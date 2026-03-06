Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия предоставя разузнавателна информация на Иран за удари срещу американски сили в Близкия изток

Русия предоставя разузнавателна информация на Иран за удари срещу американски сили в Близкия изток

6 Март, 2026 14:38 1 424 90

  • иран-
  • русия-
  • американски сили-
  • близкия изток-
  • разузнавателна информация

Според служители, Москва е споделила местоположения на военни кораби и самолети, подпомагайки разрастващата се конфронтация, която вече причини жертви сред американските войници.

Русия предоставя разузнавателна информация на Иран за удари срещу американски сили в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия предоставя на Иран разузнавателни данни, за да подпомогне атаките срещу американските сили в Близкия изток, съобщават трима анонимни служители, запознати с въпроса, предава „Вашингтон пост“, цитирана от News.bg.

Това означава, че бързо разрастващият се конфликт вече включва участието на един от ключовите ядрени съперници на Вашингтон с напреднали разузнавателни възможности.

От началото на боевете в събота Русия е споделила с Иран данни за местоположенията на американски военни активи, включително кораби и самолети. Въпреки това Москва преди това е призовавала за прекратяване на конфликта, наричайки го „непровокиран акт на въоръжена агресия“.

Точният обхват на руската помощ за иранските атаки остава неясен. Служители обаче отбелязват, че способността на самия Иран да локализира американските цели е нараснала значително за по-малко от седмица от началото на боевете.

Конфликтът вече причини жертви: шестима американски войници бяха убити, а няколко други ранени при иранска атака с дронове в Кувейт. Иран изстреля хиляди дронове камикадзе и стотици ракети по американски военни бази, посолства и цивилни райони.

Междувременно съвместната кампания на САЩ и Израел е поразила над 2000 ирански цели, включително съоръжения за балистични ракети, военноморски активи и ключови места, свързани с ръководството на страната.

„Иранският режим е напълно смазан“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели, без да коментира руската помощ. „Балистичните удари на Иран намаляват всеки ден, военноморският им флот е унищожен, производственият им капацитет е разрушен, а съюзниците им почти не оказват съпротива.“

Двама служители, запознати с анализа на разузнаването, посочиха, че Китай засега не предоставя военна помощ на Иран, въпреки близките двустранни отношения.

Анализатори отбелязват, че споделянето на разузнавателна информация може да обясни ефективността на ударите на Иран по американската инфраструктура - включително командни и контролни съоръжения, радарни системи и временни структури. Именно при такава атака в Кувейт загинаха шестима американски военнослужещи.

През последните дни бе ударен и офисът на ЦРУ в посолството на САЩ в Рияд, столицата на Саудитска Арабия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    62 8 Отговор
    САЩ също предават такава информация на Украйна да удрят обекти в Русия, нали?

    Коментиран от #26

    14:40 06.03.2026

  • 3 Семененко

    58 6 Отговор
    Еми танту за кукуругу....а разузнавателна на укрорайха кой предоставя?

    Коментиран от #65

    14:41 06.03.2026

  • 4 Дориана

    40 5 Отговор
    Ето ви Трета Световна война.

    14:41 06.03.2026

  • 5 Гххх

    59 5 Отговор
    Тя Русия е виновна че Рамбо и Пеленгатора Ушат се помислиха за Батман и Робин

    14:41 06.03.2026

  • 6 Трол

    9 32 Отговор
    Русия не разполага с такива системи за наблюдение. Информацията на Иран се подава от САЩ.

    14:42 06.03.2026

  • 7 Руснаците бягат от Иран

    12 31 Отговор
    Струпаха се на границата с Азербайджан.

    14:42 06.03.2026

  • 8 Ние

    8 17 Отговор
    Води ни Путине! Не ни оставяй в кървави ръце!

    14:43 06.03.2026

  • 9 Русия

    56 9 Отговор
    Скоро не само Русия,а целият свят ще се обърне срещу краварите и ционистите ! Времето на престъпниците изтече,всички разбраха че тези са най голямото зло на света !

    14:43 06.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    6 44 Отговор
    Това просто е нелепо......😄😄😄
    Но дори да предположим че е истина, най-малкото Путин си проси да замине при Мъдуро ☝️

    Коментиран от #31, #37

    14:43 06.03.2026

  • 11 Георги

    25 3 Отговор
    защото имат да си връщат

    14:44 06.03.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    10 23 Отговор
    Руснаците знаят всичко за базите на НАТО в България!
    Нашите еничари им я предоставят срещу заплащане!

    Коментиран от #21

    14:45 06.03.2026

  • 13 Ако е така

    40 7 Отговор
    Само големи адмирации за Русия!

    14:45 06.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аятолах в хамак

    34 2 Отговор
    "През последните дни бе ударен и офисът на ЦРУ в посолството на САЩ в Рияд, столицата на Саудитска Арабия." Ихуууии

    14:48 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дядо от село

    3 35 Отговор
    Май настъпиха мотиката руснаците

    14:48 06.03.2026

  • 18 Атина Палада

    20 2 Отговор
    Според служители(.....) На какво са тия служители? Служители за почистване и извозване на сметта от улиците ли? Я списалият статията да ни каже кои служители?
    Много елементарна пропаганда...:)

    14:48 06.03.2026

  • 19 Деций

    23 1 Отговор
    Каквото повикало, такова се е обадило!

    14:49 06.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Роден в НРБ

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Бъркаш, предоставям я безплатно

    14:49 06.03.2026

  • 22 лама Щирлиц

    25 2 Отговор
    преди един час писахте че Путин не помагал на Иран а сега обратното пък помагал

    14:50 06.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гого Мого

    28 4 Отговор
    Ами САЩ предоставя разузнавателна информация на Украйна, защо Русия да не предоставя същото на Иран.

    Украинците да не би да замерват руските военни обекти с плюшени мечета.

    14:50 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 китайски балон

    30 3 Отговор
    Когато САЩ, Великобритания и Израел даваха и дават разузнавателни данни на Украйна, беше много яко, а? Но когато лопатата се обърна вече не е, а?

    14:51 06.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами

    19 2 Отговор
    абсолютно същото правят САЩ, Британия и Израел за покрайнината.

    14:52 06.03.2026

  • 31 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Или Тръмп при Путин:)))))
    А че Китай и Русия помагат на Иран ,това е от ясно по ясно..Без китайските сателити Иран ще са слепи .А иначе ,че Путин и американските петролни компании сега потриват ръчички и пият шампанско....си е така .Освен техен петрол,друг на пазара нЕма..

    Коментиран от #47, #68

    14:53 06.03.2026

  • 32 Аятолах в хамак

    18 0 Отговор
    Най боли като ти думнат радар за милиард с дрон за 1000 долара

    14:53 06.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Чиче

    13 1 Отговор
    Че какво, да се почесва до като америка го прави в укрия ли?

    14:53 06.03.2026

  • 35 ТАСС

    3 16 Отговор
    Говорителя на Кремъл вчера съобщи, че Путин е имал афера с 12 годишно момченце от Владивосток.

    Коментиран от #53, #54

    14:54 06.03.2026

  • 36 Аятолах в хамак

    15 4 Отговор
    Краварите загубиха и тази война

    14:55 06.03.2026

  • 37 A ти какво си просиш?

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Китка босилек ли?

    14:57 06.03.2026

  • 38 Мишел

    19 0 Отговор
    И Китай също предоставя, и то повече.. Наблизо е най-мощния нов китайски разузнавателен кораб, който следи, подслушва и изчислява координати на десетки и стотици хиляди д цели на суша, въздух,в космоса,на вода и под водата.в радиус хиляди километри.

    14:57 06.03.2026

  • 39 Д-р Зорге

    3 2 Отговор
    Не са руснаците.Не са и китайците По скоро са ...........сетете се сами.

    14:59 06.03.2026

  • 40 Величко

    10 1 Отговор
    Чудесно ! САЩ предоставят такава информация на Украйна ...

    14:59 06.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Величко

    10 1 Отговор
    Чудесно ! САЩ предоставят такава информация на Украйна ...

    15:04 06.03.2026

  • 45 Сандо

    9 3 Отговор
    И по каква причина жълтопаветната сган се възмущава?

    Коментиран от #84

    15:04 06.03.2026

  • 46 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    що забранено ли е Русия и Китай да предоставят разузнавателна информация на Иран и кой реши че е така ...хахах ?

    15:05 06.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    9 2 Отговор
    И Циркон да им дадат

    Коментиран от #55

    15:05 06.03.2026

  • 50 Нямат край

    3 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:05 06.03.2026

  • 51 Бай Пън

    8 2 Отговор
    Ами защо не, след като Краварите предоставят далеч повече разузнавателна информация на Укоропите в последните 4 години.

    15:06 06.03.2026

  • 52 А ти какво да очакваш от руснаци

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Урусл Лайненов":

    те са толкова страхливи, че са в шок в момента. Нямат никаква възможност да помогнат на съюзника си.

    15:07 06.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма пари

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    за такива екстри

    Коментиран от #64

    15:07 06.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 А ГДЕ

    8 2 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    15:08 06.03.2026

  • 58 родолюбец..

    7 2 Отговор
    а не ве, басма ще им цепи, крайно време е кравите да спрат с грабенето, и краварите и урсулите на сапун...

    15:09 06.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Уникални украински дронове

    3 9 Отговор
    Украйна се включва във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

    Коментиран от #90

    15:10 06.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Украйна се включва с дронове

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Семененко":

    А Русия с Декларация за съчувствие към Иран :))))

    Коментиран от #79

    15:12 06.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Бау бау

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    "Ефектът от санкциите на САЩ се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    15:14 06.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 "Русия ще направи всичко възможно

    11 0 Отговор
    за да създаде атмосфера, която ще направи военните действия на САЩ и Израел срещу Иран невъзможни, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Всички наши приятели пострадаха от САЩ, ние поддържаме контакт с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност."

    😂

    15:15 06.03.2026

  • 72 Гориил

    6 2 Отговор
    Висококачествени изображения с висока резолюция разкриват всеки танк, всяко артилерийско оръдие, всяка ракетна установка, всяко превозно средство, всеки кораб и всеки войник. Насочването се извършва в реално време с помощта на изкуствен интелект.

    Коментиран от #78, #85

    15:16 06.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Али

    3 3 Отговор
    Високоточна и безаналогова лампова.

    15:18 06.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ?????

    5 1 Отговор
    А сега де?
    Сутринта ни убеждаваха че Русия е предала Иран и не му помага.
    Сега пък обратното.
    На кой да вярваме?

    15:19 06.03.2026

  • 78 Али

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Нали нямаш предвид русия.

    15:20 06.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Илианчо не е хубаво да се представяш за Али ,той не е нито небинарен ,нито многополов !

    Коментиран от #86

    15:21 06.03.2026

  • 81 Абе,

    1 0 Отговор
    Кадира да се е мяркал ???

    15:22 06.03.2026

  • 82 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Няма лошо. Важното е да потопят лаиновоза.

    15:22 06.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Не се възмущават

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сандо":

    а се заливат от смях хората. Такава излагация са руснаците, че просто е без коментар :))))

    15:24 06.03.2026

  • 85 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    15:24 06.03.2026

  • 86 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Град Козлодуй":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:26 06.03.2026

  • 87 Смешник

    0 0 Отговор
    Нормално е след като краварите предоставят разузнавателна информация на фашисткия режим в Киев

    15:32 06.03.2026

  • 88 Никой

    0 0 Отговор
    Авторите на статиите имат ярки психични отклонения . " Точния обхват на руската помощ за Иран остава неизяснена " Но иначе бля, бля ! Голяма помощ .

    15:35 06.03.2026

  • 89 Ма как...

    0 0 Отговор
    Ама как така....ма недейте, ма нали им изключиха Старлинка...ма тоя предател Мъск да не им го е включил пак....ха ха ха.

    15:35 06.03.2026

  • 90 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Уникални украински дронове":

    Той собствената си страна не може да оправи Зеления че ще помага на Краварите Видяхме колко добре прихващат Шахедите след като цялата им страна е без ток на тъмно и студено

    15:37 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания