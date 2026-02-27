Новини
Съдия Тодорова: Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля

27 Февруари, 2026 19:07 1 210 21

  • мирослава тодорова-
  • вкс-
  • главен прокурор-
  • институции

Ясно е, че сме в конституционна криза, защото има много органи с изтекли мандати, но докато нямаме избран Висш съдебен съвет, напълно е възможно прокурорската колегия да избере нов временен прокурор, който да върши общественополезна работа и да не възпрепятства правосъдието

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По делата, които бяха образувани по искане на изпълняващия функциите главен прокурор, Върховният касационен съд реши, че той вече не може законно да сезира ВКС. В правовата държава това е достатъчно, за да имаме яснота по въпроса. След като властта му не може да се упражнява законно, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви задачи, които не са свързани с функциите му, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съдия Мирослава Тодорова във връзка с решението на Висшия съдебен съвет да прехвърли казуса "Сарафов" на прокурорската колегия.

Всички можем да изразяваме мнение, но ВКС не изразява мнение – това е държавна воля, която е задължителна. Конституцията казва, че сме правова държава, което означава, че всички трябва да се съобразяваме със стабилните съдебни актове, заяви Тодорова.

Ясно е, че сме в конституционна криза, защото има много органи с изтекли мандати, но докато нямаме избран Висш съдебен съвет, напълно е възможно прокурорската колегия да избере нов временен прокурор, който да върши общественополезна работа и да не възпрепятства правосъдието. Прокурорската колегия на ВСС е длъжна да обезпечи ефективното упражняване на правосъдието, посочи тя.

Изпълняващият функциите създаде и голямо обществено напрежение, като по разследването на случая "Петрохан" изрази една версия със свръхестествена риторика. Това не е допустим подход, но така или иначе е факт, с който трябва да съобразим, за да можем да намерим достоен изход от тази ситуация. Според мен достойният изход е прокурорската колегия да се отнесе сериозно към предложението на правосъдния министър, да преодолее своето упорство и да намери достоен нов изпълняващ функциите главен прокурор, подчерта Мирослава Тодорова.

Не знаем и какво става с разследването на взрива срещу бившия главен прокурор Иван Гешев. Знаем и за записите, които пуска Гешев, в които беше записан Борислав Сарафов. Случаят приличаше на сблъсък между две улични банди. Като се вземе предвид и това, което се чуваше в записите, може да се окаже, че оттеглянето им не зависи от тях, добави тя.

Време е да постигнем консенсус, че съдебната система трябва да бъде оставена на себе си и всички политически сили да се откажат от това да разчитат на успешен живот чрез влияние в съдебната система, каза още магистратът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 0 Отговор
    "По делата ще ги познаете" важи за всички.

    19:11 27.02.2026

  • 2 тея съдии и прокурори

    18 0 Отговор
    какво ги правят тея огромни заплати и бонуси и подкупи........

    Коментиран от #12

    19:11 27.02.2026

  • 3 гражданин

    19 1 Отговор
    90% ОТ СЪДИИ И МАГИСТРАТИ СА БУКВАЛНО ЗА ЕСЕНЕ !!

    19:11 27.02.2026

  • 4 Хипотетично

    13 0 Отговор
    💲съдебната система трябва да бъде оставена на себе си.💲
    Съдиите на съдийската колегия, Прокурорите на прокурорската колегия, а магистрати членуващи в НПО-та да не могат да заемат ръководни позиции в съдебната система, та да не лансират НПО-политика, а да провеждат лоялна само държавна политика.

    19:14 27.02.2026

  • 5 факт

    21 1 Отговор
    Няма съдия и прокурор на високо ниво да е без два хотела или къщи за гости !!Тези хора работят в полза за мафията

    19:14 27.02.2026

  • 6 Хехе

    16 4 Отговор
    "Гнилата ябълка" на българското правосъдие.Точно нея ли намерихте да интервюирате?

    19:16 27.02.2026

  • 7 От съдии

    10 1 Отговор
    Все още ли е съдия тази особа ? Мислех че е уволнена . БОЖЕ , ПАЗИ БЪЛГАРИЯ .

    19:16 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съдия Тодорова:

    3 1 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    19:17 27.02.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    СЪЮЗА НА ИСТИНСКИТЕ КОМУНИСТИ - СИК
    ВЗЕХА ВЛАСТТА С КРЪВ
    ......
    КАК ИСКАТЕ БЕЗ КРЪВ ДА Я ВЪРНАТ НА НАРОДА ?:)

    19:18 27.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Като гледам как педофилите се пенят срещу Сарафов почва да ми става симпатичен

    19:24 27.02.2026

  • 12 Гласуват си и си

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "тея съдии и прокурори":

    Живеят си добре и по добре и така на татък.

    19:29 27.02.2026

  • 13 Чичо Али Хаменей

    6 0 Отговор
    Каква държава воля ма? Всичките кат въ почна от районно до кадационни прокуратури и съдилища в големи кавички за чеп за зеле не ставате.

    19:34 27.02.2026

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    А колко неправилни съдебни акта са придобили стабилитет за последните 36 години, с "благословията" на менторите, на "Светилата" от ВКС, не са ли повече, отколкото правилните такива?!😙

    19:38 27.02.2026

  • 15 Дзак

    3 0 Отговор
    Като махнем опозицията, която няма влияние, кои остават?

    19:39 27.02.2026

  • 16 ха ха

    2 0 Отговор
    от такива фарисеи правото се превърна в безправие за хората

    19:43 27.02.2026

  • 17 Чак катозривиха бомба, Гешев даде оставк

    3 0 Отговор
    Как се подиграва проф. Киров със нас, а?Щом получавали заплати, значи били редовни.
    Аз нямам вяра на онова дребно и гледащо изплашено човече Министъра на Правосъдието в момента, че може да се справи с задачата Честни избори.
    Нямам вяра и на финансовия, който няма куража да каже, а бе, станало е тука БЪГ и Съдебната система не може да им превеждаме заплатите.
    Докато не се проведе граждански арест на всички, с изтекъл мандат и заемащи незаконно кабинетите, няма да има оправия.

    19:53 27.02.2026

  • 18 Кую

    2 0 Отговор
    Честни във ушите.Но не е сигурно.

    19:57 27.02.2026

  • 19 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Една изпечена престъпница която плаче за затвора.

    19:57 27.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    По кой закон, по коя легитимна процедура един ВСС с изтекъл мандат / или който и да е друг/ би могъл да накара "прокурорската колегия да избере нов временен прокурор"?
    Защо изявилата се уникална йеродидка не е обяснила това?

    20:07 27.02.2026

  • 21 Червен ла -йно -мет РРадев

    0 0 Отговор
    Таяпатка да си смуче сама кли - то ра. А рускинята като казала не харедвам Сарафа, това не е държавна позиция, а мнение на една панделка.

    20:19 27.02.2026

