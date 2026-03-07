Аятоласите призовават бързо да бъде избран нов върховен лидер

Аятолах Насер Макарем Ширази призова Асамблеята на експертите на страната да действа бързо, заявявайки в изявление в събота: „Навременното осъзнаване на този важен въпрос ще доведе до национална власт и най-добрата възможна организация на делата.“

Призивът му беше повторен от двама други духовници, според иранските държавни медии, цитирани от CNN.

Аятолах Нури Хамедани наблегна на ускоряването на избора на лидер, според държавната информационна агенция IRNA.

В петък Джамилех Аламолхода, вдовица на бившия президент на Иран Ибрахим Раиси, също призова Асамблеята на експертите „бързо да определи и избере нов лидер и да блокира пътя на раздора и разделението“.

Не е ясно дали Асамблеята, група от 88 духовници, е успяла да се събере, откакто американските и израелските въздушни удари започнаха преди седмица.

Анализаторите смятат сина на Хаменей - Моджтаба, за един от водещите кандидати за наследник на баща си, но през последната седмица не е имало никаква информация за него.

Сградата на Асамблеята в град Кум беше силно повредена миналата седмица.

Израел заплаши да атакува наследника на Хаменей. Министърът на отбраната Израел Кац написа в предаването X миналата седмица, че всеки лидер, назначен от иранския режим да „ръководи плана за унищожаване на Израел... и за потискане на иранския народ, ще бъде цел за елиминиране“.

Докато не бъде избран нов върховен лидер, временен тричленен съвет отговаря ежедневно за правителството, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и духовник, номиниран от Асамблеята.