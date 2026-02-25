Румъния: Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни

Румъния ще продължи да предоставя цялата необходима подкрепа на Украйна, за да се защити и да преговаря за мир от позицията на сила, написа президентът Никушор Дан на официалния си профил в социалната мрежа Екс. Той направи коментара веднага след вчерашното си участие чрез видеоконферетна връзка в срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“, посветена на Украйна и четвъртата годишнина от началото на войната там, предаде БТА.
В публикацията си румънският държавен глава приветства смелостта на украинците.
„Украйна се бори с достойнство и смелост, за да защити всички ни и ние сме благодарни за това. Толкова дълъг период на война прави устойчивостта на украинския народ още по-възхитителна“, отбеляза Никушор Дан.
Той подчерта важността на установяването на гаранции за сигурност срещу нови агресии.
„Това остава от съществено значение за нас, защото сигурността на Румъния и целия континент е тясно свързана с тази на Украйна“, подчерта държавният глава.
Снощи румънският президентски дворец Котрочени и сградата на парламента в Букурещ бяха осветени в цветовете на украинското знаме.
#FourYears since Russia launched its illegal and unjustified war against #Ukraine, I took part, together with other European and like-minded leaders, in a new meeting of the Coalition of the Willing. Romania will continue to provide all the necessary support for Ukraine to defend…— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 24, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:09 25.02.2026
2 Тия като латерни повтарят едно и също
Коментиран от #53, #55, #57
11:10 25.02.2026
3 Ха ха ха
11:10 25.02.2026
4 И тоя не знае що е жив
11:10 25.02.2026
5 За протоколчето нещо само...
11:11 25.02.2026
6 Смешник
11:12 25.02.2026
7 Хахахаха😂😂😂😂
11:13 25.02.2026
8 Професор Тазобедрев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А в Одеса колко българи живеят? В Одеса...българи,колко живеят...в Одеса?
Коментиран от #11
11:13 25.02.2026
9 за да защити всички ни ес
за да не се окажем накрая кат нас...ни
че изхарчихме парите на заблудените данъкоплатци
дет вярваха че Мечока ще ги изяде
11:13 25.02.2026
10 Всъщност
11:14 25.02.2026
11 Смешник
До коментар #8 от "Професор Тазобедрев":Около половин милион
11:14 25.02.2026
12 !!!
11:14 25.02.2026
13 Мамалигарите
11:14 25.02.2026
14 Само питам
11:15 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Преслав
11:16 25.02.2026
17 я погледнете новините от 2015 година
11:17 25.02.2026
18 Таз умнотия
11:18 25.02.2026
19 Приказката за
11:18 25.02.2026
20 Швейк
Вие с две думи казахте цялата истина !
11:20 25.02.2026
21 Володимир Зеленски офiцiальнъй
11:20 25.02.2026
22 Хи хи
11:23 25.02.2026
23 Хи хи
11:24 25.02.2026
24 Хи хи
11:26 25.02.2026
25 Коста
11:27 25.02.2026
26 РЕАЛИСТ
11:27 25.02.2026
27 Пламен
11:29 25.02.2026
28 Дивуй
11:29 25.02.2026
29 Русия
11:29 25.02.2026
30 Перо
11:30 25.02.2026
31 Мишел
Румънците още не могат да простят на руснаците, че им плениха милионна армия при Сталинград.
11:31 25.02.2026
32 ,,,,,,
11:09 25.02.2026
11:31 25.02.2026
33 Перо
11:32 25.02.2026
34 Лъжци и негодници
11:34 25.02.2026
35 Хахаха
11:35 25.02.2026
36 аз не съм еврофашист
11:37 25.02.2026
37 Бълнуване.
11:40 25.02.2026
38 Ахаха
11:42 25.02.2026
39 Деций
11:42 25.02.2026
40 az СВО Победа 80
11:43 25.02.2026
41 клоки
11:43 25.02.2026
42 Тимур
Коментиран от #47
11:45 25.02.2026
43 Някой
11:54 25.02.2026
44 Мимч
11:55 25.02.2026
45 Дас Хаген
11:57 25.02.2026
46 Мухаа ха!
11:59 25.02.2026
47 бавно..
До коментар #42 от "Тимур":Но славно влаза масковскио на бандерците и урсулците..с/у двете империй джендърите в юръпо им остава само да джафкат като мамалигарски пес
11:59 25.02.2026
48 Зорлан
12:02 25.02.2026
49 пешо
12:03 25.02.2026
50 ОРКИТЕ ДОЙДОХА У САНДАНСКИ ДА УБИВАТ
12:03 25.02.2026
51 Чочо
Най малко пък заради Румъния.
12:04 25.02.2026
52 МАМАЛИГАРИТЕ СА СЪУЧАСТНИЦИ !
12:05 25.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 И тоя продажник барабар с всички
12:07 25.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЗА ВСЯКА МАМАЛИГАРСКА ГЛАВА ДАВАМ НАГРАД
12:09 25.02.2026
57 Румъния -турбо демокрация
До коментар #2 от "Тия като латерни повтарят едно и също":те си бяха избрали друг но им натресоха този
12:11 25.02.2026
58 Коалиция на желаещите, ама неможещите
12:23 25.02.2026
59 Педерастийка
12:24 25.02.2026
60 Педерастийка
12:25 25.02.2026
61 А кои са
12:33 25.02.2026
62 Ха ха ха
12:33 25.02.2026
63 5555
12:53 25.02.2026
64 пиночет
12:54 25.02.2026
65 Българин
12:55 25.02.2026