Над 100 българи са блокирани в Дубай

Много българи и днес остават блокирани в Близкия изток заради ескалацията на напрежението в региона и затвореното въздушно пространство. Над 100 наши сънародници са блокирани в Дубай, а в Тел Авив хората живеят в промеждутъците между ракетните тревоги и слизанията в бомбоубежищата, съобщи "Трафикнюз".
Засега до 2 март летището в Дубай остава затворено. Сред блокираните е и Любомира Коджабашева. Тя разказа, че групата ѝ от около 100 души е настанена в хотел и чака информация за евентуално възстановяване на полетите. Част от туристите е трябвало да излетят още вчера, но това не се е случило. По думите ѝ хората нямат яснота кога ще могат да се приберат и единственото, което правят, е да чакат и да се надяват коридорите да бъдат отворени.
В Дубай се намира и банкерът Виолина Маринова, която е на почивка със семейството си. Те са направили опит да се регистрират в системата на Министерството на външните работи, но първоначално без успех. По думите ѝ се е наложило да потърси съдействие от външния министър, за да успеят да се впишат. Маринова описва обстановката като сравнително спокойна, но с моменти на напрежение. В близост до хотела им е ударена съседна сграда, възникнал е пожар по долните етажи, а три сигнала за въздушна тревога са наложили хората да слязат в бомбоубежище. Малко след 3 часа през нощта са се прибрали в стаите си. И днес се чуват гърмежи и тътени в далечината.
В Тел Авив ситуацията остава динамична. Рина Бакалова, която живее там, разказва, че през вчерашния ден на няколко пъти се е налагало да слиза в бомбоубежище. По думите ѝ вечерта са започнали масирани ракетни атаки. Системата за противоракетна отбрана Железен купол е прихванала голяма част от ракетите, но една е успяла да пробие и да нанесе сериозни поражения. Един човек е загинал, а над 40 са ранени.
Днес обстановката е по-спокойна, но хората използват кратките паузи между тревогите, за да излязат и да се снабдят с най-необходимото. „Всички знаем как започва една война, но никой не знае как и кога ще свърши“, казва Бакалова, като изразява надежда конфликтът да приключи и регионът да намери път към стабилност.
Междувременно бившият външен министър и настоящ върховен представител за Газа Николай Младенов също публикува съобщение в социалните мрежи, с което уверява близки и приятели, че се спазват стриктно указанията на властите в Обединените арабски емирства. По думите му противовъздушната отбрана на страната работи ефективно, но ситуацията остава сериозна и крехка. Той съветва българите в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват официалните инструкции и да се доверяват единствено на проверена информация.
Към този момент остава неясно кога въздушният трафик ще бъде напълно възстановен и кога блокираните българи ще могат да се приберат. За десетки семейства у нас тревогата продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:15 01.03.2026
2 Слава на господа Исуса Христа.
16:16 01.03.2026
3 Майна
Да се наслаждават
Коментиран от #22, #25
16:16 01.03.2026
4 Да се радват на зарята с евреите
16:17 01.03.2026
5 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #27, #28
16:19 01.03.2026
6 БеГемот
16:19 01.03.2026
7 Ексурзианти
16:19 01.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Боруна Лом
16:20 01.03.2026
10 как Над 100 са блокирани в Дубай
повечето са с туроператори
16:20 01.03.2026
11 Последния Софиянец
16:20 01.03.2026
12 Всичко
Коментиран от #18
16:21 01.03.2026
13 Пич
16:23 01.03.2026
14 Ивелин Михайлов
16:23 01.03.2026
15 Ха ха
Коментиран от #19
16:24 01.03.2026
16 удължена почивка
16:25 01.03.2026
17 Жбръц
16:26 01.03.2026
18 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #12 от "Всичко":Аз извадих голям късмет прибрах се в София седмица преди патакламата.
16:26 01.03.2026
19 Е как чий
До коментар #15 от "Ха ха":тоя дето дава парите за лукс живот след като е добре обслужен
16:29 01.03.2026
20 ЦИРК
Съчувствам на тези хора, тръгнали на екскурзия и се озовали насред война. Поне тур операторите да ги бяха предупредили, ама то за някое друго пробито центче какво ли не правят... Все още има полети от Оман, евентуално ако се доберат до Мускат (има магистрала от Дубай към 4-5 часа с кола е) и от летището от там евентуално да ги приберат....
16:30 01.03.2026
21 Уха
16:31 01.03.2026
22 Преди един час бяха 1000
До коментар #3 от "Майна":Сега станаха 100. Външно министерство съществува ли и каква им информация има и каква дейност развива. Две нули. Да се закрие.....
16:32 01.03.2026
23 големдебил
16:37 01.03.2026
24 Ама
16:37 01.03.2026
25 ще има и още
До коментар #3 от "Майна":....и богатите също плачат...
16:38 01.03.2026
26 Тома
16:39 01.03.2026
27 тръц
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":Не го мисли него,той си е тук,прибра си и челядта.
16:42 01.03.2026
28 Българин
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":Те са мюсюлмани, Шиши е сланинест, а те свинско не ядат ! Иначе е паралия, но и евреите не ядат свинско !
16:45 01.03.2026