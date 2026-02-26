Новини
Министър Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно

Министър Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно

26 Февруари, 2026 12:58 661 18

  • хасан адемов-
  • удължителен закон за бюджета-
  • хора с увреждания

Пред министър Адемов представителите на националните организации споделиха, че в малките населени места често не е осигурена достъпна среда

Министър Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Уязвимите са най-лесно податливи на контролиран вот. Искаме да спрем това. Трябва да направим така, че хората с увреждания да могат да изразят свободно своето право на глас“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с Национално представителните организации на хората с увреждания. Той изяви желание Министерството на труда и социалната политика и организациите да работят заедно за постигане на тази справедливост.

„Ще разчитаме на вашите сигнали и на възможностите, които имате за наблюдение. Ние имаме готовност веднага да проверим при данни за нередност“, заяви министър Адемов. Той поиска информация за основните проблеми, с които се сблъскват хората с увреждания при провеждането на избори, като възможности за придвижване до избирателните секции, достъпността на средата в тях и съдействие от страна на членовете им.

Пред министър Адемов представителите на националните организации споделиха, че в малките населени места често не е осигурена достъпна среда, която да позволи на хората с увреждания да гласуват, а самите те не искат да правят това с подвижна урна заради многото сигнали за манипулации.

„Всички социални плащания са гарантирани, в сряда правителството прие удължителен закон за бюджета, който ще бъде внесен в Народното събрание“, успокои социалният министър. Той допълни, че в тези условия се търси начин за подкрепа на уязвимите български граждани и през европейски програми. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 основни продукта, като хората с увреждания са една от основните групи, които ще получат от тях.

„Ние решихме, че трябва да ускорим тази подкрепа, защото има наши сънародници, които наистина имат нужда от нея сега, в зимните месеци“, заяви Хасан Адемов. Той беше категоричен, че министерството ще работи да не се допусне хранителните пакети да се използват за предизборни цели. „Трябва да спрем злоупотребите „глас срещу хляб“. Нашата функция е превантивна и ние не атакуваме кметовете или служителите в социалната сфера, а порочните практики“, допълни той.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за подобряване на системата за хората с увреждания, както и начините за осигуряване на заетост за тях. „Вие сте достойни хора и искате основните ви доходи да са от труд. За два месеца, колкото е хоризонтът на едно служебно правителство, няма да успеем да постигнем трайно решение, но можем да поставим основите“, каза още министър Адемов.

По време на срещата министър Адемов поздрави председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев за рождения му ден.


  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    800 000 фалшиви телкаджии гласуват от страх.

    Коментиран от #15

    13:02 26.02.2026

  • 2 въпросче

    9 3 Отговор
    Откъде ще ги вземете тези мерки? От някой магазин за мерки и теглилки,ли?

    Коментиран от #18

    13:05 26.02.2026

  • 3 ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА

    5 2 Отговор
    МИ РАЗРЕШЕТЕ ИМ ДА ГЛАСУВАТ ПО ТЕЛЕФОНА!

    Коментиран от #5, #6, #10

    13:08 26.02.2026

  • 4 Краварска медия

    5 3 Отговор
    Те пепейците са всичките увредени...

    13:16 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мета флора

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА":

    Ще се подаряват телефони за гласуване, затова по телефона и от леглото е неприемливо.

    13:19 26.02.2026

  • 7 За да спестите

    1 2 Отговор
    Тези 80 млн. € за избори,
    приемете закон за гласуване през телефона.

    13:20 26.02.2026

  • 8 Нито глас за украинците от ППДБ!

    3 2 Отговор
    По 300 фиктивно сакати уж гласуват в една подвижна урна по циганските села! Как става това бе читак?

    13:20 26.02.2026

  • 9 питам

    7 1 Отговор
    Стига лицемерие !! На всички избори в Кърджали всички инвалиди на които урните ходят при тях са гласували за ДПС .е , как става това !!

    13:20 26.02.2026

  • 10 Ккккк

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА СА БЛИЗО МИЛИОН ГЛАСА":

    Електо рата им не разбира тази материя

    13:20 26.02.2026

  • 11 ПЪРВО

    6 0 Отговор
    Се заемете с фалшивите ТЕЛК-ове,че има цели села с телкаджии.

    13:23 26.02.2026

  • 12 ьффххх

    3 3 Отговор
    То и тез с уврежданията ви разбраха че сте крадци

    13:30 26.02.2026

  • 13 Кумани

    3 1 Отговор
    Министър Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно за умоповредени партийняци с кумански калпаци!

    13:32 26.02.2026

  • 14 Умен ,

    4 4 Отговор
    компетентен и уравновесен !

    13:32 26.02.2026

  • 15 Кой

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ей шпинга, от 800 хил.с ТЕЛК , едва 340 хил.получават пенсия по болест. Не са като теб с колко? 23 ли бяха ресторантите ти или 17 ....то човек им изгуби бройката през годините.

    13:33 26.02.2026

  • 16 Кой му пука

    1 2 Отговор
    Турската медицина е по добра.Днес БТВ търси спонсори за лечение на Наш сънародник за смяна на колянна става в Турска клиника.Нашата медицина е надценена и за нищо не става.Но нали сме Европейци.

    14:07 26.02.2026

  • 17 Колю

    1 0 Отговор
    Познавам хора на легло, с диабет, не могат до тоалетна да отидат, назначават някакви външи комисии уж, коите въобще не идват и им дават 60% с право на работа, без асистент. На всеки 2 години изтича и чакат с месеци да получат нищожното обещетение. А други се разхождат по улиците с доживотен телк на 100%. Е тук е най-голямата корупция и никой не ги разследва. Още по-голям е проблемът, че истински нуждаещите се са обречени

    14:08 26.02.2026

  • 18 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    Да вземат мерки ватманите да не умират в движение!

    14:27 26.02.2026

