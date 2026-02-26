Иран няма да разработва ядрено оръжие, увери Пезешкиан

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е наложил забрана върху оръжията за масово унищожение, което на практика изключва възможността страната да разработва ядрено въоръжение. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предава БТА.
По думите на държавния глава, духовният водач вече ясно е декларирал, че Техеран няма да притежава ядрени оръжия. В изказването си Пезешкиан подчерта, че религиозният лидер не може да си позволи да подвежда обществото, като допълни, че обявената позиция е категорична и задължаваща. Той дори посочи, че дори при хипотетично желание за подобна програма, религиозните принципи не биха му позволили да действа в тази посока, съобщава Асошиейтед прес.
Изявлението беше направено непосредствено преди третия кръг от преговорите между Иран и САЩ по ядрената тема. От Вашингтон продължават да изразяват съмнения, че Техеран може да се стреми към създаване на ядрен арсенал, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаааа
Коментиран от #10
10:58 26.02.2026
2 Сила
10:59 26.02.2026
3 честен ционист
11:00 26.02.2026
4 хо хо хо
Коментиран от #7
11:02 26.02.2026
5 Трол
11:05 26.02.2026
6 реалистъ
Коментиран от #8, #12
11:10 26.02.2026
7 хъхъ
До коментар #4 от "хо хо хо":Защо Пакистан има ядрено оръжие? Пакистанските муджахидини по-хубави ли са от иранците? Не, обаче британците са им дали ядрени технологии, за да държат в напрежение Индия. Така се прави...
Коментиран от #15
11:11 26.02.2026
8 матю хари
До коментар #6 от "реалистъ":Видя се коя е световната сила - САЩ. А Русия и Китай имат претенции, но не могат да защитят дори съюзник в региона. След Аятолаха е ред на Путин и Си.
11:12 26.02.2026
9 Верваме
11:17 26.02.2026
10 Не бе лама,
До коментар #1 от "мдаааа":няма да смисъл да разработват защото си го купуват -))
Пари бол.
11:17 26.02.2026
11 ГанЯ
11:22 26.02.2026
12 Служител- разузнавач на трибуквената
До коментар #6 от "реалистъ":Какъв Световен господар бълнуваш ве?Те не владеят себе си,камо ли Светът.
11:31 26.02.2026
13 Лично мнение
Целта е да се свали режима.
11:34 26.02.2026
14 Шмид
12:05 26.02.2026
15 Пенчо бре чети. Остави тая ИП сменячка
До коментар #7 от "хъхъ":"През 80-те години китайците продават на Пакистан дизайни на стари атомни оръжия, и в края на 80-те години страната се сдобива с потенциал за създаването на примитивни ядрени оръжия. През 1998 година е проведен първият пакистански ядрен тест в окръг Чагай. "
12:12 26.02.2026