Опустошителни хуманитарни последици: какво се случва в Ливан

Благотворителната организация „Каритас Ливан“ съобщава, че в Ливан се наблюдават опустошителни хуманитарни последици след последната ескалация на военните действия, предаде Aleteia.org.

С разпространяването на войната в Близкия изток, насилието засяга пряко няколко страни, като Ливан изпитва незабавни хуманитарни последици. Ливан е страната с втория най-висок процент християни в Близкия изток, като християнското население се оценява на около 40%.

В ранните часове на 2 март избухнаха престрелки по границата между Ливан и Израел, последвани от обширни израелски въздушни удари в Южен Ливан. В рамките на часове десетки бяха убити. Повече от 32 000 души бяха разселени в цялата страна, евакуирани бяха 56 села и бяха регистрирани 221 въздушни удара само в първите дни на войната на Израел и САЩ срещу Иран.

На фона на тази суматоха, „Каритас Ливан“ обяви извънредно положение и активира своя екип за реагиране при извънредни ситуации. Организацията координира действията си с националните власти, мобилизира доброволци и разширява дейността си.

„В Ливан тази ескалация имаше незабавни и опустошителни хуманитарни последици. Нашите мобилни медицински клиники бяха разположени в Южен Ливан, предоставяйки медицински консултации и основни лекарства на засегнатите семейства. Глобалната солидарност е от съществено значение сега, за да ни помогне да поддържаме и мащабираме този животоспасяващ отговор за най-уязвимите“, обяви организацията.

„Каритас Ливан“ се готви да увеличи мащаба на реакцията си в случай на продължителен конфликт и спешно призовава за подкрепа, тъй като националните и международните механизми за реагиране при оказване на помощ вече са претоварени.

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заплаши вчера южните предградия на ливанската столица Бейрут, които са бастион на проиранското шиитско движение "Хизбула", с разрушения като тези в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Много скоро Дахие (южното предградие на Бейрут, бел. АФП) ще прилича на Хан Юнис", заяви Смотрич в комуникационното приложение "Телеграм", имайки предвид големия град в южната част на ивицата Газа, който бе опустошен във войната, започнала с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Израелската армия, която се сражава срещу "Хизбула" в Ливан, призова жителите на южното предградие на Бейрут "незабавно" да се евакуират, за да оцелеят.