Зеленски: Русия порази украинската енергийна инфраструктура със залп от дронове и ракети

Русия е използвала 420 дрона и 39 ракети в последната нощна атака срещу Украйна, насочена към енергийния сектор и жизненоважна инфраструктура, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите на Зеленски, в резултат на нападението десетки хора са ранени, включително и деца, като щетите са регистрирани в осем украински области. Сред атакуваните цели са обекти от газовата инфраструктура в Полтавска област и електрически подстанции в Киевска област и Днепропетровска област.