Южна Корея и САЩ обсъждат евентуално прехвърляне на системи „Пейтриът“ заради конфликта с Иран

Министърът на външните работи на Южна Корея Чо Хюн съобщи, че южнокорейски и американски военни обсъждат възможно прехвърляне на част от американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), разположени в страната, за нуждите на войната срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Чо отговаряше на въпроси по време на изслушване в парламента след медийни публикации, че части от американския мобилен зенитно-ракетен комплекс са били преместени във военновъздушната база „Осан“ от други места в страната.

Министърът заяви, че не може да коментира дали САЩ планират в близко бъдеще да прехвърлят системите „Пейтриът“, за да бъдат използвани в конфликта с Иран. Той подчерта, че Сеул не е получил официално искане от Вашингтон за военна помощ, въпреки че наскоро американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще приеме подкрепа от всяка държава във връзка с конфликта с Иран.

„Поради причини, свързани с оперативната сигурност, не коментираме преместването, промяната в локацията или потенциалното предислоциране на конкретни военни способности или активи“, заявиха от Корейските сили на САЩ.

Медийни публикации, позоваващи се на източници от южнокорейското правителство, посочват, че системите „Пейтриът“ може да бъдат подготвяни за предислоциране в Близкия изток. Според тези информации американски военни транспортни самолети са кацнали във военновъздушната база „Осан“, за да ги транспортират.

Междувременно американските и израелските сили нанасят удари по стратегически цели в Иран за седми пореден ден в рамките на военна кампания, която според президента Доналд Тръмп има за цел да унищожи ядрените способности и балистичните ракети на страната.

На територията на Южна Корея има значително американско военно присъствие като част от съвместната отбрана срещу ядрената заплаха от Северна Корея. В страната са разположени около 28 500 американски войници, както и системи за противовъздушна отбрана, включително ракети „Пейтриът“.