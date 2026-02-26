Иран няма да разработва ядрено оръжие, увери Пезешкиан

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е наложил забрана върху оръжията за масово унищожение, което на практика изключва възможността страната да разработва ядрено въоръжение. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предава БТА.

По думите на държавния глава, духовният водач вече ясно е декларирал, че Техеран няма да притежава ядрени оръжия. В изказването си Пезешкиан подчерта, че религиозният лидер не може да си позволи да подвежда обществото, като допълни, че обявената позиция е категорична и задължаваща. Той дори посочи, че дори при хипотетично желание за подобна програма, религиозните принципи не биха му позволили да действа в тази посока, съобщава Асошиейтед прес.

Изявлението беше направено непосредствено преди третия кръг от преговорите между Иран и САЩ по ядрената тема. От Вашингтон продължават да изразяват съмнения, че Техеран може да се стреми към създаване на ядрен арсенал, отбелязва Ройтерс.