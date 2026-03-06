Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Кремъл предупреди: Русия ще отговори, ако Финландия разположи ядрено оръжие на своя територия

Кремъл предупреди: Русия ще отговори, ако Финландия разположи ядрено оръжие на своя територия

6 Март, 2026 14:55 777 19

  • кремъл-
  • русия-
  • финландия

Москва предупреждава за ответни мерки, след като Хелзинки обмисля премахване на дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия

Кремъл предупреди: Русия ще отговори, ако Финландия разположи ядрено оръжие на своя територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че намерението на правителството на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия повишава напрежението в Европа и представлява заплаха за Русия, като ще доведе до ответна реакция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Финландия, която има дълга обща граница с Русия, запази неутралитет по време на Студената война, но през 2023 г. се присъедини към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна.

Вчера страната обяви, че обмисля премахване на дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия по време на военно време.

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То засилва уязвимостта на Финландия - уязвимост, предизвикана от действията на финландските власти. На практика разполагайки ядрени оръжия на своя територия, Финландия започва да заплашва нас. А ако Финландия ни заплашва, ние ще вземем ответни мерки", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Войната на Русия в Украйна и непредвидимите действия от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително изявлението му за поемане на контрол над Гренландия, принудиха европейските правителства да преосмислят политиките си за сигурност и отбраната, както и ролята на ядрените оръжия, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    20 8 Отговор
    и финландците като ги ошамарят ще е голям смях .

    Коментиран от #14

    14:56 06.03.2026

  • 2 Все пак

    16 8 Отговор
    Финландия не е Украйна,прави каквото си иска.

    14:58 06.03.2026

  • 3 За един приятел питам

    17 7 Отговор
    Някой интересувал ли се е какво мислят руснаците по този въпрос ?
    Колкото те се интересуваха какво смята нато за преместването на ракети способни да носят ядрени глави в Беларус.

    14:59 06.03.2026

  • 4 хаха

    16 7 Отговор
    На никой не му пука за ватнишки пислямистки "отговори".

    15:01 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Швейк

    15 6 Отговор
    И какви ще са тези ответни мерки пес смрадлив?!

    Коментиран от #9

    15:02 06.03.2026

  • 7 Нямат край

    15 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:03 06.03.2026

  • 8 Тоя Песков

    14 6 Отговор
    Що не си Гледа Кочината.

    РУСКИТЕ Терористи

    Пак са на Вълната ,

    Ние да сме Въоръжени до зъби

    Другите Да седят и да Гледат .

    И на Финландия ли
    Ще предлагате Минските Договори
    Подли Руски Плъхове .?

    15:03 06.03.2026

  • 9 Ответните мерки

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    са Декларация че са много възмутени от финландците :))))

    15:04 06.03.2026

  • 10 Финландия е НАТО

    11 4 Отговор
    Може да разполага каквито си
    Искат Оръжия .

    Трябва Мощна и Силна Армия
    Която да спира Агресията на Руските Окупатори.

    15:06 06.03.2026

  • 11 ха ха ха

    10 1 Отговор
    Ква я юислеха, ква стана. Направих 1200км граница с НАТО, ма не искаха 900км. Щяха да отговорят и тогава, ма още мрънкат.

    15:06 06.03.2026

  • 12 Градация

    9 3 Отговор
    Нагляр, по-нагляр, най-нагляр рашка.

    15:07 06.03.2026

  • 13 Уникални украински дронове

    7 2 Отговор
    Украйна се включва във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

    15:09 06.03.2026

  • 14 Облечения

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голия":

    А бе преди ВСВ финландците ошамариха и орезилиха Красноярск армия

    15:09 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не лъжете

    2 3 Отговор
    Войната е на сащ срещу Русия!

    15:15 06.03.2026

  • 17 койдазнай

    2 1 Отговор
    На руска теротория има ли ядрено оръжие?!?

    15:15 06.03.2026

  • 18 56346632899243

    4 3 Отговор
    значи ако Финландия разполага ядрено оръжие тя е заплаха за вас , а вие когато разполагате ядрено оръжие това не е заплаха ? наглост русоблядска

    15:15 06.03.2026

  • 19 Кими Райконен, пилот

    1 0 Отговор
    Дреме ми на Формулата какво ще отговорят руснаците.
    Пък ако налазят ще им припомня загубите руско-финландската война 1939 - 126 875 чалми срещу 25 904 фини. По-бездарно и проздо нещо от руснак няма !!! Ем не може, ем се бута меж шамарите ☝️😁

    15:31 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания