Доналд Тръмп: Това се случва за първи път от 3000 години и точно аз донесох мира в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирът в Близкия изток е бил постигнат благодарение на неговите усилия.
"Близкият изток се промени, не е такъв, какъвто беше, когато встъпих в длъжност", заяви Тръмп на тържествена вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, цитиран от АП.
Президентът на САЩ отбеляза, че това става за първи път от "три хиляди години".
Според американския лидер почти всички страни биха искали да влязат в Съвета за мир в сектора Газа, който ще поеме външното управление на анклава. Съветът ще бъде оглавен от Тръмп.
"Този съвет ще бъде голям, тъй като в него ще влязат лидерите на всички големи държави", каза той.
Тръмп призна, че в момента ситуацията в сектора Газа е нестабилна, но добави, че там се случват само "незначителни безредици", които продължават вече "десетилетия", и изрази увереност, че "ситуацията вече е близо до подобрение".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:55 19.11.2025
2 Феникс
21:57 19.11.2025
3 Атина Палада оригинал
21:57 19.11.2025
4 Да,бе
Коментиран от #8
21:57 19.11.2025
5 Хаха
21:57 19.11.2025
6 си дзън
21:58 19.11.2025
7 Николова , София
21:58 19.11.2025
8 си дзън
До коментар #4 от "Да,бе":След 300 години московията ще е със столица Мурманск
Коментиран от #10, #22
21:59 19.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да,бе
До коментар #8 от "си дзън":А във Вашингтон официалният език ще е руският заедно с китайски...На английски ще се говори само в гетото и в кухните.
22:04 19.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тръмп тъпото
22:07 19.11.2025
13 Шопо
САЩ винаги са носили мир по света.
22:08 19.11.2025
14 Ние
Коментиран от #26
22:09 19.11.2025
15 Реално
Коментиран от #20
22:15 19.11.2025
16 Здрасти
22:15 19.11.2025
17 В В.П.
22:15 19.11.2025
18 Само питам
22:16 19.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 е да бе
До коментар #15 от "Реално":Ама в Украйна в момента има под 20 милиона човека. И то държани насила . Иначе нямаше да ги ловят по улиците кат бездомни кучета .
Не забравяй и 4 милиона инвалида вече.
22:18 19.11.2025
21 В В.П.
22:19 19.11.2025
22 дрън брън дърт пън
До коментар #8 от "си дзън":По вероятно нов пролив между Канада и щатите с името на Путин .
22:20 19.11.2025
23 В В.П.
22:21 19.11.2025
24 Бг маке
22:23 19.11.2025
25 В В.П.
22:23 19.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В В.П.
22:25 19.11.2025
28 В В.П.
Коментиран от #34
22:27 19.11.2025
29 Историк
22:30 19.11.2025
30 Дядо Боже
22:34 19.11.2025
31 Бай Тра(м)п
Смъртта изравнява всички до един.
22:35 19.11.2025
32 Тоя съвсем се е
Абре ей, много станахте месиите, че чак и Боко и Шишока и те се приеха, като светиите на тутурутката
22:40 19.11.2025
33 Величко
22:41 19.11.2025
34 МИ ТЕ И ДВАМАТА + НАРКОЗЕЛЕНИЯ +
До коментар #28 от "В В.П.":+ УБИЕЦЪТ НА ДЕЦА, начело на Израел, все в една и съща пиеска играят.
Не я ли разбрахте? Пиеската, де?
Крайната цел е да се обезлюди окрайната на Русия - изконна и историческа руска земя, - за да се създаде новия юдо-хазарски хаганат ( Израел-2; "Небесен Ерусалим" светотатствен) върху костите на нашите руски братя по кръв, вяра, писменост, история и култура.
22:47 19.11.2025
35 Умря циганката...
Меки четки и венцеславия, но си правят каквото е правилно, оставяйки Тръмп да се самопревъзнася!
00:01 20.11.2025
36 Пък,
01:31 20.11.2025
37 Анонимен
05:59 20.11.2025