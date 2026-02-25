Новини
Свят »
Германия »
Санкциите дават ефект: износът на руски нефт и газ спада
  Тема: Украйна

Санкциите дават ефект: износът на руски нефт и газ спада

25 Февруари, 2026 12:27 693 50

  • санкции-
  • русия-
  • ес-
  • украйна-
  • лукойл-
  • нефт-
  • руски газ

Доходите на Русия от износа на нефт и газ спадат - с 19 процента за година. Очевидно санкциите на ЕС и САЩ дават ефект, казват експерти.

Санкциите дават ефект: износът на руски нефт и газ спада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В четвъртата година от войната приходите на Русия от износа на изкопаеми горива са спаднали значително. По данни на финландския мозъчен тръст CREA за последната година те са били около 193 милиарда евро, пише АРД.

Износът за ЕС, Индия и Китай намалява

Още новини от Украйна

Спадът е с 19 процента в сравнение с предходната година, а в сравнение с времето преди началото на войната - цели 27 процента, информира германската обществена медия. През последните 12 месеца особено много се е свил вносът на руски горива в ЕС - с 36 процента до 14,5 милиарда евро. Същата тенденция обаче се откроява и при двамата най-големи вносители на нефт от Русия: при горивото, внесено от Индия, има спад от девет процента до 31,6 милиарда евро, а количествата, изнесени за Китай, са намалели с 14 процента до 43 милиарда евро.

Износът спада, намаленията в цените растат

Според финландския мозъчен тръст общо износът на горива от Русия е намалял с 215 милиона тона или с шест на сто в сравнение със същия период на миналата година. Но приходите от продажбите на нефт са спаднали много повече - с 18 процента до 85,5 милиарда евро. Очевидно е, че на Русия ѝ се налага все по-често да продава своето гориво с големи отстъпки, отбелязва АРД.

Санкциите на ЕС и САЩ дават ефект

Като основна причина за спада в приходите от CREA назовават санкциите на ЕС, както и мерките на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл". Именно те са довели до значително намаляване на износа за Индия.

Заплахите на САЩ под формата на наказателни мита и дипломатическото напрежение пък са оказали само ограничено влияние върху намаляването на потреблението на руско гориво в държави като Индия, Китай и Турция, посочват от CREA. "Санкциите дават ефект там, където заплахите се провалят."

Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт

Защо е важно това - защото Русия зависи много от приходите от износ на горива за финансирането на войната против Украйна. Т.е. санкциите срещу руските изкопаеми горива имат голям потенциал да отслабят военните амбиции на Русия. Само преди година от CREA изтъкнаха, че към момента ЕС е дал повече пари за руски изкопаеми горива, отколкото за подпомагане на Украйна, припомня АРД.

Сенчестият флот остава активен

Същевременно изследователите заявяват, че за ограничаване на дейността на руския сенчест флот не е направено достатъчно: Русия изнася над една трета от горивата си по този начин, като доставките са предназначени предимно за Индия и Китай. Все пак броят на този кораби е намалял значително - от 109 през октомври на 81 през януари.

В началото на февруари ЕК предложи своя 20-и пакет със санкции срещу Русия, който предвижда и "всеобхватна забрана на услугите по море" за танкерите с руски нефт на борда. Тази забрана далеч ще надхвърли досегашните санкции и сериозно ще засегне руския сенчест флот.

Унгария блокира новите санкции на ЕС

Тези мерки на ЕС трябваше да бъда приети още в понеделник, но ветото на Унгария попречи, пише германската обществена медия. Членките на ЕС Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт. През първите десет месеца от миналата година количествата дори са се увеличили с 11 процента в сравнение с предходната година.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 17 Отговор
    Русия е пред фалит!

    12:28 25.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    10 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:29 25.02.2026

  • 3 Махараминдри баба

    9 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:29 25.02.2026

  • 4 Атина Палада

    4 15 Отговор
    Хаяско разсипа Матушка.....

    12:29 25.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    9 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:29 25.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    8 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:29 25.02.2026

  • 7 бай Кольо

    15 2 Отговор
    Дойче зеле и истина-оксиморон!

    12:29 25.02.2026

  • 8 Фори

    5 9 Отговор
    Санкциите не работят. Повтаря постоянно агента на КГБ Радев.

    12:30 25.02.2026

  • 9 Сандо

    14 2 Отговор
    Финландците да се занимават със себе си,че съвсем я окъсаха след прекъсването на връзките със съседа си и след членуването им в натото.

    Коментиран от #33

    12:31 25.02.2026

  • 10 Копейка

    3 5 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    12:32 25.02.2026

  • 11 ЕвроАтлантическо малоумие

    14 1 Отговор
    по долу четем: Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места
    а тук:
    Санкциите дават ефект
    !?

    Коментиран от #36, #38

    12:33 25.02.2026

  • 12 Гост

    12 1 Отговор
    Като чуя за финландски мозъчен тръст, все се сещам за един много стар виц:
    Един финладнец се разхождал в гората, изведнъж гледа на пътеката една умряла врана.
    - Хм- зачудил се финладнецът - все ще потрябва за нещо.
    Взел трупа на враната и го прибрал в джоба си. След една година на същата пътека, същия финландец пак се разхождал в гората. Стигнал до същото място, извадил от джоба си трупа на враната, положил го на земята и казал,
    - Е, не потрябва....

    12:34 25.02.2026

  • 13 Сталин

    13 3 Отговор
    А мизерията в Европа се увеличава

    Коментиран от #19

    12:35 25.02.2026

  • 14 Икономиката на

    12 3 Отговор
    Европейският съюз също спада.
    Без коментар

    12:36 25.02.2026

  • 15 стоян

    3 8 Отговор
    Другаре путинофили някой от вас може ли да ми обясни - какво спечелиха рузнаците от тая война на путин многоходовия - тия заграбените територии все още не са рузки и с тях не се хвалете докато войната не приключи - нещо друго освен че рузнаците загубиха пазарите на енергоносители и оръжия и всичко за което може да се сетите

    Коментиран от #18, #46

    12:37 25.02.2026

  • 16 Мишел

    9 1 Отговор
    Ройтерс, днес: Обемът на износа на руски нефт от началото на 2026 г. е по-голям от този на износа за същия период преди санкциите в началото на 2022г. .

    Коментиран от #21

    12:38 25.02.2026

  • 17 Къде дават

    10 0 Отговор
    Дават ефект върху Европа. Инфлацията от последните 4 години е огромна. Заради отказа от руски петрол и газ. Цялото производство, на каквото и да е , се оскъпява. От Русия идваше и евтина стомана за строителство, то също поскъпна много.

    Коментиран от #26

    12:39 25.02.2026

  • 18 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    Стояне, спасиха рускоезичните в Донбас от тотално унищожение. За теб може да е нищо, ама според тях си струва.

    Коментиран от #23

    12:39 25.02.2026

  • 19 Колективен руски крепостен

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    12:39 25.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    А копейките гладни стенат по бунищата, тьота им спре взятките!

    12:41 25.02.2026

  • 21 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Има за цел глупака.

    12:41 25.02.2026

  • 22 Аоо

    6 1 Отговор
    Износът на руски нефт и газ спада, за сметка на това цената на нефта и газта, която България внася, расте главоломно.

    12:42 25.02.2026

  • 23 Махараминдри баба

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Как ги спасиха, като ги избиха и им ограбиха и разрушиха домовете ли, копейка слаб оумна!

    12:42 25.02.2026

  • 24 60 МИЛИОНА МЪРЗЕЛИВИ ЖИВОТНИ

    1 5 Отговор
    КИТАЙ ЗАГРАБИ РЕСОРСИТЕ В СИБИР, ТАТАРИТЕ ТОЧАТ СЕКИРИТЕ :) ЦЕНТР АЗИЯ И ИРАН НЕ ПРОДАВАТ ЗА НИКАКВИ ПАРИ. ЗНАЯТ ЧЕ СВЪРШВА СЛЕД 300 ГОДИНИ

    12:44 25.02.2026

  • 25 Новак

    5 2 Отговор
    "По данни на финландския мозъчен тръст CREA"
    Ти да видиш. А пресата твърди, че Белгия продължава да внася над 30% от Русия.
    Явно пропагандата от всякъде взема връх.

    12:44 25.02.2026

  • 26 Мишел

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Къде дават":

    Важното е, че русорабите сте на бунището , а крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022г и се гори вата в индустриални обеми!

    12:45 25.02.2026

  • 27 браво

    5 2 Отговор
    Вижда се ефекта . В Германия фалират фирми и безработицата расте !!

    Коментиран от #30, #37

    12:45 25.02.2026

  • 28 гост

    2 3 Отговор
    България, САЩ, Гърция, Украйна: Подписан е нов стратегически документ за газови доставки ! "Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион". Това каза служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков след участието си в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари. По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Съгласно това изявление, България е утвърдена като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор. Тоест, нашата страна е стратегическа "площадка" между втечнения газ, идващ от Гърция, и пазарите на Централна и Източна Европа. Сред подписалите са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ – държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

    12:46 25.02.2026

  • 29 60 МИЛИОНА ЖИВОТНИ ! 10 МЕЛЕЗИ

    0 0 Отговор
    КЕЛЕШЛЪК ЗА 6 МИЛИАРДА ПРОДАВАТ !

    12:46 25.02.2026

  • 30 гру гайтанджиева/боен комар

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "браво":

    Това са руски фейкове колега.

    12:47 25.02.2026

  • 31 ОСТАВАТ В ТОЯ СВЯТ НАФТА И ГАЗ ЗА 300 Г

    1 1 Отговор
    ВЪГЛИЩА 700 ЯДРЕНИ 1000 ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ЯДЕТЕ ! :)

    12:47 25.02.2026

  • 32 Василеску

    5 2 Отговор
    Едно време имаше един надпис на цирка на пл.Македония, който изгоря: 30 години БКП - 30 години български държавен цирк! Сега е - 30 пакета санкции - 3 години европейски цирк

    12:47 25.02.2026

  • 33 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Във Филандия живеят най щастливите на планетата, а в окупираната от блатните ви господари Карелия живеят най бедните и нещастните, копейка гладна и изпаднала!

    Коментиран от #50

    12:48 25.02.2026

  • 34 ТАТАРИТЕ НЕМАТ НАФТА ДА ХРАНТУТАТ

    0 2 Отговор
    ПАРАЗИТИТЕ У СКОЛКОВО И У КРЕМЪЛА !

    12:49 25.02.2026

  • 35 Българин

    2 5 Отговор
    ВСУ мачка в Донбас.
    Яка фенацификация на орки.

    12:49 25.02.2026

  • 36 нпо агент

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЕвроАтлантическо малоумие":

    наричат евтиния руский газ и петрол..зависимост..а желирания газ от сащ..по-скъп и по-скапан бил демократичен..но все пак и той зависимост..както каза класика..да си враг на сащ е много зле..а да си приятел пъти по-зле..

    12:49 25.02.2026

  • 37 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "браво":

    Фалира само крепостния ти самагонен мозък, копе!

    Коментиран от #42

    12:50 25.02.2026

  • 38 Пепей Дераст

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЕвроАтлантическо малоумие":

    Еми това им е ефекта на санкциите - затваряне на производството в Германия.

    12:51 25.02.2026

  • 39 пивнич

    2 0 Отговор
    На Запад спада ,реципрочно, на Изток се увеличава.

    12:51 25.02.2026

  • 40 Помнещ

    2 1 Отговор
    Ха ха ха абе нали още 2022 имаше санкции и Русия до 3 месеца щеше да фалира и да се разпадне. Път то ЕС фалира и НАТО се разпадна

    12:51 25.02.2026

  • 41 Люк Скайуокър

    0 1 Отговор
    Коментарите на копейките под статията показват тяхната галактическа тъпота.

    Коментиран от #45

    12:52 25.02.2026

  • 42 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    И защо тогава макарончо иска дълговете на Франция да станели общи - вече не могат да си ги плащат ли?

    12:53 25.02.2026

  • 43 Ганчев

    1 1 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    Коментиран от #47

    12:53 25.02.2026

  • 44 РЕСОРСИТЕ БЕХА ЗА 70 000 000

    0 1 Отговор
    ДА ИЗКАРАТ 3 000 000 ГОДИНИ С ТЯХ ! ДРУГИ НЕМА НЕМА И ДА ИМА ! А СЕГА СЕ МЕТАЙТЕ НА САМОЛЕТИ, ЛОДКИ И ДА СКЪТАТЕ ПОВЕЧЕ ХАРТИЙКИ У БАНКИТЕ ! :) СВЕТА ВИ СВЪРШВА, ЩЕ БЪДЕТЕ ЛИКВИДИРАНИ ДО КРАК ОСВЕН ТИЯ КОИТО СЪМ ИЗБРАЛ.

    12:54 25.02.2026

  • 45 Чакащ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Люк Скайуокър":

    Хайде бе до кога ще чакам Русия да фалира и да се разпадне - 2022 обещавахте че ще е максимум до 3 месеца - 4 години по късно Русия стана четвърта икономика в света.

    12:55 25.02.2026

  • 46 За ,,другарете путинофили” не знам,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    но в предходна статия в този сайт пише едни неща за индустрията в Германия. Сигурно е случаЕност и без връзка със европейските санкции???😉😉😉😉😉

    12:56 25.02.2026

  • 47 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ганчев":

    Не измръзна ама пък фалира

    12:56 25.02.2026

  • 48 И ДА МИЕТЕ КРАКАТА НА ЦАЦАРОВ И ЧАЙКА

    0 0 Отговор
    И ДА ПИЕТЕ ВОДАТА !

    12:57 25.02.2026

  • 49 Уса

    2 0 Отговор
    Спада временно износа,но извора си стои пълен.Следващия износ на по високи цени и вече се вдигат на какво се кефите,като ви е все вътрешно

    12:57 25.02.2026

  • 50 Петрохански гуру

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Това ме разсмя. Тия финландци са първи по разводи, самоубийства, изнасилвания и т.н. на глава от населението. Всеки нои оръжие, за да се защитава от обичащите го сънародници.

    Но не ги виня… традиции плюс лош климат и си стоят затворени в къщите целогодишно.

    12:58 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания