Румъния: Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни

Румъния ще продължи да предоставя цялата необходима подкрепа на Украйна, каза президентът на страната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния ще продължи да предоставя цялата необходима подкрепа на Украйна, за да се защити и да преговаря за мир от позицията на сила, написа президентът Никушор Дан на официалния си профил в социалната мрежа Екс. Той направи коментара веднага след вчерашното си участие чрез видеоконферетна връзка в срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“, посветена на Украйна и четвъртата годишнина от началото на войната там, предаде БТА.

В публикацията си румънският държавен глава приветства смелостта на украинците.

„Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни и ние сме благодарни за това. Толкова дълъг период на война прави устойчивостта на украинския народ още по-възхитителна“, отбеляза Никушор Дан.

Той подчерта важността на установяването на гаранции за сигурност срещу нови агресии.

„Това остава от съществено значение за нас, защото сигурността на Румъния и целия континент е тясно свързана с тази на Украйна“, подчерта държавният глава.

Снощи румънският президентски дворец Котрочени и сградата на парламента в Букурещ бяха осветени в цветовете на украинското знаме.


  • 1 Последния Софиянец

    3 22 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха от двете страни.В Украйна има милион и половина българи а в Русия 7 млн.

    Коментиран от #8

    11:09 25.02.2026

  • 2 Тия като латерни повтарят едно и също

    62 10 Отговор
    Само планктонът им вярва, лошото е че планктонът е много.

    Коментиран от #53, #55, #57

    11:10 25.02.2026

  • 3 Ха ха ха

    55 9 Отговор
    Още един ваксиниран😀

    11:10 25.02.2026

  • 4 И тоя не знае що е жив

    50 10 Отговор
    Сбъркан човек

    11:10 25.02.2026

  • 5 За протоколчето нещо само...

    44 8 Отговор
    А защо отказахте летища на САЩ за евентуална атака срещу Иран, м? Те не са ли от Оста на злото, Русия, Иран, Северна Корея? Лицемери.Вие трябва да сте следващите.

    11:11 25.02.2026

  • 6 Смешник

    57 5 Отговор
    А заради тоя послушник на Урсулите блокираха Джорджеску

    11:12 25.02.2026

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    63 5 Отговор
    Чакай украйна да те защити глупако!😂😂😂

    11:13 25.02.2026

  • 8 Професор Тазобедрев

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А в Одеса колко българи живеят? В Одеса...българи,колко живеят...в Одеса?

    Коментиран от #11

    11:13 25.02.2026

  • 9 за да защити всички ни ес

    27 3 Отговор
    плъхове бръмбари мишоци на службици

    за да не се окажем накрая кат нас...ни
    че изхарчихме парите на заблудените данъкоплатци
    дет вярваха че Мечока ще ги изяде

    11:13 25.02.2026

  • 10 Всъщност

    41 2 Отговор
    Путин воюва с атлантическите ястреби в Украйна, за да защити суверенитета на Русия, многополярността и самоопределението на държавите по света. Успех!

    11:14 25.02.2026

  • 11 Смешник

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Професор Тазобедрев":

    Около половин милион

    11:14 25.02.2026

  • 12 !!!

    43 2 Отговор
    И със Хитлера така разсъждаваше през 1941година таз Румъния?

    11:14 25.02.2026

  • 13 Мамалигарите

    33 1 Отговор
    са абсолютни селяндурки. Забележете не обиждам селяните трудолюбиви. Но по- просто същество от мамалигар няма

    11:14 25.02.2026

  • 14 Само питам

    32 1 Отговор
    Бе защо в Мексико автомобилите на наркокартелите с украински номера ?

    11:15 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Преслав

    43 1 Отговор
    Тоя смешник, назначен не от румънския народ, а от урсулите, си въобразява, че някой му вярва. Такова измекярство има само сред българските политици.

    11:16 25.02.2026

  • 17 я погледнете новините от 2015 година

    36 1 Отговор
    Как укрите биха и убиваха Българите в Бесарабия . Ей така ще ни защитят и нас.

    11:17 25.02.2026

  • 18 Таз умнотия

    29 1 Отговор
    Я е казал оня корнишон, слугинчето, дето, за да го инсталират на власт, демонократичните западняри безсрамно отмениха изборите!

    11:18 25.02.2026

  • 19 Приказката за

    21 2 Отговор
    Торбалан, който отнася в торбата си непослушните деца се изчерпа отдавна…

    11:18 25.02.2026

  • 20 Швейк

    4 19 Отговор
    Браво , домнуле Дан !
    Вие с две думи казахте цялата истина !

    11:20 25.02.2026

  • 21 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    17 1 Отговор
    Така е,брат,прав си.. прати сега някое ойро.

    11:20 25.02.2026

  • 22 Хи хи

    22 2 Отговор
    Ние не щем урките да ни пазят !! Рекетьори !

    11:23 25.02.2026

  • 23 Хи хи

    29 1 Отговор
    Нас нали ни пази нато бе, що урките ще ни пазят ??!!

    11:24 25.02.2026

  • 24 Хи хи

    26 1 Отговор
    Слабо излезе натото, сега пък урките щели да ни пазят !!

    11:26 25.02.2026

  • 25 Коста

    32 1 Отговор
    Къде ме слагаш в твоята банда бе качамак? Путин никога не е заплашвал нито Румъния нито България. Тези неща ги говори Зеленчука да му отпуснат кинти..

    11:27 25.02.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    26 0 Отговор
    За първи път чувам, че просяците имат достойнство .

    11:27 25.02.2026

  • 27 Пламен

    3 23 Отговор
    Е това се казва достоен Президент

    11:29 25.02.2026

  • 28 Дивуй

    26 1 Отговор
    Айде стига с тия клишета.Омръзнахте на всички.

    11:29 25.02.2026

  • 29 Русия

    21 1 Отговор
    Обект 404 се бори с достойнство и смелост за да защити нашите евро-гейски ценности.Ето например ние в Румъния вече разрешихме на мъжете да раждат,така украйна ги защитава и тях и нас дже......

    11:29 25.02.2026

  • 30 Перо

    22 1 Отговор
    Отново смешките на ционисткия шут от Киев в устата на румънския президент! Ами, ако НАТО не може да ни защити и сигурността на Европа е в ръцете на една измислена държава от 36 г., тогава защо не се разпусне това НАТО и всички да направят двустранни стратегически договори с ционисткия режим в Киев! Излиза, че мира и националната сигурност в Европа и света зависи само от украинския режим!

    11:30 25.02.2026

  • 31 Мишел

    19 1 Отговор
    От какво защитава Украйна Румъния, след като никой не я напада?
    Румънците още не могат да простят на руснаците, че им плениха милионна армия при Сталинград.

    11:31 25.02.2026

  • 32 ,,,,,,

    5 1 Отговор
    През XIV и XV век днешните украински територии попадат под управлението на четири външни сили: Златната орда, Кримското ханство, Великото литовско княжество и Кралство Полша. Последните две се обединяват в Полско-литовската общност (Жечпосполита)
    11:09 25.02.2026

    11:31 25.02.2026

  • 33 Перо

    21 0 Отговор
    Това е същия президент, който го назначиха джендърите с фалшиви избори!

    11:32 25.02.2026

  • 34 Лъжци и негодници

    17 0 Отговор
    " язък " за нашето " " "страховито Н.А.Т.О. " , щом опряхме до там , че Украйна да защитава Европейската империя.

    11:34 25.02.2026

  • 35 Хахаха

    18 0 Отговор
    Тва сигурно му го е написала Урсула да рецитира.

    11:35 25.02.2026

  • 36 аз не съм еврофашист

    14 1 Отговор
    Дано Русия ни освободи и спаси.

    11:37 25.02.2026

  • 37 Бълнуване.

    11 0 Отговор
    Кого ще защитава Украйна от Русия, ако Русия предлага да даде писмено потвърждение, че няма намерение да напада никого. Преднамерено, създава се тази психоза, тъй като европейски малоумници (типа Калас) на луда глава намисли да воюват с Русия и даже назначават дата без да разберат, че от Европа след това ще бъде обезлюдена.

    11:40 25.02.2026

  • 38 Ахаха

    10 0 Отговор
    До последния украинец

    11:42 25.02.2026

  • 39 Деций

    15 0 Отговор
    Пълни глупости,борела се за нас, хайде да не се бори толкова много за мен,да се бори за себе си.Интересно къде бяха тези поддръжници когато избиваха деца и цивилни в Луганска и Донецка област,вързваха хората по стълбовете голи и ги биеха до смърт защото са руснаци.И така само малко над 14000 убити,или забравихте клипа с дрона който уби дете на двора?Само заради това тази държава трябва да бъде изорана цялата,и камък върху камък да не остане.Проблема е в руските ръководители в тяхната непригодност за постовете които заемат.Всичко трябваше да свърши с два удара,а в Европа още щеше да мирише ,и щяха да бъдат по ниски от тревата!

    11:42 25.02.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    12 0 Отговор
    Този не е президентът на Румъния!

    11:43 25.02.2026

  • 41 клоки

    12 0 Отговор
    Защитава ни единственно и само от забавяне на ИНФЛАЦИЯТА.

    11:43 25.02.2026

  • 42 Тимур

    2 14 Отговор
    Достойна позиция на Румъния! Няма да стигне място да се изпишат страните подкрепящи Украйна, обратно само тирани подкрепят Путин, не Русия, не руснаците, а Путин

    Коментиран от #47

    11:45 25.02.2026

  • 43 Някой

    9 0 Отговор
    Този мамалига явно ползва от наркотиците на зеления в Киев. Като го слушам какви ги дрънка, все едно говори зеленко чрез видео връзка в европейския парламент!

    11:54 25.02.2026

  • 44 Мимч

    9 0 Отговор
    Този мамалигар си го проси и той.Заедно със зеления може да се озоват в Сибир при тигрите....

    11:55 25.02.2026

  • 45 Дас Хаген

    9 0 Отговор
    Мистър Бийн се изказа! Този заблуден куршум и той ли има мнение или му го написа Калас на листче, за да го каже на четири годишнината от изчезването на Ковид!

    11:57 25.02.2026

  • 46 Мухаа ха!

    11 0 Отговор
    Монтирана,двулика марионетка, благодарение на акушерката и местната" безпристрастна" съдебна власт. Чиста проба анти тръмп Арлекино,но не смее да го показва.Румънците,който от разлика от нас,са много по корави ,не търпят да им се качват по главите,се вдигнаха на протест,когато съда " отмени" техния законен вот.Представете си в каква тотална,брутална диктатура живеем! Каква социалистическа диктатура, какви пет лева? Дори диктатура ,при Управлението на Сталин,е дребосък,с сравнение със сегашния диктат на акушерката и сие.Една дузина самозабравили се ,проскубани носачки,разката фамилията на 520 милиона офф се.

    11:59 25.02.2026

  • 47 бавно..

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тимур":

    Но славно влаза масковскио на бандерците и урсулците..с/у двете империй джендърите в юръпо им остава само да джафкат като мамалигарски пес

    11:59 25.02.2026

  • 48 Зорлан

    7 0 Отговор
    Кои всички...И от Кой....

    12:02 25.02.2026

  • 49 пешо

    2 0 Отговор
    мамалигарите ще ядът хурката

    12:03 25.02.2026

  • 50 ОРКИТЕ ДОЙДОХА У САНДАНСКИ ДА УБИВАТ

    3 1 Отговор
    БОАГА БЕ ЖИВОТНО ! ПРОКЛЕТИТЕ МАМАЛИГАРИ ЯВНО СТЕ ИМ СЪУЧАСТНИЦИ !

    12:03 25.02.2026

  • 51 Чочо

    7 0 Отговор
    Едва ли Украйна воюва заради Европа!
    Най малко пък заради Румъния.

    12:04 25.02.2026

  • 52 МАМАЛИГАРИТЕ СА СЪУЧАСТНИЦИ !

    2 0 Отговор
    В ОПИТА ЗА УБИЙСТВО НА БОАГА ОТ ЕВРЕИТЕ И ОРКИТЕ ! ДО КРАК !

    12:05 25.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 И тоя продажник барабар с всички

    3 2 Отговор
    от Агендата. Леки жени в костюми!

    12:07 25.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЗА ВСЯКА МАМАЛИГАРСКА ГЛАВА ДАВАМ НАГРАД

    1 1 Отговор
    ВЕЧЕН ЖИВОТ НА ПРИНОСИТЕЛЯ ! ДРЪЖТЕ ГИ ! СПАСЕТЕ СЕБЕ СИ И ТЕЗИ КОИТО ОБИЧАТЕ !

    12:09 25.02.2026

  • 57 Румъния -турбо демокрация

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тия като латерни повтарят едно и също":

    те си бяха избрали друг но им натресоха този

    12:11 25.02.2026

  • 58 Коалиция на желаещите, ама неможещите

    5 1 Отговор
    А от Урсулите кой ще ни защити?

    12:23 25.02.2026

  • 59 Педерастийка

    4 1 Отговор
    Циганската Румъния и достоинство??? 😄😄😄

    12:24 25.02.2026

  • 60 Педерастийка

    1 1 Отговор
    Всеки мамалигар е мръсен циганин 100%!

    12:25 25.02.2026

  • 61 А кои са

    3 0 Отговор
    тези ,, всички ни” не казва….

    12:33 25.02.2026

  • 62 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    БЛЯ БЛЯ БЛЯ.МАМАЛИГА, ЗАПАДА РАЗПАЛВА И ВОЮВА. А ИСТОКА СТРАДА.

    12:33 25.02.2026

  • 63 5555

    0 0 Отговор
    Украйна щяла да защити всички ни...,ха,ха и от кого и как?!

    12:53 25.02.2026

  • 64 пиночет

    1 0 Отговор
    Идва краят на Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата

    12:54 25.02.2026

  • 65 Българин

    0 0 Отговор
    Русия е нашата освободителка и ако се наложи пак ще ни спаси.Нацистите вън.

    12:55 25.02.2026

