Русия предоставя разузнавателна информация на Иран за удари срещу американски сили в Близкия изток

Русия предоставя на Иран разузнавателни данни, за да подпомогне атаките срещу американските сили в Близкия изток, съобщават трима анонимни служители, запознати с въпроса, предава „Вашингтон пост“, цитирана от News.bg.
Това означава, че бързо разрастващият се конфликт вече включва участието на един от ключовите ядрени съперници на Вашингтон с напреднали разузнавателни възможности.
От началото на боевете в събота Русия е споделила с Иран данни за местоположенията на американски военни активи, включително кораби и самолети. Въпреки това Москва преди това е призовавала за прекратяване на конфликта, наричайки го „непровокиран акт на въоръжена агресия“.
Точният обхват на руската помощ за иранските атаки остава неясен. Служители обаче отбелязват, че способността на самия Иран да локализира американските цели е нараснала значително за по-малко от седмица от началото на боевете.
Конфликтът вече причини жертви: шестима американски войници бяха убити, а няколко други ранени при иранска атака с дронове в Кувейт. Иран изстреля хиляди дронове камикадзе и стотици ракети по американски военни бази, посолства и цивилни райони.
Междувременно съвместната кампания на САЩ и Израел е поразила над 2000 ирански цели, включително съоръжения за балистични ракети, военноморски активи и ключови места, свързани с ръководството на страната.
„Иранският режим е напълно смазан“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели, без да коментира руската помощ. „Балистичните удари на Иран намаляват всеки ден, военноморският им флот е унищожен, производственият им капацитет е разрушен, а съюзниците им почти не оказват съпротива.“
Двама служители, запознати с анализа на разузнаването, посочиха, че Китай засега не предоставя военна помощ на Иран, въпреки близките двустранни отношения.
Анализатори отбелязват, че споделянето на разузнавателна информация може да обясни ефективността на ударите на Иран по американската инфраструктура - включително командни и контролни съоръжения, радарни системи и временни структури. Именно при такава атака в Кувейт загинаха шестима американски военнослужещи.
През последните дни бе ударен и офисът на ЦРУ в посолството на САЩ в Рияд, столицата на Саудитска Арабия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Владимир Путин, президент
Но дори да предположим че е истина, най-малкото Путин си проси да замине при Мъдуро ☝️
Коментиран от #31, #37
14:43 06.03.2026
12 Ганя Путинофила
Нашите еничари им я предоставят срещу заплащане!
Коментиран от #21
14:45 06.03.2026
18 Атина Палада
Много елементарна пропаганда...:)
14:48 06.03.2026
21 Роден в НРБ
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":Бъркаш, предоставям я безплатно
14:49 06.03.2026
25 Гого Мого
Ами
14:52 06.03.2026
31 Атина Палада
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Или Тръмп при Путин:)))))
А че Китай и Русия помагат на Иран ,това е от ясно по ясно..Без китайските сателити Иран ще са слепи .А иначе ,че Путин и американските петролни компании сега потриват ръчички и пият шампанско....си е така .Освен техен петрол,друг на пазара нЕма..
Коментиран от #47, #68
14:53 06.03.2026
37 A ти какво си просиш?
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Китка босилек ли?
14:57 06.03.2026
52 А ти какво да очакваш от руснаци
До коментар #1 от "Урусл Лайненов":те са толкова страхливи, че са в шок в момента. Нямат никаква възможност да помогнат на съюзника си.
15:07 06.03.2026
55 Няма пари
До коментар #49 от "Анонимен":за такива екстри
Коментиран от #64
15:07 06.03.2026
65 Украйна се включва с дронове
До коментар #3 от "Семененко":А Русия с Декларация за съчувствие към Иран :))))
Коментиран от #79
15:12 06.03.2026
68 Бау бау
До коментар #31 от "Атина Палада":"Ефектът от санкциите на САЩ се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."
15:14 06.03.2026
77 ?????
Сутринта ни убеждаваха че Русия е предала Иран и не му помага.
Сега пък обратното.
На кой да вярваме?
15:19 06.03.2026
78 Али
До коментар #72 от "Гориил":Нали нямаш предвид русия.
15:20 06.03.2026
84 Не се възмущават
До коментар #45 от "Сандо":а се заливат от смях хората. Такава излагация са руснаците, че просто е без коментар :))))
15:24 06.03.2026
85 Механик
До коментар #72 от "Гориил":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
15:24 06.03.2026
86 Град Козлодуй
До коментар #80 от "Град Козлодуй":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
15:26 06.03.2026
90 Смешник
До коментар #61 от "Уникални украински дронове":Той собствената си страна не може да оправи Зеления че ще помага на Краварите Видяхме колко добре прихващат Шахедите след като цялата им страна е без ток на тъмно и студено
15:37 06.03.2026