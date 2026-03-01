Новини
Хенри Сехудо срази Юрая Фейбър и хвърли ръкавицата към Мераб Двалишвили

1 Март, 2026 15:02

Очаква се двамата титани да премерят сили на главното събитие RAF 7 през април

Хенри Сехудо срази Юрая Фейбър и хвърли ръкавицата към Мераб Двалишвили - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Хенри Сехудо се завърна на тепиха с гръм и трясък, като безапелационно надви Юрая Фейбър в главния двубой на престижното събитие RAF 6. С впечатляваща техника и светкавични движения, Сехудо демонстрира, че класата и опитът му са все така актуални.

От самото начало на срещата, Сехудо наложи темпото, използвайки майсторски захвати и бързи атаки към глезена на Фейбър. Въпреки че Фейбър показа характер и стабилна защита, той така и не намери начин да обърне развоя на битката. Олимпийският златен медалист от Пекин 2008 не остави съмнение в превъзходството си, като неуморно поваляше съперника си на земята. Кулминацията настъпи с поредното експресно събаряне, което донесе на Сехудо убедителна преднина от 11:0 и техническа победа.

Триумфът му обаче не беше всичко – веднага след края на двубоя, Хенри Сехудо отправи гръмко предизвикателство към добре познатия си опонент Мераб Двалишвили, който наблюдаваше събитието от първия ред.

„Мераб, ти си следващият! През април във Филаделфия ще ти покажа какво е истинска борба. Подпиши договора и се подготви да преклониш коляно!“, заяви Сехудо с увереност, която разпали страстите в залата.

Двалишвили не остана длъжен – с широка усмивка той прие предизвикателството и излезе на сцената, за да се изправи очи в очи със Сехудо.

„Обичам шоуто! Това е най-голямото събитие в борбата. Победих го в неговата игра, а сега съм готов за ново предизвикателство. Да го направим!“, отговори Мераб, подчертавайки готовността си за сблъсъка. Очаква се двамата титани да премерят сили на главното събитие RAF 7 през април, което обещава да бъде истински празник за почитателите на бойните спортове.



