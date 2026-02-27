Новини
Кръвта на илюзиите е истинска

Кръвта на илюзиите е истинска

27 Февруари, 2026 19:00

Войната разкрива същността на обществото. Украинската авантюра, за съжаление, разби множество илюзии, с които беше удобно и спокойно да се живее

Кръвта на илюзиите е истинска - 1
Николай Николов Николай Николов инженер

Войната разкрива същността на обществото. Украинската авантюра, за съжаление, разби множество илюзии, с които беше удобно и спокойно да се живее.

Аз имам своите пристрастия, но се старая да им придърпвам юздите. Няма нищо по-неприятно от това човек да загуби връзка с реалността. Затова в своите текстове за Донбас опитвам да разказвам за хората и събитията без никаква агитация... Пък и какво да агитирам? В онази касапница вече четиринадесет години потоците кръв и сълзи не смогват да измият мръсотията. Загинаха милиони, а хитреците станаха въшкави с пари. Няма победи. И откъде ще дойдат те, щом липсват цел и смисъл?... А своите и чуждите гледат отстрани като пукали, отегчени от скучния кошмар. Тъй че, приятели, нека всеки сам си решава чия страна да заеме.

Игор Коршунов бил мобилизиран. Не избягал в чужбина, както направиха много горди руски мъже, а поел тежкото бреме... Преминал през ада на Часов яр (1) и на други подобни местенца. Бил ранен. Върнал се в строя (2). Продължил да воюва на опасно направление в редовете на воинска част N: 506ХХ.

Един ден командирът извикал боеца и му казал, че го откомандироват от предната линия в тила. Нещо от рода на: «Благодарим за честната служба, ти си юнак, сега отдъхни!».

Игор заминал. А на новото място шапкар от военното окръжие започнал да го изнудва – войничето трябвало да плати за «отърваването» си от фронта. В противен случай щели да му видят сметката.

Обвинили боеца в дезертьорство... С таково клеймо пътят е прав и кратък - в щурмова група. В момента нищо не се знае за нашия герой. Съобщават, че бил конвоиран в Москва, а там дирите му се губят.

Има много подобни случаи. Офицерите на предната линия отнемат еднократните парични помощи, които държавата дава на подчинени им войници при подписването на контракта за военна служба (3). Тиловаците, тези гадни тлъсти котараци, също получават своя дял.

Командирът вече е робовладелец. Бойците са негова безправна собственост. Красноречив е фактът, че руското общество не се вълнува от тази трансформация. Контролиращите органи също не реагират. Бандитите остават ненаказани, а потърпевшите, ако изобщо оцелеят, няма на кого да се оплачат. Пълна деградация.

Р.s. Търси се разследващ журналист. Ако ви е интересна темата за това как в една страна, претендираща да е защитничка на онеправданите, набират военнослужещи, пишете.

Бележки

1. Град в Донбас. Население до 2023 год.: 12000 човека. В хода на боевете е бил изравнен със земята. Групировката «Юг» на руската армия започва операцията по превземането му на 23.03.2024 год.. Сраженията се водят до 31.07.2025 год.

Съобщават за 7500 убити украински войници. Липсват достоверни данни за загубите на братушките, но всички източници подчертават, че те са значителни. Например, пишат, че завладянето на микрорайон «Канал» (на 3.07.2024 год.) е коствало между 3000 и 99000 руски живота. Истината явно е някъде по средата... Но каква полза от нея?

2. Държавата не дава възможност на участниците в СВО да се уволнят преди края на бойните действия. Начините да напуснеш окопите са два: или тежко раняване, или смърт. Макар че на практика дори сериозната травма не може да гарантира демобилизиране... Не са редки случаите, когато по заповед на командирите неизлекуваните войници биват извеждани от болницата обратно на фронта. Загубите са големи, а попълненията – недостатъчни.

3. На подписалите договор за участие в СВО държавата изплаща еднократни помощи в размер от 1,5 милиона до 3 три милиона рубли (приблизително 15000 – 30000 евро).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 8 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът и Насамс.Чакат страшен удар от Иран.

    Коментиран от #4, #13

    19:03 27.02.2026

  • 2 Сатана Z

    22 7 Отговор
    Гнусна фашистка пропаганда на някакъв извратен педофил

    19:03 27.02.2026

  • 3 вик енджинера гейопалитик

    15 2 Отговор
    пак го е zacърбяло

    19:03 27.02.2026

  • 4 в хаспухати

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    щи има страшен удар : tdap

    19:04 27.02.2026

  • 5 Пич

    26 5 Отговор
    А бе , Николов ???!!! Вас защо не ви уволняват светкавично поради ярка некадърност ?! Или - вие сте острието на паветниците ?! При този умствен дефицит на паветата...

    Коментиран от #11

    19:04 27.02.2026

  • 6 Опорка

    11 0 Отговор
    "без никаква агитация"
    Със сигурност няма никва агиатция.

    19:05 27.02.2026

  • 7 Въпрос

    20 5 Отговор
    С каква цел публикувате бълнуванията на тоя глупендер?

    19:05 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гейлорд кукорчу

    5 2 Отговор
    искам на фронта знам, че там ще има загорели лами

    Коментиран от #25

    19:05 27.02.2026

  • 10 Да ви е.а

    10 3 Отговор
    Пожелавам на Катя бърза почивка в заслужения ѝ парцел земя от Порошенко. За предпочитане анонимно, за да не знаят дори червеите с кого дели пространството.

    19:06 27.02.2026

  • 11 Бумзик

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Тоя е от вашите путинофили. Явно не ти стига акъла, за да възприемеш това. Типично, всички путинофили сте и дебили, но не всички дебили са путинофили.

    Коментиран от #15

    19:07 27.02.2026

  • 12 Като

    7 15 Отговор
    руските изроди няма други на света.

    19:08 27.02.2026

  • 13 Бумзик

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    20 комплекса Пейтриът и НАСАМС... Ти знаеш ли, какво е това, бе дебил? Не всички дебили са путинофили, но всички путинофили са дебили.

    Коментиран от #18, #21

    19:09 27.02.2026

  • 14 Това е страшната

    4 14 Отговор
    руска действителност. За съжаление цялата сметка ще се плаща от обикновените руснаци, които също са жертва на Путин.

    19:10 27.02.2026

  • 15 Пич

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Бумзик":

    Моля, умствено катастрофирали да не ми дават акъл кой какъв е!!! Явно не разбираш какво си прочел, но това е проблем на майка ти и началната ти учителка!!! Ти си мислиш че си е екстра да си праззз...

    19:11 27.02.2026

  • 16 Анджо

    4 13 Отговор
    Тази информация не е нова , а просто се потвърждава за сетен път какви извращения се прави с човешкият живот в руската армия. Такива командири ли са всичките в руската армия, САДИСТИ.

    Коментиран от #20

    19:11 27.02.2026

  • 17 Сър Стенли Ройс

    8 0 Отговор
    Я как обърна палачинката ти....
    На Ганьо Балкански (главното редакточе) започва да му мирише на следвоенен Трибунал.. 🤣🤣🤣

    19:13 27.02.2026

  • 18 Да , ама

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бумзик":

    Всички паветници сте рендерасти, и всички рендерасти са паветници. Тъупи на препарирана лисица!

    Коментиран от #24

    19:13 27.02.2026

  • 19 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Иван Иваное
    химик
    Димитър Димитров
    ветеринар
    Ганьо Ганев
    агроном

    Кво стана бреее ???!
    Да не свършиА джурналята ???!

    19:16 27.02.2026

  • 20 Лука

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анджо":

    Хи хи хи
    Още един шаранюрдек клъвна на гола кука....

    19:18 27.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бумзик":

    Броих ги.Разположени в дълга верига.

    19:19 27.02.2026

  • 22 Чекмеджан

    4 0 Отговор
    ФАШсити ВЪН

    19:20 27.02.2026

  • 23 Заблудена копейка като автора

    5 10 Отговор
    Рашистите губят войната по всички важни показатели.
    Имат в пъти повече жертви от Украйна и колосални загуби на бойна и всякаква друга техника.
    ВСУ отстъпва бавно и целесъобразно като смила методично башибозука на Кремъл.
    Декември и януари агресора има повече убити и ранени отколкото нови попълнения.

    19:30 27.02.2026

  • 24 Розовото пони Путин 🦄🇷🇺

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Да , ама":

    И аз съм рендераст, но ме избраха за президент на РФ. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:31 27.02.2026

  • 25 Димяща ушанка

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "гейлорд кукорчу":

    Утре влизам в Киев !!!

    19:32 27.02.2026

  • 26 Хмм

    6 0 Отговор
    получава ли хонорар за този пасквил?

    19:42 27.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    В русия са загинали вероятно няколко десетки хиляди руснака убити от различни криминални групи в армията.жалла и жестока история.

    20:25 27.02.2026