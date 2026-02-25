Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ

Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ

25 Февруари, 2026 10:07 941 21

  • втечнен газ-
  • белгия-
  • сащ-
  • ес

Тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване

Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ, съобщиха белгийски медии. Данните показват, че само за последната година повишението в обемите е четири пъти - от 14,1 тераватчаса през 2024 г. до 55,5 теравата миналата година, предаде БТА.

Отбелязва се, че тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване и за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива. В последните шест месеца от общия обем на внесения в Белгия втечнен природен газ, 49 на сто са от САЩ, 37 на сто - от Русия и 8 на сто са от Катар.

Според цитирани експерти от Института за енергийна икономика и финансови анализи, съществува опасност Белгия да замени една зависимост при вноса с друга. По тяхно мнение, ако "всички търговски споразумения между ЕС и САЩ, сключени напоследък", бъдат приложени, делът на доставките на втечнен газ от САЩ в Европа би достигнал 80 на сто до 2030 година.

Служебният министър на енергетиката на България Трайчо Трайков каза вчера, че България може да има водеща роля в доставките на американски втечнен газ за Украйна и региона.

България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана известно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Сред подписалите изявлението са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ - държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар, посочват от МЕ.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 0 Отговор
    На тъпите никой не може да помогне!!!

    10:10 25.02.2026

  • 2 На Русия се

    41 0 Отговор
    кланяхте на цена 4 цента на КВтчас газ за в къщи, а на САЩ сега се кланяте на 16 цента на КВтчас!
    Да ви завиди човек на НЕЗАВИСИМОСТТА! Ама браво! Достойни западнали сте!

    Коментиран от #7, #10

    10:13 25.02.2026

  • 3 Значи ако нямаш газ

    28 0 Отговор
    винаги си зависим от някого.
    По-добре да си зависим от някой който ти го продава по-евтино.

    10:24 25.02.2026

  • 4 А така

    16 0 Отговор
    Путин им спре кранчето.

    10:24 25.02.2026

  • 5 Гориил

    22 0 Отговор
    София, столицата на България, е разположена дълбоко в Балканския полуостров и е на значително разстояние от открития Атлантически океан. Директното разстояние (по права линия) до най-близката точка на атлантическото крайбрежие, в Бискайския залив, е 2200 километра. Градът е географски много по-близо до Черно море (300 км) и неговия верен приятел Русия.Не позволявайте на европейските удушители да взривят транзита на газ, поверен ви от Русия.

    10:25 25.02.2026

  • 6 Иван

    25 1 Отговор
    Рекордни количества руски газ на тройни цени препродаден от краварски олигарси

    10:26 25.02.2026

  • 7 име

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "На Русия се":

    А най-смешното е, че в голямата си част този газ пак е руски, просто краварите товарят евроджендитата.

    10:27 25.02.2026

  • 8 Курсант

    8 0 Отговор
    Газът мирише,за разлика от парите,но има ли значение откъде идва по тръбата.Печели тоя,който предлага най-ниската цена.Списващата е изпуснала голямото решение за газа от снощи.Рано си е легнала!

    10:35 25.02.2026

  • 9 Криворазбрана цивилизация

    7 0 Отговор
    Стокхолмският синдром.

    10:37 25.02.2026

  • 10 Пришелец

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "На Русия се":

    Лъжеш се!Плащам 8 Евроцента на квч.Цена от преди 2001 г..

    Коментиран от #16

    10:39 25.02.2026

  • 11 Някой

    11 0 Отговор
    Да наложим и по света 100% мита на американският газ, в отговор на техните мита и санкции. Сенчестият флот на САЩ да не се доближава до Европа.

    10:39 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ганчев

    7 0 Отговор
    Да, Белгия е значителен вносител на руски втечнен природен газ (ВПГ), като вносът му се увеличава значително през 2025 г. Въпреки усилията да се намали зависимостта, Белгия се превърна в ключов център за руския ВПГ, като се нарежда сред трите най-големи купувачи в ЕС. Вносът се увеличи с над 100% през част от 2025 г. в сравнение с 2024 г., като Зеебрюге служи като основен транзитен пункт.

    10:55 25.02.2026

  • 14 Грета Гарбо

    4 0 Отговор
    "ЦЕНАТА", глупако!" – както би казал Джеймс Карвил...

    10:56 25.02.2026

  • 15 иван костов

    9 0 Отговор
    Вчера Урсула кацна в кииф на нацисткото сборище с празна кошница и куп празни приказки. Американци не бяха забелязани, на никакво ниво!
    Скоро времето ще се стопли и в Киев ще започне да мирише, силно да мирише! В буквалният смисъл.

    11:02 25.02.2026

  • 16 В Германия в момента

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пришелец":

    струва 1 КВтчас втечнен газ "само" 19 евро цента... А преди войните и санкциите в Германия плащаха до 5 цента за същото!

    Коментиран от #21

    11:05 25.02.2026

  • 17 Възраждане

    7 0 Отговор
    Оранжевият дали не печели големите пачки заради войната, а? Не бих се учудил, ако делка с Путин, защото без него това би било невъзможно

    11:06 25.02.2026

  • 18 Нов Англосаксонец

    4 0 Отговор
    Екстра. Не само Белгия, цяла Европа трябва да купува по много, ако искат митата да не се вдигат още и да продават на американския пазар. Дерзайте

    11:10 25.02.2026

  • 19 ВВП

    2 0 Отговор
    САЩ пълни газ в Терминал на РФ ..после го продава на ЕСССР...Вс е точно..

    11:20 25.02.2026

  • 20 ВВП

    2 0 Отговор
    Белгия и Холандия разпределят на робите горивото..Никой не може да купува директно.от никой ..Само през Бенелюкс,боклука на Европата..

    11:23 25.02.2026

  • 21 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "В Германия в момента":

    Всичко зависи от доставчика. Изборът е на правилния.Има ги много.

    11:31 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания