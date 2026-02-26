Новини
Васил Терзиев и Вяра Тодева започват ускорена работа по забавени процедури за ключови проекти в София

Васил Терзиев и Вяра Тодева започват ускорена работа по забавени процедури за ключови проекти в София

26 Февруари, 2026

  • васил терзиев-
  • вяра тодева

Приоритетите: Зелен ринг, училища и детски градини, метро, големи инфраструктурни обекти, Националната детска болница

Васил Терзиев и Вяра Тодева започват ускорена работа по забавени процедури за ключови проекти в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев и областният управител на област София-град Вяра Тодева се договориха да започнат ускорена и координирана работа по приключване на забавени процедури, свързани с прехвърлянето на държавни имоти за реализация на приоритетни проекти на столицата. Целта е да се навакса натрупаното изоставане и да се осигури реален напредък по обекти от ключово значение за софиянци.

Двамата проведоха работна среща на 25 февруари 2026 г. Те подчертаха, че е ключово областната и градската управа на София да работят ръка за ръка в обществен интерес, особено когато става дума за стратегически инфраструктурни и социални проекти.

„София отново има областен управител, на когото може да разчита. По редица обекти процедурите са се проточили твърде дълго. София не може да си позволи важни инфраструктурни и образователни проекти да стоят на пауза. Когато институциите работят заедно, резултатът идва по-бързо – в интерес на хората“, коментира Терзиев.

Като основни приоритети в съвместната работа бяха очертани:

проектът „Зелен ринг София“;

образователна инфраструктура (детски градини, ясли и училища);

големи инфраструктурни обекти, разширенията на метрото и

проектите, свързани с Националната детска болница.

Вяра Тодева, областен управител на област София-град:
„Заемаме се без отлагане с най-спешните проекти, които ще подобрят средата и качеството на живот в София. Интересът на столичани винаги трябва да е в центъра на работата на областната администрация“.

По време на срещата бе обсъдено и придвижването на теми от обществен интерес, сред които действията, свързани с остатъка от Паметника на Съветската армия, включително необходимостта от идентифициране на подходящо място за съхранение и експониране, както и възможността за организиране на международен конкурс за музей на комунизма (в координация с отговорните институции).

Срещата включи и координация по логистични въпроси за предстоящите предсрочни парламентарни избори през април, в рамките на отговорностите на институциите.

Столична община и Областната управа ще информират периодично за напредъка по приоритетните преписки и етапите на реализация на ключовите проекти.


