Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар, съобщиха на страницата на МВнР във фейсбук.
По време на разговора е направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар е уверил първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.
