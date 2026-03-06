GullivAir ще направи чартър до Малдиви да прибере български туристи

Българската авиокомпания GullivAir ще направи чартър до Мале да прибере български туристи, които са блокирани на Малдиви след като спряха полетите през Близкия изток.
Това обяви за TravelNews Радослава Минчева от превозвача.
“Полетът ще бъде платен от българите там, а не от държавата”, уточни тя. Той се очаква да бъде осъществен в неделя след като получи необходимите разрешителни, допълни Минчева.
Чартърът се организира от туроператора "Фанагория травел" и записванията стават през интернет страницата fanagoriatravel.com, обясни пред TravelNews Кирил Стамов, управител на компанията. Според него групата вече е нараснала на 120 човека и постоянно се увеличава. Стамов препоръча и на блокираните българи в Шри Ланка да се придвижат от Коломбо до Мале, за да могат и те да бъдат прибрани с чартъра. Самолетът е A330-203 с 326 места на борда.
На Малдиви са блокирани вече седмица над 120 български туристи, които са имали трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа. Полетите от големите хъбове в Близкия изток бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.
Държавата ще изпрати днес още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай, съобщиха още за TravelNews от външно министерство. Очаква се полетът да бъде осъществен от българската авиокомпания Gullivair, която ще изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда.
В Дубай има още доста индивидуални туристи и групи на около 10 туроператора. Те трябва да получат уведомления за полета от външно министерство и от консулската служба на място. От външно министерство напомнят хората да си следят мейлите и приложенията на телефоните за връзка.
Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
2 Лена
10:13 06.03.2026
8 б@си и държавата
Коментиран от #22
10:16 06.03.2026
9 ИВАН
10:17 06.03.2026
11 Данко Харсъзина
10:18 06.03.2026
15 Данко Харсъзина
10:21 06.03.2026
16 хххххх
10:21 06.03.2026
18 Не ви изнася и триете
10:23 06.03.2026
19 ххххххх
10:27 06.03.2026
21 Нека да пиша
До коментар #1 от "Кой ще плаща":Mалдивите со ислямска държава . Завиждаш ли ,че почиват там ,а не в България.
10:33 06.03.2026
22 Нека да пиша
До коментар #8 от "б@си и държавата":Що завиждаш ли ,на можещите и имащите.
Коментиран от #25
10:34 06.03.2026
23 Какасийка
99% от българите гледат Малдивите на картичка и работят та с данъците от мизерната им заплата някакъв малоумник да прибира разглезени българи от Малдивите.Да си платят билета за полета
10:35 06.03.2026
24 Перо
10:44 06.03.2026
25 завиждаш ли ,на можещите и имащите.
До коментар #22 от "Нека да пиша":нормално е хората да пътуват по света
но доста оттук ползват туроператори които им прибират поне двойно ако са самостоятелно
извън ес
явно мислят че не могат да се оправят сами и се набутват яко
а всичко опира да си купи самолетен билет на изгодна цена и да види поне още 2-3 държави наоколо
а хотел е най лесната работа
а относно имащите
немалко от тях вземат и кредит за почивки и пътувания
10:49 06.03.2026