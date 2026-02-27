Съдия Тодорова: Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля

По делата, които бяха образувани по искане на изпълняващия функциите главен прокурор, Върховният касационен съд реши, че той вече не може законно да сезира ВКС. В правовата държава това е достатъчно, за да имаме яснота по въпроса. След като властта му не може да се упражнява законно, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви задачи, които не са свързани с функциите му, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съдия Мирослава Тодорова във връзка с решението на Висшия съдебен съвет да прехвърли казуса "Сарафов" на прокурорската колегия.

Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля, която е задължителна. Конституцията казва, че сме правова държава, което означава, че всички трябва да се съобразяваме със стабилните съдебни актове, заяви Тодорова.

Ясно е, че сме в конституционна криза, защото има много органи с изтекли мандати, но докато нямаме избран Висш съдебен съвет, напълно е възможно прокурорската колегия да избере нов временен прокурор, който да върши общественополезна работа и да не възпрепятства правосъдието. Прокурорската колегия на ВСС е длъжна да обезпечи ефективното упражняване на правосъдието, посочи тя.

Изпълняващият функциите създаде и голямо обществено напрежение, като по разследването на случая "Петрохан" изрази една версия със свръхестествена риторика. Това не е допустим подход, но така или иначе е факт, с който трябва да съобразим, за да можем да намерим достоен изход от тази ситуация. Според мен достойният изход е прокурорската колегия да се отнесе сериозно към предложението на правосъдния министър, да преодолее своето упорство и да намери достоен нов изпълняващ функциите главен прокурор, подчерта Мирослава Тодорова.

Не знаем и какво става с разследването на взрива срещу бившия главен прокурор Иван Гешев. Знаем и за записите, които пуска Гешев, в които беше записан Борислав Сарафов. Случаят приличаше на сблъсък между две улични банди. Като се вземе предвид и това, което се чуваше в записите, може да се окаже, че оттеглянето им не зависи от тях, добави тя.

Време е да постигнем консенсус, че съдебната система трябва да бъде оставена на себе си и всички политически сили да се откажат от това да разчитат на успешен живот чрез влияние в съдебната система, каза още магистратът.