Същите пропагандисти и днес продължават да лъжат от руския ефир, а в България са често цитирани и балъците им вярват. 🙃
14:14 25.02.2026
12 Така е ПЕН дел )))
До коментар #3 от "Шопо":Тва..меню,..13 год ШИ ба монгольята на педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!
Хехехехехехе
Место 3 дневен БЛИЦКРИГ,....13 год У Й пред ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.
Хехехехехехе
Оди се надъхвай Петушок
Коментиран от #16
14:14 25.02.2026
13 Че тя пе деРассия е създадена
До коментар #10 от "Ко говориш е":През 18 век ( 1724г)..ма г ..ЕЙ, .А през 19 18...Уми рга!! )))))))
А ПЕ деРацията е създадена през...19 93 г.
АааааааХахахаха
14:18 25.02.2026
14 Карго 200
Победи - 0
Жертви - 1 260 000🌻
Преврати -1
Рубла -💩
Военни престъпления -♾
НАТО -🇫🇮🇸🇪
Жестове на добра воля - 🤷
Военни кораби -Подводници
Подводници -Морски подводници
Самолети - 🚀💥
Рафинерии -🔥🦩
Еношки -1🦝
Tankies - 😭
Tanks -🚜
Червени линии - ➡️
Коментиран от #34
14:19 25.02.2026
15 Пора
14:21 25.02.2026
16 Механик
До коментар #12 от "Така е ПЕН дел )))":За съжаление е факт.
Вовка е ПОЗОР
14:23 25.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обикновен човек
14:24 25.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния софиянец
До коментар #17 от "Евроасматик с нервен тик":нЯщо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?
Коментиран от #39
14:26 25.02.2026
21 По точно
14:28 25.02.2026
22 Карго 200
Коментиран от #32
14:30 25.02.2026
23 По точно
До коментар #3 от "Шопо":А Русия е в менюто на Китай. Скоро източен Сибир ще бъде китайска земя.
Коментиран от #24
14:31 25.02.2026
24 Точно
До коментар #23 от "По точно":А Корилите - японска.
14:32 25.02.2026
25 И Киев е Руски
14:33 25.02.2026
26 85% от българите сме за Украйна
Коментиран от #27
14:41 25.02.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #26 от "85% от българите сме за Украйна":90% от българите са за Русия
Коментиран от #30
14:43 25.02.2026
28 Смешник
14:44 25.02.2026
29 Питар
14:58 25.02.2026
30 Механик
До коментар #27 от "Ха ХаХа":Преди две години Путин ви покани.И паспорти ви даваше.Заминали българи за Русия -НУЛА.
ЗЕРО.
14:58 25.02.2026
31 Мисля
Коментиран от #33, #35
15:01 25.02.2026
32 Пак същият.
До коментар #22 от "Карго 200":Путинска Русия свърши под Купянск и Покровск
Толкова ѝ стигнаха вилиците.Само Кобзон е на плюс..
15:01 25.02.2026
33 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #31 от "Мисля":Който разбрал,разбрал.
15:01 25.02.2026
34 Питар
До коментар #14 от "Карго 200":Така някой ти е казал.
Иди в Украйна да видиш какво става и после пиши глупости тук
15:02 25.02.2026
35 Една пуйка мислила,мидлила
До коментар #31 от "Мисля":Па умрела.
15:02 25.02.2026
36 Едно е ясно
15:08 25.02.2026
37 Трябва да се изтъкне,
15:19 25.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Първият селянин
До коментар #20 от "Последния софиянец":Да не те е пробвал като малък, че така го издирваш?
16:15 25.02.2026