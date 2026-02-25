Санкциите дават ефект: износът на руски нефт и газ спада

В четвъртата година от войната приходите на Русия от износа на изкопаеми горива са спаднали значително. По данни на финландския мозъчен тръст CREA за последната година те са били около 193 милиарда евро, пише АРД.

Износът за ЕС, Индия и Китай намалява

Още новини от Украйна

Спадът е с 19 процента в сравнение с предходната година, а в сравнение с времето преди началото на войната - цели 27 процента, информира германската обществена медия. През последните 12 месеца особено много се е свил вносът на руски горива в ЕС - с 36 процента до 14,5 милиарда евро. Същата тенденция обаче се откроява и при двамата най-големи вносители на нефт от Русия: при горивото, внесено от Индия, има спад от девет процента до 31,6 милиарда евро, а количествата, изнесени за Китай, са намалели с 14 процента до 43 милиарда евро.

Износът спада, намаленията в цените растат

Според финландския мозъчен тръст общо износът на горива от Русия е намалял с 215 милиона тона или с шест на сто в сравнение със същия период на миналата година. Но приходите от продажбите на нефт са спаднали много повече - с 18 процента до 85,5 милиарда евро. Очевидно е, че на Русия ѝ се налага все по-често да продава своето гориво с големи отстъпки, отбелязва АРД.

Санкциите на ЕС и САЩ дават ефект

Като основна причина за спада в приходите от CREA назовават санкциите на ЕС, както и мерките на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл". Именно те са довели до значително намаляване на износа за Индия.

Заплахите на САЩ под формата на наказателни мита и дипломатическото напрежение пък са оказали само ограничено влияние върху намаляването на потреблението на руско гориво в държави като Индия, Китай и Турция, посочват от CREA. "Санкциите дават ефект там, където заплахите се провалят."

Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт

Защо е важно това - защото Русия зависи много от приходите от износ на горива за финансирането на войната против Украйна. Т.е. санкциите срещу руските изкопаеми горива имат голям потенциал да отслабят военните амбиции на Русия. Само преди година от CREA изтъкнаха, че към момента ЕС е дал повече пари за руски изкопаеми горива, отколкото за подпомагане на Украйна, припомня АРД.

Сенчестият флот остава активен

Същевременно изследователите заявяват, че за ограничаване на дейността на руския сенчест флот не е направено достатъчно: Русия изнася над една трета от горивата си по този начин, като доставките са предназначени предимно за Индия и Китай. Все пак броят на този кораби е намалял значително - от 109 през октомври на 81 през януари.

В началото на февруари ЕК предложи своя 20-и пакет със санкции срещу Русия, който предвижда и "всеобхватна забрана на услугите по море" за танкерите с руски нефт на борда. Тази забрана далеч ще надхвърли досегашните санкции и сериозно ще засегне руския сенчест флот.

Унгария блокира новите санкции на ЕС

Тези мерки на ЕС трябваше да бъда приети още в понеделник, но ветото на Унгария попречи, пише германската обществена медия. Членките на ЕС Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт. През първите десет месеца от миналата година количествата дори са се увеличили с 11 процента в сравнение с предходната година.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)