Тежки въпроси към Нетаняху у дома: Защо позволи на Тръмп да продаде на Саудитска Арабия изтребители Ф-35?

Израелската опозиция разкритикува днес правителството на Бенямин Нетаняху заради новината, че САЩ ще продадат на Саудтиска Арабия изтребители Ф-35, и събра 40 подписа за свикването на спешно заседание на Кнесета (израелския парламент), предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии, пише БТА.

Според в. "Маарив" сделката за продажбата на изтребителите, сключено по време на визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон, е сериозен удар за отбраната на Израел.

Към днешна дата Израел е единствената страна в региона, която разполага със стелт изтребители. Закон, приет от Конгреса на САЩ през 2008 г., задължава американските власти да помагат на Израел да "запази своето качествено военно превъзходство".

Американският президент Доналд Тръмп съобщи за продажбата на модерните изтребители в навечерието на визитата на Мохамед бин Салман във Вашингтон. По време на посещението на саудиткия престолонаследник бе подписано Стратегическо споразумение за отбрана между САЩ и Саудитска Арабия (SDA). Освен това Тръмп определи Рияд като "важен съюзник извън НАТО". Според Белия дом американският лидер също така е постигнал споразумение за продажбата на близо 300 американски танка на Рияд.

Ефрат Райтен, член на израелския парламент от партията "Ха Демократим" (Демократите), обвини Нетаняху, че е загубил контрол върху сигурността на Израел. "Нетаняху е предал военното преимущество на Израел в Близкия изток - преимущество, което САЩ грижливо поддържаха в продължение на повече от пет десетилетия“, каза Райтен. Тя добави, че никой друг израелски премиер не е предизвиквал такова разочарование.

Сделката между САЩ и Саудитска Арабия може да даде начало на регионална надпревара във въоръжаването, коментира израелският в. "Глоубс".