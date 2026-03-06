Кремъл предупреди: Русия ще отговори, ако Финландия разположи ядрено оръжие на своя територия

Кремъл заяви днес, че намерението на правителството на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия повишава напрежението в Европа и представлява заплаха за Русия, като ще доведе до ответна реакция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Финландия, която има дълга обща граница с Русия, запази неутралитет по време на Студената война, но през 2023 г. се присъедини към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна.

Вчера страната обяви, че обмисля премахване на дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия по време на военно време.

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То засилва уязвимостта на Финландия - уязвимост, предизвикана от действията на финландските власти. На практика разполагайки ядрени оръжия на своя територия, Финландия започва да заплашва нас. А ако Финландия ни заплашва, ние ще вземем ответни мерки", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Войната на Русия в Украйна и непредвидимите действия от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително изявлението му за поемане на контрол над Гренландия, принудиха европейските правителства да преосмислят политиките си за сигурност и отбраната, както и ролята на ядрените оръжия, отбелязва Ройтерс.