Хранителната криза е измислена от Запада и Киев, за да обвинят Русия; в действителност нямаше и няма недостиг, заяви Кирил Логвинов, директор на Департамента за международни организации на руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„В Киев и на Запад активно се опитваха да спекулират с въпроса за глобалната продоволствена сигурност, обвинявайки Русия в подкопаването ѝ“, заяви дипломатът. „В действителност се оказа, и това беше ясно демонстрирано от прилагането на Истанбулските споразумения, особено „Черноморската инициатива“ за износ на украинско зърно, че няма недостиг на храни на световните пазари“, отбеляза той.

„Наблюдава се обаче значително увеличение на разходите за доставки поради антируските санкции, които нарушиха финансовите и логистичните вериги и застрахователните схеми“, отбеляза Логвинов.

Ръководителят на отдела на руското външно министерство отбеляза, че "въпреки лицемерните твърдения" от Брюксел, Вашингтон и Лондон, че техните ограничения не се отнасят за руския селскостопански износ, европейците и американците не успяха да наложат реални, правно обвързващи изключения за руското зърно и торове.

„Това по същество се превърна в основната причина за липсата на ефект от съвместните ни усилия с ООН за осигуряване на изпълнението на Меморандума между Русия и ООН за нормализиране на достъпа на местни селскостопански продукти до световните пазари, подписан в Истанбул през юли 2022 г.“, смята Логвинов. Дипломатът припомни, че „работата по споразумението приключи през юли 2025 г., след изтичане на предвидения тригодишен период; текстът на споразумението не предвиждаше възможност за по-нататъшно удължаване“.

Като се намесват във вътрешните работи на Иран, Куба и Венецуела, западните страни ги наказват за желанието им за независимост, заяви още Логвинов.



„За съжаление, съвременните колониални практики напоследък все повече се вкореняват в арсенала на западните страни, които не се колебаят да ги използват, за да запазят господството си на световната сцена. Ясни проявления на тази тенденция са тяхната крещяща намеса във вътрешните работи на Иран, Венецуела и Куба“, каза той. „Няма съмнение, че тези държави са наказани за желанието си да водят независима външна политика.“