Новини
България »
София »
СO обявява процедура за избор на изпълнител за ново транспортно решение на бул. “Ген. М. Д. Скобелев“

27 Февруари, 2026 13:47 453 5

  • процедура-
  • бул. скобелев-
  • трамвайно трасе

Идейният проект предвижда преместване на трамвайното трасе върху новоизградена стоманобетонова конструкция

СO обявява процедура за избор на изпълнител за ново транспортно решение на бул. “Ген. М. Д. Скобелев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община обявява процедура за избор на изпълнител на инженеринг за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“. Подготвената от общината документация премина задължителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. “Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Хр. Ботев“, началото на тунела при НДК и до бул. „Витоша“.

Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите, заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Не се разглежда вариант за премахване на трасето или спиране на трамвайните линии. Модернизирането и обновяването на трамвайните линии, както и разширяване на мрежата за трамвайно движение е сред приоритетите за екипа на кмета Терзиев, подчерта заместник-кметът Лютов.

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе. То ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонова конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, приет от експертен технически съвет. С него се предвижда:

демонтаж на трамвайните релси в участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I-ви“ и полагане на асфалтобетонова настилка;

изграждане на еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради;

цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северния локал с ширина 3 м е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзка към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 210 000 лв. без ДДС.

Строителството е предвидено да се извършва без пълно спиране на движението. По време на строителните дейности трамвайното движение няма да бъде преустановено, освен при необходимост от кратковременно спиране.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан Крийч

    0 1 Отговор
    Требе да се крадне.

    13:52 27.02.2026

  • 2 джаба блеефски

    0 0 Отговор
    абе каква процедура, какъв избор ? с бою тъмнокожият буда ще изпълним проекта на промоция

    13:52 27.02.2026

  • 3 шишарка нашишкана

    0 0 Отговор
    Тука потребителска кошница ще има ли? Или само ходеща бетонобъркачка?

    13:53 27.02.2026

  • 4 Софианец

    0 0 Отговор
    Засегнатите от този трамвай са около 100 апартамента. Общината може да ги купи за 50 млн евро и това ще е най-евтиното, бързо и лесно решение.

    Коментиран от #5

    13:58 27.02.2026

  • 5 коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софианец":

    и да ги раздаде на Бг цветни граждани с ТЕЛК за интегриране

    14:16 27.02.2026

Новини по градове:
