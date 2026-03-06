Вземете 50% отстъпка за хостинг от

GullivAir ще направи чартър до Малдиви да прибере български туристи

GullivAir ще направи чартър до Малдиви да прибере български туристи

6 Март, 2026 11:04

Те са блокирани на Малдиви след като спряха полетите през Близкия изток

GullivAir ще направи чартър до Малдиви да прибере български туристи - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската авиокомпания GullivAir ще направи чартър до Мале да прибере български туристи, които са блокирани на Малдиви след като спряха полетите през Близкия изток.

Това обяви за TravelNews Радослава Минчева от превозвача.

“Полетът ще бъде платен от българите там, а не от държавата”, уточни тя. Той се очаква да бъде осъществен в неделя след като получи необходимите разрешителни, допълни Минчева.

Чартърът се организира от туроператора "Фанагория травел" и записванията стават през интернет страницата fanagoriatravel.com, обясни пред TravelNews Кирил Стамов, управител на компанията. Според него групата вече е нараснала на 120 човека и постоянно се увеличава. Стамов препоръча и на блокираните българи в Шри Ланка да се придвижат от Коломбо до Мале, за да могат и те да бъдат прибрани с чартъра. Самолетът е A330-203 с 326 места на борда.

На Малдиви са блокирани вече седмица над 120 български туристи, които са имали трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа. Полетите от големите хъбове в Близкия изток бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.

Държавата ще изпрати днес още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай, съобщиха още за TravelNews от външно министерство. Очаква се полетът да бъде осъществен от българската авиокомпания Gullivair, която ще изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда.

В Дубай има още доста индивидуални туристи и групи на около 10 туроператора. Те трябва да получат уведомления за полета от външно министерство и от консулската служба на място. От външно министерство напомнят хората да си следят мейлите и приложенията на телефоните за връзка.

Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Източник: travelnews.bg


Малдиви
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 2 Лена

    4 1 Отговор
    Хайде обратно във Фанагория, но за собствена обратна сметка!

    10:13 06.03.2026

  • 8 б@си и държавата

    9 2 Отговор
    повечето едвам свързват двата края а други бродят по планетата с цел кеф

    Коментиран от #22

    10:16 06.03.2026

  • 9 ИВАН

    7 1 Отговор
    Там да си стоят, на кого са потребни тези богаташчета.

    10:17 06.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    На Малдивите българска селяния до Бога. Да не дава Господ. Гледах ги сутринта по БТВ.

    10:18 06.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Разни диви селяци, с откраднатите субсидии се замъкнали на Малдивите. Колкото прости, толкова и стиснати. Дори и откраднатите пари ги е еня да похарчат. Грозна гледка. Много грозна.

    10:21 06.03.2026

  • 16 хххххх

    3 1 Отговор
    В държавата са много бедни и много богати. От години палети с пари си разхвърлят техни хора по евро проекти и какво ли не още . Сега вероятно има и такива дет събрали някой лев и отишли на почивка.

    10:21 06.03.2026

  • 18 Не ви изнася и триете

    2 0 Отговор
    Но истината не можете да изтриете

    10:23 06.03.2026

  • 19 ххххххх

    2 1 Отговор
    Ако не бяхме с такива доходи болшинството , е възможно да се събере малка сума за почивка ама 600-700 евро на месец доход това е диво оцеляване...

    10:27 06.03.2026

  • 21 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ще плаща":

    Mалдивите со ислямска държава . Завиждаш ли ,че почиват там ,а не в България.

    10:33 06.03.2026

  • 22 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "б@си и държавата":

    Що завиждаш ли ,на можещите и имащите.

    Коментиран от #25

    10:34 06.03.2026

  • 23 Какасийка

    4 0 Отговор
    Този, който харчи държавни пари, за да прибира богаташите от Малдивите е за затвор.
    99% от българите гледат Малдивите на картичка и работят та с данъците от мизерната им заплата някакъв малоумник да прибира разглезени българи от Малдивите.Да си платят билета за полета

    10:35 06.03.2026

  • 24 Перо

    1 0 Отговор
    Кой ще плати разходите за наемането на чартърните полети за екскурзиантите? Питам, защото другите страни си искат парите от застраховки, туроператори и пътуващи и данъкоплатеца не плаща почивки!

    10:44 06.03.2026

  • 25 завиждаш ли ,на можещите и имащите.

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нека да пиша":

    нормално е хората да пътуват по света
    но доста оттук ползват туроператори които им прибират поне двойно ако са самостоятелно
    извън ес
    явно мислят че не могат да се оправят сами и се набутват яко
    а всичко опира да си купи самолетен билет на изгодна цена и да види поне още 2-3 държави наоколо
    а хотел е най лесната работа

    а относно имащите
    немалко от тях вземат и кредит за почивки и пътувания

    10:49 06.03.2026

