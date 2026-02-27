Киев: Доналд Тръмп не е поставял краен срок за прекратяване на войната

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирило Буданов заяви, че не му е известно администрацията на американския президент Доналд Тръмп да е поставяла конкретен краен срок за приключване на войната. Думите му са цитирани от Би Би Си.
В интервю за ливанското издание Al-Modon Буданов коментира появилите се в западни медии информации, че Вашингтон би искал конфликтът да приключи до лятото. Според публикациите подобен стремеж е свързан и с вътрешнополитическата обстановка в САЩ, включително предстоящите междинни избори за Конгреса през ноември.
"Не съм чувал нашите американски партньори да са определяли конкретни дати за края на войната. Настоящите преговори са много сложен и многопластов процес и е невъзможно да се постави ясен краен срок за неговото приключване. Разбира се, правим всичко възможно те да завършат", заяви Буданов.
По думите му в настоящата ситуация не е уместно да се обсъжда провеждането на президентски избори по време на евентуално примирие. "Моята задача сега е да осигуря ефективен преговорен процес. Да се говори за избори при тези обстоятелства няма смисъл", подчерта той.
Буданов коментира и въпроса за евентуални териториални отстъпки, които Москва поставя като условие, както и идеята за т.нар. "корейски сценарий" - създаване на демилитаризирана зона по линията на съприкосновение. Той бе категоричен, че украинското общество няма да приеме подобен подход.
"Убеден съм, че украинският народ ще отхвърли всякакви претенции към нашата земя. Всички окупирани територии ще останат временно окупирани и неизбежно с времето ще бъдат освободени", заяви ръководителят на президентската канцелария.
