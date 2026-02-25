Украинският преговарящ се среща с американски пратеници в Женева преди тристранни преговори с Русия

Украинският представител Рустем Умеров ще се срещне утре в Женева с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да подготви основата за предстоящи тристранни преговори с Русия, насрочени за следващия месец, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Според украинския президент Володимир Зеленски срещата има за цел да „подготви тристранна среща с Русия“ в началото на март, с надеждата да се постигне напредък в разрешаването на конфликта между Украйна и Русия.

По-рано този месец в Женева вече се проведоха разговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ. Вашингтон продължава да оказва натиск за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 г. и превърнала се в най-кървавия въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война.

Утрешната среща ще включва обсъждане на икономическия план за възстановяване на Украйна, както и подготовка за нова размяна на военнопленници между двете страни.

Стив Уиткоф уточни, че украинско-американската среща в четвъртък ще бъде посветена на търсенето на различни подходи за постигане на мирно споразумение.