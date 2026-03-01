Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега

1 Март, 2026 16:20

  • надежда нейнски-
  • израел-
  • гидеон саар

По време на разговора е направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар, съобщиха на страницата на МВнР във фейсбук.

По време на разговора е направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар е уверил първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.


Оценка 2.8 от 29 гласа.
  • 1 Гост

    4 35 Отговор
    Израел и България са братски народи.

    Коментиран от #7, #17, #29, #36

    16:24 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    В сайта на ПП и ДБ има призив да се включим активно във войната

    Коментиран от #34

    16:24 01.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    31 3 Отговор
    КУХА ,ГРОЗНА ЛЕЙКА! ДА СЕ ИЗГОНИ ИВРИТ ПОСОЛСТВОТО!

    16:25 01.03.2026

  • 5 Браво Наде

    18 2 Отговор
    Комбайна вършачка паламанде трошачка

    16:25 01.03.2026

  • 6 Червените Хълмове

    1 2 Отговор
    Фелина Надя Емилова Ванина Ани от Тик Така Лили Ина Елена Василена И Ели са мойте Жени

    16:25 01.03.2026

  • 7 Деций

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ти върви се прегледай!

    16:25 01.03.2026

  • 8 Пич

    28 1 Отговор
    И какъв беше смисъла на този разговор...?! Надка да оближе поредният правоверен З/з !!!??? Каква пасмина събраха в това ПП правителство...

    Коментиран от #32

    16:25 01.03.2026

  • 9 Хасковски каунь

    25 0 Отговор
    Бягай да чистиш шахтите на летището! За друго не ставаш

    16:25 01.03.2026

  • 10 Физиономия

    24 0 Отговор
    Що за физиономия?Нещо недомаслено, нещо фанатично, нещо като нищо.

    16:26 01.03.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    30 0 Отговор
    Мръсна продажна гад!

    16:26 01.03.2026

  • 12 ото

    28 1 Отговор
    А защо не разговаря с Иранският си колега?

    16:26 01.03.2026

  • 13 Излишни

    23 0 Отговор
    псевдо дейности ! Той с Надка ще тръгне да споделя и я информира ?

    16:26 01.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    0 12 Отговор
    Трябва да се разговаря.

    16:27 01.03.2026

  • 16 грфжхх

    14 1 Отговор
    Много загладила косъма , да няма някой момък дет и носи папките.

    16:27 01.03.2026

  • 17 Братски!?

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И една дума от твоята фраза не е смислена, как го постигаш. то си трябва умение да сътвориш такава мисъл..

    16:28 01.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    За кво ма!!! Поддържаш терористите ли?!
    Издаде ли му нота за нарушение на международното право!!!

    Иран трябва да тресне летището или базата, че да се събудите!!! И като се събудите ще осъдите еврейската слугиня Нейнски на до живот!

    Коментиран от #27

    16:28 01.03.2026

  • 19 Павел Пенев

    23 1 Отговор
    Надежда се е интересувала върви ли хазарта и педофилията в Израел след ударите на Иран.

    16:29 01.03.2026

  • 20 ЧИЧО

    21 0 Отговор
    Продажни управници. Няма такава Държава с толкова продажници.

    16:29 01.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами,че

    17 1 Отговор
    Как ние пак сме на страната на терористите убийци на деца какво да очакваме от тази укро соросоидка

    16:32 01.03.2026

  • 24 Вмирисана скумрия

    16 0 Отговор
    Какво пак продаде тази пач@вRа?

    16:34 01.03.2026

  • 25 маке

    10 0 Отговор
    Трябваше да пуснат снимката на тая по Иранската телевизия и власта сама щеше да падне, нямаше да има нужда от война

    16:35 01.03.2026

  • 26 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Г-жо Надя,остави си старите снимки за спомен. Покажи си портрета от наши дни.Не съм сигурен,че голямото износване при теб,няма да ти донесе проблеми свързани с държавата като цяло.

    16:37 01.03.2026

  • 27 Баце

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Дано го тресне, ама да се събуди т.нар. народ, а тези безродни, продажни плъхове ще се разбягат зад граница с бързината на Ферари.

    16:37 01.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дойче зеле

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    За ционистите всички изповядващи друга религия са гои ! Нейнски християнка ли е ?

    16:39 01.03.2026

  • 30 щирлиц

    8 0 Отговор
    Преди много години бивш служител на УБО ми рапзравяше,че Надето и Елена крадлата / секретарка и преводачка/ -по времето на бай Тошо са овършали чаршафите на на досста от властимащите.

    Коментиран от #35

    16:39 01.03.2026

  • 31 Естествено

    1 0 Отговор
    С кого друг може да разговаря Нейски!?

    16:40 01.03.2026

  • 32 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Отвратително

    16:40 01.03.2026

  • 33 Тази да яхва метлата и да изчезва при

    4 0 Отговор
    Терористите от израел

    16:43 01.03.2026

  • 34 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    и аз ще се включа но само пасивно със задни части

    16:47 01.03.2026

  • 35 Те за друго

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "щирлиц":

    Не стават. Даже и за това се съмнявам , че стават. Единствено в краденето са добри.

    16:49 01.03.2026

  • 36 Разговор на роден , майчин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    и за двамцата език.

    16:49 01.03.2026

  • 37 Роко

    1 0 Отговор
    Това, с назначаването на такава длъжност ,на това човешко недурозомение, е с ясана цел.Българския електорад да се прокуди .За да може едни и същите, засмукали даржавата ,с ала бала ,да си разпределят вимето на кравата.

    16:49 01.03.2026

