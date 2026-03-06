Русия предоставя разузнавателна информация на Иран за удари срещу американски сили в Близкия изток

Русия предоставя на Иран разузнавателни данни, за да подпомогне атаките срещу американските сили в Близкия изток, съобщават трима анонимни служители, запознати с въпроса, предава „Вашингтон пост“, цитирана от News.bg.

Това означава, че бързо разрастващият се конфликт вече включва участието на един от ключовите ядрени съперници на Вашингтон с напреднали разузнавателни възможности.

От началото на боевете в събота Русия е споделила с Иран данни за местоположенията на американски военни активи, включително кораби и самолети. Въпреки това Москва преди това е призовавала за прекратяване на конфликта, наричайки го „непровокиран акт на въоръжена агресия“.

Точният обхват на руската помощ за иранските атаки остава неясен. Служители обаче отбелязват, че способността на самия Иран да локализира американските цели е нараснала значително за по-малко от седмица от началото на боевете.

Конфликтът вече причини жертви: шестима американски войници бяха убити, а няколко други ранени при иранска атака с дронове в Кувейт. Иран изстреля хиляди дронове камикадзе и стотици ракети по американски военни бази, посолства и цивилни райони.

Междувременно съвместната кампания на САЩ и Израел е поразила над 2000 ирански цели, включително съоръжения за балистични ракети, военноморски активи и ключови места, свързани с ръководството на страната.

„Иранският режим е напълно смазан“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели, без да коментира руската помощ. „Балистичните удари на Иран намаляват всеки ден, военноморският им флот е унищожен, производственият им капацитет е разрушен, а съюзниците им почти не оказват съпротива.“

Двама служители, запознати с анализа на разузнаването, посочиха, че Китай засега не предоставя военна помощ на Иран, въпреки близките двустранни отношения.

Анализатори отбелязват, че споделянето на разузнавателна информация може да обясни ефективността на ударите на Иран по американската инфраструктура - включително командни и контролни съоръжения, радарни системи и временни структури. Именно при такава атака в Кувейт загинаха шестима американски военнослужещи.

През последните дни бе ударен и офисът на ЦРУ в посолството на САЩ в Рияд, столицата на Саудитска Арабия.