Румъния: Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни

Румъния ще продължи да предоставя цялата необходима подкрепа на Украйна, за да се защити и да преговаря за мир от позицията на сила, написа президентът Никушор Дан на официалния си профил в социалната мрежа Екс. Той направи коментара веднага след вчерашното си участие чрез видеоконферетна връзка в срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“, посветена на Украйна и четвъртата годишнина от началото на войната там, предаде БТА.

В публикацията си румънският държавен глава приветства смелостта на украинците.

„Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни и ние сме благодарни за това. Толкова дълъг период на война прави устойчивостта на украинския народ още по-възхитителна“, отбеляза Никушор Дан.

Той подчерта важността на установяването на гаранции за сигурност срещу нови агресии.

„Това остава от съществено значение за нас, защото сигурността на Румъния и целия континент е тясно свързана с тази на Украйна“, подчерта държавният глава.

Снощи румънският президентски дворец Котрочени и сградата на парламента в Букурещ бяха осветени в цветовете на украинското знаме.

