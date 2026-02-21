Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Румъния »
Близо 4000 домакинства са без електричество в Румъния заради лошото време

Близо 4000 домакинства са без електричество в Румъния заради лошото време

21 Февруари, 2026 20:01, обновена 22 Февруари, 2026 03:07 1 258 9

  • сняг-
  • електричество-
  • румъния-
  • време

Неблагоприятните метеорологични условия през деня са довели и до паднали дървета и електрически стълбове

Близо 4000 домакинства са без електричество в Румъния заради лошото време - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 4000 домакинства в румънските окръзи Прахова, Телеорман и Дъмбовица са без електричество заради лошото време, съобщи Диджи24, като се позова на Департамента за извънредни ситуации, предаде БТА.

Неблагоприятните метеорологични условия през деня са довели, освен до прекъсвания в електрозахранването, и до паднали дървета и електрически стълбове, както и до блокирани по пътищата автомобили. По-рано през деня е имало затворени пътища, но към момента в сила са единствено ограничения за тежкотоварни автомобили по някои пътни оси.

Според информацията на Департамента за извънредни ситуации в 16 населени места в шест румънски окръга, както и в Букурещ, са регистрирани срутвания на пет електрически стълба, повреди на 18 превозни средства, като също така са били отблокирани 88 автомобила, информира още Диджи24.

По информация на Аджерпрес към 14 ч. местно (и българско време) 46 превозни средства с приблизително 75 души са оставали блокирани.

Десетмесечно бебе, което се е нуждаело от медицинска помощ, е било транспортирано до болница в съзнание, информира още агенцията.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реторично

    12 0 Отговор
    И те ли бяха нападнати от руснаците или просто го управляват евроатлантици?

    20:04 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    40000 да останат ,да не падал и там Орешник

    20:28 21.02.2026

  • 5 Моля, Румъния да иска от европейските

    1 0 Отговор
    Барутници помощ за тока поне 10 млрд.

    21:12 21.02.2026

  • 6 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    А пък аз също да вметна, че много ти се иска да е така ,ама не е Виж в Киев няма в Одеса също

    21:55 21.02.2026

  • 7 Гошо

    2 0 Отговор
    Нормално с тая черна котка на с снимката

    22:33 21.02.2026

  • 8 В бегето и при хубаво време

    1 0 Отговор
    Нема ток и има режим

    04:37 22.02.2026

  • 9 Е-бачо КолЮ

    0 0 Отговор
    Нормален ден в родопите след лек снеговалеж .

    07:31 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания