Доналд Тръмп: Това се случва за първи път от 3000 години и точно аз донесох мира в Близкия изток

19 Ноември, 2025 21:53 1 868 37

Републиканецът призна, че в момента ситуацията в Газа е нестабилна, но добави, че там се случват само незначителни безредици и изрази увереност, че ситуацията вече е близо до подобрение

Доналд Тръмп: Това се случва за първи път от 3000 години и точно аз донесох мира в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирът в Близкия изток е бил постигнат благодарение на неговите усилия.

"Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност", заяви Тръмп на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, цитиран от АП.

Президентът на САЩ отбеляза, че това става за първи път от "три хиляди години".

Според американския лидер почти всички страни биха искали да влязат в Съвета за мир в сектора Газа, който ще поеме външното управление на анклава. Съветът ще бъде оглавен от Тръмп.

"Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави", каза той.

Тръмп призна, че в момента ситуацията в сектора Газа е нестабилна, но добави, че там се случват само "незначителни безредици", които продължават вече "десетилетия", и изрази увереност, че "ситуацията вече е близо до подобрение".


  • 1 Яшар

    13 2 Отговор
    Тръмп е обвързан Е мафиот

    21:55 19.11.2025

  • 2 Феникс

    34 4 Отговор
    Какъв мир бе със вашите пари евреите изклаха десетки хиляди жени и деца!

    21:57 19.11.2025

  • 3 Атина Палада оригинал

    17 2 Отговор
    Спал е накриво Тръпоча.....

    21:57 19.11.2025

  • 4 Да,бе

    22 3 Отговор
    След 300 години никой няма да си спомня краварските щати,пък Тръмп може да е герой само в легендите...Отрицателен анимационен герой.

    Коментиран от #8

    21:57 19.11.2025

  • 5 Хаха

    16 0 Отговор
    Дедо Дончо е пич ама не е у ред с главата.

    21:57 19.11.2025

  • 6 си дзън

    5 5 Отговор
    Тръмп - новият Мойсей.

    21:58 19.11.2025

  • 7 Николова , София

    6 4 Отговор
    Знам ,че войната е лошо ..но ако трябва да се махне злото като алкайда,трамп,хамас, ...нека има война .ще е подбор .

    21:58 19.11.2025

  • 8 си дзън

    5 19 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    След 300 години московията ще е със столица Мурманск

    Коментиран от #10, #22

    21:59 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,бе

    15 6 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    А във Вашингтон официалният език ще е руският заедно с китайски...На английски ще се говори само в гетото и в кухните.

    22:04 19.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп тъпото

    16 1 Отговор
    Скапан оранжев пуяк...

    22:07 19.11.2025

  • 13 Шопо

    3 10 Отговор
    Браво !
    САЩ винаги са носили мир по света.

    22:08 19.11.2025

  • 14 Ние

    7 3 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #26

    22:09 19.11.2025

  • 15 Реално

    1 10 Отговор
    Според Москва за 4 г пълномащабна война загиналите украници са 1.5 млн души, тоест ако войната се води още 16 години ще загинат колкото една България от 6 млн души и пак ще има още украници защото са 35 млн, а бяха дори близо 60 млн преди демографската криза, а малката българска армия по времето на СССР и Тодор Живков бяхме първите вонийници на Варшавския договор който беше срещу НАТО и втората армия като Турция в НАТО ги беше страх така че укрите ще пребъдат едвам се справиха с чеченците на два пъти които като територия все едно бяха квартал на София камо ли срещу укрите които през 3 дневната война на Москва завърши с фиаско към Киев като няколко дивизии и корпуса на руската армия бяха изпепелени а сега едвам дори набират попълнения за зугибите си на фронта тази велика ядрена сила от Москвоската патриаршия наречена Руска федерация

    Коментиран от #20

    22:15 19.11.2025

  • 16 Здрасти

    9 0 Отговор
    Бай Дончуу пак говори, колкото да не заспи, примерно по време на силата на Османската империя е имало доста дълъг период със мир в тоя район, но откъде акъл и логика в празната оранжева глава на кулкла на поредната кукла на Дълбоката държава

    22:15 19.11.2025

  • 17 В В.П.

    6 0 Отговор
    Доню тъпака е последния президент на САЩ..

    22:15 19.11.2025

  • 18 Само питам

    13 0 Отговор
    За кой мир става въпрос ? За тоя в Ирак ,Либия ,Сирия ,Ливан ,Газа ,Йемен,Иран .....

    22:16 19.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 е да бе

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Реално":

    Ама в Украйна в момента има под 20 милиона човека. И то държани насила . Иначе нямаше да ги ловят по улиците кат бездомни кучета .
    Не забравяй и 4 милиона инвалида вече.

    22:18 19.11.2025

  • 21 В В.П.

    6 3 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали,160000 К км анексирани..Дефакто В крайната са към 28 млн хахля крият се по мазета и тавани....Красота .

    22:19 19.11.2025

  • 22 дрън брън дърт пън

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    По вероятно нов пролив между Канада и щатите с името на Путин .

    22:20 19.11.2025

  • 23 В В.П.

    6 2 Отговор
    Много малко дели Киев от ядрения боздуган..От там ликвидирани те ще са още 2 млн..без много губене на време ..оня артист прави завета с НАТО срещу РФ ,отдавна ...Никой не прощава това ..

    22:21 19.11.2025

  • 24 Бг маке

    5 0 Отговор
    Макар пре дементиралия Байдън и глуповатата Харис Донче Тръмовски да и изглежда като интелектуален великан, това не го прави умен!

    22:23 19.11.2025

  • 25 В В.П.

    7 1 Отговор
    Ако моя съсед прави заговор срещу мене с трети лица от съседното село .,първо на него ще му изкъртя миндера .после на другите .

    22:23 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В В.П.

    7 2 Отговор
    Рф има пълното право да вкара червената армия в тоя клозет Окропистан..и да реши нещата .Янките правят така .

    22:25 19.11.2025

  • 28 В В.П.

    5 1 Отговор
    Мир с евреите няма да има .Никога Нее имало..Тъпото Тромп е наясно..щото е еврейска подлога .

    Коментиран от #34

    22:27 19.11.2025

  • 29 Историк

    6 1 Отговор
    Няма ли смели хора около този неграмотен хвалипръцко,които да му кажат да спре да се излага пред света с глупостите,които говори? Ама така е в Тръмпландия, всички му целуват ръка, хилят се тъпо и го хвалят и му благодарят. О, свещена простотия!

    22:30 19.11.2025

  • 30 Дядо Боже

    3 0 Отговор
    Аз пък ексцентрикк, инротвърт и малко самонадеян и защо ли ми се струва, че имам доста високо мнение за самия себе си.

    22:34 19.11.2025

  • 31 Бай Тра(м)п

    6 0 Отговор
    ще го усмири само шепа пръст върхи алчните му очи.

    Смъртта изравнява всички до един.

    22:35 19.11.2025

  • 32 Тоя съвсем се е

    5 0 Отговор
    Побъркал!
    Абре ей, много станахте месиите, че чак и Боко и Шишока и те се приеха, като светиите на тутурутката

    22:40 19.11.2025

  • 33 Величко

    1 0 Отговор
    Оффф ... , чичо Дони , знаеш ли на кое викат нарцис ?

    22:41 19.11.2025

  • 34 МИ ТЕ И ДВАМАТА + НАРКОЗЕЛЕНИЯ +

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "В В.П.":

    + УБИЕЦЪТ НА ДЕЦА, начело на Израел, все в една и съща пиеска играят.

    Не я ли разбрахте? Пиеската, де?

    Крайната цел е да се обезлюди окрайната на Русия - изконна и историческа руска земя, - за да се създаде новия юдо-хазарски хаганат ( Израел-2; "Небесен Ерусалим" светотатствен) върху костите на нашите руски братя по кръв, вяра, писменост, история и култура.

    22:47 19.11.2025

  • 35 Умря циганката...

    2 0 Отговор
    Евреите намериха пътя към сърцето на Рижо!

    Меки четки и венцеславия, но си правят каквото е правилно, оставяйки Тръмп да се самопревъзнася!

    00:01 20.11.2025

  • 36 Пък,

    0 0 Отговор
    е и скромен, м…

    01:31 20.11.2025

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор
    Оппа

    05:59 20.11.2025