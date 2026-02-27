Новини
Киев: Доналд Тръмп не е поставял краен срок за прекратяване на войната
Киев: Доналд Тръмп не е поставял краен срок за прекратяване на войната

27 Февруари, 2026 15:15 599 29

По думите на Кирило Буданов в настоящата ситуация не е уместно да се обсъжда провеждането на президентски избори по време на евентуално примирие

Киев: Доналд Тръмп не е поставял краен срок за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирило Буданов заяви, че не му е известно администрацията на американския президент Доналд Тръмп да е поставяла конкретен краен срок за приключване на войната. Думите му са цитирани от Би Би Си.

В интервю за ливанското издание Al-Modon Буданов коментира появилите се в западни медии информации, че Вашингтон би искал конфликтът да приключи до лятото. Според публикациите подобен стремеж е свързан и с вътрешнополитическата обстановка в САЩ, включително предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември.

"Не съм чувал нашите американски партньори да са определяли конкретни дати за края на войната. Настоящите преговори са много сложен и многопластов процес и е невъзможно да се постави ясен краен срок за неговото приключване. Разбира се, правим всичко възможно те да завършат", заяви Буданов.

По думите му в настоящата ситуация не е уместно да се обсъжда провеждането на президентски избори по време на евентуално примирие. "Моята задача сега е да осигуря ефективен преговорен процес. Да се говори за избори при тези обстоятелства няма смисъл", подчерта той.

Буданов коментира и въпроса за евентуални териториални отстъпки, които Москва поставя като условие, както и идеята за т.нар. "корейски сценарий" - създаване на демилитаризирана зона по линията на съприкосновение. Той бе категоричен, че украинското общество няма да приеме подобен подход.

"Убеден съм, че украинският народ ще отхвърли всякакви претенции към нашата земя. Всички окупирани територии ще останат временно окупирани и неизбежно с времето ще бъдат освободени", заяви ръководителят на президентската канцелария.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп

    13 3 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #3

    15:17 27.02.2026

  • 2 Пич

    7 3 Отговор
    Хахаха...... кой си ти бе, Будинов ?! Кой ще ти казва на тебе ?! Чичо Дони когато реши само ще вдигне телефона, и ще ви заповяда да се пръждосвате!!! А има и по лош вариант - да ви пръждоса без да вдигне телефона...

    15:19 27.02.2026

  • 3 демек

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    никога 😂

    15:20 27.02.2026

  • 4 язи съм за

    9 2 Отговор
    Нека воюват момчетата, щом им се воюва. Баба им от брюксел ще ги подкрепя финансово. За нея парите не са проблем. Друго няма, но бари бол има.

    15:21 27.02.2026

  • 5 Гориил

    8 2 Отговор
    Всичко, което дори бегло гарантира сигурността в Киев, се разпада. Европа трябва да е подготвена за покачващи се цени и по-големи банкови чекове в подкрепа на Украйна.Именно тази формула за плащане на украинските разходи се опитва да внуши на шизофреничната Европа г-н Буданов.Буданов сякаш казва на Брюксел: „Вижте, пея за непоколебимост и безкомпромисност. Днес струва повече, отколкото вчера. Не забравяйте да платите.“

    15:23 27.02.2026

  • 6 да питам

    6 0 Отговор
    Това дете до Тръмп от на Епстийн бригадата ли е?

    Коментиран от #9

    15:27 27.02.2026

  • 7 Карго 200

    4 8 Отговор
    Вашингтон може да поставя краен срок единствено на окупатора!
    На бранещият своя дом и семейство никой,никакви срокове не може да поставя!

    Слава убийците на окупатори!

    Коментиран от #10, #15

    15:27 27.02.2026

  • 8 случи се .............

    7 0 Отговор
    За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат !

    15:28 27.02.2026

  • 9 там кюрпетата са на мода

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Ми не е, твърде отраснало е.

    15:32 27.02.2026

  • 10 Груз 404

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    На зелю и компания, техния дом е в израел, да отиват да си го бранят, че скоро може да стане напечено, а покрайнините са вековно руски!

    Коментиран от #14, #20

    15:32 27.02.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Тръмп е умен!
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как фа утилизира руснята!

    Коментиран от #21

    15:36 27.02.2026

  • 12 мошЕто 😐

    5 1 Отговор
    Зеленият гном само Путин ще го оправи , никой друг !

    15:36 27.02.2026

  • 13 Гориил

    6 2 Отговор
    Мнението на Кирил Буданов е напълно без значение за Москва. Демонтажът на украинския проект ще продължи, докато НАТО и ЕС не деградират и не се разпаднат. Европа си мисли, че това е нейната формула за оцеляване. Грешите. Европа няма неограничени ресурси и не може да води война безкрайно.

    Коментиран от #27

    15:37 27.02.2026

  • 14 Карго 200

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Груз 404":

    Ти пък ще казваш на кой каде му е домът.
    Да кажем,че си прав,приеми,че Зеленски е нагости в Украйна,когато приключи с блатото вероятно,би могъл да си тръгне. До тогава ще четеш за него всеки ден.

    Коментиран от #17

    15:39 27.02.2026

  • 15 Зелен окупиран съсел

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Въхх..колко прочуствено, пуснах сълза

    15:40 27.02.2026

  • 16 Десислава Димитрова

    3 2 Отговор
    Бай Дончо както е потпрял зад врата Зелен със Ски ,дали го е навеждал към дюкяна си след снимката,защото обиновено с мен така се е случвало .От липен опит коментирам .

    Коментиран от #22

    15:43 27.02.2026

  • 17 онзи 🤥

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Карго 200":

    Научи правописа и тогава драскай по сайтовете!

    15:43 27.02.2026

  • 18 Нагли

    1 2 Отговор
    и корумпирани искат да продължат да пълнят банковите си сметки а селяните наторяват пръста.
    1000 Срещу тридесет и пет
    И аз съм против прекратяване на военните действия

    15:44 27.02.2026

  • 19 Тати и аз

    1 0 Отговор
    Как ме е гушнал.Дали да му поискам за баничка?

    15:44 27.02.2026

  • 20 Омазана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Груз 404":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    15:45 27.02.2026

  • 21 Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    безспорен факт.

    15:47 27.02.2026

  • 22 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Десислава Димитрова":

    пише се подпрял любима .докога само учи ,е ....и ,коте ...хахах .

    15:47 27.02.2026

  • 23 Руснакът е мръсно противно животно

    0 0 Отговор
    Краде от перални машини, шевни машини,тостери тоалетни чинии до деца.Трепе се!Зверски!

    Коментиран от #26

    15:48 27.02.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Путлер бе за ТРИ ДНИ,
    ТОЯ за ЕДИН ДЕН,
    А войната ще стане СТО ГОДИШНА...

    15:49 27.02.2026

  • 25 Братя,

    1 0 Отговор
    Дружно да го подадем в устенцата на копейките!

    Коментиран от #28, #29

    15:50 27.02.2026

  • 26 КОТ.ар.АК 😼

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Я споко бе мило коте 🙀 ,ДиДи ли беше ,от напън и зор ще пръснеш някоя каунна венн,па ще отвориш работа на прокто лоззите 😂😂😂 .

    15:51 27.02.2026

  • 27 Да те питам -

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Ти ГОРянин ли си, или партизанин ?

    15:53 27.02.2026

  • 28 Q -Ресс Tиaа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Братя,":

    Братя лапуркайте го дружно ,за всеки ще остане по нещо ,за кой сиренье ,за кой крема ,за кой само вожа и после крема .

    15:53 27.02.2026

  • 29 Евроасматик с нервен тик

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Братя,":

    Братя, първо си го извадете от вашите

    15:53 27.02.2026

