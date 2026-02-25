Белгия внася рекордни количества втечнен газ от САЩ, съобщиха белгийски медии. Данните показват, че само за последната година повишението в обемите е четири пъти - от 14,1 тераватчаса през 2024 г. до 55,5 теравата миналата година, предаде БТА.
Отбелязва се, че тази промяна съвпада с политиката на Европейската комисия за разнообразяване на източниците на снабдяване и за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива. В последните шест месеца от общия обем на внесения в Белгия втечнен природен газ, 49 на сто са от САЩ, 37 на сто - от Русия и 8 на сто са от Катар.
Според цитирани експерти от Института за енергийна икономика и финансови анализи, съществува опасност Белгия да замени една зависимост при вноса с друга. По тяхно мнение, ако "всички търговски споразумения между ЕС и САЩ, сключени напоследък", бъдат приложени, делът на доставките на втечнен газ от САЩ в Европа би достигнал 80 на сто до 2030 година.
Служебният министър на енергетиката на България Трайчо Трайков каза вчера, че България може да има водеща роля в доставките на американски втечнен газ за Украйна и региона.
България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана известно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се провежда във Вашингтон на 24 и 25 февруари, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).
По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Сред подписалите изявлението са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ - държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.
Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар, посочват от МЕ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:10 25.02.2026
2 На Русия се
Да ви завиди човек на НЕЗАВИСИМОСТТА! Ама браво! Достойни западнали сте!
Коментиран от #7, #10
10:13 25.02.2026
3 Значи ако нямаш газ
По-добре да си зависим от някой който ти го продава по-евтино.
10:24 25.02.2026
4 А така
10:24 25.02.2026
5 Гориил
10:25 25.02.2026
6 Иван
10:26 25.02.2026
7 име
До коментар #2 от "На Русия се":А най-смешното е, че в голямата си част този газ пак е руски, просто краварите товарят евроджендитата.
10:27 25.02.2026
8 Курсант
10:35 25.02.2026
9 Криворазбрана цивилизация
10:37 25.02.2026
10 Пришелец
До коментар #2 от "На Русия се":Лъжеш се!Плащам 8 Евроцента на квч.Цена от преди 2001 г..
Коментиран от #16
10:39 25.02.2026
11 Някой
10:39 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ганчев
10:55 25.02.2026
14 Грета Гарбо
10:56 25.02.2026
15 иван костов
Скоро времето ще се стопли и в Киев ще започне да мирише, силно да мирише! В буквалният смисъл.
11:02 25.02.2026
16 В Германия в момента
До коментар #10 от "Пришелец":струва 1 КВтчас втечнен газ "само" 19 евро цента... А преди войните и санкциите в Германия плащаха до 5 цента за същото!
Коментиран от #21
11:05 25.02.2026
17 Възраждане
11:06 25.02.2026
18 Нов Англосаксонец
11:10 25.02.2026
19 ВВП
11:20 25.02.2026
20 ВВП
11:23 25.02.2026
21 Пришелец
До коментар #16 от "В Германия в момента":Всичко зависи от доставчика. Изборът е на правилния.Има ги много.
11:31 25.02.2026