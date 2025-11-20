Тежки въпроси към Нетаняху у дома: Защо позволи на Тръмп да продаде на Саудитска Арабия изтребители Ф-35?

Израелската опозиция разкритикува днес правителството на Бенямин Нетаняху заради новината, че САЩ ще продадат на Саудтиска Арабия изтребители Ф-35, и събра 40 подписа за свикването на спешно заседание на Кнесета (израелския парламент), предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии, пише БТА.
Според в. "Маарив" сделката за продажбата на изтребителите, сключено по време на визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон, е сериозен удар за отбраната на Израел.
Към днешна дата Израел е единствената страна в региона, която разполага със стелт изтребители. Закон, приет от Конгреса на САЩ през 2008 г., задължава американските власти да помагат на Израел да "запази своето качествено военно превъзходство".
Американският президент Доналд Тръмп съобщи за продажбата на модерните изтребители в навечерието на визитата на Мохамед бин Салман във Вашингтон. По време на посещението на саудиткия престолонаследник бе подписано Стратегическо споразумение за отбрана между САЩ и Саудитска Арабия (SDA). Освен това Тръмп определи Рияд като "важен съюзник извън НАТО". Според Белия дом американският лидер също така е постигнал споразумение за продажбата на близо 300 американски танка на Рияд.
Ефрат Райтен, член на израелския парламент от партията "Ха Демократим" (Демократите), обвини Нетаняху, че е загубил контрол върху сигурността на Израел. "Нетаняху е предал военното преимущество на Израел в Близкия изток - преимущество, което САЩ грижливо поддържаха в продължение на повече от пет десетилетия“, каза Райтен. Тя добави, че никой друг израелски премиер не е предизвиквал такова разочарование.
Сделката между САЩ и Саудитска Арабия може да даде начало на регионална надпревара във въоръжаването, коментира израелският в. "Глоубс".
1 Пич
Коментиран от #4, #8
22:14 20.11.2025
2 Далавера Импекс
22:17 20.11.2025
4 Брачед
До коментар #1 от "Пич":Всичко ще си кажат
Коментиран от #5, #6
22:19 20.11.2025
6 Пич
До коментар #4 от "Брачед":Брачед , притеснителни са тези "изпускания"! Знаеш , че не са вчерашни и имат голям опит в "омотаното" говорене. Ще дебна за да съставя по голяма картинка за целта им. Жестокостите вГа за също бяха не случайна демонстрация!
22:25 20.11.2025
7 Пич
22:26 20.11.2025
8 Ъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Пич":Нито е наглост, нито демонстрация. Външната политика на САЩ винаги се е определяла от Тел Авив. САЩ правят това, което евреите им наредят!
Коментиран от #9
22:27 20.11.2025
9 Пич
До коментар #8 от "Ъъъъъъъъ":Евреите , или англичаните ? Ако пък искаш да постигнем консенсус - английските евреи ! А ако искаш истината - евреите са слуги на някой по по !!! От Италия !!!
Коментиран от #10
22:33 20.11.2025
10 Пич
До коментар #9 от "Пич":Пропуснах - англичаните също слугуват на същите! И кралете...
22:35 20.11.2025
11 89 секунди до полунощ
22:38 20.11.2025
12 Тихо чфути
00:37 21.11.2025
13 А иначе
Медици съобщават, че при един въздушен удар по къща в град Бани Сухайла, източно от Хан Юнис, са убити трима души, включително бебе, и са ранени 15 други.
00:40 21.11.2025
14 Кви израелци бре, това е
00:50 21.11.2025