Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Москва: Западът и Киев си измислиха "световна хранителна криза", за да обвинят Русия

Москва: Западът и Киев си измислиха "световна хранителна криза", за да обвинят Русия

26 Февруари, 2026 06:23, обновена 26 Февруари, 2026 06:31 488 8

  • русия-
  • украйна-
  • кирил логвинов-
  • хранителнакриза-
  • политика

Наказват Иран, Куба и Венецуела за желанието им за независимост, заяви руският дипломат Кирил Логвинов

Москва: Западът и Киев си измислиха "световна хранителна криза", за да обвинят Русия - 1
Кирил Логвинов, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хранителната криза е измислена от Запада и Киев, за да обвинят Русия; в действителност нямаше и няма недостиг, заяви Кирил Логвинов, директор на Департамента за международни организации на руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„В Киев и на Запад активно се опитваха да спекулират с въпроса за глобалната продоволствена сигурност, обвинявайки Русия в подкопаването ѝ“, заяви дипломатът. „В действителност се оказа, и това беше ясно демонстрирано от прилагането на Истанбулските споразумения, особено „Черноморската инициатива“ за износ на украинско зърно, че няма недостиг на храни на световните пазари“, отбеляза той.

„Наблюдава се обаче значително увеличение на разходите за доставки поради антируските санкции, които нарушиха финансовите и логистичните вериги и застрахователните схеми“, отбеляза Логвинов.

Ръководителят на отдела на руското външно министерство отбеляза, че "въпреки лицемерните твърдения" от Брюксел, Вашингтон и Лондон, че техните ограничения не се отнасят за руския селскостопански износ, европейците и американците не успяха да наложат реални, правно обвързващи изключения за руското зърно и торове.

„Това по същество се превърна в основната причина за липсата на ефект от съвместните ни усилия с ООН за осигуряване на изпълнението на Меморандума между Русия и ООН за нормализиране на достъпа на местни селскостопански продукти до световните пазари, подписан в Истанбул през юли 2022 г.“, смята Логвинов. Дипломатът припомни, че „работата по споразумението приключи през юли 2025 г., след изтичане на предвидения тригодишен период; текстът на споразумението не предвиждаше възможност за по-нататъшно удължаване“.

Като се намесват във вътрешните работи на Иран, Куба и Венецуела, западните страни ги наказват за желанието им за независимост, заяви още Логвинов.

„За съжаление, съвременните колониални практики напоследък все повече се вкореняват в арсенала на западните страни, които не се колебаят да ги използват, за да запазят господството си на световната сцена. Ясни проявления на тази тенденция са тяхната крещяща намеса във вътрешните работи на Иран, Венецуела и Куба“, каза той. „Няма съмнение, че тези държави са наказани за желанието си да водят независима външна политика.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пРосия трябва да бъде разрушена...

    5 6 Отговор
    Скапани московски пияници ...

    Коментиран от #2

    06:34 26.02.2026

  • 2 тихо козяк

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия трябва да бъде разрушена...":

    Марш на фронта да умираш за златните тоалетни! За друго явно не ставаш.

    Коментиран от #7

    06:35 26.02.2026

  • 3 име

    4 3 Отговор
    Важното е че се опитваха да вкарват оръжия с празните кораби на идване, ама останаха и без кораби, и без износ на жито и без пристанища. Русия чупи ръчичките на всички крадливи нацисти.

    06:38 26.02.2026

  • 4 Англосаксонците продават и ядът хора бук

    3 1 Отговор
    100 % вярно

    Коментиран от #8

    06:39 26.02.2026

  • 5 койдазнай

    1 2 Отговор
    Решенията на Зеленски и успешните бойни действия на украинската армия и флот освободиха морските пътища и осигурха пълноценния износ на храни и суровини от Украйна.

    06:41 26.02.2026

  • 6 Световната

    0 0 Отговор
    хранителна криза е при вас и вие я създадохте у държавите които сте нападнали и окупирали

    06:41 26.02.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "тихо козяк":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    06:42 26.02.2026

  • 8 Най много

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Англосаксонците продават и ядът хора бук":

    канибали има в Русия, даже си имат и специален затвор за канибали щото мизерията, нищетата, тъмнината и глада до това водят

    06:44 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания