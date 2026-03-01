Над 100 българи са блокирани в Дубай

Много българи и днес остават блокирани в Близкия изток заради ескалацията на напрежението в региона и затвореното въздушно пространство. Над 100 наши сънародници са блокирани в Дубай, а в Тел Авив хората живеят в промеждутъците между ракетните тревоги и слизанията в бомбоубежищата, съобщи "Трафикнюз".

Засега до 2 март летището в Дубай остава затворено. Сред блокираните е и Любомира Коджабашева. Тя разказа, че групата ѝ от около 100 души е настанена в хотел и чака информация за евентуално възстановяване на полетите. Част от туристите е трябвало да излетят още вчера, но това не се е случило. По думите ѝ хората нямат яснота кога ще могат да се приберат и единственото, което правят, е да чакат и да се надяват коридорите да бъдат отворени.

В Дубай се намира и банкерът Виолина Маринова, която е на почивка със семейството си. Те са направили опит да се регистрират в системата на Министерството на външните работи, но първоначално без успех. По думите ѝ се е наложило да потърси съдействие от външния министър, за да успеят да се впишат. Маринова описва обстановката като сравнително спокойна, но с моменти на напрежение. В близост до хотела им е ударена съседна сграда, възникнал е пожар по долните етажи, а три сигнала за въздушна тревога са наложили хората да слязат в бомбоубежище. Малко след 3 часа през нощта са се прибрали в стаите си. И днес се чуват гърмежи и тътени в далечината.

В Тел Авив ситуацията остава динамична. Рина Бакалова, която живее там, разказва, че през вчерашния ден на няколко пъти се е налагало да слиза в бомбоубежище. По думите ѝ вечерта са започнали масирани ракетни атаки. Системата за противоракетна отбрана Железен купол е прихванала голяма част от ракетите, но една е успяла да пробие и да нанесе сериозни поражения. Един човек е загинал, а над 40 са ранени.

Днес обстановката е по-спокойна, но хората използват кратките паузи между тревогите, за да излязат и да се снабдят с най-необходимото. „Всички знаем как започва една война, но никой не знае как и кога ще свърши“, казва Бакалова, като изразява надежда конфликтът да приключи и регионът да намери път към стабилност.

Междувременно бившият външен министър и настоящ върховен представител за Газа Николай Младенов също публикува съобщение в социалните мрежи, с което уверява близки и приятели, че се спазват стриктно указанията на властите в Обединените арабски емирства. По думите му противовъздушната отбрана на страната работи ефективно, но ситуацията остава сериозна и крехка. Той съветва българите в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват официалните инструкции и да се доверяват единствено на проверена информация.

Към този момент остава неясно кога въздушният трафик ще бъде напълно възстановен и кога блокираните българи ще могат да се приберат. За десетки семейства у нас тревогата продължава.