Кремъл предупреди: Русия ще отговори, ако Финландия разположи ядрено оръжие на своя територия

Кремъл заяви днес, че намерението на правителството на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия повишава напрежението в Европа и представлява заплаха за Русия, като ще доведе до ответна реакция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Финландия, която има дълга обща граница с Русия, запази неутралитет по време на Студената война, но през 2023 г. се присъедини към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна.
Вчера страната обяви, че обмисля премахване на дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия по време на военно време.
"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То засилва уязвимостта на Финландия - уязвимост, предизвикана от действията на финландските власти. На практика разполагайки ядрени оръжия на своя територия, Финландия започва да заплашва нас. А ако Финландия ни заплашва, ние ще вземем ответни мерки", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Войната на Русия в Украйна и непредвидимите действия от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително изявлението му за поемане на контрол над Гренландия, принудиха европейските правителства да преосмислят политиките си за сигурност и отбраната, както и ролята на ядрените оръжия, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
Коментиран от #14
14:56 06.03.2026
2 Все пак
14:58 06.03.2026
3 За един приятел питам
Колкото те се интересуваха какво смята нато за преместването на ракети способни да носят ядрени глави в Беларус.
14:59 06.03.2026
4 хаха
15:01 06.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Швейк
Коментиран от #9
15:02 06.03.2026
7 Нямат край
15:03 06.03.2026
8 Тоя Песков
РУСКИТЕ Терористи
Пак са на Вълната ,
Ние да сме Въоръжени до зъби
Другите Да седят и да Гледат .
И на Финландия ли
Ще предлагате Минските Договори
Подли Руски Плъхове .?
15:03 06.03.2026
9 Ответните мерки
До коментар #6 от "Швейк":са Декларация че са много възмутени от финландците :))))
15:04 06.03.2026
10 Финландия е НАТО
Искат Оръжия .
Трябва Мощна и Силна Армия
Която да спира Агресията на Руските Окупатори.
15:06 06.03.2026
11 ха ха ха
15:06 06.03.2026
12 Градация
15:07 06.03.2026
13 Уникални украински дронове
15:09 06.03.2026
14 Облечения
До коментар #1 от "Голия":А бе преди ВСВ финландците ошамариха и орезилиха Красноярск армия
15:09 06.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не лъжете
15:15 06.03.2026
17 койдазнай
15:15 06.03.2026
18 56346632899243
15:15 06.03.2026
19 Кими Райконен, пилот
Пък ако налазят ще им припомня загубите руско-финландската война 1939 - 126 875 чалми срещу 25 904 фини. По-бездарно и проздо нещо от руснак няма !!! Ем не може, ем се бута меж шамарите ☝️😁
15:31 06.03.2026