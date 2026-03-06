Новини
Рецепта на деня: Ябълкови тарталети с ванилов крем

6 Март, 2026

Ароматът на печена ябълка и ванилия превръща тези малки тарталети в истинско удоволствие

Рецепта на деня: Ябълкови тарталети с ванилов крем - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бутер тесто - 400 г;
  • ябълки - 2 бр. (около 300 г);
  • яйца - 1 бр.;
  • захар - 30 г;
  • канела - 1/2 ч.л.

За крема:

  • прясно мляко - 250 мл;
  • захар - 60 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • нишесте - 1 с.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Прясното мляко се загрява в малка тенджера заедно с ванилията.

В отделна купа яйцата се разбиват със захарта и нишестето до гладка смес. Към тях постепенно се добавя част от топлото мляко при непрекъснато разбъркване, след което сместа се връща обратно в тенджерата.

Кремът се готви на слаб огън при постоянно бъркане, докато се сгъсти и стане гладък и кадифен. След това се оставя да се охлади леко.

Ябълките се обелват, почистват се от семките и се нарязват на тънки резени.

Бутер тестото се разточва леко и се изрязват кръгове, които се поставят във формички за тарталети или малки формички за печене.

Във всяка основа се поставя малко от ваниловия крем. Отгоре се подреждат резени ябълки и се поръсват със захар и канела. Краищата на тестото леко се намазват с разбито яйце.

Ябълковите тарталети се пекат в предварително загрята фурна на 180°C около 20-25 минути, докато тестото стане златисто, а ябълките омекнат и леко се карамелизират. След изпичане се оставят да се охладят леко.

Тарталетите се поднасят леко топли или напълно изстинали. Могат да се поръсят с пудра захар или да се гарнират с листенца мента. Съхраняват се в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.


