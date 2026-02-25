Новини
Свят »
Украйна »
Украинският преговарящ се среща с американски пратеници в Женева преди тристранни преговори с Русия
  Тема: Украйна

Украинският преговарящ се среща с американски пратеници в Женева преди тристранни преговори с Русия

25 Февруари, 2026 13:37 1 009 39

  • украйна-
  • женева-
  • преговори-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър

Срещата има за цел подготовка на нови разговори с Москва, обсъждане на икономическо възстановяване и размяна на военнопленници

Украинският преговарящ се среща с американски пратеници в Женева преди тристранни преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският представител Рустем Умеров ще се срещне утре в Женева с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да подготви основата за предстоящи тристранни преговори с Русия, насрочени за следващия месец, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Според украинския президент Володимир Зеленски срещата има за цел да „подготви тристранна среща с Русия“ в началото на март, с надеждата да се постигне напредък в разрешаването на конфликта между Украйна и Русия.

По-рано този месец в Женева вече се проведоха разговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ. Вашингтон продължава да оказва натиск за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 г. и превърнала се в най-кървавия въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война.

Утрешната среща ще включва обсъждане на икономическия план за възстановяване на Украйна, както и подготовка за нова размяна на военнопленници между двете страни.

Стив Уиткоф уточни, че украинско-американската среща в четвъртък ще бъде посветена на търсенето на различни подходи за постигане на мирно споразумение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 7 Отговор
    Мир незабавно. Дано веднага да спре тази война.

    13:38 25.02.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 25 Отговор
    Спасете нашата земя Украйна!

    Коментиран от #7, #10

    13:38 25.02.2026

  • 3 Шопо

    25 5 Отговор
    Украйна не е страна в преговорите, тя е в менюто.

    Коментиран от #12, #23

    13:38 25.02.2026

  • 4 честен ционист

    5 1 Отговор
    Накрая ще преименуват украйнския Ню Йорк на Витково.

    13:39 25.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А ВИЕ КО ШИ ПРАЙТЕ

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    ША СЕ РЕПЧИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ И ША ПЛЮСКАТЕ БУРГЕРИ НА АВАНТА

    14:09 25.02.2026

  • 8 Лицемерни 60клуци

    12 1 Отговор
    ...за нови инструкции.

    14:09 25.02.2026

  • 9 ДедовияТ..

    3 8 Отговор
    Убаво де, тоа Узкоглазия ПЕТУШОК зема ли след 13 лазарици... ДОНБАС или оше лопа Украински КУ реве?
    Абе я ви кажувам че е пе де РАЗИН тоа пигмей

    14:10 25.02.2026

  • 10 Ко говориш е

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Русия си спасява Украйна.

    Коментиран от #13

    14:13 25.02.2026

  • 11 Карго 200

    3 11 Отговор
    Руските пропаганадисти, които преди 4 години разказваха сказки, че всеки момент Русия превзема Киев - украинската армия уж се предавала и всички бягали. 😆🤡
    Същите пропагандисти и днес продължават да лъжат от руския ефир, а в България са често цитирани и балъците им вярват. 🙃

    14:14 25.02.2026

  • 12 Така е ПЕН дел )))

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Тва..меню,..13 год ШИ ба монгольята на педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!
    Хехехехехехе
    Место 3 дневен БЛИЦКРИГ,....13 год У Й пред ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.
    Хехехехехехе
    Оди се надъхвай Петушок

    Коментиран от #16

    14:14 25.02.2026

  • 13 Че тя пе деРассия е създадена

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ко говориш е":

    През 18 век ( 1724г)..ма г ..ЕЙ, .А през 19 18...Уми рга!! )))))))

    А ПЕ деРацията е създадена през...19 93 г.
    АааааааХахахаха

    14:18 25.02.2026

  • 14 Карго 200

    3 10 Отговор
    Години - 4
    Победи - 0
    Жертви - 1 260 000🌻
    Преврати -1
    Рубла -💩
    Военни престъпления -♾
    НАТО -🇫🇮🇸🇪
    Жестове на добра воля - 🤷
    Военни кораби -Подводници
    Подводници -Морски подводници
    Самолети - 🚀💥
    Рафинерии -🔥🦩
    Еношки -1🦝
    Tankies - 😭
    Tanks -🚜
    Червени линии - ➡️

    Коментиран от #34

    14:19 25.02.2026

  • 15 Пора

    3 5 Отговор
    Путинова русия умира.

    14:21 25.02.2026

  • 16 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Така е ПЕН дел )))":

    За съжаление е факт.
    Вовка е ПОЗОР

    14:23 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обикновен човек

    1 9 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    14:24 25.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Евроасматик с нервен тик":

    нЯщо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?

    Коментиран от #39

    14:26 25.02.2026

  • 21 По точно

    3 1 Отговор
    Джаред (Яред) -типично староеврейско библейско име.

    14:28 25.02.2026

  • 22 Карго 200

    1 4 Отговор
    „Това, което ще кажа, не е приятно за чуване, но в този момент нашият нападателен потенциал е изчерпан – или е на прага да бъде изчерпан“, признава руският военен кореспондент и провоенен пропагандист на „Z“ Александър Арутюнов, администратор на Telegram канала Razvrdos.

    Коментиран от #32

    14:30 25.02.2026

  • 23 По точно

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    А Русия е в менюто на Китай. Скоро източен Сибир ще бъде китайска земя.

    Коментиран от #24

    14:31 25.02.2026

  • 24 Точно

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    А Корилите - японска.

    14:32 25.02.2026

  • 25 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Пациентите с гонорея са в добро състояние.

    14:33 25.02.2026

  • 26 85% от българите сме за Украйна

    1 5 Отговор
    Факт!

    Коментиран от #27

    14:41 25.02.2026

  • 27 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "85% от българите сме за Украйна":

    90% от българите са за Русия

    Коментиран от #30

    14:43 25.02.2026

  • 28 Смешник

    6 1 Отговор
    Тия какво има повече да претоворят Условията на Путин са ясни и железни Просто се протака войната за да се угоди на коалицията на войната и се съхрани живота на Зеления клоун

    14:44 25.02.2026

  • 29 Питар

    3 1 Отговор
    По добре да подпише споразумението още преди официалната среща.

    14:58 25.02.2026

  • 30 Механик

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    Преди две години Путин ви покани.И паспорти ви даваше.Заминали българи за Русия -НУЛА.
    ЗЕРО.

    14:58 25.02.2026

  • 31 Мисля

    4 1 Отговор
    Ще им набиват канчоците преди срещата.Показват им се част от компроматите срещу тях и им се казва какво иска татко Дончо.На чист руски,после да няма някой не разбрал.

    Коментиран от #33, #35

    15:01 25.02.2026

  • 32 Пак същият.

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Карго 200":

    Путинска Русия свърши под Купянск и Покровск
    Толкова ѝ стигнаха вилиците.Само Кобзон е на плюс..

    15:01 25.02.2026

  • 33 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мисля":

    Който разбрал,разбрал.

    15:01 25.02.2026

  • 34 Питар

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Карго 200":

    Така някой ти е казал.
    Иди в Украйна да видиш какво става и после пиши глупости тук

    15:02 25.02.2026

  • 35 Една пуйка мислила,мидлила

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мисля":

    Па умрела.

    15:02 25.02.2026

  • 36 Едно е ясно

    3 1 Отговор
    Преговорите ще се водят до пълната капитулация на Украйна.

    15:08 25.02.2026

  • 37 Трябва да се изтъкне,

    2 1 Отговор
    че украинският преговарящ отдавна има американско гражданство, което е повече от показателно. Еленски и обкръжението му получиха британско гражданство в самото начало на конфликта. Въобще кой защитава украинския интерес в случая, ако всички ангажирани с някакви преговори, са чужди граждани?

    15:19 25.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Първият селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния софиянец":

    Да не те е пробвал като малък, че така го издирваш?

    16:15 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания