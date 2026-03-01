Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Над 100 българи са блокирани в Дубай

1 Март, 2026 16:00 897 28

  • българи-
  • дубай-
  • тел авив

В Тел Авив хората живеят в промеждутъците между ракетните тревоги и слизанията в бомбоубежищата

Над 100 българи са блокирани в Дубай - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много българи и днес остават блокирани в Близкия изток заради ескалацията на напрежението в региона и затвореното въздушно пространство. Над 100 наши сънародници са блокирани в Дубай, а в Тел Авив хората живеят в промеждутъците между ракетните тревоги и слизанията в бомбоубежищата, съобщи "Трафикнюз".

Засега до 2 март летището в Дубай остава затворено. Сред блокираните е и Любомира Коджабашева. Тя разказа, че групата ѝ от около 100 души е настанена в хотел и чака информация за евентуално възстановяване на полетите. Част от туристите е трябвало да излетят още вчера, но това не се е случило. По думите ѝ хората нямат яснота кога ще могат да се приберат и единственото, което правят, е да чакат и да се надяват коридорите да бъдат отворени.

В Дубай се намира и банкерът Виолина Маринова, която е на почивка със семейството си. Те са направили опит да се регистрират в системата на Министерството на външните работи, но първоначално без успех. По думите ѝ се е наложило да потърси съдействие от външния министър, за да успеят да се впишат. Маринова описва обстановката като сравнително спокойна, но с моменти на напрежение. В близост до хотела им е ударена съседна сграда, възникнал е пожар по долните етажи, а три сигнала за въздушна тревога са наложили хората да слязат в бомбоубежище. Малко след 3 часа през нощта са се прибрали в стаите си. И днес се чуват гърмежи и тътени в далечината.

В Тел Авив ситуацията остава динамична. Рина Бакалова, която живее там, разказва, че през вчерашния ден на няколко пъти се е налагало да слиза в бомбоубежище. По думите ѝ вечерта са започнали масирани ракетни атаки. Системата за противоракетна отбрана Железен купол е прихванала голяма част от ракетите, но една е успяла да пробие и да нанесе сериозни поражения. Един човек е загинал, а над 40 са ранени.

Днес обстановката е по-спокойна, но хората използват кратките паузи между тревогите, за да излязат и да се снабдят с най-необходимото. „Всички знаем как започва една война, но никой не знае как и кога ще свърши“, казва Бакалова, като изразява надежда конфликтът да приключи и регионът да намери път към стабилност.

Междувременно бившият външен министър и настоящ върховен представител за Газа Николай Младенов също публикува съобщение в социалните мрежи, с което уверява близки и приятели, че се спазват стриктно указанията на властите в Обединените арабски емирства. По думите му противовъздушната отбрана на страната работи ефективно, но ситуацията остава сериозна и крехка. Той съветва българите в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват официалните инструкции и да се доверяват единствено на проверена информация.

Към този момент остава неясно кога въздушният трафик ще бъде напълно възстановен и кога блокираните българи ще могат да се приберат. За десетки семейства у нас тревогата продължава.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 1 Отговор
    И Пеевски е в Дубай.

    16:15 01.03.2026

  • 2 Слава на господа Исуса Христа.

    6 1 Отговор
    Хубаво беше.. всички обичат да сучат от блудната гръд на Вавилония но скоро ще останат разочаровани всички заблудени синове на този свят и неговият принц.

    16:16 01.03.2026

  • 3 Майна

    12 1 Отговор
    Нали е върхът на сладоледа
    Да се наслаждават

    Коментиран от #22, #25

    16:16 01.03.2026

  • 4 Да се радват на зарята с евреите

    14 1 Отговор
    Свети Петър ще ги прибере всички

    16:17 01.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    17 3 Отговор
    Мен ме интересува само един. Масивен такъв. Със свинска мутра. И дали е блокиран в затвор или другаде.😎

    Коментиран от #27, #28

    16:19 01.03.2026

  • 6 БеГемот

    12 1 Отговор
    Сто чалга отпадъка....удари махараджа!

    16:19 01.03.2026

  • 7 Ексурзианти

    17 2 Отговор
    с крадените пари и разни принцеси с разширени джуки от "работа" и с дъх на канализация

    16:19 01.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ЧИИ ГО ТЪРСЯТ? НО ЯВНО СА ГО НАМЕРИЛИ! НАДКА ДА ГИ СПАСЯВА!

    16:20 01.03.2026

  • 10 как Над 100 са блокирани в Дубай

    8 1 Отговор
    нали по рано цъкнахте че са 1000
    повечето са с туроператори

    16:20 01.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    ПП и ДБ излязоха с пост да се включим активно във войната.Нямам думи!

    16:20 01.03.2026

  • 12 Всичко

    12 2 Отговор
    се очакваше , беше предвидимо - те тръгнали на почивка в Дубай ?

    Коментиран от #18

    16:21 01.03.2026

  • 13 Пич

    13 4 Отговор
    Иран има и морално, и юридическо право според международните закони да попилее агресора!!! Фамозните оръжия на САЩ се оказаха един голям провал, което видяхме и в Украйна! Ракетите Пейтриът пукат в празно въздушно пространство!!! Но за съжаление най много от невоюващите пряко, ще пострада ЕС !!! Тъпите Урсулианци отново нямат план Б за получаване на петрол!!! Защото ни Израел, ни САЩ показаха военен капацитет за отблокиране на Ормузкия проток!!! Скоро ще го ударят на молба пред Иран, но ще го нарекат - преговори!!!

    16:23 01.03.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    100 кифли по моловете

    16:23 01.03.2026

  • 15 Ха ха

    9 0 Отговор
    Чй у й търсят там Иран колко пъти предупреждаваше за атака срещу американски бази

    Коментиран от #19

    16:24 01.03.2026

  • 16 удължена почивка

    8 0 Отговор
    Блокираните в Дубай, ще трябва да похарчат допълнително долари за питейна вода докато чакат самолета.

    16:25 01.03.2026

  • 17 Жбръц

    10 1 Отговор
    Всеки кеф се заплаща.Но не винаги с пари.Умни хора,говорят по медии,сайтове,че района е буре с барут,на което фитила тлее.Но нали сме от новите Ганъовци,под гуглата само пачки,кеф и удоволствие, това изобщо не е попаднало под кутията.Е,сега нека да усетят и другата страна на медала.Когато пачките не играят.До средата на Март,ще видим и чуем ,как вият и другите с двойно гражданство - от джерусалем..Моля ви,пращайте самолети да ни изведат! Само в подобни ситуации,се сещат че били българи!

    16:26 01.03.2026

  • 18 Софийски селянин,Пенсионер

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко":

    Аз извадих голям късмет прибрах се в София седмица преди патакламата.

    16:26 01.03.2026

  • 19 Е как чий

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    тоя дето дава парите за лукс живот след като е добре обслужен

    16:29 01.03.2026

  • 20 ЦИРК

    3 0 Отговор
    А италианския министър на отбраната успя ли да се прибере ?

    Съчувствам на тези хора, тръгнали на екскурзия и се озовали насред война. Поне тур операторите да ги бяха предупредили, ама то за някое друго пробито центче какво ли не правят... Все още има полети от Оман, евентуално ако се доберат до Мускат (има магистрала от Дубай към 4-5 часа с кола е) и от летището от там евентуално да ги приберат....

    16:30 01.03.2026

  • 21 Уха

    5 0 Отговор
    Елей Шишо ще заслабне. Минало се прусире от страх завалията на басейна Ко прайм

    16:31 01.03.2026

  • 22 Преди един час бяха 1000

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Сега станаха 100. Външно министерство съществува ли и каква им информация има и каква дейност развива. Две нули. Да се закрие.....

    16:32 01.03.2026

  • 23 големдебил

    0 3 Отговор
    Гюрю,спиш ли?Наши хора са в опасност за живота!Досега Боко щеше да е измислил нещо за да си ги приберем.

    16:37 01.03.2026

  • 24 Ама

    5 0 Отговор
    чии го търсят по Дубай ?

    16:37 01.03.2026

  • 25 ще има и още

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    ....и богатите също плачат...

    16:38 01.03.2026

  • 26 Тома

    5 0 Отговор
    Аз нямам пари и не съм в Дубай но ще ми вземат да докарат паралиите в България на държавни разноски

    16:39 01.03.2026

  • 27 тръц

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Не го мисли него,той си е тук,прибра си и челядта.

    16:42 01.03.2026

  • 28 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Те са мюсюлмани, Шиши е сланинест, а те свинско не ядат ! Иначе е паралия, но и евреите не ядат свинско !

    16:45 01.03.2026

