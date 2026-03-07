Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Аятоласите призовават бързо да бъде избран нов върховен лидер

7 Март, 2026 14:37 1 011 31

Анализаторите смятат сина на Хаменей - Моджтаба, за един от водещите кандидати за наследник на баща си

Аятоласите призовават бързо да бъде избран нов върховен лидер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Аятолах Насер Макарем Ширази призова Асамблеята на експертите на страната да действа бързо, заявявайки в изявление в събота: „Навременното осъзнаване на този важен въпрос ще доведе до национална власт и най-добрата възможна организация на делата.“

Призивът му беше повторен от двама други духовници, според иранските държавни медии, цитирани от CNN.

Аятолах Нури Хамедани наблегна на ускоряването на избора на лидер, според държавната информационна агенция IRNA.

В петък Джамилех Аламолхода, вдовица на бившия президент на Иран Ибрахим Раиси, също призова Асамблеята на експертите „бързо да определи и избере нов лидер и да блокира пътя на раздора и разделението“.

Не е ясно дали Асамблеята, група от 88 духовници, е успяла да се събере, откакто американските и израелските въздушни удари започнаха преди седмица.

Анализаторите смятат сина на Хаменей - Моджтаба, за един от водещите кандидати за наследник на баща си, но през последната седмица не е имало никаква информация за него.

Сградата на Асамблеята в град Кум беше силно повредена миналата седмица.

Израел заплаши да атакува наследника на Хаменей. Министърът на отбраната Израел Кац написа в предаването X миналата седмица, че всеки лидер, назначен от иранския режим да „ръководи плана за унищожаване на Израел... и за потискане на иранския народ, ще бъде цел за елиминиране“.

Докато не бъде избран нов върховен лидер, временен тричленен съвет отговаря ежедневно за правителството, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и духовник, номиниран от Асамблеята.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 2013001768

    3 7 Отговор
    Ас предлагам на ДЪНКИН ДОНАЛЦ по големина му син да сложите за АЛТОЯХ а заместник РАВИН

    14:40 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Следващият

    13 5 Отговор
    Гръмнат тоест

    14:41 07.03.2026

  • 7 Ха,ха

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Айде бегай с изтъркани клишета и пропаганда.

    Коментиран от #14

    14:42 07.03.2026

  • 8 оня с коня

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Що си сменяш никаКретен?

    14:43 07.03.2026

  • 9 .....

    11 5 Отговор
    Бързат да се спомине и този.

    14:43 07.03.2026

  • 10 По-добре

    3 1 Отговор
    Да изберат иранската Делси Родригез.

    14:44 07.03.2026

  • 11 Хаха

    12 2 Отговор
    Лидерите на болшевишкият режим в Москва и на комунистическият режим в Пекин стоят отстрани и гледат, както бай Тошо гледаше навремето като осъзна, че времето му свършва.

    Коментиран от #29

    14:47 07.03.2026

  • 12 Маша Захарова

    11 1 Отговор
    Да изберат Сергей Лавров за върховен аятолах.

    14:47 07.03.2026

  • 13 Белият дом омаловажи в петък

    8 1 Отговор
    доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".

    😂

    14:49 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русофил

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Махараминдри баба":

    Тъй мой герой Серьога

    14:50 07.03.2026

  • 20 Русофил

    9 2 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    14:51 07.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаха

    10 0 Отговор
    Хайде че залаганията вървят. Колко ще изкара новото брадато пислямистко псе този път...

    Който разбира тук се спира. Залагай народе...
    Опа ...то не е народ на мърша тамошните. Путлераски пислямист до путлераския пислямист

    ХАХАХА

    14:56 07.03.2026

  • 24 Сила

    7 1 Отговор
    "Мосад "и те така ...призовават ги да побързат !!! Вече мина цяла седмица и не са ликвидирали никакъв нов Аятолах !!!
    Губи се тренинг така ....

    14:57 07.03.2026

  • 25 За да не спира текучеството, ама

    7 0 Отговор
    няма кандидат-самоубийци.

    14:58 07.03.2026

  • 26 Няма смисъл!

    8 0 Отговор
    По-добре да правят бели знамена от чаршафите на кратуните си.

    14:59 07.03.2026

  • 27 604

    2 0 Отговор
    той отдавна избрам..или и тоя е гризнал дървото....?

    15:05 07.03.2026

  • 28 пенсионер

    4 1 Отговор
    Защо ли ми се струва, че аятоласите са вече в историята. Историята не познава форма на управление с наименование "ислямска република". Това си е живо извращение на историята, но все пак оцеля близо 50 години. Сбогом на аятоласите, иде демокрацията.

    15:18 07.03.2026

  • 29 Хахахаха😂😂😂😂

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    В Москва гледат графиката с цената на петрола и газа и получават ерекция! Ти не знаеш, какво е това, мама и тате ти смениха пола твърде рано!😂😂😂😂

    15:29 07.03.2026

  • 30 Робство

    3 0 Отговор
    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.

    15:35 07.03.2026

  • 31 Да се

    0 0 Отговор
    съберат всички чалми на едно място! Че по лесно!

    15:48 07.03.2026

