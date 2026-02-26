Зеленски: Русия порази украинската енергийна инфраструктура със залп от дронове и ракети

Русия е използвала 420 дрона и 39 ракети в последната нощна атака срещу Украйна, насочена към енергийния сектор и жизненоважна инфраструктура, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите на Зеленски, в резултат на нападението десетки хора са ранени, включително и деца, като щетите са регистрирани в осем украински области. Сред атакуваните цели са обекти от газовата инфраструктура в Полтавска област и електрически подстанции в Киевска област и Днепропетровска област.
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1945
Коментиран от #8
11:44 26.02.2026
4 3еляк,
Коментиран от #30
11:44 26.02.2026
5 Не е нужно Зеленски
11:46 26.02.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #15
11:47 26.02.2026
7 Педофили украински
11:47 26.02.2026
8 Европеец
До коментар #3 от "1945":Това е безспорен факт..... Зеления няма какво да го коментирам, вече ми е писнало да се занимавам с тоя просяк милионера и мазохистите украинци... Заглавието определено ми харесва....
11:48 26.02.2026
9 Мръсна гад
С Путин ще се мериш?
11:48 26.02.2026
10 Браво
Коментиран от #18
11:48 26.02.2026
11 Този
Коментиран от #34
11:49 26.02.2026
12 Не показвайте физиономията
11:50 26.02.2026
13 Ах летете дрониии
11:50 26.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хехехе
До коментар #6 от "Хахахаха":Че той този руски удар е точно ответка на украинските удари ...?!
Коментиран от #54
11:53 26.02.2026
16 Хайде стига!
11:53 26.02.2026
17 сусо
11:54 26.02.2026
18 А още Кирчо...
До коментар #10 от "Браво":...бе казал,че ще внасяме ток от Украйна...!
Пък ква стана тя?!
Ти за тях няма...
Коментиран от #29
11:55 26.02.2026
19 Георги
11:56 26.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ройтерс, предава БТА...
11:57 26.02.2026
22 Някой
Тъй че, да не рипа Зеленото, а да си смърка там, каквото смърка.
11:58 26.02.2026
23 Боко
11:58 26.02.2026
24 Идвай Смелчаго,да помагаш!
До коментар #2 от "Българин":Че не останаха смели хора,за мокрите поръчки...!
11:58 26.02.2026
25 Гост
11:58 26.02.2026
26 ДСФдсфдсф
11:58 26.02.2026
27 Тва е невъзможно бре
11:58 26.02.2026
28 Независим
Това е толкова сигурно колкото смъртта.
Коментиран от #31, #32, #33
11:58 26.02.2026
29 Георги
До коментар #18 от "А още Кирчо...":на тях за какво им е, 20% от бившата Украйна вече не е тяхна грижа, заводи не истанаха, няколко милиона избягаха - и за тях не трябва ток, тея които останаха са по няколко часа в бомбоубежищата, на тея по фронта не им трябва много. За какво им е ток в Украйна?
11:58 26.02.2026
30 Бихлюл
До коментар #4 от "3еляк,":Аз да ти кажа не мога да спа нещо на студено бате. Даже не заспивам изобщо.
12:00 26.02.2026
31 улав
До коментар #28 от "Независим":Да ми изстудиш таратора!
12:01 26.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи хи
До коментар #28 от "Независим":Аз пък ще ти напомня, че маленкий зеля искаше бой, и ето че го бият !!
12:02 26.02.2026
34 Дедо
До коментар #11 от "Този":Кой бай Амет? Чубанинъ ли ва?
12:02 26.02.2026
35 Еми, като не
"Щом не искаш мира, на ти секира"! И тогава България е била на три морета? А днеска? Забрави...
12:04 26.02.2026
36 залп от дронове и ракети
12:05 26.02.2026
37 абе
12:05 26.02.2026
38 Ръцете на бандата на Зеленски
12:06 26.02.2026
39 Свалете
Коментиран от #45
12:07 26.02.2026
40 Българин
Коментиран от #47
12:07 26.02.2026
41 Да,ама...
До коментар #2 от "Българин":...от дивана-не става...😮💨😨🙄😒!
12:08 26.02.2026
42 Анонимен
12:08 26.02.2026
43 не може да бъде
12:08 26.02.2026
44 ХиХи
12:09 26.02.2026
45 Свалете заедно с него
До коментар #39 от "Свалете":Членовете на Свинския райх: Тлъстият Кокор, Киро Тъпото, Динкоф Прахобразният, Магареф и Тлъстият Боец рекитьор
12:10 26.02.2026
46 Конфети "Земя-въздух-земя "
12:11 26.02.2026
47 На Зеления...
До коментар #40 от "Българин":...от време на време му увира главата,да се спре най-накрая...!
Но Урсула и компания,само му ръчкат фитилите и той продължава,ли продължава да си блъска главата в стената...!
А Паиата му го каза отдавна...-
Бялото знаме!
12:11 26.02.2026
48 Mими Кучева🐕🦺
галено щипе ноздрите пак.
😎🥳🤣👍
12:11 26.02.2026
49 Тоя дерас Терзиев
Не плащам данъци да се вее чуждо знаме на административната сграда на столичната община!
Коментиран от #57
12:11 26.02.2026
50 Генерал
До коментар #2 от "Българин":Съби Събев.Без мене няма българска армия.А забравих за Г-ном Атанасов.
12:11 26.02.2026
51 Зрада
Русия предаде на Украйна 1000 тела на загинали украински войници и получи 35 тела на руски войници.
12:12 26.02.2026
52 Ха ХаХа
Така този престъпник изби народа си но забогатя
12:13 26.02.2026
53 Днес закриха един от рупорите
12:15 26.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хаха
12:33 26.02.2026
56 Някой може и да се учуди,
12:34 26.02.2026
57 Хахахаха
До коментар #49 от "Тоя дерас Терзиев":Сериозно ли? А кой ви плаща да веете руски знамена на български празници?
Коментиран от #58
12:34 26.02.2026
58 На кои празници бе безроднико
До коментар #57 от "Хахахаха":На 3 Март ли, когато са загинали толкова руснаци, за да има безродна гмеж като вас.
Коментиран от #59
12:37 26.02.2026
59 Хахахаха
До коментар #58 от "На кои празници бе безроднико":Руснаци, от Украйна, от градовете Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове в Украйна, където техните наследници сега водят Отечествена война за освобождение на тяхната държава руско робство? Тях не ги ли подкрепяш, освободилите те от турско робство?
12:41 26.02.2026