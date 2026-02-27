Съдия Тодорова: Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля

По делата, които бяха образувани по искане на изпълняващия функциите главен прокурор, Върховният касационен съд реши, че той вече не може законно да сезира ВКС. В правовата държава това е достатъчно, за да имаме яснота по въпроса. След като властта му не може да се упражнява законно, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви задачи, които не са свързани с функциите му, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съдия Мирослава Тодорова във връзка с решението на Висшия съдебен съвет да прехвърли казуса "Сарафов" на прокурорската колегия.
Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля, която е задължителна. Конституцията казва, че сме правова държава, което означава, че всички трябва да се съобразяваме със стабилните съдебни актове, заяви Тодорова.
Ясно е, че сме в конституционна криза, защото има много органи с изтекли мандати, но докато нямаме избран Висш съдебен съвет, напълно е възможно прокурорската колегия да избере нов временен прокурор, който да върши общественополезна работа и да не възпрепятства правосъдието. Прокурорската колегия на ВСС е длъжна да обезпечи ефективното упражняване на правосъдието, посочи тя.
Изпълняващият функциите създаде и голямо обществено напрежение, като по разследването на случая "Петрохан" изрази една версия със свръхестествена риторика. Това не е допустим подход, но така или иначе е факт, с който трябва да съобразим, за да можем да намерим достоен изход от тази ситуация. Според мен достойният изход е прокурорската колегия да се отнесе сериозно към предложението на правосъдния министър, да преодолее своето упорство и да намери достоен нов изпълняващ функциите главен прокурор, подчерта Мирослава Тодорова.
Не знаем и какво става с разследването на взрива срещу бившия главен прокурор Иван Гешев. Знаем и за записите, които пуска Гешев, в които беше записан Борислав Сарафов. Случаят приличаше на сблъсък между две улични банди. Като се вземе предвид и това, което се чуваше в записите, може да се окаже, че оттеглянето им не зависи от тях, добави тя.
Време е да постигнем консенсус, че съдебната система трябва да бъде оставена на себе си и всички политически сили да се откажат от това да разчитат на успешен живот чрез влияние в съдебната система, каза още магистратът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:11 27.02.2026
2 тея съдии и прокурори
Коментиран от #12
19:11 27.02.2026
3 гражданин
19:11 27.02.2026
4 Хипотетично
Съдиите на съдийската колегия, Прокурорите на прокурорската колегия, а магистрати членуващи в НПО-та да не могат да заемат ръководни позиции в съдебната система, та да не лансират НПО-политика, а да провеждат лоялна само държавна политика.
19:14 27.02.2026
5 факт
19:14 27.02.2026
6 Хехе
19:16 27.02.2026
7 От съдии
19:16 27.02.2026
9 Съдия Тодорова:
19:17 27.02.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЗЕХА ВЛАСТТА С КРЪВ
......
КАК ИСКАТЕ БЕЗ КРЪВ ДА Я ВЪРНАТ НА НАРОДА ?:)
19:18 27.02.2026
11 стоян георгиев
19:24 27.02.2026
12 Гласуват си и си
До коментар #2 от "тея съдии и прокурори":Живеят си добре и по добре и така на татък.
19:29 27.02.2026
13 Чичо Али Хаменей
19:34 27.02.2026
14 Гост
19:38 27.02.2026
15 Дзак
19:39 27.02.2026
16 ха ха
19:43 27.02.2026
17 Чак катозривиха бомба, Гешев даде оставк
Аз нямам вяра на онова дребно и гледащо изплашено човече Министъра на Правосъдието в момента, че може да се справи с задачата Честни избори.
Нямам вяра и на финансовия, който няма куража да каже, а бе, станало е тука БЪГ и Съдебната система не може да им превеждаме заплатите.
Докато не се проведе граждански арест на всички, с изтекъл мандат и заемащи незаконно кабинетите, няма да има оправия.
19:53 27.02.2026
18 Кую
19:57 27.02.2026
19 ШЕФА
19:57 27.02.2026
20 Тити на Кака
Защо изявилата се уникална йеродидка не е обяснила това?
20:07 27.02.2026
21 Червен ла -йно -мет РРадев
20:19 27.02.2026