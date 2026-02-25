„Азовстал“ остава в руини, Путин русифицира Мариупол

Металургичният комбинат „Азовстал“ в Мариупол остава в руини близо четири години след бомбардировките, а плановете за неговото бъдеще са част от по-широка стратегия на окупационните власти за трансформация на региона. Заводът е почти напълно разрушен в резултат на многоседмичната обсада и интензивните бомбардировки през пролетта на 2022 г.
Промишлените мощности са извън експлоатация, а огромната територия от над 11 кв. км е осеяна с отломки и останки от фортификационни съоръжения. Макар районът да е под пълния контрол на руските сили, той остава опасна зона поради наличието на невзривени боеприпаси. Територията се използва основно за военни и административни цели на окупационната администрация. Продължава работата по разчистване на някои участъци, но мащабно възстановяване на металургичното производство не се извършва.
Голяма част от бойците, защитавали обекта, все още се намират в руски плен, като преговорите за техния обмен остават труден и бавен процес. Руските власти са приели „Стратегия за устойчиво развитие на Азовския регион до 2040 г.“, която предвижда край на тежката индустрия. Официалните намерения са „Азовстал“ да не бъде възстановяван като стоманодобивен завод поради огромните екологични щети и степента на разрушение.
Плановете включват превръщането на територията в технопарк, бизнес зона или пространство за отдих и туризъм, съчетано с изграждането на мемориален комплекс. Проектите са част от усилията за пълна икономическа и административна интеграция на окупираните територии в руската система до 2030–2040 г.. Украйна, от своя страна, разглежда обекта като символ на съпротивата и планира неговото възстановяване в рамките на бъдеща деокупация, като акцентира върху модернизацията му съгласно съвременните екологични стандарти.
В началото на петата година от войната Мариупол остава под руска окупация, като градът преминава през процес на мащабна, но противоречива трансформация.
Русия строи нови жилища в града, който самата тя разруши
Русия провежда активна кампания по разчистване на руини и изграждане на нови жилищни райони, целяща да премахне следите от разрушенията и да наложи руски облик на града. Ремонтират се емблематични сгради като Драматичния театър, който се предвижда да отвори врати скоро. Въпреки новите строежи, градът страда от тежка липса на питейна вода и проблеми с комуналните услуги. Голяма част от жителите все още живеят в неадекватни условия. Преди войната градът е наброявал около 450 000 души; днес броят им е значително по-малък, като мнозина са заменени от работници и заселници от Русия.
Образованието, медиите и администрацията са напълно интегрирани в руската система. Организират се пропагандни пътувания за деца и се налага руско гражданство. Украйна разработва мащабния проект Mariupol Reborn – план за пълно възстановяване на града след евентуална деокупация, базиран на „зелени“ технологии и модерна градска среда.
Какво се случва със Змийския остров?
Към февруари 2026 г. Змийският остров, станал символ на съпротивата на украинската армия срещу руската инвазия през 2022 г., остава под пълен контрол на Украйна, като се обслужва от специалните части на Главното управление на разузнаването (ГУР на Украйна). Островът функционира като важен наблюдателен пункт и база за противовъздушна отбрана в Черно море. Макар и малък, той позволява на Украйна да контролира морските пътища и да ограничава действията на руския флот.
На четиригодишнината от началото на войната (24 февруари 2026 г.) бяха публикувани нови материали и репортажи, припомнящи легендарната фраза за руския кораб и битката за деокупация. Продължава процесът по освобождаване на граничарите, взети в плен в първия ден на войната. Наскоро бяха споделени истории на последните завърнали се защитници от гарнизона. Въпреки че е освободен още през юни 2022 г. („жест на добра воля“ от страна на Русия след масиран обстрел), районът около острова периодично е обект на въздушни удари и разузнавателни полети.
