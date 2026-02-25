ЕС планира премахване на роуминг таксите за Западните Балкани

Европейската комисия (ЕК) предложи започване на преговори със страните от Западните Балкани за присъединяване към режима „Роуминг като у дома“ в ЕС, съобщи Комисията в прессъобщение на своя уебсайт, предава БТА.

Ако Съветът на ЕС одобри предложението, разговорите ще обхванат Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Целта е след приключване на преговорите и привеждане на националните правила в съответствие с европейските стандарти, абонатите от тези държави да могат да ползват мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси за роуминг. Обратното също ще важи - абонатите от ЕС ще ползват мобилни услуги на вътрешни тарифи при пътуване в региона.

Изпълнителният заместник-председател на ЕК Хена Виркунен посочи, че предложението е важна стъпка за интеграцията на Западните Балкани в европейската роуминг система и е положителна новина както за гражданите, така и за бизнеса.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос допълни, че премахването на таксите за роуминг ще улесни комуникацията и използването на мобилни данни в региона на достъпни цени.

Режимът „Роуминг като у дома“ позволява на пътуващите в ЕС и Европейското икономическо пространство да ползват мобилни услуги без допълнителни такси, с подобрено качество и прозрачна информация за възможни отделни такси.