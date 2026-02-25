Фон дер Лайен осъди ударите по нефтопровода „Дружба“, ЕС настоява за спешен ремонт

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди руските удари по украинския град Броди, при които бе повреден нефтопроводът Дружба, съобщава „Европейска правда“. По думите ѝ атаките са имали пряко отражение върху енергийната сигурност на Европейския съюз, предава News.bg.

Фон дер Лайен призова за ускоряване на възстановителните дейности по тръбопровода и благодари на хърватския премиер Андрей Пленкович за предложението петролни доставки за Унгария, Словакия и Сърбия да бъдат осигурени чрез Трансадриатическия тръбопровод.

Прекъсването на руския петролен поток по „Дружба“ в края на януари доведе до обявяване на извънредно положение в петролния сектор на Словакия и Унгария и предизвика напрежение между Будапеща, Братислава и Киев.

На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на страната си относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария също предупреди, че може да предприеме подобна стъпка.

Братислава твърди, че украинските власти не допускат словашки експерти до мястото на удара, за да оценят щетите по тръбопровода. Междувременно Унгария и Словакия преустановиха и износа на дизелово гориво за Украйна.

Словашката опозиция разкритикува действията на правителството и обяви намерение да оспори в съда решението на Фицо за прекратяване на електроенергийните доставки.