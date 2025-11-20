Новини
Тежки въпроси към Нетаняху у дома: Защо позволи на Тръмп да продаде на Саудитска Арабия изтребители Ф-35?

20 Ноември, 2025 22:11 1 282 14

Според в. "Маарив" сделката за продажбата на изтребителите, сключено по време на визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон, е сериозен удар за отбраната на Израел

Тежки въпроси към Нетаняху у дома: Защо позволи на Тръмп да продаде на Саудитска Арабия изтребители Ф-35? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската опозиция разкритикува днес правителството на Бенямин Нетаняху заради новината, че САЩ ще продадат на Саудтиска Арабия изтребители Ф-35, и събра 40 подписа за свикването на спешно заседание на Кнесета (израелския парламент), предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии, пише БТА.

Според в. "Маарив" сделката за продажбата на изтребителите, сключено по време на визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон, е сериозен удар за отбраната на Израел.

Към днешна дата Израел е единствената страна в региона, която разполага със стелт изтребители. Закон, приет от Конгреса на САЩ през 2008 г., задължава американските власти да помагат на Израел да "запази своето качествено военно превъзходство".

Американският президент Доналд Тръмп съобщи за продажбата на модерните изтребители в навечерието на визитата на Мохамед бин Салман във Вашингтон. По време на посещението на саудиткия престолонаследник бе подписано Стратегическо споразумение за отбрана между САЩ и Саудитска Арабия (SDA). Освен това Тръмп определи Рияд като "важен съюзник извън НАТО". Според Белия дом американският лидер също така е постигнал споразумение за продажбата на близо 300 американски танка на Рияд.

Ефрат Райтен, член на израелския парламент от партията "Ха Демократим" (Демократите), обвини Нетаняху, че е загубил контрол върху сигурността на Израел. "Нетаняху е предал военното преимущество на Израел в Близкия изток - преимущество, което САЩ грижливо поддържаха в продължение на повече от пет десетилетия“, каза Райтен. Тя добави, че никой друг израелски премиер не е предизвиквал такова разочарование.

Сделката между САЩ и Саудитска Арабия може да даде начало на регионална надпревара във въоръжаването, коментира израелският в. "Глоубс".


Израел
  • 1 Пич

    26 2 Отговор
    Това наглост ли е , или демонстрация ?! Що за нахалство - Нетаняху да позволява на Тръмп ?! Или.......е точно както го коментираме за евреите.....?!

    Коментиран от #4, #8

    22:14 20.11.2025

  • 2 Далавера Импекс

    19 4 Отговор
    Ето как,лека полека излиза наяве,че Израел командва САЩ

    22:17 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Брачед

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Всичко ще си кажат

    Коментиран от #5, #6

    22:19 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Брачед":

    Брачед , притеснителни са тези "изпускания"! Знаеш , че не са вчерашни и имат голям опит в "омотаното" говорене. Ще дебна за да съставя по голяма картинка за целта им. Жестокостите вГа за също бяха не случайна демонстрация!

    22:25 20.11.2025

  • 7 Пич

    6 2 Отговор
    Ама като цензурирате поне използвайте малко мозък !!! Името на един град не можем да напишем.....

    22:26 20.11.2025

  • 8 Ъъъъъъъъ

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нито е наглост, нито демонстрация. Външната политика на САЩ винаги се е определяла от Тел Авив. САЩ правят това, което евреите им наредят!

    Коментиран от #9

    22:27 20.11.2025

  • 9 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":

    Евреите , или англичаните ? Ако пък искаш да постигнем консенсус - английските евреи ! А ако искаш истината - евреите са слуги на някой по по !!! От Италия !!!

    Коментиран от #10

    22:33 20.11.2025

  • 10 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Пропуснах - англичаните също слугуват на същите! И кралете...

    22:35 20.11.2025

  • 11 89 секунди до полунощ

    4 1 Отговор
    Планетата Земя никога няма да бъде спокойно място за живот, докато управляват некролози.

    22:38 20.11.2025

  • 12 Тихо чфути

    1 1 Отговор
    Тръмп определи Рияд като "важен съюзник извън НАТО".

    00:37 21.11.2025

  • 13 А иначе

    2 0 Отговор
    Най-малко 30 палестинци бяха убити при израелски военни атаки в Ивицата Гааза в един от най-смъртоносните дни, откакто на 10 октомври влезе в сила договореното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня.
    Медици съобщават, че при един въздушен удар по къща в град Бани Сухайла, източно от Хан Юнис, са убити трима души, включително бебе, и са ранени 15 други.

    00:40 21.11.2025

  • 14 Кви израелци бре, това е

    1 1 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.

    00:50 21.11.2025