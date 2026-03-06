Новини
Опустошителни хуманитарни последици: какво се случва в Ливан
  Тема: Aleteia.org

6 Март, 2026 10:02 794 5

„Каритас Ливан“ обяви извънредно положение и активира своя екип за реагиране при извънредни ситуации

Опустошителни хуманитарни последици: какво се случва в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Благотворителната организация „Каритас Ливан“ съобщава, че в Ливан се наблюдават опустошителни хуманитарни последици след последната ескалация на военните действия, предаде Aleteia.org.

С разпространяването на войната в Близкия изток, насилието засяга пряко няколко страни, като Ливан изпитва незабавни хуманитарни последици. Ливан е страната с втория най-висок процент християни в Близкия изток, като християнското население се оценява на около 40%.

В ранните часове на 2 март избухнаха престрелки по границата между Ливан и Израел, последвани от обширни израелски въздушни удари в Южен Ливан. В рамките на часове десетки бяха убити. Повече от 32 000 души бяха разселени в цялата страна, евакуирани бяха 56 села и бяха регистрирани 221 въздушни удара само в първите дни на войната на Израел и САЩ срещу Иран.

На фона на тази суматоха, „Каритас Ливан“ обяви извънредно положение и активира своя екип за реагиране при извънредни ситуации. Организацията координира действията си с националните власти, мобилизира доброволци и разширява дейността си.

„В Ливан тази ескалация имаше незабавни и опустошителни хуманитарни последици. Нашите мобилни медицински клиники бяха разположени в Южен Ливан, предоставяйки медицински консултации и основни лекарства на засегнатите семейства. Глобалната солидарност е от съществено значение сега, за да ни помогне да поддържаме и мащабираме този животоспасяващ отговор за най-уязвимите“, обяви организацията.

„Каритас Ливан“ се готви да увеличи мащаба на реакцията си в случай на продължителен конфликт и спешно призовава за подкрепа, тъй като националните и международните механизми за реагиране при оказване на помощ вече са претоварени.

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заплаши вчера южните предградия на ливанската столица Бейрут, които са бастион на проиранското шиитско движение "Хизбула", с разрушения като тези в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Много скоро Дахие (южното предградие на Бейрут, бел. АФП) ще прилича на Хан Юнис", заяви Смотрич в комуникационното приложение "Телеграм", имайки предвид големия град в южната част на ивицата Газа, който бе опустошен във войната, започнала с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Израелската армия, която се сражава срещу "Хизбула" в Ливан, призова жителите на южното предградие на Бейрут "незабавно" да се евакуират, за да оцелеят.


  • 1 Пич

    8 4 Отговор
    Най много презирам изключителнитетъпанари и малоумнци! Всеки паветник който се чувства такъв, да слага минус!!!

    10:05 06.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор
    Докато евреите не бъдат натикани за нови 40 години в пустинята - мир в тоя район няма да има
    Вече само индивиди с мозъчна трепанация могат да отричат очевидното, че ционистите са изчадия!

    Коментиран от #4, #5

    10:10 06.03.2026

  • 3 пътник

    3 3 Отговор
    Да се разоръжат "Хизбулла" и "Хамас" и тези терористи главорези да се махат от политическата сцена /като вагнеровците с остатъците им".

    10:24 06.03.2026

  • 4 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Когато поставиш една държава и един народ пред избора да умре и изчезне и това да умрат и изчезнат враговете му , избора е лесен !!! Арабите от над 60 години се опитват да унищожат Израел и дори не го крият , записали са го официално !! Само че са забравили да запишат дали са готови да понесат последствията !! Защото Израел показа , че е готов и решен !!

    10:35 06.03.2026

  • 5 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    За някакви си 50-60 години Израел стана от дребосъка на Близкия изток на най-голямата и силна икономика в района !! Без "ресурсите" , населението и териториите на враговете си !! В момента Израел е ДВА ПЪТИ по-голяма икономика от Иран и 3-4 пъти по-голяма от всичките си останали съседи и единствената ядрена държава в региона с армия , която е доказала , че може да воюва с всички съседи ЕДНОВРЕМЕННО и да ги разбие тотално !!! Не Израел ще бъде "гонен" , съседите му трябва да мислят как да не изгони тях !!!!

    10:41 06.03.2026