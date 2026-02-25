Новини
Фон дер Лайен осъди ударите по нефтопровода „Дружба“, ЕС настоява за спешен ремонт
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен осъди ударите по нефтопровода „Дружба“, ЕС настоява за спешен ремонт

25 Февруари, 2026 14:53 2 042 46

  • урсула фон дер лaйен-
  • удари-
  • нефтопровод дружба-
  • ес

Повредата на тръбопровода засегна енергийната сигурност на Съюза и изостри напрежението между Киев, Братислава и Будапеща

Фон дер Лайен осъди ударите по нефтопровода „Дружба“, ЕС настоява за спешен ремонт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди руските удари по украинския град Броди, при които бе повреден нефтопроводът Дружба, съобщава „Европейска правда“. По думите ѝ атаките са имали пряко отражение върху енергийната сигурност на Европейския съюз, предава News.bg.

Фон дер Лайен призова за ускоряване на възстановителните дейности по тръбопровода и благодари на хърватския премиер Андрей Пленкович за предложението петролни доставки за Унгария, Словакия и Сърбия да бъдат осигурени чрез Трансадриатическия тръбопровод.

Прекъсването на руския петролен поток по „Дружба“ в края на януари доведе до обявяване на извънредно положение в петролния сектор на Словакия и Унгария и предизвика напрежение между Будапеща, Братислава и Киев.

На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на страната си относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария също предупреди, че може да предприеме подобна стъпка.

Братислава твърди, че украинските власти не допускат словашки експерти до мястото на удара, за да оценят щетите по тръбопровода. Междувременно Унгария и Словакия преустановиха и износа на дизелово гориво за Украйна.

Словашката опозиция разкритикува действията на правителството и обяви намерение да оспори в съда решението на Фицо за прекратяване на електроенергийните доставки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 106 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!

    Коментиран от #37

    14:55 25.02.2026

  • 2 Атина Палада

    6 91 Отговор
    Русия ще бъде преформатирана.

    Коментиран от #21

    14:55 25.02.2026

  • 3 ккк

    75 5 Отговор
    нал не щете руски гас и петрол от ревете тогас

    14:56 25.02.2026

  • 4 честен ционист

    73 8 Отговор
    А Ганчо е с двойни сметки за ток и парно.

    Коментиран от #13

    14:56 25.02.2026

  • 5 Тази

    73 2 Отговор
    кога ще я осъдят за ЕКПЕРИМЕНТАЛНИТЕ течности, набити на хората???

    14:57 25.02.2026

  • 6 Българин

    19 18 Отговор
    Левичарските боклуци от ЕС дадоха повече пари на путин отколкото оръжие на Украйна

    14:58 25.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    64 2 Отговор
    Е НАЛИ НЕ ВИ ТРЯБВА РУСКИ ПЕТРОЛ И ГАЗ, ЗАЩО КВИЧИТЕ?

    14:59 25.02.2026

  • 8 Тази дъртофелница така лъже

    72 7 Отговор
    и маже но никой не ѝ вярва.
    Ударите бяха по отклонението по което украинците присвояваха без да плащат и от злоба тия спря а след това удари тръбопровода на руска територия за да шантажира Украйна и Словакия и това преля чашата.
    Нещата в Европейски съюз се пропукват защото Унгария и Словакия спират електричеството и 90-те милиарда които корумпираната украинска върхушка трябва да получи. Спират и присъединяването на Украйна към Европейския съюз и това ще бъде бъдещето на полуразложения труп който естествено ще се влезе в рамките на руската федерация

    Коментиран от #23

    14:59 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    7 53 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    Коментиран от #20

    15:01 25.02.2026

  • 11 Смешник

    59 2 Отговор
    Корумпираната акушерка Урсула осъди ударите по тръбопровода Дружба като естествено както винаги обвини Русия Само че Орбан Фицо ясно казват кой е виновника и на кого ще спрат тока

    Коментиран от #29, #41

    15:01 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уточнение

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И ги плаща с Левро !

    15:02 25.02.2026

  • 14 Гориил

    31 5 Отговор
    Как може тази нагла жена да е толкова сигурна, че Русия ще се съгласи да възобнови доставките? Никой в ​​Москва не е нетърпелив да помогне на Унгария и Словакия. Русия никога не е премахвала Будапеща и Братислава от черния си списък с недружелюбни режими. Доскоро сделките се осъществяваха само в рамките на аполитични бизнеси, откъснати от европейската наглост.

    15:02 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сталин

    41 2 Отговор
    Това е работа на ония мародери от острова на пиратите

    Коментиран от #42

    15:03 25.02.2026

  • 17 БАНко

    39 1 Отговор
    УРСУЛИЦАТА ЗА ТОЗИ НЕФТОПРОВОД ЗАБРАНИ ДА ТЕЧЕ РУСКИ ПЕТРОЛ ???? ИЛИ СЕГА КОГАТО ОРБАН И БРЪКНА В ..... ЗА 90 000 000 000 ЗА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА СЕ СЕТИЛА ДА ,,ОСЪЖДА " !!!

    15:10 25.02.2026

  • 18 Ура сура

    33 1 Отговор
    Работата ще се оправи когато осъдят нея и стане фон дер Джеил.

    15:10 25.02.2026

  • 19 А така

    2 5 Отговор
    оправяйте,Путин да чупи!

    15:17 25.02.2026

  • 20 Не е

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    но вкарват Глич ...

    15:18 25.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тая няма

    26 1 Отговор
    да миряса, докато не закопае Европа окончателно. Въпросът е, дали ние като народ сме съгласни с това.

    Коментиран от #25

    15:22 25.02.2026

  • 23 Да, да

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тази дъртофелница така лъже":

    Така е по-удобно.

    15:22 25.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Въпрос

    2 10 Отговор

    До коментар #22 от "Тая няма":

    Ти ли си народа бе, ма лоум ник?

    15:24 25.02.2026

  • 26 Хе хе...

    37 1 Отговор
    Ох, не мога повече! Ха ха ха ха ха!
    Руснаците бомбили собствения си тръбопровод в у крайна вместо да му врътнат кранчето в Русия?!?
    На кого ги разправяш тия бе, скумриьо малoумна?
    Ха ха ха ха!
    Е нЕма толкова жалки скумрии като тая мЪрсулка!

    15:24 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Силиций

    16 1 Отговор
    "Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен заяви, че ЕС не определя крайни срокове за ремонта на нефтопровода и възобновяването на преноса на руски петрол към Европа"
    Това- преди седмица.
    Странна комуникация има между субектите разхождащи се в зградата на Европейския парламент???
    То май и за това "Европейската кола" криволичи по пътя като сякаш я кара пиян врачанин на връщане от сбора у Ребърково...

    15:34 25.02.2026

  • 29 Еее

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    кога бандерите са били виновни!........те са "демократи"

    Коментиран от #40

    15:36 25.02.2026

  • 30 Абе Урсус

    14 0 Отговор
    Защо правите Мерцедеси в Унгария и Словакия, а?
    Що ревеш сега?

    Коментиран от #39

    15:37 25.02.2026

  • 31 Мишел

    13 0 Отговор
    Ройтерс, днес: От началото на годината до сега Русия е изнесла повече нефт, отколкото за същия период през 2022г., преди санкциите.

    15:43 25.02.2026

  • 32 Кво да коментираш повече?

    15 0 Отговор
    Братислава твърди, че украинските власти не допускат словашки експерти до мястото на удара, за да оценят щетите по тръбопровода. Междувременно Унгария и Словакия преустановиха и износа на дизелово гориво за Украйна.

    15:50 25.02.2026

  • 33 ТИР

    9 1 Отговор
    Не можах да изчета до края,, същата тази която въвежда санкции на руски суровини и продукти сега пък осъжда липсата им, или е шизофрения или усеща че ще и вземат склпа скоро,,,

    16:04 25.02.2026

  • 34 Берлин

    4 1 Отговор
    Оха Райхсминистър казала,браво уСруламенгеле, всички вярваме на окрабандери и каянацик.

    16:05 25.02.2026

  • 35 утре

    4 1 Отговор
    ще осъди и парите, които е отпускала за войната в Украйна. После друго, което още не знаем и т.н. Акушерска й работа мистър Уилсън.....

    16:10 25.02.2026

  • 36 Минаващ

    5 1 Отговор
    А защо не осъжда ударите в по същия нефтопровод в Русия, или там не сме чули какво се хвалят, че са направили украинците. Миналата седмица нейна говорителка каза , че ЕКо не дава срок на украинците кога да пуснат отново тръбата, сега пък тя щела да им се кара. Или в момента Зеления почва да се оплаква къде са му парите, които са му обещани. Малко е странна тази шизофрения.

    16:11 25.02.2026

  • 37 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Бъркаш се педоханчо!
    По-просто животно от продалото се към някое НПО на шорош (или такива като него, като тия "епщайновците"), не просто няма, а направо е смайващо как изобщо съществувате вие шепата продажници все още???!!!

    Да си продадеш свободната воля (отличаваща те от животните) на нпо-та дето рекламират лгбт, сектантство и п.дофилия, граничи с лудост!!!

    Затова влизайте в правия път докато е време!
    После ще е късно!

    16:12 25.02.2026

  • 38 светът на Ванката-еврозонист

    4 0 Отговор
    Ремонтирайте и плащайте .После ще си ги вземете от репарациите от Русия.хъ хъ ъх ъ

    16:13 25.02.2026

  • 39 ще получиш оргазъм

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе Урсус":

    Споко,ще ги почват в Украйна понеже в ЕС има основно енергия от панели и перки.

    16:16 25.02.2026

  • 40 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Еее":

    Питаи рашистите и путин твърдят обратното.

    16:20 25.02.2026

  • 41 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    На рашисти и приближени не вервам !

    16:23 25.02.2026

  • 42 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Да сме наясно жертвите на сталинския режим са окло 10 милижна !

    16:26 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 604

    0 0 Отговор
    Не ще петролъ мъ искъ тръба....жендиииий

    16:40 25.02.2026

  • 46 9689

    0 0 Отговор
    Тази е ненормална.

    16:46 25.02.2026

