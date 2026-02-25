Санкциите дават ефект: износът на руски нефт и газ спада

В четвъртата година от войната приходите на Русия от износа на изкопаеми горива са спаднали значително. По данни на финландския мозъчен тръст CREA за последната година те са били около 193 милиарда евро, пише АРД.
Износът за ЕС, Индия и Китай намалява
Спадът е с 19 процента в сравнение с предходната година, а в сравнение с времето преди началото на войната - цели 27 процента, информира германската обществена медия. През последните 12 месеца особено много се е свил вносът на руски горива в ЕС - с 36 процента до 14,5 милиарда евро. Същата тенденция обаче се откроява и при двамата най-големи вносители на нефт от Русия: при горивото, внесено от Индия, има спад от девет процента до 31,6 милиарда евро, а количествата, изнесени за Китай, са намалели с 14 процента до 43 милиарда евро.
Износът спада, намаленията в цените растат
Според финландския мозъчен тръст общо износът на горива от Русия е намалял с 215 милиона тона или с шест на сто в сравнение със същия период на миналата година. Но приходите от продажбите на нефт са спаднали много повече - с 18 процента до 85,5 милиарда евро. Очевидно е, че на Русия ѝ се налага все по-често да продава своето гориво с големи отстъпки, отбелязва АРД.
Санкциите на ЕС и САЩ дават ефект
Като основна причина за спада в приходите от CREA назовават санкциите на ЕС, както и мерките на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл". Именно те са довели до значително намаляване на износа за Индия.
Заплахите на САЩ под формата на наказателни мита и дипломатическото напрежение пък са оказали само ограничено влияние върху намаляването на потреблението на руско гориво в държави като Индия, Китай и Турция, посочват от CREA. "Санкциите дават ефект там, където заплахите се провалят."
Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт
Защо е важно това - защото Русия зависи много от приходите от износ на горива за финансирането на войната против Украйна. Т.е. санкциите срещу руските изкопаеми горива имат голям потенциал да отслабят военните амбиции на Русия. Само преди година от CREA изтъкнаха, че към момента ЕС е дал повече пари за руски изкопаеми горива, отколкото за подпомагане на Украйна, припомня АРД.
Сенчестият флот остава активен
Същевременно изследователите заявяват, че за ограничаване на дейността на руския сенчест флот не е направено достатъчно: Русия изнася над една трета от горивата си по този начин, като доставките са предназначени предимно за Индия и Китай. Все пак броят на този кораби е намалял значително - от 109 през октомври на 81 през януари.
В началото на февруари ЕК предложи своя 20-и пакет със санкции срещу Русия, който предвижда и "всеобхватна забрана на услугите по море" за танкерите с руски нефт на борда. Тази забрана далеч ще надхвърли досегашните санкции и сериозно ще засегне руския сенчест флот.
Унгария блокира новите санкции на ЕС
Тези мерки на ЕС трябваше да бъда приети още в понеделник, но ветото на Унгария попречи, пише германската обществена медия. Членките на ЕС Унгария и Словакия продължават да внасят руски нефт. През първите десет месеца от миналата година количествата дори са се увеличили с 11 процента в сравнение с предходната година.
Автор: Ангела Гьопферт (ARD)
1 Атина Палада
12:28 25.02.2026
2 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
12:29 25.02.2026
3 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
12:29 25.02.2026
4 Атина Палада
12:29 25.02.2026
5 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:29 25.02.2026
6 Махараминдри баба
12:29 25.02.2026
7 бай Кольо
12:29 25.02.2026
8 Фори
12:30 25.02.2026
9 Сандо
Коментиран от #33
12:31 25.02.2026
10 Копейка
12:32 25.02.2026
11 ЕвроАтлантическо малоумие
а тук:
Санкциите дават ефект
!?
Коментиран от #36, #38
12:33 25.02.2026
12 Гост
Един финладнец се разхождал в гората, изведнъж гледа на пътеката една умряла врана.
- Хм- зачудил се финладнецът - все ще потрябва за нещо.
Взел трупа на враната и го прибрал в джоба си. След една година на същата пътека, същия финландец пак се разхождал в гората. Стигнал до същото място, извадил от джоба си трупа на враната, положил го на земята и казал,
- Е, не потрябва....
12:34 25.02.2026
13 Сталин
Коментиран от #19
12:35 25.02.2026
14 Икономиката на
Без коментар
12:36 25.02.2026
15 стоян
Коментиран от #18, #46
12:37 25.02.2026
16 Мишел
Коментиран от #21
12:38 25.02.2026
17 Къде дават
Коментиран от #26
12:39 25.02.2026
18 Гост
До коментар #15 от "стоян":Стояне, спасиха рускоезичните в Донбас от тотално унищожение. За теб може да е нищо, ама според тях си струва.
Коментиран от #23
12:39 25.02.2026
19 Колективен руски крепостен
До коментар #13 от "Сталин":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
12:39 25.02.2026
20 Последния Софиянец
12:41 25.02.2026
21 Руската пропаганда
До коментар #16 от "Мишел":Има за цел глупака.
12:41 25.02.2026
22 Аоо
12:42 25.02.2026
23 Махараминдри баба
До коментар #18 от "Гост":Как ги спасиха, като ги избиха и им ограбиха и разрушиха домовете ли, копейка слаб оумна!
12:42 25.02.2026
24 60 МИЛИОНА МЪРЗЕЛИВИ ЖИВОТНИ
12:44 25.02.2026
25 Новак
Ти да видиш. А пресата твърди, че Белгия продължава да внася над 30% от Русия.
Явно пропагандата от всякъде взема връх.
12:44 25.02.2026
26 Мишел
До коментар #17 от "Къде дават":Важното е, че русорабите сте на бунището , а крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022г и се гори вата в индустриални обеми!
12:45 25.02.2026
27 браво
Коментиран от #30, #37
12:45 25.02.2026
28 гост
12:46 25.02.2026
29 60 МИЛИОНА ЖИВОТНИ ! 10 МЕЛЕЗИ
12:46 25.02.2026
30 гру гайтанджиева/боен комар
До коментар #27 от "браво":Това са руски фейкове колега.
12:47 25.02.2026
31 ОСТАВАТ В ТОЯ СВЯТ НАФТА И ГАЗ ЗА 300 Г
12:47 25.02.2026
32 Василеску
12:47 25.02.2026
33 Гост
До коментар #9 от "Сандо":Във Филандия живеят най щастливите на планетата, а в окупираната от блатните ви господари Карелия живеят най бедните и нещастните, копейка гладна и изпаднала!
Коментиран от #50
12:48 25.02.2026
34 ТАТАРИТЕ НЕМАТ НАФТА ДА ХРАНТУТАТ
12:49 25.02.2026
35 Българин
Яка фенацификация на орки.
12:49 25.02.2026
36 нпо агент
До коментар #11 от "ЕвроАтлантическо малоумие":наричат евтиния руский газ и петрол..зависимост..а желирания газ от сащ..по-скъп и по-скапан бил демократичен..но все пак и той зависимост..както каза класика..да си враг на сащ е много зле..а да си приятел пъти по-зле..
12:49 25.02.2026
37 гост
До коментар #27 от "браво":Фалира само крепостния ти самагонен мозък, копе!
Коментиран от #42
12:50 25.02.2026
38 Пепей Дераст
До коментар #11 от "ЕвроАтлантическо малоумие":Еми това им е ефекта на санкциите - затваряне на производството в Германия.
12:51 25.02.2026
39 пивнич
12:51 25.02.2026
40 Помнещ
12:51 25.02.2026
41 Люк Скайуокър
Коментиран от #45
12:52 25.02.2026
42 Учуден
До коментар #37 от "гост":И защо тогава макарончо иска дълговете на Франция да станели общи - вече не могат да си ги плащат ли?
12:53 25.02.2026
43 Ганчев
Коментиран от #47
12:53 25.02.2026
44 РЕСОРСИТЕ БЕХА ЗА 70 000 000
12:54 25.02.2026
45 Чакащ
До коментар #41 от "Люк Скайуокър":Хайде бе до кога ще чакам Русия да фалира и да се разпадне - 2022 обещавахте че ще е максимум до 3 месеца - 4 години по късно Русия стана четвърта икономика в света.
12:55 25.02.2026
46 За ,,другарете путинофили” не знам,
До коментар #15 от "стоян":но в предходна статия в този сайт пише едни неща за индустрията в Германия. Сигурно е случаЕност и без връзка със европейските санкции???😉😉😉😉😉
12:56 25.02.2026
47 Запознат
До коментар #43 от "Ганчев":Не измръзна ама пък фалира
12:56 25.02.2026
48 И ДА МИЕТЕ КРАКАТА НА ЦАЦАРОВ И ЧАЙКА
12:57 25.02.2026
49 Уса
12:57 25.02.2026
50 Петрохански гуру
До коментар #33 от "Гост":Това ме разсмя. Тия финландци са първи по разводи, самоубийства, изнасилвания и т.н. на глава от населението. Всеки нои оръжие, за да се защитава от обичащите го сънародници.
Но не ги виня… традиции плюс лош климат и си стоят затворени в къщите целогодишно.
12:58 25.02.2026