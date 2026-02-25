Фон дер Лайен осъди ударите по нефтопровода „Дружба“, ЕС настоява за спешен ремонт

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди руските удари по украинския град Броди, при които бе повреден нефтопроводът Дружба, съобщава „Европейска правда“. По думите ѝ атаките са имали пряко отражение върху енергийната сигурност на Европейския съюз, предава News.bg.
Фон дер Лайен призова за ускоряване на възстановителните дейности по тръбопровода и благодари на хърватския премиер Андрей Пленкович за предложението петролни доставки за Унгария, Словакия и Сърбия да бъдат осигурени чрез Трансадриатическия тръбопровод.
Прекъсването на руския петролен поток по „Дружба“ в края на януари доведе до обявяване на извънредно положение в петролния сектор на Словакия и Унгария и предизвика напрежение между Будапеща, Братислава и Киев.
На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на страната си относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария също предупреди, че може да предприеме подобна стъпка.
Братислава твърди, че украинските власти не допускат словашки експерти до мястото на удара, за да оценят щетите по тръбопровода. Междувременно Унгария и Словакия преустановиха и износа на дизелово гориво за Украйна.
Словашката опозиция разкритикува действията на правителството и обяви намерение да оспори в съда решението на Фицо за прекратяване на електроенергийните доставки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #37
14:55 25.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #21
14:55 25.02.2026
3 ккк
14:56 25.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #13
14:56 25.02.2026
5 Тази
14:57 25.02.2026
6 Българин
14:58 25.02.2026
7 Боруна Лом
14:59 25.02.2026
8 Тази дъртофелница така лъже
Ударите бяха по отклонението по което украинците присвояваха без да плащат и от злоба тия спря а след това удари тръбопровода на руска територия за да шантажира Украйна и Словакия и това преля чашата.
Нещата в Европейски съюз се пропукват защото Унгария и Словакия спират електричеството и 90-те милиарда които корумпираната украинска върхушка трябва да получи. Спират и присъединяването на Украйна към Европейския съюз и това ще бъде бъдещето на полуразложения труп който естествено ще се влезе в рамките на руската федерация
Коментиран от #23
14:59 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
Коментиран от #20
15:01 25.02.2026
11 Смешник
Коментиран от #29, #41
15:01 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Уточнение
До коментар #4 от "честен ционист":И ги плаща с Левро !
15:02 25.02.2026
14 Гориил
15:02 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сталин
Коментиран от #42
15:03 25.02.2026
17 БАНко
15:10 25.02.2026
18 Ура сура
15:10 25.02.2026
19 А така
15:17 25.02.2026
20 Не е
До коментар #10 от "Българин":но вкарват Глич ...
15:18 25.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тая няма
Коментиран от #25
15:22 25.02.2026
23 Да, да
До коментар #8 от "Тази дъртофелница така лъже":Така е по-удобно.
15:22 25.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Въпрос
До коментар #22 от "Тая няма":Ти ли си народа бе, ма лоум ник?
15:24 25.02.2026
26 Хе хе...
Руснаците бомбили собствения си тръбопровод в у крайна вместо да му врътнат кранчето в Русия?!?
На кого ги разправяш тия бе, скумриьо малoумна?
Ха ха ха ха!
Е нЕма толкова жалки скумрии като тая мЪрсулка!
15:24 25.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Силиций
Това- преди седмица.
Странна комуникация има между субектите разхождащи се в зградата на Европейския парламент???
То май и за това "Европейската кола" криволичи по пътя като сякаш я кара пиян врачанин на връщане от сбора у Ребърково...
15:34 25.02.2026
29 Еее
До коментар #11 от "Смешник":кога бандерите са били виновни!........те са "демократи"
Коментиран от #40
15:36 25.02.2026
30 Абе Урсус
Що ревеш сега?
Коментиран от #39
15:37 25.02.2026
31 Мишел
15:43 25.02.2026
32 Кво да коментираш повече?
15:50 25.02.2026
33 ТИР
16:04 25.02.2026
34 Берлин
16:05 25.02.2026
35 утре
16:10 25.02.2026
36 Минаващ
16:11 25.02.2026
37 Мнение
До коментар #1 от "Атина Палада":Бъркаш се педоханчо!
По-просто животно от продалото се към някое НПО на шорош (или такива като него, като тия "епщайновците"), не просто няма, а направо е смайващо как изобщо съществувате вие шепата продажници все още???!!!
Да си продадеш свободната воля (отличаваща те от животните) на нпо-та дето рекламират лгбт, сектантство и п.дофилия, граничи с лудост!!!
Затова влизайте в правия път докато е време!
После ще е късно!
16:12 25.02.2026
38 светът на Ванката-еврозонист
16:13 25.02.2026
39 ще получиш оргазъм
До коментар #30 от "Абе Урсус":Споко,ще ги почват в Украйна понеже в ЕС има основно енергия от панели и перки.
16:16 25.02.2026
40 Лука
До коментар #29 от "Еее":Питаи рашистите и путин твърдят обратното.
16:20 25.02.2026
41 Лука
До коментар #11 от "Смешник":На рашисти и приближени не вервам !
16:23 25.02.2026
42 Лука
До коментар #16 от "Сталин":Да сме наясно жертвите на сталинския режим са окло 10 милижна !
16:26 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 604
16:40 25.02.2026
46 9689
16:46 25.02.2026