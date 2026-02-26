Министър Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно

„Уязвимите са най-лесно податливи на контролиран вот. Искаме да спрем това. Трябва да направим така, че хората с увреждания да могат да изразят свободно своето право на глас“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с Национално представителните организации на хората с увреждания. Той изяви желание Министерството на труда и социалната политика и организациите да работят заедно за постигане на тази справедливост.
„Ще разчитаме на вашите сигнали и на възможностите, които имате за наблюдение. Ние имаме готовност веднага да проверим при данни за нередност“, заяви министър Адемов. Той поиска информация за основните проблеми, с които се сблъскват хората с увреждания при провеждането на избори, като възможности за придвижване до избирателните секции, достъпността на средата в тях и съдействие от страна на членовете им.
Пред министър Адемов представителите на националните организации споделиха, че в малките населени места често не е осигурена достъпна среда, която да позволи на хората с увреждания да гласуват, а самите те не искат да правят това с подвижна урна заради многото сигнали за манипулации.
„Всички социални плащания са гарантирани, в сряда правителството прие удължителен закон за бюджета, който ще бъде внесен в Народното събрание“, успокои социалният министър. Той допълни, че в тези условия се търси начин за подкрепа на уязвимите български граждани и през европейски програми. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 основни продукта, като хората с увреждания са една от основните групи, които ще получат от тях.
„Ние решихме, че трябва да ускорим тази подкрепа, защото има наши сънародници, които наистина имат нужда от нея сега, в зимните месеци“, заяви Хасан Адемов. Той беше категоричен, че министерството ще работи да не се допусне хранителните пакети да се използват за предизборни цели. „Трябва да спрем злоупотребите „глас срещу хляб“. Нашата функция е превантивна и ние не атакуваме кметовете или служителите в социалната сфера, а порочните практики“, допълни той.
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за подобряване на системата за хората с увреждания, както и начините за осигуряване на заетост за тях. „Вие сте достойни хора и искате основните ви доходи да са от труд. За два месеца, колкото е хоризонтът на едно служебно правителство, няма да успеем да постигнем трайно решение, но можем да поставим основите“, каза още министър Адемов.
По време на срещата министър Адемов поздрави председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев за рождения му ден.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
13:02 26.02.2026
2 въпросче
Коментиран от #18
13:05 26.02.2026
3 ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА
Коментиран от #5, #6, #10
13:08 26.02.2026
4 Краварска медия
13:16 26.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мета флора
До коментар #3 от "ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА":Ще се подаряват телефони за гласуване, затова по телефона и от леглото е неприемливо.
13:19 26.02.2026
7 За да спестите
приемете закон за гласуване през телефона.
13:20 26.02.2026
8 Нито глас за украинците от ППДБ!
13:20 26.02.2026
9 питам
13:20 26.02.2026
10 Ккккк
До коментар #3 от "ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА":Електо рата им не разбира тази материя
13:20 26.02.2026
11 ПЪРВО
13:23 26.02.2026
12 ьффххх
13:30 26.02.2026
13 Кумани
13:32 26.02.2026
14 Умен ,
13:32 26.02.2026
15 Кой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ей шпинга, от 800 хил.с ТЕЛК , едва 340 хил.получават пенсия по болест. Не са като теб с колко? 23 ли бяха ресторантите ти или 17 ....то човек им изгуби бройката през годините.
13:33 26.02.2026
16 Кой му пука
14:07 26.02.2026
17 Колю
14:08 26.02.2026
18 иван костов
До коментар #2 от "въпросче":Да вземат мерки ватманите да не умират в движение!
14:27 26.02.2026