Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Русия порази украинската енергийна инфраструктура със залп от дронове и ракети
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия порази украинската енергийна инфраструктура със залп от дронове и ракети

26 Февруари, 2026 11:41 1 682 59

  • украйна-
  • зеленски-
  • дронове-
  • ракети-
  • русия-
  • енергийна инфраструктура

Зеленски съобщи за десетки ранени и поражения в осем области на странатa

Зеленски: Русия порази украинската енергийна инфраструктура със залп от дронове и ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е използвала 420 дрона и 39 ракети в последната нощна атака срещу Украйна, насочена към енергийния сектор и жизненоважна инфраструктура, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите на Зеленски, в резултат на нападението десетки хора са ранени, включително и деца, като щетите са регистрирани в осем украински области. Сред атакуваните цели са обекти от газовата инфраструктура в Полтавска област и електрически подстанции в Киевска област и Днепропетровска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1945

    47 5 Отговор
    руската армия е непобедима

    Коментиран от #8

    11:44 26.02.2026

  • 4 3еляк,

    55 3 Отговор
    тъкмо ще наняш на тъмно.По-добре се спи така.Аи на студено.Най-здравия сън бил на студено.

    Коментиран от #30

    11:44 26.02.2026

  • 5 Не е нужно Зеленски

    45 3 Отговор
    За всички успехи на братска Русия да ни информира

    11:46 26.02.2026

  • 6 Хахахаха

    2 49 Отговор
    Рашите не разбраха, че тези удари носят ответка? Е ще го разберат отново и отново!

    Коментиран от #15

    11:47 26.02.2026

  • 7 Педофили украински

    35 1 Отговор
    Оставете на мира децата. Не може така "включително и деца" !

    11:47 26.02.2026

  • 8 Европеец

    43 1 Отговор

    До коментар #3 от "1945":

    Това е безспорен факт..... Зеления няма какво да го коментирам, вече ми е писнало да се занимавам с тоя просяк милионера и мазохистите украинци... Заглавието определено ми харесва....

    11:48 26.02.2026

  • 9 Мръсна гад

    39 1 Отговор
    Господ да те порази и тебе! Фашистка фашкиьо.
    С Путин ще се мериш?

    11:48 26.02.2026

  • 10 Браво

    45 3 Отговор
    Това е много хубаво! Цените на енергийната борса спаднаха, защото дори да искат да подаряват ток нашите предатели, няма по какво и къде!

    Коментиран от #18

    11:48 26.02.2026

  • 11 Този

    19 1 Отговор
    Бай Амет гоева на нивата.

    Коментиран от #34

    11:49 26.02.2026

  • 12 Не показвайте физиономията

    38 1 Отговор
    на това гнусно, лъжливо, фашистки и терористичен отпадък!

    11:50 26.02.2026

  • 13 Ах летете дрониии

    31 2 Отговор
    Руски ескадрониии...... Кеев изгорете и дупеееенцето на Зелю разцепете

    11:50 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хехехе

    27 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Че той този руски удар е точно ответка на украинските удари ...?!

    Коментиран от #54

    11:53 26.02.2026

  • 16 Хайде стига!

    27 1 Отговор
    Ало, зеленилото, ако не си ти да търчиш по света, просиш и проклинаш, нямаше да има война и ако имаше, отдавна да е свършила! СТИГА!!! На тебе ти е лесно! Трупаш богатства и златни тоалетни, а хората (не са твои сънародници) умират. Спри се, МАША на злокобни сили такава!

    11:53 26.02.2026

  • 17 сусо

    26 1 Отговор
    Ами война е, спирайте я с преговори най-добре, казва ви го и Тръмп и почти целият свят! Докога ще си избивате народа?! Мислите ли, че някой ще ви го прости?!

    11:54 26.02.2026

  • 18 А още Кирчо...

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    ...бе казал,че ще внасяме ток от Украйна...!
    Пък ква стана тя?!
    Ти за тях няма...

    Коментиран от #29

    11:55 26.02.2026

  • 19 Георги

    27 1 Отговор
    макак така, нали Мъск ги беше върнал в каменната ера? Нали нямаха интернет и обръщахте войната, сега защо се оплакваш? Смешник, подписвай докато можеш.

    11:56 26.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ройтерс, предава БТА...

    5 2 Отговор
    Че се радват в БНА

    11:57 26.02.2026

  • 22 Някой

    24 1 Отговор
    Е, какво очаква Зеленски? След като укрите не спряха да правят терористични атаки в Русия, не спряха да пускат дрончета по руски цели, какво очаква? Пак леко са се разминали, защото, както всички знаем, руснаците използват само леки оръжия срещу Украйна. Имат и доста по-тежки и мощни, при това конвенционални.
    Тъй че, да не рипа Зеленото, а да си смърка там, каквото смърка.

    11:58 26.02.2026

  • 23 Боко

    22 1 Отговор
    Утре наркомана ще се похвали че са запалили цистерна с мазут в Русия , а вдругиден пак ще вие по медиите колко са лоши рашките и как , ако му дадат пари(МНОГО ПАРИ) ще продължи “победния” марш към Китай и ще ни защитава от “злото”

    11:58 26.02.2026

  • 24 Идвай Смелчаго,да помагаш!

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Че не останаха смели хора,за мокрите поръчки...!

    11:58 26.02.2026

  • 25 Гост

    15 1 Отговор
    То се очакваше. С тоя контранаступ дето чак до Москва стигна Украйна.

    11:58 26.02.2026

  • 26 ДСФдсфдсф

    13 1 Отговор
    А, ще ви гледа. предупредиха ви, или както искат без сила, или какт оискат през сила. Сменяйте го този клоун и си оправяйте взаимоотнощенията. Братски държави сте.

    11:58 26.02.2026

  • 27 Тва е невъзможно бре

    10 1 Отговор
    Без Старлинкъ ....

    11:58 26.02.2026

  • 28 Независим

    4 16 Отговор
    Отново да напомня че всички лукави путинофили ще горите в ада заедно с путин.
    Това е толкова сигурно колкото смъртта.

    Коментиран от #31, #32, #33

    11:58 26.02.2026

  • 29 Георги

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "А още Кирчо...":

    на тях за какво им е, 20% от бившата Украйна вече не е тяхна грижа, заводи не истанаха, няколко милиона избягаха - и за тях не трябва ток, тея които останаха са по няколко часа в бомбоубежищата, на тея по фронта не им трябва много. За какво им е ток в Украйна?

    11:58 26.02.2026

  • 30 Бихлюл

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "3еляк,":

    Аз да ти кажа не мога да спа нещо на студено бате. Даже не заспивам изобщо.

    12:00 26.02.2026

  • 31 улав

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Независим":

    Да ми изстудиш таратора!

    12:01 26.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи хи

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Независим":

    Аз пък ще ти напомня, че маленкий зеля искаше бой, и ето че го бият !!

    12:02 26.02.2026

  • 34 Дедо

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Този":

    Кой бай Амет? Чубанинъ ли ва?

    12:02 26.02.2026

  • 35 Еми, като не

    14 1 Отговор
    искаш мир? Какво са казвали някога нашите владетели в миналото?
    "Щом не искаш мира, на ти секира"! И тогава България е била на три морета? А днеска? Забрави...

    12:04 26.02.2026

  • 36 залп от дронове и ракети

    13 2 Отговор
    И се чуваха викове оставка, мафия в Киев .....

    12:05 26.02.2026

  • 37 абе

    6 3 Отговор
    малко е ...

    12:05 26.02.2026

  • 38 Ръцете на бандата на Зеленски

    13 1 Отговор
    Са изкривени от носене на куфари с пари, откраднати от западните помощи.

    12:06 26.02.2026

  • 39 Свалете

    10 1 Отговор
    Украинеца Сарафов! Долу Сарафов

    Коментиран от #45

    12:07 26.02.2026

  • 40 Българин

    10 0 Отговор
    зиления наркоман не иск да разбере, че само пълно подчинение пред по-големите и по-силните ще остави някакъв шанс за оцеляване на окраинците. Тъй като още не му е увряла главата, унищожаването на всички окраинско продължава, а единствения виновен е еления наркоман!

    Коментиран от #47

    12:07 26.02.2026

  • 41 Да,ама...

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ...от дивана-не става...😮‍💨😨🙄😒!

    12:08 26.02.2026

  • 42 Анонимен

    7 0 Отговор
    Бизнесът със спални чували в страната процъфтява.Много е важно населението да е на топло.

    12:08 26.02.2026

  • 43 не може да бъде

    7 0 Отговор
    това не е ново -ново то което си струва да се отбележи според мен е че работата загрубява сериозно!?Според мен досега руското ръководство избягваше действия които да предизвикват ескалация и правеше всичко възможно да се договорят по някакъв начин ....считам че е трудно даже невъзможно да се твърди обратното след толкова много преговори ...даже според руските условия в началото Донбас щеше да остане в състава на Украйна с една компромисна автономия!?Но ината на Зеленски и политиката на колективния запад доведоха до това изостряне ...и сега наблюдаваме как руснаците станаха почти безмилостни...и сега вече не става дума само за Донбас и Украйна а ще има ли претекст за война в Европа и докъде ще се стигне!?Според мен това е много много сериозно и засяга и нас вече!?....Пластмасовите показни усмивки на г-жа Урсула и другите не бива да ни заблуждават -със сигурност те вече трябва да са много притеснени!?

    12:08 26.02.2026

  • 44 ХиХи

    9 0 Отговор
    Зеле нали печелите бре, що плачкаш

    12:09 26.02.2026

  • 45 Свалете заедно с него

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Свалете":

    Членовете на Свинския райх: Тлъстият Кокор, Киро Тъпото, Динкоф Прахобразният, Магареф и Тлъстият Боец рекитьор

    12:10 26.02.2026

  • 46 Конфети "Земя-въздух-земя "

    11 0 Отговор
    Хвалете се още с розовото Фламинго 🤣

    12:11 26.02.2026

  • 47 На Зеления...

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    ...от време на време му увира главата,да се спре най-накрая...!
    Но Урсула и компания,само му ръчкат фитилите и той продължава,ли продължава да си блъска главата в стената...!
    А Паиата му го каза отдавна...-
    Бялото знаме!

    12:11 26.02.2026

  • 48 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 0 Отговор
    Тихо се сипе белия прах,
    галено щипе ноздрите пак.
    😎🥳🤣👍

    12:11 26.02.2026

  • 49 Тоя дерас Терзиев

    13 1 Отговор
    Да свли укаинския парцл от сградата на общината!
    Не плащам данъци да се вее чуждо знаме на административната сграда на столичната община!

    Коментиран от #57

    12:11 26.02.2026

  • 50 Генерал

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Съби Събев.Без мене няма българска армия.А забравих за Г-ном Атанасов.

    12:11 26.02.2026

  • 51 Зрада

    4 1 Отговор
    26 февруари. /ТАСС/ : 26 Фев 2026 11:20ч.
    Русия предаде на Украйна 1000 тела на загинали украински войници и получи 35 тела на руски войници.

    12:12 26.02.2026

  • 52 Ха ХаХа

    9 1 Отговор
    Наркоманът взе 1 млрд.лири от Борис Джонсън и скъса Истанбулското споразумение.
    Така този престъпник изби народа си но забогатя

    12:13 26.02.2026

  • 53 Днес закриха един от рупорите

    5 1 Отговор
    На евроатлантическата пропаганда- радио Свободна Европа българска секция. Мъка, мъка. Остава Дойче веле да закрият и няма как да лъже за Украйна.

    12:15 26.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хаха

    2 1 Отговор
    Ама нали всички дронове, ракети, Циркони, Кинжали и Орешници са свалени?!? Как са свалени и в същото време има тотални разрушения и жертви? Деца, разбира се, инвалиди също, възрастни баби и пр. Разберете се там с пропагандата де...

    12:33 26.02.2026

  • 56 Някой може и да се учуди,

    0 0 Отговор
    но в определени американски Ютуб канали предстоящата поява на въпросното лице в някое видео се предшества от аларма, защото по всичко личи, че и там не бъка от негови фенове. Пример: Каналът на подполковник Даниъл Дейвис, много симпатичен и разумен американски военен от запаса, служил е в Ирак, който според мен прави балансирани анализи на случващото се в света, като кани интересни гости, от които мейнстримът явно се пази като дявол от тамян. Ще вземе да излезе някоя истина наяве и става много лошо за тях.

    12:34 26.02.2026

  • 57 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тоя дерас Терзиев":

    Сериозно ли? А кой ви плаща да веете руски знамена на български празници?

    Коментиран от #58

    12:34 26.02.2026

  • 58 На кои празници бе безроднико

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    На 3 Март ли, когато са загинали толкова руснаци, за да има безродна гмеж като вас.

    Коментиран от #59

    12:37 26.02.2026

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "На кои празници бе безроднико":

    Руснаци, от Украйна, от градовете Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове в Украйна, където техните наследници сега водят Отечествена война за освобождение на тяхната държава руско робство? Тях не ги ли подкрепяш, освободилите те от турско робство?

    12:41 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания