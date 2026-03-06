Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Южна Корея и САЩ обсъждат евентуално прехвърляне на системи „Пейтриът“ заради конфликта с Иран

6 Март, 2026 13:59 891 20

Сеул заяви, че не е получавал официално искане от Вашингтон за военна помощ, въпреки спекулациите за преместване на противовъздушни системи към Близкия изток

Южна Корея и САЩ обсъждат евентуално прехвърляне на системи „Пейтриът“ заради конфликта с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Южна Корея Чо Хюн съобщи, че южнокорейски и американски военни обсъждат възможно прехвърляне на част от американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), разположени в страната, за нуждите на войната срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Чо отговаряше на въпроси по време на изслушване в парламента след медийни публикации, че части от американския мобилен зенитно-ракетен комплекс са били преместени във военновъздушната база „Осан“ от други места в страната.

Министърът заяви, че не може да коментира дали САЩ планират в близко бъдеще да прехвърлят системите „Пейтриът“, за да бъдат използвани в конфликта с Иран. Той подчерта, че Сеул не е получил официално искане от Вашингтон за военна помощ, въпреки че наскоро американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще приеме подкрепа от всяка държава във връзка с конфликта с Иран.

„Поради причини, свързани с оперативната сигурност, не коментираме преместването, промяната в локацията или потенциалното предислоциране на конкретни военни способности или активи“, заявиха от Корейските сили на САЩ.

Медийни публикации, позоваващи се на източници от южнокорейското правителство, посочват, че системите „Пейтриът“ може да бъдат подготвяни за предислоциране в Близкия изток. Според тези информации американски военни транспортни самолети са кацнали във военновъздушната база „Осан“, за да ги транспортират.

Междувременно американските и израелските сили нанасят удари по стратегически цели в Иран за седми пореден ден в рамките на военна кампания, която според президента Доналд Тръмп има за цел да унищожи ядрените способности и балистичните ракети на страната.

На територията на Южна Корея има значително американско военно присъствие като част от съвместната отбрана срещу ядрената заплаха от Северна Корея. В страната са разположени около 28 500 американски войници, както и системи за противовъздушна отбрана, включително ракети „Пейтриът“.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Гърция праща войски в България.Офицери, войници,Ф16 и ракети Пейтриът.Това са добри съседи.

    Коментиран от #3, #6

    14:01 06.03.2026

  • 2 Хаааааа

    17 0 Отговор
    А южняците не ги ли е страх от севернязите

    14:02 06.03.2026

  • 3 Хаааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добри са но иранските ракети могат и да България да стигнат

    Коментиран от #12

    14:03 06.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Другарят Си одобрява разоръжаването на острова.

    14:20 06.03.2026

  • 5 стоян георгиев

    14 0 Отговор
    😂😂😂 Тръмпака вчера обясняваше, че имал неизчерпаем резерв от оръжие, днес изтегля такива от чужди държави, бухахаха

    14:26 06.03.2026

  • 6 Стойко

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преди 89та можехме и Исраел да изравним със земята, сега се налага чужди да ни "пазят"! Натуфска сила!

    14:27 06.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    И другарят Ким одобрява разоръжаването на полуострова.

    14:30 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    11 0 Отговор
    Ким Чен Ун нали им предложи на иранците ако поискат да им прати една ракета с която да унищожат Израел.
    Сигурно от тая ракета ще ги пазят Патриотите от Южна Корея.

    14:36 06.03.2026

  • 10 Северно кореец

    3 0 Отговор
    Таман това ни е желанието.
    И като ги преместят без много шум ще се обединим севера с юга.И никой няма да пострада.А янките ще ги пуснем да си ходят спокойно и културно а не от зор по колесниците на самолетите.
    Viva Tramp.Може наистина да излезе обединител,макар и със зор.

    14:49 06.03.2026

  • 11 Сетила се Мара да се -...побара!

    5 1 Отговор
    Давахте и подарявахте,като за световно на Зеленият Шмъркач,че сега нямате,с какво да се защитавате от Иранските удари...

    14:55 06.03.2026

  • 12 Ангел Найденов...

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаааааа":

    ...,се иЗцепи оня ден :
    ,,България има надеждна ПВО защита...!"
    Нима е проспал момента,че каквото имахме,го подарихме на Украйна...?!

    14:58 06.03.2026

  • 13 Дойче зеле

    4 0 Отговор
    Как ще преживеят САЩ-ИЗРАЕЛ такъв конфликт ? Пейтриът ракета струва 4млн$, а Тхад - 15 млн$. !!!!!!!!!! 70% от краварите са против войната !!!!! Тръмп може да свърши изхвърлен от Белия дом в затвора, където му е мястото заедно с гарнитурите от последните 35 години

    15:02 06.03.2026

  • 14 Ясна е

    4 1 Отговор
    Работата.тръмп е като на гол газ чифте пищови

    15:06 06.03.2026

  • 15 Значи

    7 0 Отговор
    Ирон има нужда от Кинжали и Искандери

    15:07 06.03.2026

  • 16 ахааааааааа

    2 1 Отговор
    А бат Ким ку реши да пуца?

    15:18 06.03.2026

  • 17 Теми

    1 0 Отговор
    Семейните монархии в Залива са пътници... Сащ ги излъгаха , че ще ги защитават!

    15:25 06.03.2026

  • 18 Дайте да дадем

    2 0 Отговор
    А уж имат нескончаеми количества Патреотареци и Томахавки? Айде другаре ,дайте да дадем!

    15:25 06.03.2026

  • 19 Даааам

    1 0 Отговор
    НАТО е обезкървено. Оръжието свършва, а и мераклии да се пробват на фронта няма.

    15:28 06.03.2026

  • 20 Дончо

    0 0 Отговор
    Какво дочуват ушите ми, първо щеше да е 3-4 дни, после станаха 4 седмици, вече открито говорят за 130 дни ( 4 месеца ). Според мен ще е 3-4 десетилетия, ама кой ли ще е жив да види края на тая военна операция.

    15:32 06.03.2026