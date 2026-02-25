Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ, съобщиха белгийски медии. Данните показват, че само за последната година повишението в обемите е четири пъти - от 14,1 тераватчаса през 2024 г. до 55,5 теравата миналата година, предаде БТА.

Отбелязва се, че тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване и за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива. В последните шест месеца от общия обем на внесения в Белгия втечнен природен газ, 49 на сто са от САЩ, 37 на сто - от Русия и 8 на сто са от Катар.

Според цитирани експерти от Института за енергийна икономика и финансови анализи, съществува опасност Белгия да замени една зависимост при вноса с друга. По тяхно мнение, ако "всички търговски споразумения между ЕС и САЩ, сключени напоследък", бъдат приложени, делът на доставките на втечнен газ от САЩ в Европа би достигнал 80 на сто до 2030 година.

Служебният министър на енергетиката на България Трайчо Трайков каза вчера, че България може да има водеща роля в доставките на американски втечнен газ за Украйна и региона.

България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана известно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Сред подписалите изявлението са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ - държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар, посочват от МЕ.