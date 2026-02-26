Новини
Иран няма да разработва ядрено оръжие, увери Пезешкиан

26 Февруари, 2026 10:55

Президентът Пезешкиан се позова на позицията на върховния лидер преди нов кръг преговори със САЩ

Ели Стоянова

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е наложил забрана върху оръжията за масово унищожение, което на практика изключва възможността страната да разработва ядрено въоръжение. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предава БТА.

По думите на държавния глава, духовният водач вече ясно е декларирал, че Техеран няма да притежава ядрени оръжия. В изказването си Пезешкиан подчерта, че религиозният лидер не може да си позволи да подвежда обществото, като допълни, че обявената позиция е категорична и задължаваща. Той дори посочи, че дори при хипотетично желание за подобна програма, религиозните принципи не биха му позволили да действа в тази посока, съобщава Асошиейтед прес.

Изявлението беше направено непосредствено преди третия кръг от преговорите между Иран и САЩ по ядрената тема. От Вашингтон продължават да изразяват съмнения, че Техеран може да се стреми към създаване на ядрен арсенал, отбелязва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Напиши коментар:


  • 1 мдаааа

    7 10 Отговор
    почнаха да клекат вече на дончовия

    Коментиран от #10

    10:58 26.02.2026

  • 2 Сила

    5 7 Отговор
    Няма , няма ....и да искат , просто няма да имат никакви възможности вече !!!

    10:59 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    5 8 Отговор
    Да се отказват сега и от петрола.

    11:00 26.02.2026

  • 4 хо хо хо

    5 3 Отговор
    къде са ония чалмосаните фенове на джуджето целуващо кОрана да ни обяснят как на чаршафите не трябва да се забранява да имат ядрени оръжия?

    Коментиран от #7

    11:02 26.02.2026

  • 5 Трол

    3 5 Отговор
    Не може да се разработи нещо, което вече е разработено.

    11:05 26.02.2026

  • 6 реалистъ

    6 8 Отговор
    САЩ разполагат внушителни военни части около Иран, а пък Русийката и Китай стоят и гледат. Можеха и те да пратят няколко военни самолета показно на летището в Техеран, за да покажат, че са там, обаче май ги е страх от световния господар САЩ. Колко жалко...

    Коментиран от #8, #12

    11:10 26.02.2026

  • 7 хъхъ

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "хо хо хо":

    Защо Пакистан има ядрено оръжие? Пакистанските муджахидини по-хубави ли са от иранците? Не, обаче британците са им дали ядрени технологии, за да държат в напрежение Индия. Така се прави...

    Коментиран от #15

    11:11 26.02.2026

  • 8 матю хари

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "реалистъ":

    Видя се коя е световната сила - САЩ. А Русия и Китай имат претенции, но не могат да защитят дори съюзник в региона. След Аятолаха е ред на Путин и Си.

    11:12 26.02.2026

  • 9 Верваме

    4 2 Отговор
    Нема да правим атомни бомби. И двата пръста сключени на ключ-сол зад гърба

    11:17 26.02.2026

  • 10 Не бе лама,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    няма да смисъл да разработват защото си го купуват -))
    Пари бол.

    11:17 26.02.2026

  • 11 ГанЯ

    1 1 Отговор
    Късно е либе за китка 😁

    11:22 26.02.2026

  • 12 Служител- разузнавач на трибуквената

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "реалистъ":

    Какъв Световен господар бълнуваш ве?Те не владеят себе си,камо ли Светът.

    11:31 26.02.2026

  • 13 Лично мнение

    3 0 Отговор
    САЩ твърдо са решили да бомбят Иран и в момента не е известна само датата.
    Целта е да се свали режима.

    11:34 26.02.2026

  • 14 Шмид

    0 1 Отговор
    както Путлер нямаше да напада Украйна...

    12:05 26.02.2026

  • 15 Пенчо бре чети. Остави тая ИП сменячка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    "През 80-те години китайците продават на Пакистан дизайни на стари атомни оръжия, и в края на 80-те години страната се сдобива с потенциал за създаването на примитивни ядрени оръжия. През 1998 година е проведен първият пакистански ядрен тест в окръг Чагай. "

    12:12 26.02.2026

