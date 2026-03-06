GullivAir ще направи чартър до Малдиви да прибере български туристи

Българската авиокомпания GullivAir ще направи чартър до Мале да прибере български туристи, които са блокирани на Малдиви след като спряха полетите през Близкия изток.

Това обяви за TravelNews Радослава Минчева от превозвача.

“Полетът ще бъде платен от българите там, а не от държавата”, уточни тя. Той се очаква да бъде осъществен в неделя след като получи необходимите разрешителни, допълни Минчева.

Чартърът се организира от туроператора "Фанагория травел" и записванията стават през интернет страницата fanagoriatravel.com, обясни пред TravelNews Кирил Стамов, управител на компанията. Според него групата вече е нараснала на 120 човека и постоянно се увеличава. Стамов препоръча и на блокираните българи в Шри Ланка да се придвижат от Коломбо до Мале, за да могат и те да бъдат прибрани с чартъра. Самолетът е A330-203 с 326 места на борда.

На Малдиви са блокирани вече седмица над 120 български туристи, които са имали трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа. Полетите от големите хъбове в Близкия изток бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.

Държавата ще изпрати днес още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай, съобщиха още за TravelNews от външно министерство. Очаква се полетът да бъде осъществен от българската авиокомпания Gullivair, която ще изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда.

В Дубай има още доста индивидуални туристи и групи на около 10 туроператора. Те трябва да получат уведомления за полета от външно министерство и от консулската служба на място. От външно министерство напомнят хората да си следят мейлите и приложенията на телефоните за връзка.

Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

