Доналд Тръмп: Това се случва за първи път от 3000 години и точно аз донесох мира в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирът в Близкия изток е бил постигнат благодарение на неговите усилия.

"Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност", заяви Тръмп на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, цитиран от АП.

Президентът на САЩ отбеляза, че това става за първи път от "три хиляди години".

Според американския лидер почти всички страни биха искали да влязат в Съвета за мир в сектора Газа, който ще поеме външното управление на анклава. Съветът ще бъде оглавен от Тръмп.

"Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави", каза той.

Тръмп призна, че в момента ситуацията в сектора Газа е нестабилна, но добави, че там се случват само "незначителни безредици", които продължават вече "десетилетия", и изрази увереност, че "ситуацията вече е близо до подобрение".