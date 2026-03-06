Рецепта на деня: Ябълкови тарталети с ванилов крем

Необходими продукти:
- бутер тесто - 400 г;
- ябълки - 2 бр. (около 300 г);
- яйца - 1 бр.;
- захар - 30 г;
- канела - 1/2 ч.л.
За крема:
- прясно мляко - 250 мл;
- захар - 60 г;
- яйца - 2 бр.;
- нишесте - 1 с.л.;
- ванилия - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Прясното мляко се загрява в малка тенджера заедно с ванилията.
В отделна купа яйцата се разбиват със захарта и нишестето до гладка смес. Към тях постепенно се добавя част от топлото мляко при непрекъснато разбъркване, след което сместа се връща обратно в тенджерата.
Кремът се готви на слаб огън при постоянно бъркане, докато се сгъсти и стане гладък и кадифен. След това се оставя да се охлади леко.
Ябълките се обелват, почистват се от семките и се нарязват на тънки резени.
Бутер тестото се разточва леко и се изрязват кръгове, които се поставят във формички за тарталети или малки формички за печене.
Във всяка основа се поставя малко от ваниловия крем. Отгоре се подреждат резени ябълки и се поръсват със захар и канела. Краищата на тестото леко се намазват с разбито яйце.
Ябълковите тарталети се пекат в предварително загрята фурна на 180°C около 20-25 минути, докато тестото стане златисто, а ябълките омекнат и леко се карамелизират. След изпичане се оставят да се охладят леко.
Тарталетите се поднасят леко топли или напълно изстинали. Могат да се поръсят с пудра захар или да се гарнират с листенца мента. Съхраняват се в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Смехххххххх
10:38 06.03.2026